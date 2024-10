ฮือฮา! รางวัลโนเบลสาขาเคมีปีนี้ตกเป็นของนักวิทยาศาสตร์ Google DeepMind คิดค้นโครงสร้างโปรตีน

เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า เซอร์ เดมิส ฮาสซาบิส (Sir. Demis Hassabis) ผู้ก่อตั้งร่วมชาวอังกฤษของบริษัท Google DeepMind ที่อยู่ในเครือ Google และผู้ก่อตั้งร่วมชาวอเมริกัน จอห์น จัมเปอร์ (John Jumper) ที่นำมาสู่การพัฒนา AI โมเดล AlphaFold ที่ซึ่งสามารถพยากรณ์โครงสร้างของโปรตีนบนพื้นฐานการจัดเรียงทางเคมีเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปีนี้ร่วมกับศาสตราจารย์ เดวิด เบเกอร์ (David Baker) จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันทั้งนี้ DeepMind Technologies Ltd นั้นเป็นแล็บวิจัย AI ซึ่งมีผู้ก่อตั้งเป็นชาวอังกฤษคือ เซอร์ เดมิส ฮาสซาบิส และมีฐานอยู่ในกรุงลอนดอน อังกฤษ โดยบริษัทที่ตั้งมาเมื่อปี 2010 ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของกูเกิลหลังจากถูกซื้อไปในปี 2014 และในปี 2023 ได้ถูกควบรวมเข้ากับแผนก Google Brain ซึ่งเป็นแผนก AI ของกูเกิล และกลายเป็น Google DeepMind ในปัจจุบันซึ่งผู้ชนะทั้งสามที่ถูกประกาศชื่อในวันพุธ(9) โดยราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดน(Royal Swedish Academy of Sciences)ที่นอกจากที่จะรับรางวัลร่วมกันแล้วจะยังต้องได้รับเงินรางวัลมูลค่า 11 ล้านโครนสวีเดน (10 ล้านดอลลาร์)ร่วมกันสำหรับการออกแบบโปรตีนทางคอมพิวเตอร์และการพยากรณ์โครงสร้างโปรตีนสื่ออังกฤษชี้ว่า ศาสตราจารย์เบเกอร์ที่มีผลงานวิจัยทางคอมพิวเตอร์นำไปสู่การสร้างโปรตีนประเภทใหม่เกิดขึ้นมาในโลกที่จะใช้ในวัคซีน วัสดุขนาดนาโนและเซ็นเซอร์เล็กจิ๋วประธานคณะกรรมการโนเบลสาขาเคมี ไฮเนอร์ ลิงเคอร์ (Heiner Linke) กล่าวว่า “หนึ่งในการค้นพบที่ถูกยอมรับของปีนี้ต่อโครงสร้างของโปรตีนที่น่าทึ่ง และที่เหลือคือการเติมเต็มความฝันอายุ 50 ปี การพยากรณ์โครงสร้างโปรตีนจากการจัดเรียงกรดอะมิโน ซึ่งทั้งสองการค้นพบนำไปสู่โอกาสที่เปิดกว้างมากมาย”ดร.อันเนตต์ โดเฮอร์ตี (Dr. Annette Doherty) ประธานราชสมาคมเคมีแห่งประเทศสวีเดน (Royal Society of Chemistry) แถลงว่า“ประโยชน์จากการวิจัยนี้น่าทึ่งจากที่พวกเราสามารถคาดหวังไปยังการใช้พื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ดิฉันมั่นใจว่าการทำงานของพวกเขาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ในการเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในอนาคตที่ว่าการค้นพบของบุคคลก่อนหน้าในแวดวงของพวกเขาที่ชนะรางวัลแห่งเกียรติยศที่สูงสุดนี้”