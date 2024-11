แซมบ้าระทึก! ชายกด ‘ระเบิดฆ่าตัวตาย’ หน้าศาลสูงสุด ก่อน ‘บราซิล’ เป็นเจ้าภาพประชุม G20

เหตุระเบิดเกิดขึ้นเพียง 5 วัน ก่อนที่บรรดาผู้นำกลุ่ม G20 จะเดินทางมาประชุมกันที่นครรีโอเดจาเนโร ตามด้วยการเดินทางเยือนบราซิลแบบรัฐพิธี (state visit) ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน

ระเบิดลูกแรกถูกกดชนวนเมื่อค่ำวันพุธ (13) ภายในลานจอดรถใกล้กับศาลสูงสุด ส่วนลูกที่สองระเบิดบริเวณหน้าศาล ซึ่งมีการพบร่างของผู้เสียชีวิต

เซลินา เลอาว รองผู้ว่าการเขตส่วนกลาง ระบุว่าข้อมูลเบื้องต้นบ่งชี้ว่าชายคนดังกล่าวจงใจใช้ระเบิดฆ่าตัวตายหลังจากพยายามบุกเข้าไปในศาลแต่ไม่สำเร็จ และเป็นเจ้าของรถคันที่เกิดระเบิดเธอยังแสดงความคาดหวังว่า เหตุการณ์นี้คงจะเป็นการกระทำของ “หมาป่าโดดเดี่ยว” (lone wolf) แต่ก็ยังไม่แน่ใจ ขณะที่ตำรวจยังไม่สามารถระบุตัวตนของมือระเบิดได้เนื่องจากยังต้องตรวจสอบว่ามีวัตถุระเบิดติดอยู่บนศพอีกหรือไม่เหตุระทึกนี้เกิดขึ้นบริเวณ Plaza of the Three Powers ซึ่งเป็นจัตุรัสสำคัญในกรุงบราซิเลียที่เชื่อมอาคารของ 3 หน่วยงานหลักของรัฐบาลบราซิลพื้นที่นี้เคยเกิดเหตุจลาจลวุ่นวายมาแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. ปี 2023 เมื่อกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดี ฌาอีร์ โบลโซนารู บุกเข้าทำลายทรัพย์สินในอาคารต่างๆ เพื่อประท้วงที่ โบลโซนารู แพ้เลือกตั้งทั้งนี้ ตำรวจบราซิลได้ส่งหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดและหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิดเข้าไปยังจัตุรัสใจกลางเมืองหลวงเพื่อตรวจสอบเหตุระเบิดทั้ง 2 จุดแล้วด้านศาลสูงสุดบราซิลแถลงว่า เหตุระเบิดเกิดขึ้นในขณะที่ศาลเพิ่งจะประชุมกันเสร็จ และเจ้าหน้าที่ได้รับการอพยพออกจากอาคารอย่างปลอดภัยทุกคนด้านประธานาธิบดี ลูอิซ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา มีข่าวว่าเดินทางออกจากทำเนียบประธานาธิบดีไปเมื่อค่ำวันพุธ (13) ภายหลังเกิดระเบิดไม่นานนักที่มา : รอยเตอร์