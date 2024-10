PLANET#3: EMINEM - Bruce Springsteen - Beyonce - Meryl Streep - Julia Roberts รวมดาวซุปตาร์ทั่วฟ้า US คว่ำ ‘ทรัมป์’ &เชียร์ ‘กมลา’ คว้า ‘มง’ ปธน. อังคาร 5 พ.ย.นี้ มีเฮ

รองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริส ได้รับความสนับสนุนจากบรรดาซูเปอร์สตาร์ขวัญใจคนอเมริกัน ผู้เป็นสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์ทรงอิทธิพลจำนวนอเนกอนันต์ มาช่วยกันเชียร์และช่วยกระตุ้นให้แฟนคลับนับร้อยล้านราย ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งประธานาธิบดีการเลือกตั้งที่ผ่านมารอบแล้วรอบเล่า ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครต มักจะได้เปรียบจากกระแสสนับสนุนของบรรดาเซเลบริตี้แห่งวงการศิลปินนักร้อง นักแสดง อาทิ ในการรณรงค์หาเสียงของโจเซฟ ไบเดนนั้น อินฟลูเอนเซอร์ใหญ่ยักษ์มากมายแห่กันออกมาขอให้ประชาชนไล่โดนัลด์ ทรัมป์ ออกจากตำแหน่งหลังจากที่ทรัมป์สร้างความเสียหายมหาศาลในห้วงของโรคระบาดโควิด 19ซึ่งผลปรากฏว่า โจ ไบเดน ได้เสียงสนับสนุน 306 เสียง ส่วนทรัมป์ได้แค่ 232 เสียง จาก Electoral Votes ทั้งสิ้น 538 เสียงในเที่ยวนี้ ผู้คนยังเข็ดขยาดกับฤทธิเดชก้าวร้าวเกรี้ยวกราดของโดนัลด์ ทรัมป์ และยิ่งคนของทรัมป์เอาอคติและการเหยียดผิวเล่นงานคนลาตินอเมริกัน ไปยิงมุขบนเวที กระแสไม่เอา ทรัมป์ ก็ยิ่งดุเดือด กล่าวคือ เมื่อ โทนี ฮินช์คลิฟฟ์ ขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงของทรัมป์ที่ เมดิสัน สแควร์ การ์เดน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา 27 ตุลาคม 2024 โดยพูดพล่าม 12 นาทีตอกย้ำบรรยากาศเหยียดผิวของสาวกโดนัลด์ ทรัมป์ พร้อมกับกล่าวเยาะเย้ย ปวยร์โตรีโก ซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐอเมริกา (แต่ไม่ใช่รัฐ) ว่าเป็นเกาะแห่งขยะกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเพราะในชั่วโมงนี้ ผู้ใดจะรับรองใคร จะสนับสนุนใครให้เข้าครองทำเนียบขาว ล้วนลงมือเคลื่อนไหวแจ่มกระจ่างกันแล้ว เนื่องจากว่า ทั้งกมลา แฮร์ริส และทั้งโดนัลด์ ทรัมป์ ต่างมีโอกาสสูสีกันอย่างยิ่งที่จะชนะเลือกตั้ง สกู๊ปของฟอร์บส์รายงานในการนี้ กมลา แฮร์ริส ปักธงจะคว้าชัยในรัฐสมรภูมิทั้ง 7 ไม่ว่าจะเป็นเพนซิลเวเนีย จอร์เจีย มิชิแกน วิสคอนซิน นอร์ทแคโรไลนา แอริโซนา และเนวาดา ซึ่งครองเสียงโหวตเลือกประธานาธิบดี Electoral Votes รวมถึง 93 เสียง จากจำนวนทั้งสิ้น 538 เสียง ซึ่งถ้าฝ่ายใดไปถึง 270 เสียง ฝ่ายนั้นคือผู้ชนะการเลือกตั้งและในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดี 2020 โจเซฟ ไบเดน ชนะไป 6 รัฐกันเลยทีเดียว โดยที่โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ไปเพียงรัฐเดียว คือ นอร์ทแคโรไลนาทั้งนี้ ณ วันที่ 20 ตุลาคม กมลา แฮร์ริส ได้อัดฉีดสำคัญยิ่งจากเจ้าพ่อศิลปินระดับตำนานอย่าง สตีวี่ วอนเดอร์ ในรัฐจอร์เจีย รัฐสมรภูมิเจ้าของ Electoral Vote มากมายถึง 16 เสียง โดยสตีวี วอนเดอร์ โหมกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงอุดมการณ์ของ บ็อบ มาร์เลย์ กับดนตรีบทสำคัญ คือ Redemption Songสุดยอดแรปเปอร์ขวัญใจคนอเมริกันที่ยืนหนึ่งอย่างต่อเนื่องมากว่าสองทศวรรษ ก็อัดฉีดกระแสสนับสนุนอีกหนึ่งโดสอันมหาศาลในรัฐมิชิแกน บ้านเกิดของเอ็มมิเน็มที่สนามกีฬาเจมส์ อาร์. ฮอลล์ฟอร์ด เมืองคลาร์กสตันอันเป็นปริมณฑลหนุนส่งนครแอตแลนตานั่นเองยิ่งกว่านั้น กมลา แฮร์ริส ยังได้ความสนับสนุนจาก สไปก์ ลี ผู้สร้างภาพยนตร์คนดัง อีกทั้ง ซามูแอล แอล. แจ๊กสัน ซึ่งขึ้นเวทีปราศรัยว่า ทำไมชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันจะต้องได้ กมลา แฮร์ริส มาปกป้องสหรัฐอเมริกาจากจอมเหยียดผิว สติแตก นามว่า โดนัลด์ ทรัมป์อินฟลูเอนเซอร์สำคัญอย่างยิ่งอีกหนึ่งซุปตาร์ คือ บียองเซ่ ออกโรงมาขอความสนับสนุนจากคนอเมริกันในรัฐเท็กซัสให้ช่วยกันพลิกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2020 สัดส่วนของคนเท็กซัสที่เทเสียงแก่โจ ไบเดน มีมหาศาลถึง 48.4% น้อยกว่าโดนัลด์ ทรัมป์ แค่ 6% โดยทรัมป์คว้า Electoral Vote 38 เสียงไปทั้งหมด ด้วยคะแนนโหวตเพียง 52.0% โอกาสที่สตรีอเมริกันในรัฐเท็กซัสจะเปลี่ยนโฉมการเมืองได้สำเร็จนั้น ถือว่าสูงทีเดียวโดยพี่เอื้อยผู้เป็นตำนานแห่งวงการดนตรีอเมริกัน ขึ้นเวทีสุดยอดอีเวนต์รณรงค์หาเสียงสนับสนุน กมลา แฮร์ริส ที่แอตแลนตา รัฐจอร์เจีย เมื่อค่ำพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2024 และเมื่อโชว์สองเพลงซ้อน The Promised Land และ Land of Hope and Dreams เป็นที่ชื่นมื่น บรูซ สปริงสทีน ก็ร่ายความในใจด้วยประโยคร้อยแก้ว ที่นุ่มทว่าหนักแน่น น่าฟัง ราวกับเป็นร้อยกรอง ต่อหน้าประชาชนกว่า 20,000 ชีวิตว่าด้วยเหตุผลที่ว่า ผมต้องการประธานาธิบดีที่ยำเกรงรัฐธรรมนูญ ประธานาธิบดีที่ไม่คุกคามใคร แต่มุ่งจะปกป้องและนำทางประชาธิปไตยอันยิ่งใหญ่ของพวกเรา ประธานาธิบดีที่เชื่อมั่นในหลักนิติธรรม ตลอดจนเชื่อมั่นในการถ่ายโอนอำนาจอย่างสันติ“ประธานาธิบดีที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิของสตรีในการเลือก และประธานาธิบดีที่ตั้งใจจะสร้างเศรษฐกิจชนชั้นกลางที่จะให้บริการแก่พลเมืองอเมริกันทั้งมวล“ผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ มีเพียงท่านเดียวที่จะยึดมั่นหลักการที่ผมกล่าวออกไปได้อย่างแท้จริง คือ กมลา แฮร์ริส ครับ“ด้วยเหตุเหล่านี้ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน ผมจะมอบโหวต 1 เสียงของผมให้แก่ กมลา แฮร์ริส และทิม วอลซ์ และผมขอเรียนเชิญทุกท่านผู้เชื่อในวิถีอเมริกัน ได้โปรดร่วมด้วยกันกับผมนะครับ”บรูซ สปริงสทีน ชำแหละแบะไส้ของโดนัลด์ ทรัมป์ ไว้กระจ่างชัด เพื่อไม่ให้ผู้คนหลงลืมภัยอันตรายที่อดีตประธานาธิบดีรายนี้ได้กระทำไว้ ยังกระทำอยู่ และจะกระทำต่อไปสุดยอดแรปเปอร์ขวัญใจคนอเมริกันที่ยืนหนึ่งอย่างต่อเนื่องมากว่าสองทศวรรษ ประเดิมงานการเมืองครั้งแรกในชีวิต กับอีเวนต์รณรงค์ขอเสียงสนับสนุนให้ กมลา แฮร์ริส แห่งพรรคเดโมแครต ขึ้นเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของอเมริกา เวทีนี้จัดกันในนครดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน อันเป็นบ้านเกิดของเอ็มมิเน็ม เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (22 ตุลาคม)เนื่องจาก เอ็มมิเน็ม เป็นซุปตาร์แห่งอุตสาหกรรมดนตรี ชื่อชั้นของคุณน้องใหญ่โตระดับโลก ดังนั้น VVIP ที่เข้าร่วมกับ เอ็มมิเน็ม ก็ต้องระดับโลกเช่นกัน นั่นคือ อดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา กันเลยทีเดียวเอ็มมิเน็ม ก้าวย่างขึ้นเวทีอย่างหล่อและเท่สุดๆ พร้อมเพลงเก่งน่าฟังของตนหนุ่มศิลปินผู้มากความสามารถ เขียนเพลงเอง ร้องเอง โปรดิวซ์เอง ปรากฏนเวทีตัวบในเสื้อแจ็กเก็ตสีเบจ เข้าชุดกับหมวมแก๊ปสีเบจเช่นกัน ปักอักษรตัว D - Detroit เขาทักผู้คนหลายพันชีวิตว่า“เฮลโหล ดีทรอยต์”หนุ่มเอ็มมิเน็มประกาศท่ามกลางเสียงกรี๊ดสนั่นของแฟนดนตรีที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตว่า ตนมีวัตถุประสงค์สำคัญสองประการที่มาขึ้นเวที“อย่างที่ทุกท่านส่วนใหญ่ต่างทราบดี นครดีทรอยต์และรัฐมิชิแกนทั้งมวล มีความหมายใหญ่หลวงต่อผม และเมื่อเข้าสู่ช่วงเลือกตั้งนี้ สปอตไลท์ส่องมายังพวกเรามากกว่าที่เคยเป็น” เอ็มมิเน็ม ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยตลอด กล่าวกับมวลมหาประชาชนอย่างนั้น“คนเราไม่ควรจะต้องกลัวที่จะแสดงความคิดเห็น ผมไม่คิดว่าจะมีใครที่ต้องการให้อเมริกาเป็นประเทศที่ผู้คนต้องหวาดหวั่นว่าจะถูกลงโทษเมื่อแสดงความคิดเห็นออกไป ผมคิดว่ากมลา แฮร์ริสสนับสนุนให้ประเทศมีเสรีภาพ”มิชิแกนเป็น 1 ใน 7 รัฐสมรภูมิสำคัญของการเลือกตั้งประธานาธิบดี และพรรคเดโมแครตน่าจะกุมเสียงข้างมากได้ตลอดรอดฝั่งในมิชิแกน จอร์เจีย เพนซิลเวเนีย วิสคอนซิน และแอริโซนาอินฟลูเอนเซอร์คนสำคัญในระดับชาติอย่าง เอ็มมิเน็ม ช่วยเพิ่มโอกาสให้แก่ กมลา แฮร์ริส ได้อย่างมหาศาลขณะที่ กมลา แฮร์ริส ได้การรับรองจาก “เอ็มมิเน็ม” สุดยอดศิลปินแรปเปอร์ ช่วยเชียร์อยู่ที่รัฐสมรภูมิอย่างมิชิแกนอีกหนึ่งรัฐสมรภูมิสำคัญที่ผลโพลชี้ว่าประชาชนที่จะเลือกกมลา แฮร์ริส มีพอๆ กับผู้ที่จะเลือกโดนัลด์ ทรัมป์อัชเชอร์ ศิลปินคนดังชาวเมืองแอดแลนตา วิ่งรอกหนักมากในการขึ้นคอนเสิร์ต 3 รายการ และเข้าร่วมการรณรงค์ขอเสียงสนับสนุน กมลา แฮร์ริส แห่งพรรคเดโมแครต ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2024 ณ เลกวู้ด แอมฟิเธียร์เตอร์ เมืองแอตแลนตา“วิสัยทัศน์ของกมลา แฮร์ริส เป็นโอกาสใหม่ให้แก่ประชาชนทุกคน สนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก เน้นการลงทุนให้แก่สุขภาพของผู้คนและเข้มแข็งของชุมชน แถมยังให้โอกาสแก่ความก้าวหน้าด้วย“เรามีโอกาสที่จะเลือกผู้นำแห่งเจเนอเรชันใหม่ ผมมาในวันนี้ เพื่อสนับสนุนประธานาธิบดีคนถัดไปของสหรัฐอเมริกา กมลา แฮร์ริส ครับท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี”โดยที่ผ่านมานานปี จอร์จ คลูนีย์ รับบทหัวหอกระดมความสนับสนุนรายใหญ่ให้แก่พรรคเดโมแครตตั้งแต่ครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน 2024 เมื่อประธานาธิบดีโจเซฟ ไบเดน ออกอาการชัดเจนว่า แก่หง่อม ไม่รู้ตัว สติเลื่อนลอย ความจำเลอะเลือนเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีความล้มเหลว เจ๊งไม่เป็นท่า บนเวทีดีเบตประชันวิสัยทัศน์ดวลฝีปากกับโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งพรรครีพับลิกัน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2024ด้วยสภาพร่างกายและจิตใจแบบนี้ ซูเปอร์บิ๊กทั้งปวงของพรรคเดโมแครตพากันผวาวิตก หากไบเดนซึ่งครองสิทธิเป็นตัวแทนพรรคเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปี 2024-2028 ยังไม่ยอมประกาศถอนตัวจากศึกเลือกตั้งประธานาธิบดี 2024 ทั้งที่สังขารเสื่อมถอยหนักหนาแล้วนั้น ก็จะทำให้ประชาชนไม่เทคะแนนให้โดยจอร์จ คลูนีย์ เขียนความเห็นไว้ในนิวยอร์กไทมส์วันที่ 10 กรกฎาคม 2024 เรียกร้องว่า แม้ไบเดนจะชนะมาหลายสมรภูมิ แต่ไบเดนไม่สามารถจะชนะสังขารได้ในที่สุด ประธานาธิบดีไบเดนถูกฝ่ายต่างๆ ในพรรคเดโมแครตร่วมมือกันหักคอให้ถอนตัวจากศึกเลือกตั้ง ด้วยคำขู่ที่จะถอดถอนจากตำแหน่งประธานาธิบดี ทั้งนี้ ไบเดนยอมโพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดีย ประกาศถอนตัวจากศึกเลือกตั้งอย่างปุบปับและเรียบง่ายในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 พร้อมกับส่งความสนับสนุนไปยังรองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริส ให้เป็นตัวแทนพรรคเข้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดี ประจำปี 2024พร้อมกับอวยประธานาธิบดีไบเดน อย่างหรูหราว่า“ประธานาธิบดีไบเดน ได้สำแดงให้เห็นว่าความเป็นผู้นำที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร ไบเดนช่วยรักษาประชาธิปไตยของสหรัฐฯ ได้อีกคราหนึ่ง” ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า จอร์จ คลูนีย์ เขียนไว้อย่างนั้นในคำแถลงที่แจกสื่อมวลชนเมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2024ซีเอ็นเอ็นให้ข้อมูลด้วยว่า จอร์จ คลูนีย์ เคยแสดงบทบาทโดดเด่นในการช่วยรณรงค์ดึงเซเลบริตีและผู้บริจาคมากมาย มาสนับสนุนโจเซฟ ไบเดน ชิงชัยในตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่ 2 ซึ่งในครึ่งแรกของเดือนมิถุนายน 2024 นั้น ไบเดน ยังไม่ออกอาการแก่หง่อม เลอะเลือน จนกลายเป็นวิกฤติการณ์พรรคในการดังกล่าว จอร์จ คลูนีย์ สามารถระดมเงินบริจาคเข้าสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีรอบสอง ให้แก่ ไบเดน ได้ถึง 28 ล้านดอลลาร์ภายในงานระดมทุนเพียง 1 อีเวนต์จูเลีย โรเบิร์ตส์ นักแสดงสาวเจ้าของรางวัลออสการ์ สนับสนุนพรรคเดโมแครตมาโดยตลอด ตั้งแต่ศึกเลือกตั้งบารัค โอบามา จนถึงฮิลลารี คลินตัน และจดจนโจเซฟ ไบเดน และเมื่อประธานาธิบดีโจ ไบเดน ส่งไม้ต่อให้แก่ รองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริส ในเดือนกรกฎาคม 2024 นั้น จูเลีย โรเบิร์ตส์ ก็ออกเคลื่อนไหวสนับสนุน กมลา แฮร์ริสจูเลีย โรเบิตส์ ยืนยันความเป็นเดโมแครตของตนเองครั้งสำคัญ ด้วยการเข้าร่วมขบวนซูเปอร์อีเวนต์แห่งการรวมตัวเพื่ออเมริกา “United for America” ที่มี โอปราห์ วินฟรีย์ เป็นพิธีกรและแม่งาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2024 ในเมืองฟาร์มิงตัน ฮิลส์ เคาน์ตีโอ๊กแลนด์ รัฐมิชิแกนด้วยวิดีโอลิงก์ จูเลีย โรเบิตส์ เข้าร่วมซูเปอร์อีเวนต์เพื่อรณรงค์ขอเสียงสนับสนุนแก่ กมลา แฮร์ริส พร้อมกับเปิดความในใจว่าถ้าตัวเธอตั้งสโมสรโหวตเลือกประธานาธิบดี บทสนทนาในสโมสรก็ไม่แคล้วว่าจะมีแต่เรื่องราวเกี่ยวกับรองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริส นั่นเอง เว็บไซต์ข่าวเลอมองด์รายงาน“เพราะเรื่องที่จะคุยกัน จะฟังกัน และจะแลกเปลี่ยนกันนั้น ก็จะมีแต่เรื่องราวของท่านรองฯ แสนสวย กมลา แฮร์ริสของเราค่ะ ท่านรองฯ เป็นผู้ที่ดิฉันโชคดีเหลือเกินที่ได้รู้จักท่านมาตลอดหลายปีที่สนับสนุนพรรคเดโมแครต” จูเลีย โรเบิตส์ กล่าวออกมาจากบ้านในนิวเม็กซิโก“ดิฉันเป็นคุณแม่ของนักศึกษาคู่ฝาแฝด ซึ่งตอนนี้เรียนระดับมหาวิทยาลัย และในปีนี้ที่ลูกๆ อายุ 20 ปีแล้วคุณคะ ดิฉันขนลุกซู่ที่ได้บอกออกมาดังๆ ให้ทราบทั่วกันที่นี่อะค่ะ”จูเลีย โรเบิตส์ ประกาศไว้ในค่ำคืนพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2024 ขณะที่รองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริส ยิ้มนุ่มๆ ขอบคุณด้วยสายตาอบอุ่นด้าน โอปราห์ วินฟรีย์ ซักถามเพิ่มเติมว่าสามคนแม่ลูก จะออกจากบ้านไปใช้สิทธิ์พร้อมกันหรือเปล่า จะจัดปาร์ตีเสริมบรรยากาศการลุ้นการเชียร์ผลเลือกตั้งหรือไม่“ดิฉันน่ะอยากให้เป็นอย่างนั้นค่ะ แต่ลูกทั้งสองเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว เราสามคนก็ต้องต่างคนต่างไป แต่แม้ว่าในวันเลือกตั้ง จะต้องแยกกันตามภารกิจ แต่จิตวิญญาณของเราเป็นหนึ่งเดียวกันในอุดมการที่เราส่งเสริมค่ะ” คุณแม่ลูกแฝดหญิง-ชายเปิดเผยอย่างปลื้มๆ และเมาท์ความในใจเพิ่มเติมว่ารองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริส หัวเราะกับมุกของจูเลีย โรเบิตส์แล้วโอปราห์ วินฟรีย์ ตัดบทหมดเวลาในคิวของจูเลีย โรเบิตส์ ว่าโอเค ขอบคุณมากนะจูเลียในวันที่ 21 สิงหาคม 2024 โอปราห์ วินฟรีย์ เปิดตัวสนับสนุน กมลา แฮร์ริส อย่างเป็นเรื่องเป็นราวในห้วงที่เธอเข้าสู่การประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครต ประจำปี 2024 หรือก็คือ Democratic National Convention (DNC 19-21 สิงหาคม) พร้อมกล่าวทักทายด้วยสไตล์ประจำตัว คือ สวัสดีคร่า ทุกโค้นนน แล้วโอปราห์ วินฟรีย์ ก็ประกาศรับรองว่า กมลา แฮร์ริส คือผู้ที่เหมาะสมจะเป็นประธานาธิบดีต่อจากโจเซฟ ไบเดนราวหนึ่งเดือนต่อมา โอปราห์ วินฟรีย์ ร่วมกับทีมงานของรองประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา จัดซูเปอร์อีเวนต์เพื่อขอเสียงสนับสนุนให้แก่ กมลา แฮร์ริส ในชื่ออีเวนต์ว่า การรวมตัวเพื่ออเมริกา “United for America” ที่ตัวเธอเป็นพิธีกรและแม่งาน เมื่อ 19 กันยายน 2024 ณ ทาวน์ฮอลล์ของเมืองฟาร์มิงตัน ฮิลส์ เคาน์ตีโอ๊กแลนด์ รัฐมิชิแกนและเมื่อเจ้าแม่อินฟลูเอนเซอร์อย่าง โอปราห์ วินฟรีย์ ออกโรงเชียร์ สัมฤทธิผลก็จะปรากฏให้เห็นอย่างครึกโครมอาทิ ในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี 2008 เมื่อ โอปราห์ วินฟรีย์ ประกาศรับรองบารัค โอบามา เธอดึงเสียงประชาชนราว 1 ล้านเสียงเข้าไปโหวตเลือก โอบามา ทั้งนี้ นี่เป็นผลการศึกษาวิจัยโดย เครก การ์ธเวต แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ร่วมกับ ทิโมธี มัวร์ แห่งมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ ซึ่งออกรายงานมาในปี 2013 สำนักข่าวอัลญะซีเราะฮ์ รายงานไว้อย่างนั้นทั้งนี้ การเลือกตั้งปี 2008 นั้น บารัค โอบามา กวาดคะแนนป๊อปปูลาร์โหวตได้เกือบ 53% กันเลยทีเดียวในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2016 โอปราห์ วินฟรีย์ ประกาศสนับสนุน ฮิลลารี คลินตัน ซึ่งไฝว้กับโดนัลด์ ทรัมป์ และผลการนับคะแนนออกมาว่า ฮิลลารี คลินตัน ชนะป๊อปปูลาร์โหวตอย่างล้นหลาม โดยได้มากกว่า โดนัลด์ ทรัมป์ ประมาณ 2.9 ล้านเสียง แต่เมื่อนับคะแนนเป็นรายรัฐ คะแนนเสียงจากคณะผู้เลือกตั้งเทไปยังโดนัลด์ ทรัมป์ มากกว่าและล่าสุด ในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดี ปี 2020 ซูเปอร์อีเวนต์โดย โอปราห์ วินฟรีย์ ได้ช่วยดึงคะแนนสนับสนุนให้แก่ โจ ไบเดน เช่นกัน อัลญะซีเราะฮ์รายงาน“สวัสดีค่ะท่านประธานาธิบดี อุ๊ย.. อุ๊ย..” ยกมือป้องปาก ก้มหน้าว่าเผลอพูดผิดๆ ออกไป ก่อนจะเงยใบหน้าสวยหวานอมตะขึ้นมายิ้มทะเล้นซุกซนด้านรองประธานาธิบดีกมลา ก็รับมุก อมยิ้มเขินดั่งเด็กๆ พลางบอกว่า “อีก 47 วันค่ะ อีก 47 วันนะคะ”“ค่ะ ท่าน จากปากของดิฉัน ขอให้ไปสู่พระกรรณแห่งพระผู้เป็นเจ้า ขอให้คำกล่าวของดิฉันช่วยป้องกันความเกลียดชัง ป้องกันงูพิษ และป้องกันสิ่งอันเป็นพิษภัยทั้งปวง” เมอริล กล่าวนำ ก่อนจะไปสู่คำถามว่าด้านรองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริส ก็ร่วมสรุปและทบทวนปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นดังนี้“มีคนอเมริกันซึ่งเคยโหวตให้แก่ทรัมป์ จำนวนมากมายกว่าที่เราคาด ได้ตระหนักแล้วว่าเหตุการณ์จลาจล 6 มกราคม 2021 นั้น เป็นความรุนแรงที่ล้ำเส้นเกินไป“การบุกรุกรัฐสภาในวันดังกล่าวเกิดขึ้นโดยที่ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกานั่งอยู่ในห้องทำงานรูปไข่ ปลุกระดมม็อบผู้นิยมความรุนแรงให้ช่วยกันโจมตีเมืองหลวงของประเทศ ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายจำนวน 140 รายได้รับบาดเจ็บ และบางรายเสียชีวิต“ม็อบหัวรุนแรงเหล่านั้นพยายามจะคว่ำผลการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม ขณะเดียวกัน เราต่างได้เห็นแล้วว่าทรัมป์เองก็ยากจะทำใจยอมรับความจริงที่ว่า คนอเมริกัน 81 ล้านราย พากันออกไปโหวตขับไล่เขาออกจากตำแหน่ง“คนอเมริกันจำนวนมหาศาลได้เห็นแล้วถึงคำโป้ปดมดเท็จทั้งหลาย สิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราคือ เราทุกคนช่วยกันบอกกล่าวเพื่อนๆ ญาติมิตร ให้เท่าทันการบิดเบือนความจริงกันอย่างทั่วถึงค่ะ”ดาราสาวใหญ่วัย 59 กะรัต จากซีรีส์ร้อนแรงยอดนิยมไปทั่วโลก The Sex and The City และดารานำแห่ง And Just Like That ซีรีส์ที่ผลิตมาแล้ว 3 ซีซัน ได้โพสต์ภาพตัวเธอกับน้องมิ้วสุดเลิฟที่หน้าต่างกระจกบานสูงในบ้านกรุงนิวยอร์ก พร้อมคำบรรยายว่า“ด้วยความรักในประเทศชาติ เพื่อโรงเรียน เพื่อหนังสือ เพื่อสามัญสำนึกในกฎหมายควบคุมปืน เพื่อค่าแรงเหมาะสมแก่การครองชีพ เพื่อโอกาส เพื่อผู้หญิง เพื่อสิทธิในการโหวต เพื่อนักฝัน เพื่อศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแม่และพลเมืองสูงวัย“เพื่อทหารของเรา เพื่อดินฟ้าอากาศ เพื่อความหวัง เพื่อเพื่อนๆ และคนที่รักในชุมชน LGBTQ+ เพื่อเสรีภาพ เพื่อวิทยาศาสตร์ เพื่อระบบดูแลสุขภาพที่เข้าถึงได้ เพื่อสมาชิกสหภาพของพวกเรา เพื่อประชาธิปไตย เพื่อลูกสาว เพื่อลูกชาย เพื่อเด็กๆ ของพวกเราทุกคน เพื่อความเสมอภาคเท่าเทียม“เพื่อศักดิ์ศรี เพื่อรัฐธรรมนูญ เพื่อตัวฉันเอง เพื่อความรัก เพื่อทางเลือก และเพื่อคุณผู้หญิงทาสมิ้วไร้บุตรที่ฉันเล่นในซีรีส์ เพื่อความสุขอันเปี่ยมล้น เพื่อโลกสวย เพื่อความภาคภูมิใจที่เหนียวแน่นกับพรรคมาโดยตลอด เธอประกาศสนับสนุนท่านรองฯ กมลา แฮร์ริส แทบจะทันทีที่การประชันวิสัยทัศน์ระหว่าง กมลา แฮร์ริส กับโดนัลด์ ทรัมป์ จบลงเมื่อต้นเดือนกันยายน 2024โดยสาวสวิฟต์ โพสต์บนอินสตาแกรมว่าเธอจะเทเสียงให้แก่ กมลา แฮร์ริส และทิม วอลซ์“ดิฉันประทับใจอย่างยิ่ง ที่เธอเลือกผู้ว่าการทิม วอลซ์ เป็นผู้ร่วมชิงทำเนียบขาว เพราะผู้ว่าการทิม วอลซ์ต่อสู้เพื่อสิทธิของชาว LGBTQ+ และเพื่อสิทธิของสตรีที่จะกำหนดชะตากรรมของร่างกายตนเองมาตลอดหลายทศวรรษ”เป็นศิลปินผู้ทรงอิทธิพลอย่างสุดๆ คนหนึ่ง เธอมีความศรัทธานับถือในประธานาธิบดีโจเซฟ ไบเดน อย่างเทหัวใจ และเธอน่าจะเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์สำคัญที่หนุนให้คะแนนเสียงของฝ่ายเดโมแครตพุ่งสูงอยู่ในรัฐเท็กซัสบียอนเซ่ ออกมาสนับสนุนท่านรองฯ กมลา แฮร์ริส เป็นรายท้ายๆ แต่ได้ใจประชาชนอย่างมหาศาล บียอนเซ่ปราศรัยจับใจเหลือเกินในเวลาที่เธอประกาศเชียร์ กมลา แฮร์ริส เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2024 ที่เมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส“ดิฉันมิได้มาในฐานะเซเลบริตี้ ดิฉันไม่ได้มาในฐานะนักการเมือง แต่ดิฉันมาในฐานะคุณแม่คนหนึ่ง คุณแม่ที่แคร์จริงๆ เลยว่าโลกที่ลูกๆ ของตนเองและลูกๆ ของพวกเราทุกคน ต้องอยู่และเติบโตนั้น ควรจะมีเสรีภาพให้เราควบคุมร่างกายของเราได้จริง และเป็นโลกที่พวกเราไม่ถูกแบ่งแยก“ขอให้ลองนึกกันนะคะว่าลูกสาวของพวกเราจะสามารถเติบโตขึ้นมาแบบที่ปราศจากเพดาน หรือข้อจำกัดใดๆ พวกเราต้องออกมาลงคะแนนเสียงนะคะ พวกเราต้องการคุณๆ มาสนับสนุนค่ะ”ในตอนท้าย บียอนเซ่ ซึ่งขึ้นเวทีด้วยกันกับเพื่อนร่วมคณะ Destiny’s Child คือ เคลลี โรวแลนด์ ได้ประกาศแนะนำ กมลา แฮร์ริส ต่อชาวเท็กซัสทั้งมวล“ท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษคะ โปรดปรบมือต้อนรับให้ยิ่งใหญ่ กึกก้อง สไตล์เท็กซัส เพื่อต้อนรับประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐอเมริกาค่ะ คือ ท่านรองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริสค่ะ”