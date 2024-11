ช็อก!! ซีอีโออินเดียบริหารคู่ “อีลอน มัสก์” เดินหน้านโยบายทรัมป์ โวสั่งยุบ “กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ” ได้ทันทีหลังขึ้นคุม DOGE เดือดศาลสหรัฐฯห้ามรัฐหลุยเซียนาใช้ “บทบัญญัติ 10 ประการ” ในห้องเรียน

ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันจันทร์(18 พ.ย)ว่า วิเวก รามาสวามี (Vivek Ramaswamy) นักการเมืองพรรครีพับลิกันและอดีตผู้สมัครลงชิงประธานาธิบดีสหรัฐฯรอบไพรมารีและว่าที่ซีอีโอร่วมอีลอน มัสก์ คุมองค์กรอิสระเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานรัฐ DOGE (Department of Government Efficiency) ที่จะทำหน้าที่ขันน็อตและตัดงบประมาณภาครัฐลงได้ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ของผู้จัด มาเรีย บาร์ติโรโม (Maria Bartiromo) วันอาทิตย์(17) บอกเป็นนัยอย่างเปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯที่มีประวัติเป็นแค่แผนกการศึกษาเริ่มแรกเมื่อปี 1867 ภายใต้กระทรวงกิจการภายในสหรัฐฯอ้างอิงจากวิกีพีเดีย ก่อนที่จะแยกออกมาเป็นกระทรวงมีรัฐมนตรีคุมในระดับรัฐมนตรีเมื่อในสมัยอดีตประธานาธิบดี จิมมี คาร์เตอร์เมื่อปี 1979 หรือเพิ่งก่อนยุค 80 นั้นจะในระหว่างที่คาร์เตอร์จากพรรคเดโมแครตกำลังพยายามก่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะได้รับการต่อต้านอย่างหนักจากจำนวนมากในพรรครีพับลิกันที่มองว่า “กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ” นั้นขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐฯเป็นเพราะในกฎหมายไม่ได้เอ่ยถึง “การศึกษา” (education)และยังอ้างว่า “ไม่จำเป็น” และการละเมิดที่ให้หน่วยงานรัฐเข้าแทรกแซงในกิจการท้องถิ่น อ้างอิงจากวิกีพีเดียวิเวก รามาสวามีตอบในรายการฟ็อกซ์นิวส์วันอาทิตย์(17)ว่า “พวกเราคาดหวังในการลดมหาศาล พวกเราคาดหวังว่ามีหน่วยงานเป้าหมายบางหน่วยจะถูกยุบไปในทันที”เขาเคยพูดเมื่อสิงหาคมในการหาเสียงประชานิยมสุดโต่งแจกเงินว่า ยุบกระทรวงศึกษาธิการสามารถประหยัดไปได้ถึง 80 พันล้านดอลลาร์ และนำเงินเหล่านั้นมาแจกให้พ่อแม่เด็กทั่วประเทศแทนทรัมป์ซึ่งเหมือนเช่นคนในตระกูลทรัมป์ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐฯและลูกชายคนล่าสุด บารอน ทรัมป์ ที่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนผู้มีอันจะกินตั้งแต่เด็กประกาศนโยบายหาเสียง ยกเลิกกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ นั้น เอพีรายงานว่า เขาจะสั่งยุบกระทรวงผ่านมาตรการทางอำนาจฝ่ายบริหารถึงแม้ว่า บางส่วนของผู้สนับสนุนทรัมป์จะชี้ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนครั้งมโหฬารอย่างรวดเร็วเช่นนั้นพบว่า ทรัมป์ต้องการกำจัดแนวคิดสนับสนุนทฤษฎี woke ของฝ่ายลิเบอรัลและแอฟริกันอเมริกันเคารพต่อความหลากหลายของเชื้อชาติที่มีอยู่ในบทเรียนและในโรงเรียน ซึ่งทางฝ่ายอนุรักษ์นิยมรวม วิเวก สวามี ระหว่างหาเสียงโจมตีแนวคิดลิเบอรัลว่า Go Woke Go Broke หรือ “การเป็น woke จะทำให้จน”ถือเป็นนโยบายกวาดล้างจากอเมริกันฝ่ายขวาต้องการกำจัดแนวคิดสายลิเบอรัลต่างๆ และมีการแบนหนังสือที่สะท้อนแนวคิดเหล่านั้นรวมไปถึง หนังสือที่มีการอธิบายประวัติศาสตร์สหรัฐฯในยุคทาสที่ฝ่ายหัวขวาจัดมองว่า เป็นการสอนให้เด็กเกลียดบรรพบุรุษผิวขาวของตัวเองและให้สหรัฐฯเดินหน้าในแนวคริสเตียนขวาจัด ที่ต่อต้านการยุติการตั้งครรภ์ และนำบทบัญญัติ 10 ประการกลับมาสู่สถาบันการศึกษาอีกครั้งเอพีรายงานว่า ทรัมป์ต้องการห้ามชั้นเรียนสอนเรื่องเพศทางเลือก LGBTQ และทฤษฎีการเหยียดสีผิวอย่างเป็นระบบ และต้องการกำจัดความหลากหลายและการร่วมกันแนวคิดลิเบอรัลภายในหน่วยงานรัฐ และยังต้องการไม่ให้นักกีฬาเพศทางเลือกอยู่ในกีฬาของผู้หญิงโดยในวันแรกของการเป็นประธานาธิบดีในเดือนมกราคมปีหน้า ทรัมป์ยืนยันว่า เขาจะสั่งตัดเงินโรงเรียนใดก็ตามที่ยังเดินหน้าผลักดันทฤษฎีการศึกษาการเหยียดผิว ที่เรียกว่า critical race theory และรวมถึงการสอนเรื่องเพศทางเลือกหรือเนื้อหาทางการเมืองทรัมป์ที่ไม่ต่างจากนายธนาคารผู้เลือดเย็นและละโมบในศตวรรษ 19 ในหนังสือ A Christmas Carol ของนักเขียนชาวอังกฤษ ชาร์ลส์ ดิกเคนส์ (Charles Dickens) ได้ประกาศบนเวทีหาเสียงว่า “จะไม่ให้เงินแม้แต่เพนนีเดียวกับโรงเรียนที่กำหนดให้ต้องฉีดวัคซีนหรือต้องสวมหน้ากาก”ซึ่งตลอดช่วงหาเสียงเลือกตั้ง พรรครีพับลิกันได้ชี้ว่า โรงเรียนเป็นเสมือนสนามทางการเมืองที่ต้องยึดคืนจากพวกฝ่ายซ้ายลิเบอรัลการออกมาประกาศเดินหน้าของ วิเวก รามาสวามี ในการยุบกนะทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯนี้สะท้อนถึงปัญหาการเมืองและการศาสนาที่เข้าสู่รั้วโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่เด็กอเมริกันหลากหลายเชื้อชาติและศาสนาอยู่ร่วมกันเดอะการ์เดียนเคยรายงานก่อนหน้าว่า เป็นที่น่าตกใจว่ามีหนังสือไม่ต่ำกว่า 10,000 ถูกสั่งเซ็นเซอร์ห้ามนำเข้าห้องสมุดและชั้นเรียนในโรงเรียนรัฐระหว่างปี 2023 – ปี 2024 เป็นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจจากการที่รัฐต่างๆภายใต้พรรครีพับลิกันผ่านกฎหมายเซนเซอร์จำกัดหนังสือใหม่NBC News รายงานเมื่อวันที่ 12 พ.ย ว่า ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯได้ออกคำสั่งห้ามไม่ให้รัฐบาลมลรัฐหลุยเซียนากำหนดให้โรงเรียนรัฐตั้งแต่ประถมต้นไปจนถึงไฮสกูลและวิทยาลัยต้องแสดงบทบัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสต์ภายในเดือนมกราคมปีหน้าผู้พิพากษาศาลแขวง จอห์น ดีกราเวลลาส (John deGravelles) ได้พิพากษาคำสั่งก่อนชี้ขาดตัดสินคดี ( preliminary injunction) เป็นไปตามคำร้องของฝ่ายโจทก์NBC News รายงานว่า ทั้งนี้ก่อนหน้าผู้ว่าการรัฐหลุยเซียนา เจฟฟ์ แลนดรีย์ (Jeff Landry) ได้ลงนามในกฎหมายที่พรรครีพับลิกันสนับสนุนเมื่อมิถุนายน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนเดินหน้ารัฐในแนวทางอนุรักษ์นิยมเพื่อเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนาธรรมของรัฐแดนใต้ตั้งแต่เรื่องสิทธิการยุติการตั้งครรภ์และความยุติธรรมทางอาญามาจนถึงด้านการศึกษาแต่ทว่ากฎหมายอิงศาสนาดังกล่าวทำให้กลุ่มแนวร่วมผู้ปกครองชาวยิว คริสเตียน Unitarian Universalist และกลุ่มไม่มีศาสนาออกมายื่นฟ้องมลรัฐในศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯโดยในคำฟ้องระบุว่า กฎหมายดังกล่าวนั้นแทรกแซงอย่างหนักต่อกฎหมายสิทธิพลเมืองสหรัฐฯฉบับแก้ไขข้อ 1 ที่ว่าด้วยสิทธิการแสดงความคิดเห็นในการที่จะเลี้ยงดูลูกของตัวเองไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตาม