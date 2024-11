สุดหดหู่! ตอลีบานกดขี่เพศแม่ออกกฎใหม่ล่าสุด “ห้ามผู้หญิงส่งเสียง” ให้ผู้หญิงคนอื่นได้ยิน

เอบีซีนิวส์ของออสเตรเลียรายงานวานนี้(31 ต.ค)ว่า ซูไบดา อัคบาร์ (Zubaida Akbar) นักสิทธิมนุษยชนต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีอัฟกานิสถานจาก Femena ได้ตำหนิกฎใหม่ของตอลีบานว่า มีนโยบายจำกัดสิทธิผู้หญิงอัฟกันมากขึ้นเธอกล่าวว่า คำสั่งใหม่ที่ออกมาในวันจันทร์(28 ต.ค)จากกระทรวงสนับสนุนคุณธรรมและการป้องกันความเสื่อมทรามอัฟกานิสถาน (minister for the promotion of virtue and prevention of vice)นั้นแท้จริงเป็นความพยายามที่วางแผนเพื่อคุกคามผู้หญิงและจำกัดพื้นที่ผู้หญิงสามารถรวมตัว“กฎใหม่นี้เป็นการจำกัดความสามารถผู้หญิงในการรวมตัว เคลื่อนที่ และการพบปะจากการที่ยังคงหวาดกลัว”และเสริมว่า “ผู้หญิงอัฟกันที่ผ่านมาใช้เสียงของตัวเองเพื่อให้ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจประเทศอัฟกานิสถานของเธอเหล่านั้น”นักสิทธิมนุษยชนเพื่อสตรีอัฟกานิสถานชี้ว่า “ตาลีบานอย่างเห็นได้ชัดรู้สึกหวาดวิตกและจำเป็นต้องออกมาตรการสุดขั้วออกมา”ทั้งนี้เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานว่า รัฐบาลตอลีบานวันจันทร์(28 ต.ค)สั่งห้ามเพศหญิงห้ามส่งเสียงให้หญิงอื่นได้ยินในการบังคับใช้กฎหมายอิสลามที่เข้มงวดรัฐมนตรีตอลีบาน คาลิด ฮานาฟี (Khalid Hanafi) กล่าวว่าและเขาชี้ว่ารัฐมนตรีตอลีบานแถลงว่า “กฎใหม่ทั้งหลายจะบังคับใช้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และพระผู้เป็นเจ้าจะช่วยพวกเราในทุกก้าวย่างที่พวกเราได้ดำเนิน”เดลีเทเลกราฟรายงานว่า จากการที่เมื่อกลางเดือนตุลาคมนี้ รัฐบาลตอลีบานสั่งห้ามโทรทัศน์เผยแพร่ภาพคนกำลังเคลื่อนไหวส่งผลทำให้รัฐมนตรีกระทรวงสนับสนุนคุณธรรมอัฟกานิสถานต้องส่งสารผ่านเสียงบันทึกที่ทำการบันทึกล่วงหน้าแทนที่จะเป็นการเผยแพร่ทางโทรทัศน์เสมือนทำให้กรุงคาบูลกำลังหลุดกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์อย่างไม่ต้องสงสัยทั้งนี้หนึ่งในเคลื่อนไหวได้แสดงความเห็นกับสื่ออังกฤษว่า “ผู้หญิงที่เป็นคนเดียวในการช่วยเหลือทั้งครอบครัวที่ต้องออกไปซื้อขนมปัง ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ หรือต้องการแสดงตัวจะที่ทำเช่นไรหากว่าไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้?”หนึ่งในสตรีอัฟกันในกรุงคาบูลให้สัมภาษณ์เดลีเทเลกราฟว่า “ไม่ว่าอะไรที่เขา(รัฐมนตรี)พูดคือการทรมานพวกเราทางจิตประสาท”พร้อมกันนี้สื่ออังกฤษได้แสดงรายการคำสั่งรัฐบาลตอลีบานที่ห้ามยาวเหยียดต่อผู้หญิงอัฟกัน#ขับรถ#พูดในที่สาธารณะ#เปล่งเสียงดังในบ้านของตัวเอง#เดินทางตามลำพัง#มีโทรศัพท์มือถือ#สวมเสื้อผ้าสีสันฉูดฉาด#สวมรองเท้าส้นสูง#ไปโรงเรียนระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย#ร้องเพลง#อ่านคัมภีร์อัลกุรอานเสียงดังในที่สาธารณะ#มองชายแปลกหน้า#ร่วมการประท้วง#ไปยิม#ไปสวนสาธารณะ#ทำงานภาครัฐ#นั่งรถแท็กซี#เดินทางไปต่างประเทศ#เปิดเผยใบหน้าในที่สาธารณะ#สนทนากับแพทย์ที่เป็นชาย#เล่นกีฬา