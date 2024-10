เศร้ามาก! “อเล็กเซ นาวาลนี” เขียนไว้ล่วงหน้า รู้ตัวจะต้องตายในคุกปูตินในหนังสือบันทึกความทรงจำ Patriot เตรียมออกวางจำหน่าย

เอเอฟพีรายงานวันเสาร์(12 ต.ค)ว่า อดีตผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียชื่อดัง อเล็กเซ นาวาลนี ซึ่งเป็นคู่ปรับทางการเมืองของผู้นำรัสเซียก่อนการเสียชีวิตที่เรือนจำ IK-3 ฉายาหมาป่าขั้วโลกเหนือเมื่อกุมภาพันธ์ต้นปีนี้ เชื่อว่าตัวเขาคงต้องเสียชีวิตอยู่ในคุกของปูติน อ้างอิงจากหนังสือบันทึกความทรงจำหลังความตาย (posthumous memoir) ที่กำลังจะออกเผยแพร่ในวันที่ 22 ต.คที่จะถึงThe New Yorker ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ตัวอย่างบางส่วนของหนังสือในวันศุกร์(11) ซึ่งแสดงถึงข้อเขียนจากไดอารีส่วนตัวในเรือนจำของเขาและก่อนหน้า“ผมจะต้องใช้ตลอดทั้งชีวิตอยู่ในเรือนจำและตายที่นี่” เขาเขียนเมื่อวันที่ 22 มี.ค ปี 2022และเสริมต่อว่า “จะไม่มีใครต้องกล่าวคำอำลาด้วย..ทุกการครบรอบต่างๆจะเฉลิมฉลองโดยที่ไม่มีผม ผมจะไม่ได้มีโอกาสได้เห็นหลานของตัวเอง”นาวาลนีเสียชีวิตระหว่างการรับโทษ 19 ปีในเรือนจำ เขาเสียชีวิตในขณะที่มีอายุแค่ 47 ปีเมื่อวันที่ 16 ก.พ เมื่อต้นปีเรียกเสียงประณามอย่างกว้างขวางจากทั่วโลก โดยมีเป็นจำนวนมากกล่าวโทษไปที่ประธานาธิบดีรัสเซีย ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินบีบีซีของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(13)ว่า นักข่าวยูเครนวัย 27 ปี วิคตอเรีย รอชชีนา (Viktoriia Roshchyna) ที่ได้หายตัวไปเมื่อสิงหาคมปี 2023 ในพื้นที่ยูเครนที่โดนรัสเซียยึดครอง และในสัปดาห์นี้พ่อของเธอได้รับจดหมายจากหนังสือกระทรวงกลาโหมรัสเซียแจ้งว่า ลูกสาวนักข่าวยูเครนเสียชีวิตในวัย 27 ปี เธอถูกทหารรัสเซียจับไป 9 เดือนหลังการหายตัวเอเอฟพีรายงานว่า ขณะที่อเล็กเซ นาวาลนีโดนจับเมื่อมกราคมปี 2021 หลังเดินทางกลับไปรัสเซียที่เขาโดนวางยาพิษจนโคม่าก่อนหน้าและต้องถูกส่งตัวด่วนไปรักษาที่เยอรมัน“สิ่งเดียวที่พวกเราต้องกลัวคือการที่พวกเราจะต้องยอมเสียประเทศบ้านเกิดเพื่อที่จะให้ถูกปล้นสะดมโดยแก๊งจอมโกหก โจร และพวกเสแสร้ง” เขาเขียนเมื่อวันที่ 17 ม.ค ปี 2022เอเอฟพีรายงานว่า ตัวอย่างที่เผยแพร่วันศุกร์(11)นี้แสดงถึงความเงียบเหงาของการถูกจองจำ แต่ยังแฝงไว้ด้วยอารมณ์ขันเป็นต้นว่าในวันที่ 1 ก.ค ปี 2022 นาวาลนีได้แสดงถึงภารกิจประจำวันในเรือนจำเป็นต้นว่า ตื่นเมื่อเวลา 06.00 น. อาหารเช้าเริ่มเวลา 06.20 น. และเริ่มต้นกะการทำงานในเรือนจำเวลา 06.40 น.“ที่ทำงาน คุณต้องนั่งเป็นเวลา 7 ช.ม ที่หน้าจักรเย็บผ้าบนม้านั่งความสูงต่ำกว่าเข่า”และนาวาลนีเล่าต่อว่า “หลังจากกะงานแล้ว คุณต้องยังต้องนั่งต่อเป็นเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงที่ม้าไม้ภายใต้ภาพวาดของปูติน(ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน) สิ่งนี้ถูกเรียกว่า “การลงโทษทางความประพฤติ)เดอะการ์เดียนรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจาก The New Yorker แล้วสื่อไทม์สได้เผยแพร่เช่นกัน และมีช่วงหนึ่ง นาวาลนีย์กล่าวถึงการอดอาหารประท้วงท่ามกลางอากาศหนาวจัดเขาได้บรรยายถึงความไม่สบายของการต้องประท้วงอดอาการและอากาศหนาวจัดตลอดเวลา นาวาลนียังคงพูดอย่างติดตลกในการเขียนว่า “ผมคงไม่มีกล้ามเนื้อซิกซ์แพ็คแน่เลย”หนังสือบันทึกความทรงจำ "Patriot" จะวางแผงโดยบริษัทผู้จัดจำหน่ายอเมริกัน Knopf และวางแผนจะออกจะตีพิมพ์ในภาษารัสเซียต่อไปบรรณาธิการ New Yorker เดวิด เรมนิค (David Remnick) กล่าวว่า “มันมีความเป็นไปไม่ได้ที่จะอ่านไดอารีในเรือนจำของนาวาลนีโดยที่จะไม่มีความโกรธแค้นจากโศกนาฎกรรมที่เขาต้องประสบและจากการตายของเขา”และนาวาลนีเคยตอบคำถามที่ตีพิมพ์โดยนิตยสารเมื่อวันที่ 17 ม.ค ปีนี้ที่ เขาเคยถูกเพื่อนร่วมเรือนจำและเจ้าหน้าที่ผู้คุมถามว่า “เขากลับมารัสเซียอีกครั้งทำไม?”นาวาลนีตอบกลับว่า “ผมไม่ต้องการยอมแพ้ต่อประเทศของตัวเองหรือทรยศ หากว่าการโดนจองจำหมายถึงบางสิ่ง คุณต้องเตรียมพร้อมเพื่อยืนหยัดสำหรับสิ่งเหล่านั้นและยอมสละหากว่าจำเป็น”