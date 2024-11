รู้เลยว่าอยู่ข้างใคร! อินโดฯเริ่มต้นซ้อมรบ “รัสเซีย” กลางทะเลชวา 1 วันก่อนเลือกตั้งสหรัฐฯ “ปราโบโว” บินเข้าปักกิ่งสัปดาห์นี้พบ "สี จิ้นผิง"

DW ของเยอรมันรายงานวานนี้( 4 พ.ย)ว่า กองทัพอินโดนีเซียกล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า กองทัพเรืออินโดนีเซียและกองทัพเรือรัสเซียเริ่มต้นการฝึกซ้อมรบมาตั้งแต่วันจันทร์(4)การฝึกซ้อมรบเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีชาตินิยมคนใหม่ ปราโบโว ซูเบียนโต ได้ประกาศต้องการแสวงหาความใกล้ชิดกับรัสเซียทางด้านการทหารและเขาก่อนหน้าเดินทางไปเยือนกรุงมอสโก และพบประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูตินนอกจากนี้ผู้นำแดนอิเหนายังมีกำหนดที่จะเดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งภายในสัปดาห์นี้ซึ่งถือเป็นสัปดาห์เลือกตั้งสหรัฐฯที่จะชี้ชะตาว่าใครจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯคนใหม่และปัญหาทะเลจีนใต้ที่คุกรุ่นรวมวิกฤตไต้หวันจะเดินหน้าไปในทิศทางไหน อินโดนีเซียถือเป็นหนึ่งในชาติที่มีปัญหาพรมแดนพิพาทกับจีนในการอ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้การซ้อมรบเกิดขึ้นที่ทะเลชวาใกล้เมืองสุราบายา ทางตะวันออกของกรุงจาการ์ตา เป็นกำหนดการซ้อมยาวนาน 5 วันตั้งแต่วันจันทร์(4)ไปจนถึงวันศุกร์(8)เรือรบรัสเซียจำนวน 4 ลำเข้ามาในพื้นที่เมื่อวันอาทิตย์(3) อ้างอิงจากแถลงการณ์กองทัพเรืออินโดนีเซียผู้บัญชาการกองทัพเรืออินโดนีเซีย ดีนีห์ เฮ็นดราตา (Denih Hendrata) กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า “เรือรบรัสเซียเดินทางมาไกลเพื่อมายังอินโดนีเซียและซ้อมรบร่วมกันเป็นครั้งแรกที่เป็นการแสวงหาการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอินโดนีเซียและรัสเซียโดยเฉพาะทางนาวี” อ้างอิงจากรอยเตอร์DW ของเยอรมันกล่าวว่า รัสเซียส่งเรือรบคอร์เวตต์ 3 ลำ รถถังขนาดกลาง 1 คัน เฮลิคอปเตอร์ 1 ลำ และเรือลากจูงอีก 1 ลำก่อนหน้าการค้าหลายพันล้านดอลลาร์ระหว่างจาการ์ตาและมอสโกต้องหยุดชั่วคราวหลังรัสเซียสั่งผนวกแหลมไครเมียของยูเครนเมื่อปี 2014 และบุกยูเครนเต็มรูปแบบในปี 2022 แต่ตั้งแต่ปราโบโวขึ้นเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอินโดนีเซียเมื่อปี 2019 เขาสั่งให้ข้อตกลงมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ซื้อเครื่องบินรบขับไล่รัสเซียที่ได้ตกลงเมื่อปีก่อนยังคงเดินหน้าท่ามกลางรายงานการขู่คว่ำบาตรจากสหรัฐฯอย่างไรก็ตาม สื่อเยอรมันมองในแง่การฝึกซ้อมรบว่า อินโดนีเซียนั้นซ้อมรบร่วมกับหลายชาติรวมสหรัฐฯ เยอรมัน และออสเตรเลีย และจึงอาจไม่ประหลาดในการจะร่วมฝึกซ้อมรบกับรัสเซียขณะที่เอเอฟพีกลับชี้ว่า การซ้อมรบร่วมรัสเซียทางทะเลนี้แดนอิเหนาเหมือนส่งสัญญาณว่า ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายต่างประเทศของตัวเองเปลี่ยนนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่า การซ้อมรบร่วมครั้งแรกร่วมกับรัสเซียนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณให้โลกรู้ว่า ประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนใหม่ต้องการบทบาทที่ใหญ่ขึ้นบนเวทีโลกจากส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการต่างประเทศครั้งสำคัญปีเตอร์ แพนดี (Pieter Pandie) นักวิจัยประจำศูนย์ด้านยุทธศาสตร์และการศึกษาระหว่างประเทศ CSIS ( the Center for Strategic and International Studies) ธิงแทงก์ชื่อดังประจำกรุงวอชิงตัน ดีซีที่ผ่านมา "สหรัฐฯ" ถือเป็นพันธมิตรทางการป้องกันประเทศใหญ่ของแดนอิเหนาไม่ต่างจากหลายชาติในแถบนี้รวม ไทย ซึ่งอินโดนีเซียมีการซ้อมรบใหญ่ประจำปี “Super Garuda Shield” ที่แดนอิเหนาเป็นเจ้าภาพซ้อมรบร่วมกับสหรัฐฯและพันธมิตรอื่น“เป็นประวัติศาสตร์ที่สหรัฐฯถือเป็นพันธมิตรสำหรับการซ้อมบ แต่..อินโดนีเซียพยายามหันเหและหันไปกระจายหาพันธมิตรใหม่เพิ่ม”และเสริมต่อว่า “และผมคิดว่ามันเป็นเทรนด์ใหญ่”นักวิจัยกล่าวต่อว่า “มันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายวงกว้างในการยกระดับกับใครก็ตามโดยที่ไม่คำนึงถึงกลุ่มการเมืองเชิงภูมิรัฐศาสตร์ และผลประโยชน์ต่ออินโดนีเซีย”และบังเอิญกับที่ในวันอังคาร(4) กระทรวงต่างประเทศจีนออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนใหม่มีกำหนดจะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งในสัปดาห์นี้ขณะที่แถลงการณ์อ้างอิงจากคณะผู้แทนรัสเซียที่ได้เปิดเผยว่า การฝึกซ้อมถูกออกแบบเพื่อกองทัพเรือ 2 ชาติแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงจาการ์ตา เซอร์เกย์ โตลเชนนอฟ (Sergey Tolchenov) วันจันทร์(4) เปิดเผยว่า การซ้อมรบไม่ได้มีเป้าหมายไปที่ประเทศใด และมันเป็นทำให้มั่นใจต่อความั่นคงและสันติภาพในภูมิภาค DW ของเยอรมันรายงานเอเอฟพีรายงานว่า ขณะเดียวกันในวันอังคาร์(5)ซึ่งบังเอิญตรงกับวันเลือกตั้งสหรัฐฯ กระทรวงต่างประเทศจีนตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่า ประธานาธิบดี ปราโบโว ซูเบียนโต (Prabowo Subianto) มีกำหนดจะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งครั้งแรกอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้ และถือเป็นครั้งแรกของการเยือนต่างประเทศในฐานผู้นำเพื่อแสวงหาจุดยืนที่แข็งแกร่งของจาการ์ตาบนเวทีโลกจะเป็นกำหนดเยือน 3 วันโดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์(8)ไปจนถึงวันอาทิตย์(10) การ์ตาโพสต์ของอินโดนีเซียเปิดเผยว่า ในโอกาสนี้ที่จะเป็นพบประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง เป็นครั้งที่ 2 ปราโบโวจะใช้ความเป็นผู้นำ ASEAN อย่างโดยปริยายของเขาเพื่อเรียกร้องการยอมถอยบางอย่างจากผู้นำปักกิ่ง ซึ่งผู้นำอินโดนีเซียคนใหม่เป็นผู้เลือกการเปิดตัวเดินทางประเทศไปยัง "จีน" เป็นประเทศแรกด้วยตัวเขาเองทั้งนี้เดือนที่ผ่านมา อินโดนีเซียได้ผลักดันเรือหน่วยยามชายฝั่งจีนออกนอกพื้นที่ทับซ้อนทะเลจีนใต้ถึง 3 ครั้งในเดือนที่แล้ว