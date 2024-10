‘จีน’ล้ำหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้ ทั้งที่ระบบการศึกษาถูกหยามว่าสอนให้เก่งแต่ท่องจำขาดไร้ความคิดสร้างสรรค์

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)21/10/2024มีความเชื่อความเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งที่สามารถพบเห็นแพร่หลายไปทั่วทั้งโลกตะวันตก นั่นคือ ความเชื่อความเข้าใจที่ว่าพวกนักเรียนนักศึกษาจีนเป็นผู้ที่ผ่านการเล่าเรียนจากสถาบันการศึกษาที่เอาแต่เน้นการท่องจำแบบนกแก้วนกขุนทอง ตลอดจนการเรียนรู้แบบเฝ้ารอรับการถ่ายทอด --และระบบการศึกษาเช่นนี้น่าจะสามารถผลิตออกมาได้ เพียงพวกคนงานว่านอนสอนง่ายซึ่งบอกให้ทำอะไรก็ทำได้แค่นั้น ขาดไร้นวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์เราขอโต้แย้งความเชื่อดังกล่าวนี้ว่าห่างไกลจากความจริงเป็นอย่างมาก แท้ที่จริงแล้ว ระบบการศึกษาของจีนกำลังผลิตนักเรียนนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ตลอดจนสามารถสร้างกำลังแรงงานซึ่งทั้งมีทักษะความชำนาญและทั้งมีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างยิ่ง เราคิดว่าโลกสามารถเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ในปีนี้ มีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่ได้รับการเผยแพร่ต่ออย่างกว้างขวางจนกลายเป็นไวรัล ในคลิปดังกล่าวนี้ ทิม คุก ซีอีโอของแอปเปิล กล่าวย้ำเรื่องที่จีนมีแรงงานซึ่งมีทักษะความชำนาญสูง รวมตัวกันอยู่อย่างคับคั่งหนาแน่นจนกลายเป็นความโดดเด่นอย่างพิเศษยิ่งกว่าในประเทศอื่นๆ [1] และบอกว่านี่เป็นจุดสำคัญที่ดึงดูดให้เขาต้องการมาดำเนินการด้านโรงงานผลิตที่ประเทศจีน:ปรากฏว่า เรื่องนี้ อีลอน มัสก์ ซีอีโอของเทสลา ได้แสดงความเห็นตอบอย่างรวดเร็วบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ว่า “เรื่องจริง”เมื่อตอนที่ประธานาธิบดีไซริล รามาโฟซา ของแอฟริกาใต้ เดินทางไปเยือนสำนักงานใหญ่ที่เมืองเซินเจิ้นของ บีวายดี ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชื่อดังของจีนในช่วงก่อนหน้านี้ของปีนี้ เขาแสดงความประหลาดใจเมื่อได้ทราบ [2] ว่า บริษัทกำลังวางแผนการเพิ่มกำลังแรงงานด้านวิศวกรรมที่มีอยู่แล้ว 100,000 คนของบริษัท ขึ้นไปอีก 1 เท่าตัวภายในช่วงเวลา 10 ปีข้างหน้านี้เขาอาจจะไม่รู้สึกประหลาดใจถึงขนาดนั้นก็ได้ หากเขาทราบมาก่อนว่าเวลานี้พวกมหาวิทยาลัยต่างๆ ของจีนกำลังผลิตผู้สำเร็จการศึกษากันเป็นจำนวนมากกว่า 10 ล้านคนอยู่ทุกๆ ปี –นี่คือรากฐานสำหรับเศรษฐกิจระดับซูเปอร์จริงๆพวกผู้ศึกษาเล่าเรียนชาวจีน สามารถประสบความสำเร็จในระดับโดดเด่นชนิดทัดเทียมกับพวกผู้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในระบบการศึกษาตะวันตก –หรือในมรดกทางการเรียนรู้ที่ไม่ใช่แบบขงจื๊อนับตั้งแต่ที่ เซี่ยงไฮ้ เข้าร่วมในโปรแกรมการประเมินผลทางการศึกษาระดับระหว่างประเทศ PISA เป็นครั้งแรกในปี 2009 เป็นต้นมา ผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือ นักเรียนอายุ 15 ปีในจีนติดอันดับท็อปของตารางประเทศและดินแดนที่เข้าร่วมการทดสอบจาก 3 ใน 4 ครั้ง ทั้งในด้านการอ่าน, คณิตศาสตร์, และวิทยาศาสตร์(PISA ย่อมาจาก Programme for International Student Assessment โปรแกรมเพื่อการประเมินผลนักเรียนระดับระหว่างประเทศ ที่จัดทำโดยองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) [3]เพราะเหตุใด ระบบของจีนที่ถูกทึกทักเอาว่าทำให้นักเรียนคอยแต่รอรับการถ่ายทอดและเน้นท่องจำ กลับสามารถเอาชนะระบบของฝ่ายตะวันตกได้เช่นนี้? มีนักวิชาการชาวออสเตรเลียจำนวนหนึ่งกำลังศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณสมบัติที่เหมือนขัดแย้งกันเองของพวกผู้ศึกษาเล่าเรียนชาวจีน” [4] เช่นนี้ มาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 แล้วผลการวิจัยของพวกเขาแสดงให้เห็นว่า ความรับรู้ความเข้าใจที่มีกันอยู่ทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของพวกผู้ศึกษาเล่าเรียนชาวจีนตลอดจนชาวเอเชียอื่นๆ นั้น เป็นความรับรู้ความเข้าใจผิดๆ ตัวอย่างเช่น การท่องจำซ้ำๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า กับการศึกษาเล่าเรียนแบบเน้นให้ตระหนักถึงความหมายนั้น ไม่ใช่ว่าเป็น 2 คุณสมบัติที่ต่างฝ่ายต่างแยกกันอยู่ต่างหากโดยไม่เกี่ยวข้องกัน ดังมีคำพังเพยของจีนที่กล่าวว่า:การเน้นหนักให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษา คือคุณสมบัติที่โดดเด่นชัดเจนประการหนึ่งของวัฒนธรรมจีน ตั้งแต่ในยุคราชวงศ์ฮั่น (ปี 202 ก่อน ค.ศ. - ค.ศ.220) เมื่อลัทธิขงจื๊อ [5] กลายเป็นหลักการความคิดที่ภาครัฐยึดถือปฏิบัติตามเป็นต้นมา การศึกษาก็ได้เข้าสู่ทุกๆ เส้นใยของสังคมจีนเรื่องนี้ยิ่งกลายเป็นความจริงอย่างเป็นพิเศษขึ้นไปอีก ภายหลังจากระบบสอบคัดเลือกขุนนางพลเรือน เคอจี่ว์ (Keju system of civil service examinations) ได้ผ่านกระบวนการทำให้มันกลายเป็นสถาบันที่มีความมั่นคงถาวรขึ้นมา ในระหว่างยุคราชวงศ์สุย (ค.ศ.581 - ค.ศ.618)ทุกวันนี้ การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยประจำปีในประเทศจีน ที่เรียกกันว่า เกาเข่า (Gaokao) ก็ไม่ผิดอะไรกับการสอบเคอจี่ว์ในยุคสมัยใหม่ แต่ละปีมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายเข้าสอบกันเป็นหลายล้านคน การสอบซึ่งจัดขึ้นทุกๆ เดือนกรกฎาคมกินเวลา 3 วัน ในช่วงการสอบเกาเข่านี้ สังคมจีนส่วนใหญ่แล้วแทบจะอยู่ในอาการหยุดชะงักงันกันทีเดียวในเมื่อแรงขับดันทางวัฒนธรรมเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา คือแรงจูงใจที่สำคัญมากประการหนึ่งของทุกๆ คนที่เกี่ยวข้องพัวพันอยู่ในระบบนี้ มันจึงไม่ใช่เรื่องที่สังคมแบบตะวันตก จะสามารถเรียนรู้และลอกเลียนได้อย่างง่ายๆอย่างไรก็ดี มีหลักการอยู่ 2 ประการที่เราเชื่อว่าเป็นแกนกลางแห่งความสำเร็จทางการศึกษาของจีน ทั้งในระดับของผู้ศึกษาเล่าเรียนและในระดับของระบบ เราขอใช้สำนวนจีน 2 สำนวนเพื่อวาดภาพให้เห็นหลักการที่ว่านี้อย่างแรก เราขอเรียกว่า “ความก้าวหน้าอย่างเป็นระเบียบและค่อยเป็นค่อยไป (orderly and gradual progress) – 循序渐进 หลักการข้อนี้เน้นหนักที่ความอดทน, การเรียนรู้แบบทีละก้าวและเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งประคับประคองเอาไว้ด้วยความทรหดกล้าหาญ และการรู้จักรอคอยเพื่อให้ได้รับความอิ่มเอมใจในภายหลังอย่างที่สอง เราขอเรียกว่า “การสะสมอย่างแน่นหนาก่อนที่จะเป็นการผลิตออกมาอย่างบางเฉียบ” (thick accumulation before thin production – 厚积薄发) หลักการนี้เน้นหนักความสำคัญของ 2 สิ่ง:**รากฐานที่ครอบคลุมรอบด้าน ซึ่งเกิดขึ้นจากการสะสมความรู้พื้นฐานและทักษะความชำนาญพื้นฐาน**การซึมซับ, การบูรณาการ, และความคิดสร้างสรรค์แบบมีผลผลิต จะเกิดขึ้นมาได้ต่อเมื่อภายหลังมีรากฐานที่หนักแน่นมั่นคงนี้ตัวอย่างที่ชัดเจนของความก้าวหน้าอย่างเป็นระเบียบและค่อยเป็นค่อยไปที่กล่าวมานี้ ก็คือวิธีการที่ใช้กันในการเรียนรู้การเขียนอักษรวิจิตรด้วยพู่กันจีน (calligraphy) มันเริ่มต้นจากง่ายไปสู่ยาก, เรียบๆ สู่ความสลับซับซ้อน, การเลียนแบบสู่การเขียนอย่างอิสระเสรี, การเน้นเทคนิคสู่การสร้างงานศิลปะ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา ในโรงเรียนระดับประถมและระดับมัธยมต้นทุกแห่งในประเทศจีน จะมีการเรียนวิชาเขียนอักษรด้วยพู่กันจีนเป็นวิชาบังคับสัปดาห์ละ 1 ครั้งศิลปะของการเขียนอักษรจีนนั้น อาศัยทั้งความอดทน, ความขยัน, การหายใจ, การมีสมาธิ, และความซาบซึ้งในความงามตามธรรมชาติของจังหวะ มันเป็นสิ่งที่สอนให้รู้จักคุณค่าเรื่องการประสานสอดคล้อง และจิตใจแห่งสุนทรียศาสตร์ของจีน“การสะสมอย่างแน่นหนา” ยังสามารถที่จะวาดออกมาเป็นภาพของวิธีการที่พวกนักเรียนต้องศึกษาอย่างหนักสุดๆ เพื่อเตรียมตัวเข้าสอบเกาเข่าระดับชาติ รวมทั้งในระหว่างที่พวกเขาศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษาด้วย จากการปฏิบัติตนในหนทางเช่นนี้ พวกเขาก็สะสมความรู้พื้นฐานและทักษะความชำนาญพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการมีชีวิตอยู่ในสังคมสมัยใหม่“การผลิตออกมาอย่างเบาบาง” หมายถึงความสามารถที่จะย่นย่อหรือรวมศูนย์จุดโฟกัสของความรู้และทักษะความชำนาญที่ได้สะสมเอาไว้นี้ เพื่อค้นหาหนทางแก้ไขปัญหาและปฏิบัติตามหนทางดังกล่าว อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าในสถานที่ทำงานหรือที่อื่นๆเมื่อดูจากระดับเปลือกนอกหรือผิวนอกแล้ว การเน้นหนักที่ความก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปและสม่ำเสมอ และการสะสมความรู้พื้นฐานและทักษะความชำนาญพื้นฐาน อาจจะแลดูคล้ายกับกระบวนการที่เคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆ, ราบเรียบจำเจ, และน่าเบื่อหน่ายไร้ความตื่นตาตื่นใจ –ซึ่งนี่แหละคือต้นตอที่มาของมายาภาพที่แพร่หลายไปทั่วเกี่ยวกับวิธีการศึกษาเล่าเรียนแบบจีนแต่ในความเป็นจริงแล้ว มันนำไปสู่เหตุผลข้อโต้แย้งง่ายๆ ที่ว่า หากปราศจากการมีความรู้พื้นฐานและทักษะความชำนาญพื้นฐานอย่างเพียงพอจนถึงระดับมวลวิกฤต (critical mass) แล้ว มันก็แทบไม่มีทางเกิดการซึมซับและการบูรณาการเพื่อให้ได้ความคิดสร้างสรรค์ที่ก่อเกิดผลผลิตขึ้นมาได้แน่นอนทีเดียว การเรียนรู้แบบจีนและการศึกษาแบบจีนนั้นมีปัญหาต่างๆ หลายหลากของมันเองเช่นกัน และไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่ระบบเช่นนี้มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเลือดพล่านจนเกินไป หรือมีการให้น้ำหนักกับการสอบมากเกินไปเท่านั้นด้วย กระนั้นจุดโฟกัสของเราในที่นี้คือ เพียงแค่ต้องการแสดงให้เห็นว่าหลักการพื้นฐานทางการศึกษา 2 ประการ สามารถกลายเป็นรากฐานอันแข็งแรงรองรับความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนในระบบเศรษฐกิจซึ่งเน้นความรู้สมัยใหม่ได้อย่างไรเราเชื่อว่าหลักการเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถถ่ายโอนกันได้ และมีศักยภาพที่จะอำนวยประโยชน์ทั้งสำหรับนักวางนโยบาย, นักวิชาการ, และผู้ศึกษาเล่าเรียน ซึ่งอยู่ในสถานที่แห่งหนอื่นๆ อีกด้วย[1] https://www.moneycontrol.com/news/trends/tim-cook-explains-why-apple-chooses-china-for-manufacturing-in-viral-video-elon-musk-agrees-12816379.html[2] https://dirco.gov.za/remarks-by-president-cyril-ramaphosa-at-the-shenzhen-business-roundtable-on-the-occasion-of-the-state-visit-to-the-peoples-republic-of-china-beijing-china-3-september-2024/[3] https://www.oecd.org/en/about/programmes/pisa.html[4] https://www.johnbiggs.com.au/academic/the-paradox-of-the-chinese-learner/[5] https://asiasociety.org/education/confucianism