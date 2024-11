สื่อตะวันตกรายงาน ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดชี้ “ปักกิ่ง” แอบสร้าง "เรือบรรทุกเครื่องบินนิวเคลียร์" ในฐานลับ 909 ภูเขาเสฉวน สู้ “สหรัฐฯ”

เอพีรายงานวันจันทร์(11 พ.ย)ว่า สถาบันมิดเดิลบิวรีด้านการศึกษาระหว่างประเทศ (Middlebury Institute of International Studies) ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้ค้นพบว่า “ปักกิ่ง” กำลังเดินหน้าพัฒนาระบบเครื่องยนต์พลังงานนิวเคลียร์เพื่อเรือรบรรทุกเครื่องบินนิวเคลียร์ลำแรกของจีนมีการคาดกว่าจีนใช้เวลาหลายปีในการวางแผนสำหรับการสร้างเรือรบบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นมาทีมนักวิจัยเปิดเผยว่า เป็นการค้นพบหลังจากได้ทำการศึกษาพื้นที่ภูเขานอกเมืองเล่อซาน (Leshan) ในมณฑลดเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ทีมนักวิจัยอเมริกันสงสัยว่า ปักกิ่งกำลังสร้างเตาปฎิกรนิวเคลียร์ (reactor) เพื่อผลิตพลูโตเนียมหรือไทรติเทียม (tritium) สำหรับอาวุธโดยภาพถ่ายดาวเทียมของบริษัท Planet Labs ที่เอพีได้มาถูกถ่ายไว้เมื่อวันที่ 5 ก.ค ปี 2023 ที่ไซต์ 1 ที่รู้จักในชื่อ ฐาน 909 (Base 909) ของสถาบันพลังงานนิวเคลียร์จีน (Nuclear Power Institute of China) ในเมือง Mucheng มณฑลเสฉวนผลการวิจัยชี้ไปว่า การเพิ่มขึ้นของเรือบรรทุกเครื่องบินนิวเคลียร์จะส่งเสริมความสามารถของจีนในปฎิบัติการทั่วโลก เป็นการสนับสนุนความฝันของแดนมังกรที่จะสร้างกองทัพเรือทะเลน้ำลึกขึ้นมา ( blue-water navy)โลกเสรีประชาธิปไตยมีสหรัฐฯและฝรั่งเศสมีเรือรบบรรทุกเครื่องบินนิวเคลียร์โดยอเมริกาเป็นชาติผู้นำที่มีทั้งหมด 11 ลำและทั้งหมดเป็นพลังงานนิวเคลียร์และปฎิบัติงานอยู่ทั่วโลกรวมแถบอินโดแปซิฟิกอ้างอิงข้อมูลทางการจากรัฐบาลสหรัฐฯพบว่า ค่าใช้จ่ายสำหรับเรือรบบรรทุกเครื่องบินนิวเคลียร์ตลอดอายุการใช้งานที่ 5.2 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับของเรือรบบรรทุกเครื่องบินทั่วไป (conventional carrier )อยู่ที่ 4.6 พันล้านดอลลาร์ขณะที่ออสเตรเลียซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้จีนกำลังเร่งเดินหน้าต่อเรือดำน้ำนิวเคลียร์ลำแรกภายใต้ข้อตกลง AUKUS ร่วมกัน 3 ชาติได้แก่ ออสเตรเลีย อังกฤษ และสหรัฐฯ ซึ่งจะถูกจัดในชั้น SSN-AUKUS และคาดว่าจะประจำการได้หลังปี 2030 เพื่อเป็นหลักประกันในเสถียรภาพของอินโดแปซิฟิกเอพีรายงานว่า ปัจจุบันกองทัพจีนมีเรือบรรทุกเครื่องบินประจำการ 3 ลำ และปักกิ่งกลายเป็นประเทศที่มีกองทัพเรือใหญ่ที่สุดในโลกโดบมีเรือรบและเรือดำน้ำรวมกันไม่ต่ำกว่า 370 ลำTong Zhao นักวิจัยอาวุโสจากสถาบันธิงแทงก์ชื่อดังในกรุงวอชิงตัน ดีซีกล่าวว่า “สำหรับผู้นำจีน การพัฒนาเช่นนี้เป็นเสมือนสัญลักษณ์ความภาคภูมิใจของชาติ ส่งเสริมชาตินิยมภายในประเทศและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศบนเวทีโลกในฐานะมหาอำนาจผู้นำ”ทีมวิจัยสรุปว่าจีนกำลังสร้างเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์ต้นแบบสำหรับเรือขนาดใหญ่ โดยโปรเจกต์ที่เมืองเล่อซาน( Leshan )ถูกเรียกว่า “หลงเว่ย” (Longwei) หรือ “อำนาจของมังกร” โครงการถูกอ้างภายใต้โปรเจกต์การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ในเอกสารและเมื่อศึกษาจากภาพถ่ายดาวเทียมและเอกสารสาธารณะรวมไปถึงการเสนอโปรเจกต์ และไฟล์ส่วนตัว การศึกษาด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และแม้กระทั่งการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวข้องกับเสียงของการก่อสร้างที่ดังและการมีปริมาณฝุ่นมากทำให้สถาบันมิดเดิลบิวรีชี้ลงไปว่า ได้มีการแอบสร้างเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์ต้นแบบเพื่อเป็นเครื่องยนต์ทางนาวีขึ้นในภูเขาของเมือง Mucheng ที่ห่างจากเมืองเฉิงตู เมืองเองของมณฑลไปทางตะวันตกเฉียงใต้ไปราว 112 ก.มเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์ต้นแบบที่ตามเอกสารจัดซื้อชี้ไปว่าจะเริ่มเปิดใช้ทำงานในเร็ววันนี้นั้นอยู่ในสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งใหม่โดยเฉพาะภายในไซต์ฐาน 909 (Base 909)การวิเคราะห์ชี้ไปว่าและที่ฐานแห่งนี้ยังมีเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์อื่นอีก 6 แห่งแต่ยังไม่ชัดแจ้งว่าอยู่ในสถานะใด โดยการวิเคราะห์ชี้ว่าเตาปฎิกรณ์เหล่านี้อาจอยู่ในสถานะปฎิบัติงาน หยุดการใช้งาน หรืออยู่ในระหว่างการก่อสร้างฐาน 909 อยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบันพลังงานนิวเคลียร์จีน ซึ่งเป็นสำนักงานที่อยู่ภายใต้บริษัทรัฐบาลปักกิ่งคือ China National Nuclear Corporation ที่มีหน้าที่วิจัยและการทดสอบทางวิศวกรรมเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์เอพีรายงานเพิ่มเติมว่า เอกสารต่างๆชี้ไปว่า สถาบันหมายเลข 701 ของจีนที่ในอดีตคือ ศูนย์ออกแบบและวิจัยเรือจีน (China Ship Research and Design Center) มีหน้าที่ในการพัฒนาเรือบรรทุกเครื่องบิน จัดหาเครื่องมืดเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์ ในเป้าหมายเพื่อติดตั้งบนเรือรบเหนือผิวน้ำขนาดใหญ่ภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างปี 2020 – 2023 ได้แสดงให้เห็นถึงการทำลายบ้านเรือนประชาชนและการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างสำหรับนำน้ำเข้าไปยังที่ตั้งของเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์การยืนยันโครงการเรือรบบรรทุกเครื่องบินนิวเคลียร์จีนนี้ยังถูกชี้ถึงในเอกสารรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้ระบุว่า “โครงการหลงเว่ยนี้เป็นโปรเจกต์เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางด้านความมั่นคงจีนและถูกจัดให้อยู่ในชั้น “ความลับ”นิสวีคของสหรัฐฯเคยรายงานเมื่อตุลาคมที่ผ่านมาว่า หน่วยข่าวกรองของกองทัพสหรัฐฯ DIA (Defense Intelligence Agency) ได้ออกรายงานวิเคราะห์ว่า ปักกิ่งกำลังอยู่ระหว่างการสะสมนิวเคลียร์ไว้ในคลังแสงโดยมีเป้าหมายไปที่ “สหรัฐฯ”ตามการรายงานระบุว่า ได้ประเมินว่าจีนเพิ่มหัวรบนิวเคลียร์ประจำการมากกว่า 2 เท่านับตั้งแต่ปี 2018 และปัจจุบันอเมริกาเชื่อว่าจีนมีหัวรบนิวเคลียร์เกิน 500 ลูกอยู่ในความครอบครองDIA ยังระบุต่อว่า มีการคาดว่าปักกิ่งจะวางทางเลือกในการใช้อาวุธนิวเคลียร์อยู่บนโต๊ะในสงครามไต้หวันที่ปักกิ่งอ้างสิทธิเหนือดินแดนที่มองว่าเป็นภัยคุกคามที่มองเห็นต่อผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีน CCP