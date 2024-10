ลือสนั่น! เจ้าหญิงน้อยกัมพูชา 'นโรดม เจนณา' เตรียมล่าฝันเป็น 'ไอดอล k-pop' ที่เกาหลีใต้

เส้นทางสู่การเป็นไอดอลของ เจนณา ในวัย 12 ปีเริ่มเป็นที่จับตามองของสื่อทั้งในและนอกกัมพูชา หลังมีข่าวว่าเธอตัดสินใจเข้าเป็นศิลปินในสังกัดบริษัท K've Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสื่อบันเทิงของเกาหลีใต้ในกัมพูชาเมื่อช่วงปี 2022นโรดม เจนณา เกิดที่กรุงปารีสในปี 2012 เป็นธิดาในพระองค์เจ้านโรดม บุปผารี กับบิดาชาวฝรั่งเศสไม่ปรากฏนาม เธอยังเป็นพระนัดดาในสมเด็จกรมพระนโรดมจักรพงศ์ และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ อดีตกษัตริย์แห่งกัมพูชาด้วยเจนณา ย้ายกลับมาใช้ชีวิตในกัมพูชาขณะอายุได้ 3 ขวบ และแม้จะไม่มีฐานันดรศักดิ์ในราชสำนัก แต่ก็ได้รับการยกย่องจากประชาชนชาวกัมพูชาที่ต่างเรียกขานเธอว่า "เจ้าหญิงน้อย"เจนณา เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อ YTN ของเกาหลีใต้เมื่อปี 2023 ว่า เธอรู้สึกชื่นชอบเพลงและการเต้นแบบ k-pop และนั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอหันมาสนใจวงการเพลงเกาหลีนโรดม เจนณา ยังเรียกตัวเองว่าเป็นหนึ่งใน "สาวกเคป๊อป" และยืนยันความตั้งใจที่จะเข้ารับการฝึกเพื่อเปิดตัวในฐานะศิลปินไอดอลเกาหลีนา ยุนจุง (Na Yoon-jung) ซีอีโอของ K've Entertainment กล่าวยกย่องราชนิกุลหญิงกัมพูชาว่าเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์หลายด้าน โดยเฉพาะทักษะในด้านการเต้นที่ไม่จำกัดเฉพาะการรำแบบกัมพูชาหรือการเต้น k-pop เท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วและมีความอุตสาหะทุ่มเท แม้ตารางการทำงานจะค่อนข้างแน่นก็ตามตามข้อมูลจาก Lifestyle Asia นโรดม เจนณา ซึ่งเป็นลูกครึ่งกัมพูชา-ฝรั่งเศส เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะนักแสดง นักร้อง และนางระบำมาตั้งแต่อายุ 6 ขวบ เธอยังผ่านการแสดงละครทีวีกัมพูชามาแล้ว และเคยออกซิงเกิลเพลงของตัวเองที่ชื่อว่า 'You Da One' ในปี 2022ล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมา นโรดม เจนณา ยังคว้ารางวัล Best Newcomer Actress ในงาน Cambodia-Asia Film Festivel ครั้งที่ 2 จากผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่อง The Night Curse of Reatreiที่มา : must share news