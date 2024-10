“ไบเดน” บินด่วนพบ “ชอลซ์- สตาร์เมอร์ -มาครง” หารือเครียด “ยูเครน-ตะวันออกกลาง” อยู่ในเยอรมันไม่ถึง 24 ช.ม “ปูติน” ขู่ยอมให้ “เซเลนสกี” มีนิวเคลียร์ ถือเป็นการยั่วยุ

เลอมงด์(Le Monde)ของฝรั่งเศสรายงานวันอาทิตย์(20 ต.ค)ว่า เสียงความเห็นระหว่างการประชุมด่วนระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง และนายกรัฐมนตรีเยอรมัน โอลาฟ ชอลซ์ นั้นแตกแยกในประเด็นการเชิญยูเครนร่วมองค์การนาโตซึ่งตามข้อเสนอโดยประธานาธิบดีเซเลนสกีนั้นชี้ไปว่า ช่วงเวลาดีที่สุดที่ยูเครนจะเข้าร่วมนาโตได้นั้นน่าจะเป็นก่อนเดือนธันวาคมและเป็นช่วงเวลาท้ายของการดำรงตำแหน่งของไบเดนพอดี และการเข้าร่วมนาโตในความเป็นจริงจะเริ่มขึ้นหลังจากสงครามสิ้นสุดตามมุมมองของยูเครนชี้ว่า การที่เคียฟเข้าร่วมนาโตได้จะกลายเป็นหลักประกันทางความมั่นคงที่ดีที่สุดในการหยุดการรุกรานจากรัสเซียซึ่งประเด็นของการหารืออยู่ที่แผนแห่งชัยชนะ( victory plan ) ที่ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ได้เสนอต่อคนเหล่า เป็นการหารือเกิดขึ้นในอีก 3 สัปดาห์สหรัฐฯกำลังจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นและการเยือนครั้งนี้ยังเป็นเสมือนการอำลาของเขาต่อเพื่อนชาติพันธมิตรของไบเดน ซึ่งเขาอยู่ในดินแดนเยอรมันไม่ถึง 24 ช.มก่อนเดินทางกลับออกไปและก่อนหน้าการประชุมซัมมิตเขาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงเยอรมัน Grand Cross special class of the Order of Merit จากประธานาธิบดีเยอรมัน อ้างอิงจาก VOA ของสหรัฐฯในการประชุมซัมมิตยังมีการหารือประเด็นปัญหาตะวันออกกลาง โพลิติโกรายงานว่า ทั้งไบเดนและชอลซ์มีความเห็นตรงกันว่า การเสียชีวิตของหัวหน้ากลุ่มฮามาส ยาห์ยาร์ ซินวาร์ นั้นจะเปิดโอกาสต่อการหยุดยิงในเขตฉนวนกาซาและในวันเดียวกัน(18)ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน กล่าวในการประชุมหัวหน้าสื่อชาติต่างๆของกลุ่ม BRICS ระบุว่า หากว่ายูเครนนั้นสามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในความครอบครอง รัสเซียจะถือเป็นการยั่วยุสปุตนิกนิวส์ของรัสเซียรายงานวันเสาร์(19)ว่า มีรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนนั้นถือเป็นอีกหนึ่งการยั่วยุ ประธานาธิบดีปูตินกล่าวทั้งนี้ในวันพฤหัสบดี(17) ผู้นำยูเครนได้แถลงต่อหน้าผู้นำชาติสมาชิก EU ในการประชุมซัมมิตที่กรุงบรัสเซลส์ว่า ยูเครนจำเป็นต้องได้รับการเชิญให้เข้าร่วมนาโต หรือไม่เคียฟจำเป็นต้องกลับมาติดอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้ง หนังสือพิมพ์เยอรมัน บิลด์(Bild) รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวเคียฟที่ไม่เปิดเผยชื่อ ที่มีรายงานว่ายูเครนสามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเพื่อใช้กับรัสเซียหากตะวันตกปฎิเสธการตอบรับเข้าร่วมนาโต“นี่เป็นอีกหนึ่งการยั่วยุ” ปูตินกล่าวระหว่างการปนะชุมร่วมกับตัวแทนสื่อชาติสมาชิก BRICS ซึ่งในปีนี้มีรัสเซียเป็นเจ้าภาพ พร้อมเสริมต่อว่า มาตรการใดๆของยูเครนต่อการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์จากยูเครนจะได้รับการตอบโต้อย่างเหมาะสมเขากล่าวว่า มันไม่เป็นการยากที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในโลกยุคใหม่ แต่อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่ชัดเจนว่ายูเครนมีความสามารถในการทำเช่นนั้นประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวว่า มอสโกจะไม่ปล่อยให้การปรากฎของอาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด พร้อมเสริมต่อว่า และอีกทั้งรัสเซียจะติดตามหากว่ามีตะวันตกชาติใดต้องการเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์มาที่ยูเครน