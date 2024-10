นักวิเคราะห์ตะวันตกจำนวนมากรู้สึกหดหู่ เรียกร้องให้ตระหนักถึงความเป็นจริงว่า ยูเครนกำลังจะปราชัย

24/10/2024เพื่อนคนหนึ่งของผม ซึ่งปกติแล้วเป็นนักวิเคราะห์ผู้นิยมฝักใฝ่ยูเครน ที่คอยเฝ้ามองโลกด้วยความหวังสดใสอย่างแรงกล้า ได้เดินทางกลับมาจากยูเครนเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว และบอกกับผมว่า “มันเหมือนกับกองทัพเยอรมันเมื่อช่วงเดือนมกราคมปี 1945” (ทั้งนี้ กองทัพเยอรมันได้ลงนามยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขต่อกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรในเดือนพฤษภาคมปีนั้นเอง ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II -ผู้แปล)เวลานี้ฝ่ายยูเครนกำลังถูกผลักดันให้ล่าถอยในทุกๆ แนวรบ – รวมไปถึงในแคว้นคูร์สก์ (Kursk) ของรัสเซีย [1] ซึ่งพวกเขาได้เปิดฉากยกกำลังบุกเข้าไปด้วยความหวังอันกระตือรือร้นและการป่าวร้องออกข่าวอย่างเอิกเกริกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นเสียอีกก็คือว่า พวกเขากำลังขาดแคลนทหาร [2] อย่างหนักหน่วงสาหัสขึ้นทุกทีอันที่จริงตลอดช่วงเวลาส่วนใหญ่ของปี 2024 ยูเครนอยู่ในสภาพที่ต้องสูญเสียพื้นที่ไปเรื่อยๆ ไม่ขาดสาย ในสัปดาห์นี้ เมืองเซลิโดเว (Selidove) ทางด้านตะวันตกของแคว้นโดเนตสก์ (Donetsk) กำลังถูกโอบล้อม [3] และก็คล้ายๆ กับเมืองวูห์เลดาร์ (Vuhledar) ก่อนหน้านี้ในเดือนนี้ [4] นั่นคือทำท่าจะแตกในอาทิตย์หน้าหรือราวๆ นั้น –สิ่งเดียวที่ยังอาจจะมีการผันแปรไปได้ ก็คือฝ่ายยูเครนจะสูญเสียกำลังพลไปเป็นจำนวนมากแค่ไหนในกระบวนการนี้ ในช่วงฤดูหนาวที่ขยับใกล้เข้ามาทุกที สัญญาณในทางเลวร้ายกำลังปรากฏให้เห็นสำหรับการสู้รบในสมรภูมิใหญ่เพื่อรักษาเมืองโปครอฟสก์ (Pokrovsk) เมืองอุตสาหกรรม [5] ที่ทรงความสำคัญในทางยุทธศาสตร์ [6]เหนือสิ่งอื่นใดเลย นี่ไม่ใช่สงครามของการสู้รบช่วงชิงพื้นที่ (war of territory) แต่เป็นสงครามของการสู้รบพร่ากำลัง (war of attrition) [7] ทรัพยากรเพียงอย่างเดียวที่มีผลต่อการแพ้ชนะของสงครามคือกำลังทหาร –และการคาดคำนวณเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเวลานี้ มันไม่ได้มีผลออกมาในทางบวกสำหรับยูเครนเลยยูเครนอ้างว่าได้ “กำจัด” ทหารรัสเซียได้แล้วเกือบๆ 700,000 คน [8] โดยในจำนวนนี้มากกว่า 120,000 คนถูกฆ่า และที่เหลืออีกร่วมๆ 500,000 คนได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ประธานาธิบดียูเครน โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ยอมรับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ว่า ฝ่ายยูเครนเสียชีวิตไป 31,000 คน [9] แต่ไม่ได้ให้ตัวเลขจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บปัญหาอยู่ที่ว่าตัวเลขรวมๆ ที่ฝ่ายยูเครนให้มาเหล่านี้ ดูเหมือนพวกเจ้าหน้าที่ฝ่ายตะวันตกจะให้ความเชื่อถือ [10] ถึงแม้ในความเป็นจริงแล้วมันน่าที่จะต่างออกไปอย่างมากมาย พวกแหล่งข่าวสหรัฐฯหลายรายบอกว่าสงครามครั้งนี้ทำให้มีผู้คนของทั้งสองฝ่ายถูกสังหารและได้รับบาดเจ็บไปราวๆ 1 ล้านคนแล้ว [11] เรื่องที่สำคัญมากๆ ก็คือ ตัวเลขนี้รวมไปถึงพลเรือนชาวยูเครนจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขวัญกำลังใจที่ตกต่ำ และการหนีทหาร [12] ตลอดจนการหลบเลี่ยงไม่ยอมไปรับการเกณฑ์ทหาร [13] เหล่านี้กำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับยูเครนในปัจจุบัน ปัจจัยเหล่านี้กำลังเพิ่มขยายประเด็นปัญหาการระดมกำลังคนเข้ากองทัพซึ่งก็เป็นเรื่องหนักหน่วงมากอยู่แล้ว [14] ทำให้เป็นความลำบากยากยิ่งในการจัดหาจัดส่งทหารสดๆ ใหม่ๆ เข้าสู่แนวรบต่างๆ ในแนวหน้าเวลานี้ในยูเครนกำลังเกิดการอภิปรายถกเถียงกันในปัญหาที่ฟังดูชวนหดหู่ คำถามที่ยังไม่ลงรอยกันนั้นวนเวียนอยู่รอบๆ เรื่องที่ว่าควรระดมเกณฑ์ทหารจากคนในกลุ่มอายุ 18-25 ปี –และเสี่ยงที่จะทำให้คนกลุ่มนี้เกิดการบาดเจ็บล้มตายอย่างสาหัส—หรือไม่ ทั้งนี้สืบเนื่องจากแรงกดดันต่างๆ ทางเศรษฐกิจในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ยูเครนประสบปัญหาหนักในเรื่องอัตราการเกิดลดต่ำลงฮวบฮาบ ทำให้เวลานี้มีผู้คนซึ่งอยู่ในวัยระหว่าง 15 ถึง 25 ปีค่อนข้างน้อย [15]การระดมเกณฑ์คนกลุ่มอายุนี้เข้ากองทัพ และการปล่อยให้คนกลุ่มนี้ต้องบาดเจ็บล้มตายไปอย่างสาหัสร้ายแรง อาจจะเป็นอะไรที่ยูเครนแบกรับไม่ไหว เมื่อพิจารณาจากวิกฤตการณ์ทางประชากรศาสตร์อันเลวร้าย [16] ที่ประเทศนี้กำลังเผชิญอยู่แล้วและกระทั่งถ้าหากแผนการระดมเกณฑ์ทหารนี้ [17] ได้รับการผลักดันให้เดินหน้ากันจริงๆ เมื่อถึงเวลาที่การถกเถียงทางการเมือง, กระบวนการผ่านกฎหมายในรัฐสภา, กระบวนการอันอืดอาดล่าช้าตามระบบราชการ, [18] และการฝึกทหาร [19]จะเสร็จสิ้นผ่านพ้นไปตามโปรเซส สงครามคราวนี้ก็อาจจะยุติลงไปก่อนแล้วก็ได้ในประวัติศาสตร์ ยังไม่มีตัวอย่างใดๆ เลยว่าการสู้รบปรบมือกับรัสเซียด้วยการแข่งขันประชันกันในเรื่องการพร่าผลาญกำลังของอีกฝ่ายหนึ่ง จะเคยมีใครประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะ ดังนั้นขอให้เราพูดจากันให้ชัดเจนกันเถิด นี่หมายความว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่จริงๆ ที่ยูเครนจะประสบความพ่ายแพ้ –ไม่มีทางเลยที่จะเอาน้ำตาลมาเคลือบเพื่อปิดบังเรื่องนี้เอาไว้การที่ เซเลนสกี ตั้งจุดมุ่งหมายของการทำสงครามในแบบพวกที่ต้องการให้ได้รับผลสูงสุด นั่นคือ การฟื้นคืนเส้นพรมแดนก่อนหน้าปี 2014 ของยูเครน [20] บวกกับเงื่อนไขที่ไม่น่าเป็นไปได้ข้ออื่นๆ –ซึ่งไม่ได้ถูกทักท้วงและแถมยังได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากฝ่ายตะวันตกที่ตกอยู่ในอาการสับสนทว่ายังคงมุ่งหวังหาประโยชน์เข้าตัวเอง [21] –จะไม่สามารถบรรลุถึงได้หรอก และส่วนหนึ่งก็ต้องประณามกล่าวโทษพวกผู้นำของฝ่ายตะวันตกในเรื่องนี้ด้วยการเข้าไปทำสงครามตามคำแนะนำที่ย่ำแย่เอามากๆ ไม่ว่าในอัฟกานิสถานหรือตะวันออกกลาง ได้ทำให้กองทัพทั้งหลายของฝ่ายตะวันตกอยู่ในสภาพกลวงโบ๋ [22], มีการประกอบอาวุธอย่างย่ำแย่, และไม่มีการเตรียมรับมืออย่างสิ้นเชิง [23] กับการสู้รบขัดแย้งแบบที่ต้องมีการทำศึกกันอย่างจริงจังและยืดเยื้อ โดยที่พวกเครื่องกระสุนซึ่งเก็บอยู่ในคลังแสงน่าที่จะพอใช้งานไปได้เพียงแค่หลายๆ อาทิตย์ [24] ก็เก่งแล้วคำมั่นสัญญาของทางยุโรปเรื่องจะจัดหาจัดส่งกระสุนปืนใหญ่มาให้เป็นจำนวนล้านๆ นัด [25] ปรากฏว่าเหลวเป๋วไม่สามารถเป็นจริงได้ –โดยมีเพียง 650,000 นัดเท่านั้นที่ถูกซัปพลายมาให้แก่เคียฟในปีนี้ [26] ขณะที่ทางเกาหลีเหนือได้จัดหาจัดส่งเป็นจำนวนอย่างน้อยที่สุด 2 เท่าตัวของปริมาณดังกล่าวให้แก่รัสเซียมีเพียงสหรัฐฯเท่านั้นที่ยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากพอดูอย่างในสต็อก [27] ในรูปแบบของยานเกราะ, รถถัง, และปืนใหญ่ซึ่งสำรองเอาไว้เป็นพันๆ หมื่นๆ – และวอชิงตันก็ไม่น่าที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายของตน ซึ่งจะคอยป้อนอาวุธเพียงแค่ทีละเล็กละน้อยให้แก่ยูเครนอย่างที่ทำอยู่ในเวลานี้ กระทั่งถ้าหากมีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่องนี้ เวลาที่ต้องใช้สำหรับการเตรียมการก่อนจัดส่งได้จริงๆ ก็จะกินเวลาเป็นปีๆ ไม่ใช่แค่แรมเดือนอยู่ดีในการประชุมบรรยายสรุปสถานการณ์แบบประชุมลับครั้งหนึ่งที่ผมได้เข้าร่วมเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งผู้มาให้ข้อมูลเป็นพวกเจ้าหน้าที่กลาโหมของฝ่ายตะวันตกหลายราย ปรากฏว่ามีบรรยากาศที่ห่อเหี่ยว มีการพูดถึงแต่สถานการณ์ “ที่เต็มไปด้วยอันตราย” และ “เลวร้ายที่สุดที่สุดเท่าที่เคยเป็นมา” สำหรับยูเครนพวกมหาอำนาจตะวันตกไม่สามารถที่จะทนแบกรับความวิบัติหายนะทางยุทธศาสตร์อย่างที่เคยเกิดขึ้นกับอัฟกานิสถานอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่หากใช้ถ้อยคำของนักเขียนชื่อก้อง เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ (Ernest Hemingway) และนำมาดัดแปลงกล่าวอ้างไว้โดยนักยุทธศาสตร์ ลอว์เรนซ์ ฟรีดแมน Lawrence Freedman) ก็คือ มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น “อย่างช้าๆ จากนั้นก็ฉับพลันทันทีทันควัน” [28]กองทัพรัสเซียจะไม่สามารถสร้างช่วงจังหวะที่จะทำให้พวกเขารุกคืบหน้าผ่าทางตันโล่งตลอดจนตัดสินชี้ขาดใดๆ ขึ้นมาหรอก ในเวลาที่พวกเขาเข้ายึดเมืองนี้หรือเมืองนั้นได้สำเร็จ (เป็นต้นว่า โปครอฟสก์) พวกเขาไม่ได้มีสมรรถนะที่จะทำแบบนั้นได้ [29] ดังนั้น มันก็จะไม่มีช่วงจังหวะที่จะเกิดการพังทลายลงมาตามๆ กันเป็นแถบๆ –ไม่มีหรอกครับ ช่วงเวลาแบบที่ “เคียฟถูกตีแตก เหมือนกับคาบูล”อย่างไรก็ตาม มันยังคงมีข้อจำกัดอยู่นั่นเองสำหรับความสูญเสียที่ยูเครนจะสามารถทนแบกรับไหว เราไม่ทราบหรอกว่าข้อจำกัดที่ว่านั่นคือตรงไหนคือขนาดไหน [30] แต่เราจะทราบเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้ว จุดที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือว่า สำหรับยูเครนแล้วมันจะไม่มีชัยชนะหรอก เมื่อพูดจากันออกมาแล้ว มันคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถให้อภัยให้กันได้เลย ทว่ามันไม่มีและไม่เคยมีหรอกครับ ยุทธศาสตร์ของฝ่ายตะวันตกในเรื่องนี้ [31] มัน (ยุทธศาสตร์ของฝ่ายตะวันตก) มีแค่ว่าทำยังไงจึงจะทำให้รัสเซียต้องหลั่งเลือดนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เท่านั้นเรื่องในระดับพื้นฐานมากกว่านั้นเสียอีก ก็คือ มาถึงตอนนี้จำเป็นที่จะต้องถามและจำเป็นที่จะต้องตอบปุจฉาทางจริยธรรมข้อเก่าแก่โบราณ 2 ข้อที่ถือเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าสงครามคราวนั้นๆ ถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ [32] อันได้แก่ มัน (สงครามนั้นๆ) มีลู่ทางความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลที่จะไปสู่ความสำเร็จหรือไม่ [33] และผลดีที่มีโอกาสจะฉวยคว้าได้รับมานั้นมันเหมาะสมได้สัดส่วนกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไปหรือเปล่าปัญหานี้ตอบได้ยากลำบาก --ก็เหมือนกับที่เคยเป็นมาอยู่บ่อยๆ ก่อนหน้านี้ นั่นเป็นเพราะว่าฝ่ายตะวันตกไม่ได้มีการนิยามจำกัดความมาก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาพิจารณาเห็นว่าคือความสำเร็จ แต่เวลาเดียวกันนั้น ต้นทุนค่าใช้จ่ายกลับกำลังกลายเป็นสิ่งที่มองเห็นกันได้อย่างชัดเจนเกินไปแล้วถ้าหากมีการนิยามจำกัดความเป้าหมายของตนและข้อจำกัดต่างๆ ของตนให้กระจ่างชัดเจน มันก็จะกลายเป็นรากฐานสำหรับการเริ่มต้นสร้างยุทธศาสตร์ขึ้นมา –และนี่คือสิ่งที่ฝ่ายตะวันตกไม่เคยทำได้ดีเลย พวกผู้นำนาโต้เวลานี้จำเป็นต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วให้ก้าวเลยไปจากการพูดจาใช้ถ้อยคำโวหารที่ไร้ความหมาย [34] หรืออะไรก็ตามที่อาจจะฟังดูเท่ทว่าจริงๆ แล้วว่างเปล่า อย่างวลีที่ว่า จะหนุนหลังยูเครนเรื่อยไป “ตราบเท่าที่มันเป็นที่ต้องการ” (as long as it takes)” [35] เราได้พบเห็นกันมาแล้วแหละว่า โวหารเช่นนี้มันนำไปสู่อะไร ไม่ว่าจะเป็นในอิรัก, อัฟกานิสถาน, หรือลิเบียเราจำเป็นที่จะต้องมีคำตอบอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง ว่า สำหรับอะไรบางสิ่งบางอย่าง อย่างเช่นว่าเมื่อเราพูดถึง “ชัยชนะ” หรืออย่างน้อยที่สุดพวกข้อตกลงซึ่งเกิดจากการประนีประนอมชนิดที่สามารถยอมรับได้นั้น มันจะมีรูปร่างออกมายังไงกันแน่ในตอนนี้ --รวมทั้งขนาดขอบเขตที่มันน่าจะสามารถบรรลุได้ และฝ่ายตะวันตกเองจริงๆ แล้วต้องการที่จะหาทางให้บรรลุถึงหรือไม่ แล้วจากนั้นก็ต้องเป็นพวกผู้นำตะวันตกนั่นแหละที่จะต้องลงมือกระทำตามอย่างสอดคล้องต้องกันจุดที่อาจสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นได้ อาจจะเป็นการยอมรับว่า ไครเมีย (Crimea), โดเนตสก์ (Donetsk), และ ลูฮันสก์ (Luhansk) นั้นเป็นดินแดนที่ยูเครนสูญเสียไปแล้ว –ซึ่งเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มีชาวยูเครนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังเริ่มต้นที่จะพูดกันออกมาอย่างเปิดเผย จากนั้นเราก็จำเป็นต้องเริ่มต้นวางแผนการกันอย่างเคร่งครัดจริงจังสำหรับรองรับยูเครนที่จะเกิดขึ้นมาภายหลังสงคราม ซึ่งถึงยังไงก็จะเป็นยูเครนที่จำเป็นจะต้องได้รับความสนับสนุนจากฝ่ายตะวันตกมากยิ่งกว่าเวลาใดๆ ที่ผ่านมารัสเซียนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะยึดครองฉวยคว้าเอาอะไรไปทั้งหมด หรือแม้กระทั่งเข้าครอบครองดินแดนของยูเครนเป็นปริมาณมากมายกว้างขวาง กระทั่งหากพวกเขาสามารถยึดไปได้ก็ตามที มันก็เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะครอบครองเอาไว้ได้นานๆ [36] มันเป็นเรื่องที่มองเห็นกันได้อย่างกระจ่างชัดเจนทีเดียวว่า อย่างไรเสียก็จะต้องมีการทำความตกลงแบบประนีประนอมกันขึ้นมาดังนั้น มันจึงถึงเวลาสำหรับนาโต้ –และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสหรัฐฯ --ที่จะต้องคาดคำนวณกันอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับจุดยุติที่อาจเกิดขึ้นได้สำหรับประสบการณ์อันเจ็บปวดแสนสาหัสราวกับอยู่ในฝันร้ายชวนขวัญผวาคราวนี้ และที่จะต้องพัฒนายุทธศาสตร์ซึ่งคำนึงถึงผลทางปฏิบัติเพื่อรับมือกับรัสเซียในระยะเวลา 1 ทศวรรษข้างหน้านี้ เรื่องที่สำคัญยิ่งกว่านี้อีกก็คือ 