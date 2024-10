สวนกระแสคนดัง! ‘บัซ อัลดริน’ อดีตนักบินอวกาศ Apollo 11 ประกาศหนุน ‘ทรัมป์’ ทวงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐฯ

อัลดริน อธิบายเพิ่มเติมว่า ที่ตัดสินใจเช่นนี้เพราะชื่นชอบนโยบายหลายอย่างของรัฐบาลทรัมป์ชุดที่แล้ว เช่น การฟื้นฟูสภาอวกาศแห่งชาติ (National Space Council) และการก่อตั้งกองกำลังอวกาศสหรัฐฯ (US Space Force) เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การที่ อัลดริน ประกาศตัวสนับสนุน ทรัมป์ ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเท่าไหร่ เพราะเป็นที่รู้กันดีกว่าเขามีบทบาทแอ็กทีฟในการเมืองฟากรีพับลิกันมานานแล้ว และยังมีความสนิทสนมกับ ทรัมป์ ย้อนหลังไปไม่ต่ำกว่า 5 ปี ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ ทรัมป์ เชิญ อัลดริน และอดีตนักบินอวกาศยุคบุกเบิกคนอื่นๆ ไปร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี ภารกิจเหยียบดวงจันทร์ของยาน Apollo 11 ที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวเมื่อปี 2019

Just had an excellent meeting with President Donald Trump! We discussed America’s future in space, ways to address space challenges, and the need to keep exploring beyond the horizon. Keep America Great in Space!! #Apollo50 #ApolloXI https://t.co/zv2LgoCheD— Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) July 19, 2019