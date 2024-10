‘เฮนเนสซี’ – ‘เรมี มาแตง’กลายเป็น ‘แพะรับบาป’ ในสงครามการค้าระหว่างจีน-อียู

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)09/10/2024จีนตัดสินใจประกาศจัดเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดเป็นการชั่วคราว ต่อสุราบรั่นดีที่นำเข้าจากสหภาพยุโรป ไม่กี่วันหลังจากอียูลงมติด้วยเสียงข้างมากให้จัดเก็บภาษีศุลกากรสูงขึ้นระหว่าง 7.8% ถึง 35.3% เป็นการถาวร จากรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ซึ่งนำเข้าจากประเทศจีนกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุในคำแถลงที่ออกมาเมื่อวันอังคาร (8 ต.ค.) ว่า ได้บรรลุข้อสรุปเบื้องต้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคมว่า บรั่นดีที่ถูกนำเข้ามาจากอียู กำลังอยู่ในสภาพซึ่งมุ่งทุ่มตลาดจีน จึงทำท่าเป็นภัยคุกคามที่จะสร้างความเสียหายอย่างมีสาระสำคัญให้แก่อุตสาหกรรมภายในประเทศของจีนคำแถลงนี้บอกว่า ภาษีศุลกากรที่เพิ่มขึ้นใหม่ชั่วคราวนี้ จะบังคับจัดเก็บในรูปของการให้ฝากเงินสด โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันศุกร์ (11 ต.ค.) เป็นต้นไป ทั้งนี้อัตราการฝากเงินนี้กำหนดให้อยู่ในช่วงระหว่าง 30.6% จนถึง 39%กระทรวงพาณิชย์จีนเน้นย้ำในคำแถลงว่า ตัดสินใจทำเช่นนี้หลังจากได้ดำเนินการสอบสวนเพื่อต่อต้านการทุ่มตลาด กับสินค้าบรั่นดีอียู โดยเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของจีนเอง ตลอดจนตามกฎระเบียบขององค์การการค้าโลก (WTO)คำแถลงยังบอกด้วยว่า สำหรับการพิสูจน์ตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุ่มตลาดและต่อต้านการให้การอุดหนุนอย่างไม่เป็นธรรม ในสินค้าเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์นมนำเข้าจากอียู ก็ยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับระบุว่าทางกระทรวงจะมีการวินิจฉัยตัดสินอย่างไร้อคติและเป็นธรรมภายหลังการสอบสวน เพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิทักษ์คุ้มครองอย่างเต็มที่คาดหมายกันว่า การที่จีนจัดเก็บภาษีศุลกากรชั่วคราวจากบรั่นดียุโรปคราวนี้ จะกระทบหนักต่อพวกแบรนด์ฝรั่งเศส อย่างเช่น เฮนเนสซี และ เรมี มาร์แตง(บรั่นดี Brandy คือสุราที่กลั่นจากไวน์ และในความหมายแบบกว้าง ยังหมายถึงสุราที่กลั่นจากผลไม้ทั้งหลายอีกด้วย ทั้งนี้ สำหรับในฝรั่งเศส บรั่นดีประเภทที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีทั่วโลก คือ คอนญัก หรือ กอญัก Cognac ตามชื่อของคอมมูน กอญัก ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส โดยผลิตจากองุ่นสำหรับทำไวน์ซึ่งปลูกกันในจังหวัดชาร็องต์ และจังหวัดชาร็องต์-มารีตีม ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Brandy และ https://en.wikipedia.org/wiki/Cognac -ผู้แปล)ในปี 2023 ฝรั่งเศสส่งออกคอนญักเป็นจำนวน 165.3 ล้านขวดไปยังสหรัฐฯ และอีก 61.5 ล้านขวดไปจีน ตามตัวเลขข้อมูลจากสำนักงานของผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับคอนญักแห่งชาติ (Bureau National Interprofessionnel du Cognac หรือ BNIC) ซึ่งเป็นองค์กรทำหน้าที่ควบคุมดูแลเรื่องสุราคอนญักของฝรั่งเศสBNIC ได้ออกคำแถลงในวันอังคาร (8 ต.ค.) ว่า ฝรั่งเศสจะทำงานร่วมกับอียูเพื่อปฏิบัติการในระดับองค์การการค้าโลก ในการแสดงการประท้วงไม่เห็นด้วยกับการที่จีนขึ้นภาษีศุลกากรเอากับบรั่นดียุโรปก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์จีนเคยแถลงเมื่อวันที่ 29 สิงหาคมว่า จะยังไม่ใช้มาตรการขึ้นภาษีแบบชั่วคราวจากบรั่นดีอียู มีรายงานว่าในเวลานั้น พวกเจ้าหน้าที่จีนและเจ้าหน้าที่ยุโรปกำลังมีการเจรจากันในรอบสุดท้ายเกี่ยวกับประเด็นขึ้นภาษีศุลกากรเอากับรถอีวีแดนมังกร โดยที่ปักกิ่งเสนอแนะให้ใช้วิธีการขึ้นราคารถยนต์ไฟฟ้าของตน เป็นหนทางในการแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ดี ในสัปดาห์ที่แล้ว ความพยายามของปักกิ่งที่จะหยุดยั้งไม่ให้อียูขึ้นภาษีศุลกากรเอากับรถอีวีแดนมังกรอย่างเป็นการถาวร ปรากฏผลออกมาอย่างชัดเจนว่าไม่ประสบความสำเร็จในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา ประเทศสมาชิกอียู 5 ราย ในจำนวนนี้มีเยอรมนี และฮังการี ด้วย ได้ออกเสียงคัดค้านการที่คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission หรือ EC องค์กรบริหารของอียู) เสนอให้เพิ่มอัตราภาษีศุลกากรที่จัดเก็บจากรถยนต์ไฟฟ้าจีนอย่างเป็นการถาวร ทั้งนี้ตามรายงานของสำนักข่าวเอเอฟพี โดยอ้างว่าเป็นการเปิดเผยของพวกนักการทูตชาวยุโรปที่ไม่มีการระบุชื่อหลายรายขณะที่รัฐสมาชิกอีก 10 ราย ในจำนวนนี้มีทั้งฝรั่งเศส, อิตาลี, และโปแลนด์ โหวตให้เพิ่มภาษีที่เก็บจากอีวีจีน และอีก 12 ประเทศ ซึ่งรวมทั้ง สเปน และ สวีเดน งดออกเสียงฮิลเดการ์ด มืลเลอร์ (Hildegard Mueller) นายกสมาคมอุตสาหกรรมรถยนต์ของเยอรมนี (German Association of the Automotive Industry หรือ VDA) ออกมาแสดงปฏิกิริยาต่อการตัดสินใจคราวนี้โดยกล่าวว่า การขึ้นภาษีศุลกากรเอากับอีวีจีนเช่นนี้ เป็นเครื่องหมายของการถอยหลังกลับในเรื่องการร่วมมือกันของทั่วโลก เขาบอกว่าจีนกับอียูควรดำเนินการเจรจากันต่อไป และหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการบานปลายขยายตัวและเกิดการต่อสู้ขัดแย้งทางการค้าใหม่ๆ ขึ้นมาเขากล่าวยกย่องรัฐบาลเยอรมนีสำหรับการออกเสียงคัดค้านการขึ้นภาษีอีวีคราวนี้ และทำหน้าที่อย่างหนักแน่นในการปกป้องผลประโยชน์ต่างๆ ของยุโรปและอุตสาหกรรมรถยนต์เยอรมันทางด้านปฏิกิริยาจากจีน คอลัมนิสต์ที่ตั้งฐานอยู่ในมณฑลเจียงซูผู้หนึ่งซึ่งเวลานี้ใช้นามปากกาว่า “เจี้ยนสืออีจิน” (Jianshiyijin) กล่าวในข้อเขียนชิ้นหนึ่งว่า “พวกกิจการรถยนต์ฝรั่งเศส อย่างเช่น เปอโยต์, ซีตรอง, และ เรโนลต์ เคยมีวันเวลาอันรุ่งเรืองในตลาดจีน แต่เวลานี้พวกเขามีส่วนแบ่งตลาดในจีนอยู่น้อยกว่า 1% เสียอีก”“พวกกิจการรถยนต์ฝรั่งเศสและรัฐบาลฝรั่งเศส ต้องการที่จะขยายภาครถยนต์ไฟฟ้า และขายอีวีให้ได้ปีละ 800,000 คันภายในปี 2027” เขากล่าวต่อ “มันจึงหมายความว่าใครบางคนจะต้องสูญเสียส่วนแบ่งตลาดไป และนี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมจีนจึงต้องกลายเป็นแพะรับบาป”“จีนสามารถพิจารณาเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มขึ้นเอากับพวกสินค้าฝรั่งเศสกว้างขวางหลายหลากทีเดียว ตั้งแต่เครื่องบินไปจนถึงสินค้าการเกษตร และพวกผลิตภัณฑ์ข้างเคียงอย่างเช่นไวน์แดง” เขาบอก “พวกผลิตภัณฑ์ฟุ่มเฟือยหรูหราของฝรั่งเศส อย่างเช่น กระเป๋าถือ, น้ำหอม, และเสื้อผ้า ก็ควรตกเป็นเป้าหมายด้วย”นักเขียนอีกผู้หนึ่งที่ตั้งฐานอยู่ในมณฑลเจ้อเจียง กล่าวในข้อเขียนชิ้นหนึ่งว่า “จีนได้พยายามใช้วิธีการทุกๆ อย่างแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามภาษีศุลกากรกับอียู” และบอกต่อไปว่า “เราไม่จำเป็นกลิ้งเกลือกอยู่ในความเศร้าโศกและความผิดหวังเลย เนื่องจากอียูเป็นฝ่ายที่ยิงปืนนัดแรกใส่เราก่อน มันจึงถึงเวลาแล้วที่จะพิจารณาว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้สามารถต่อสู้เอาคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”เขาบอกว่า รัฐสมาชิกอียู 10 รายที่ออกเสียงให้เพิ่มภาษีที่เก็บจากอีวีจีน ควรตกเป็นเป้าหมายสำหรับการแก้เผ็ดเอาคืนของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของฝรั่งเศส“ฝรั่งเศสได้แสดงบทบาทที่สำคัญยิ่งยวดในการอนุมัติให้ขึ้นภาษีอีวีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการยุโรป” เขาบอก “อย่างที่มีคำพังเพยกล่าวเอาไว้ว่า ตัดนิ้วของศัตรูให้ขาดไปเลย 1 นิ้ว ดีกว่าทำให้นิ้วทั้ง 10 ของเขาบาดเจ็บทว่าปล่อยให้มันยังอยู่อย่างครบถ้วน การแก้เผ็ดเอาคืนของเราควรพุ่งเป้าไปที่ฝรั่งเศสและทำให้ประเทศนี้ต้องจ่ายด้วยราคาแพงลิบลิ่วสำหรับการกระทำต่างๆ ของพวกเขา”เขากล่าวว่า จีนควรพิจารณาขึ้นภาษีเอากับผลิตภัณฑ์ฝรั่งเศส เป็นต้นว่า เครื่องบินและชิ้นส่วนอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง, ไวน์แดง, ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์เนื้อหมู, เครื่องสำอาง, กล่องและกระเป๋าถือ, อัญมณี, เสื้อผ้า, และนาฬิกาข้อถือเขาบอกอีกว่า จีนยังควรแก้เผ็ดเอาคืนกับพวกรัฐสมาชิกอียูที่งดออกเสียง เนื่องจากพวกเขาล้มเหลวไม่ได้เข้ามาร่วมมือในการสกัดกั้นการขึ้นภาษีอีวี เขากล่าวว่าจีนควรยุติความหวังที่ว่า อียูสามารถที่จะอยู่อย่างเป็นอิสระจากอิทธิพลของสหรัฐฯ ซึ่งได้บังคับใช้อัตราภาษีศุลกากรเก็บจากรถอีวีจีนที่สูงขึ้นจากเดิม 100% ไปเรียบร้อยแล้วตามตัวเลขข้อมูลของฐานข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ คอมเทรดสหประชาชาติ (United Nations Comtrade database on international trade) ในปีที่แล้ว ยอดรวมสินค้าออกที่ฝรั่งเศสส่งมายังจีนเพิ่มขึ้น 6% อยู่ที่ระดับ 26,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯของปี 2022ในอีกด้านหนึ่ง เยอรมนีก็อาจจะไม่สามารถหลุดพ้นจากมาตรการแก้เผ็ดเอาคืนของปักกิ่งอยู่ดี ถึงแม้พวกเขาออกเสียงคัดค้านการเพิ่มภาษีที่เก็บจากรถอีวีจีนก็ตามทีกระทรวงพาณิชย์จีนแถลงในวันอังคาร (8 ต.ค.) ว่า ทางกระทรวงยังกำลังพิจารณาขึ้นภาษีเอากับพวกรถยนต์จากอียูที่ติดตั้งเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ ขณะที่กล่าวย้ำว่าจีนจะใช้มาตรการที่จำเป็นทุกๆ ประการในการพิทักษ์ปกป้องอย่างหนักแน่นแข็งขัน ซึ่งสิทธิที่ถูกต้องชอบธรรมทั้งหลายของอุตสาหกรรมจีนและบริษัทจีนทั้งนี้เครื่องยนต์ในรถยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 3,000 ลูกบาตรเซนติเมตร (ซี.ซี.) หรือ 3 ลิตรขึ้นไป ถือกันว่าเป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ถ้าจีนขึ้นภาษีเอากับรถยุโรปที่ติดตั้งเครื่องยนต์ขนาดใหญ่แล้ว พวกผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมนีนั่นแหละที่จะถูกกระทบหนัก ผู้สังเกตการณ์บางรายชี้