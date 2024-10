เมินตามรอยลิซ่า! เจ้าหญิงน้อยกัมพูชา ‘นโรดม เจนณา’ ปัดล่าฝันเป็นไอดอลเกาหลี เตรียมออกอัลบั้มเพลงตีตลาด 'จีน'

“นโรดม เจนณา” (Jenna Norodom)

“จีนแผ่นดินใหญ่”

เจนณา ซึ่งเป็นธิดาในพระองค์เจ้านโรดม บุปผารี กับบิดาชาวฝรั่งเศสไม่ปรากฏนาม เริ่มเข้าสู่เส้นทางสายบันเทิงตั้งแต่อายุ 6 ขวบ โดยผ่านการเล่นละครกัมพูชามาแล้วหลายเรื่อง และล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็ยังคว้ารางวัล Best Newcomer Actress ในงาน Cambodia-Asia Film Festivel ครั้งที่ 2 จากผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่อง The Night Curse of Reatreiด้วยความที่มีศักดิ์เป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ อดีตกษัตริย์แห่งกัมพูชา แม้จะไม่มีฐานันดรศักดิ์อย่างเป็นทางการในราชสำนัก แต่ เจนณา ก็ได้รับการยกย่องจากประชาชนชาวกัมพูชาที่ต่างเรียกขานเธอว่า "เจ้าหญิงน้อย"เจนณา เคยเข้าศึกษาวิชาอุปรากร (opera) ที่ Music Arts School ในกรุงพนมเปญ และสามารถพูดสื่อสารได้ทั้งภาษาฝรั่งเศส เขมร ไทย จีน รวมถึงอังกฤษ ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์ (SCMP)ด้วยพรสวรรค์ในด้านศิลปะการแสดงทำให้ เจนณา สมัครเข้าเป็นศิลปินในสังกัดบริษัท K’ve Entertainment ซึ่งเป็นค่ายเพลง K-pop ในกัมพูชาเมื่อ 2 ปีที่แล้วขณะอายุเพียง 10 ขวบคลิปที่ เจนณา โชว์ลีลาเต้นคัฟเวอร์เพลง Next Level ของวงเกิร์ลกรุ๊ป aespa รวมถึงเพลง Pretty Salvage ของวงแบล็กพิงค์ มียอดเข้าชมแล้วประมาณ 500,000 ครั้งในยูทูป นอกจากนี้ เธอยังเคยนำเพลง The First Day Without You ซึ่งเป็นเพลงสไตล์เคป็อปที่แต่งเองไปร่วมแสดงในงานเทศกาลดนตรีเกาหลี-กัมพูชาด้วยในปี 2022 เจนณา ได้ร้องคัฟเวอร์เพลง At My Worst ของศิลปินอเมริกัน Pink Sweats ซึ่งปรากฏว่าคลิปดังกล่าวทำยอดวิวได้มากกว่า 23 ล้านครั้ง ส่วนเพลง You Exist In My Son ที่เธอร้องคัฟเวอร์ผลงานของศิลปินชาวจีน Qu Wanting ก็มีผู้เข้าชมเกือบ 300,000 ครั้งในวัยเพียงแค่ 12 ปี นโรดม เจนณา มีผู้ติดตามทาง TikTok เกือบ 3 ล้านคน และอีก 1 ล้านคนในช่องทางยูทูปท่ามกลางความสำเร็จที่น่าจับตามอง สื่อไต้หวัน SET News ได้รายงานเมื่อวันที่ 14 ต.ค. ว่า เจนณา กำลังเตรียมตัวเข้ารับการฝึกเป็นไอดอลเกาหลี ขณะที่สื่อเกาหลีใต้ก็ออกมาคาดการณ์ว่า เจนณา อาจจะกลายเป็น “ลิซ่า แบล็กพิงค์” คนที่ 2 ของวงการ K-popอย่างไรก็ดี ทีมผู้จัดการของ เจนณา ได้ออกมาปฏิเสธข้อมูลเหล่านี้ โดยจากคำแถลงที่โพสต์ลงใน weibo เมื่อวันที่ 15 ต.ค. (และถูกลบไปแล้ว) ทีมงานยืนยันว่า เจนณา เคยได้รับเชิญจากบริษัทสื่อบันเทิงของเกาหลีใต้จริงเมื่อปี 2023 ทว่าเจ้าตัวปฏิเสธ และไม่มีแพลนที่จะเดินทางไปฝึกกับค่ายเพลงเกาหลีตามที่เป็นข่าวขณะเดียวกัน มีรายงานว่า นโรดม เจนณา กำลังซุ่มทำผลงานเพลง “ภาษาจีนกลาง” อัลบั้มแรก ควบคู่ไปกับการเรียนหนังสือตามปกติเจนณา เริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแดนมังกรหลังจากไปขึ้นเวทีขับร้องเพลงจีนผ่านรายการของสถานีโทรทัศน์ CCTV เมื่อปลายปี 2023 นอกจากนี้ บัญชี weibo ของเธอที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วก็มีแฟนๆ เข้าไปกดติดตามกว่า 20,000 คนที่มา : Malay Mail