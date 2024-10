สหรัฐฯเซ็งจัด “จีน-รัสเซีย” ปิดกั้นแถลงการณ์สุดท้าย ASEAN ไม่พอใจประเด็นทะเลจีนใต้ ฮือฮา “แพทองธาร” พบ “บลิงเคน” ครั้งแรกที่ “ลาว” แจงเหนือน้ำท่วม ปรายตาใส่ผู้นำแดนโสม

รอยเตอร์รายงานวันอาทิตย์(13 ต.ค)ว่า รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เซอร์เก ลาฟรอฟ กล่าวในงานแถลงข่าวที่กรุงเวียงจันทร์ในวันศุกร์(11)ว่า ว่า แถลงการณ์สุดท้ายไม่ถูกรับเป็นเพราะความพยายามอย่างไม่ลดละมาจากสหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เปลี่ยนให้เป็นแถลงการณ์ทางการเมืองโดยสมบูรณ์รอยเตอร์ชี้ว่า แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าร่างแถลงการณ์นั้นออกมาจากสมาชิก ASEAN ทั้งหมด 10 ชาติถูกเสนอต่อการประชุมเอเชียตะวันออก 18 ชาติที่ลาวในค่ำวันพฤหัสบดี(10)“ASEAN ได้แสดงร่างสุดท้ายนี้และกล่าวเช่นนั้น โดยสำคัญชี้ไปว่าเป็นร่างที่จะรับหรือจะทิ้ง” แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อให้ข้อมูลและกล่าวต่อว่า สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และอินเดีย ทั้งหมดต่างกล่าวว่า ชาติเหล่านี้จะให้การสนับสนุน พร้อมเสริมว่า“จีนและรัสเซียพูดว่า พวกเขาไม่สามารถรับได้และจะไม่เดินหน้าต่อพร้อมกับแถลงการณ์นี้”เจ้าหน้าที่อเมริกันกล่าวว่า มี 2 ประเด็นใหญ่ของความขัดแย้ง แต่ประเด็นหลักคือจะทำเช่นไรที่จะสามารถทำให้อ้างอิงไปถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี 1982 (UNCLOS) ไปไกลกว่าในแถลงการณ์การประชุมซัมมิตเอเชียตะวันออก( EAS)ก่อนหน้าในปี 2023อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวอเมริกันเปิดเผยว่าASEAN ใช้เวลาหลายปีในการเจรจาระเบียบปฎิบัติทะเลจีนใต้ต่อปักกิ่ง โดยมีชาติสมาชิก ASEAN ยืนยันว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี 1982รอยเตอร์ชี้ว่า ปักกิ่งกล่าวว่า จีนสนับสนุนข้อระเบียบกฎเกณฑ์ แต่ไม่ยอมรับคำพิพากษาศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่กรุงเฮกปี 2016 ที่ชี้ขาดว่า การอ้างสิทธิ์ของจีนในพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้ไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี 1982 ที่จีนร่วมเป็นรัฐภาคีซึ่งจุดร้อนเกิดขึ้นใหม่ที่แนวสันดอนซาบินา (Shoal in the South China Sea) ที่อาจเป็นอันตรายใหม่ เดอะการ์เดียนเคยรายงานเมื่อวันที่ 5 ก.ย โดยผู้เชี่ยวชาญได้เตือนไว้ว่า ต้องเตรียมความพร้อมถึงความเป็นไปได้ที่อาจมีการเสียชีวิตรอยเตอร์รายงานต่อว่า ร่างจาก EAS ที่รอยเตอร์ได้เห็นรวมถึง วรรคย่อยพิเศษ (extra sub-clause) ต่อแถลงการณ์ที่ได้รับการเห็นชอบเมื่อปี 2023 และที่ประชุมตามร่างไม่ได้เห็นชอบด้วย โดยในร่างได้ชี้ไปว่า มติสหประชาชาติปี 2023 ได้วางกรอบทางกฎหมายไว้ที่ระบุว่า ทุกความเคลื่อนไหวในมหาสมุทรและทะเลต้องถูกนำมาบังคับและอีกวรรคย่อยที่ทาง EAS ไม่เห็นด้วยนั้นกล่าวว่า สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศรวมถึงทั้งใน “ทะเลจีนใต้ คาบสมุทรเกาหลี พม่า ยูเครน และตะวันออกกลาง ...แสดงถึงความท้าทายต่อภูมิภาค”นายกรัฐมนตรีจีน หลี่ เฉียง (Li Qiang) ได้กล่าวต่อที่ประชุมซัมมิตว่า ปักกิ่งมีพันธะต่ออนุสัญญาสหประชาชาติ UNCLOS และปราถนาในการข้อยุติก่อนกำหนดของแนวระเบียบกฎเกณฑ์ในขณะเดียวกันฝ่ายจีนยังคงย้ำถึงการกล่าวอ้างโดยใช้เหตุผลเชิงประวัติศาสตร์และกฎหมายมากำหนดในแถลงการณ์ของผู้นำจีนกล่าวอ้างอิงไปถึงCNBC ของสหรัฐฯรายงานให้เห็นว่า การค้าระดับโลกตกอยู่ในความเสี่ยงจากความตรึงเครียดที่มีเพิ่มขึ้นในทะเลจีนใต้ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกที่มีดินแดนของสหรัฐฯตั้งอยู่ ทั้งเกาะกวม และเกาะไซปันทะเลจีนใต้นั้นตั้งระหว่างจีน ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย และกัมพูชา ซึ่งมีหลายชาติจากทั้งหมดนี้มีความขัดแย้งกับปักกิ่งในการอ้างสิทธิครอบครองภายในทะเลจีนใต้และนำมาสู่การเผชิญหน้า และมีหลายชาติชี้ว่า หน่วยยามฝั่งจีนได้ล่วงล้ำเข้าไปในเขตเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเลของประเทศเหล่านั้นอ้างอิงจาก อับดุล ยาค็อบ (Abdul Yaacob) นักวิจัยด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำสถาบันโลวีย์ (Lowy Institute)ระบุว่าในการประชุม ASEAN ที่ลาวนี้เป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทย แพทองธาร ชินวัตร ได้พบรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ แอนโทนี บลิงเคน เป็นครั้งแรกในการประชุมระดับทวิภาคีโดยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯออกแถลงการณ์วันพฤหัสบดี(10) บนเว็บไซต์ทางการเปิดเผยว่า เป็นการประชุมนอกรอบของการประชุม ASEAN -US Summit และการประชุม East Asia Summitเนื้อหากล่าวว่า บลิงเคนได้แสดงความยินดีต่อนายกฯคนใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งและจัดตั้งรัฐบาลไทยชุดใหม่สำเร็จซึ่งในส่วนสำคัญบลิงเคนได้กล่าวไปถึงขยายความร่วมมือระหว่างกันเพิ่มทั้งต่อต้านยาเสพติด การลงทุนและการค้า ยึดมั่นต่อกฎหมายระหว่างประเทศในทะเลจีนใต้แถลงการณ์กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯยังระบุว่าและฝ่ายสหรัฐฯได้ชื่นชมต่อไทยสำหรับการแก้ปัญหาในความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ในพม่า รวมไปถึงให้การสนับสนุนทางมนุษยธรรมต่อผู้พลัดถิ่นเหล่านั้นVOA ของสหรัฐฯรายงานเพิ่มเติมว่า ในที่ประชุมทวิภาคีบลิงเคนคยังตั้งความหวังในการทำงานร่วมกับนายกฯคนใหม่ของไทย “ในการให้ความสำคัญต่อสิ่งที่พวกเราสามารถทำให้ดีขึ้นเพื่อชีวิตประชาชนของพวกเรา(ทั้งสองประเทศ)” รวมถึงด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศโลก“ทั้ง 2 ชาติมีประวัติศาสตร์ที่ไม่ธรรมดาร่วมกัน และพวกเราแค่ต้องการต่อเติมมัน” รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯกล่าวต่อแพทองธารขณะที่นายกรัฐมนตรีไทยได้กล่าวแก่บลิงเคนว่า ไทยประสบปัญหาวิกฤตภัยพิบัติน้ำท่วมทางภาคเหนือและแสดงการสนับสนุนต่อความสัมพันธ์ระยะยาวร่วมกับสหรัฐฯอย่างไรก็ตาม VOA ชี้ว่าทั้งนี้ก่อนหน้า เมื่อสิงหาคมล่าสุดกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯของบลิงเคนได้ออกมาแสดงความวิตกหลังศาลไทยมีมติยุบพรรรคก้าวไกลพร้อมสั่งแบนหัวหน้าพรรค พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ จากการเล่นการเมืองและถือเป็นครั้งแรกเช่นกันที่ผู้นำหญิงของไทยได้พบกับผู้นำชาติต่างๆมากมายที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้รวมถึง นายกรัฐมนตรีแคนาดา จัสติน ทรูโด ที่เข้าร่วมการประชุม ASEAN เป็นครั้งแรก และได้มีโอกาสพบนายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทรา โมดี รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เซอร์เก ลาฟรอฟ และผู้นำชาติอื่นๆ และกลายเป็นที่กล่าวขวัญสำหรับช็อตหลังการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน และเอพีได้จับอากัปกิริยาของนายกฯแพทองธารปรายสายตามองอย่างข่มขวัญไปยังผู้นำเหงียนและผู้นำแดนโสมที่แสดงอากัปกิริยาอย่างออกนอกหน้า