สื่อนอกรายงาน “ภาพดาวเทียม” ชี้ “ปักกิ่ง” ใช้ฐานทัพเรือเรียมใน "กัมพูชา" แบบถาวร “ไทย” สุดวิตกพิกัดที่ตั้งสกัดเรือรบสัตหีบออกอ่าวไทย

บีบีซีของอังกฤษรายงานวานนี้(8 ต.ค)ว่า ภาพถ่ายดาวเทียมของ BlackSky ที่แสดงภาพการจอดเทียบท่าเรือน้ำลึกของเรือรบจีน 2 ลำติดต่อกันเกือบทั้งปีตั้งแต่ธันวาคมปี 2023 ไปจนถึงตุลาคมปี 2024 เว้นแค่เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมปีนี้บีบีซีอ้างอิงความเห็นจากนักวิเคราะห์ทั้งหลายที่ชี้ว่า การสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ภายในฐานทัพเรียมเป็นต้นว่า ดรายด็อก(dry dock)หรือที่จอดเรือบนบกสำหรับซ่อมบำรุง อาคารดำเนินการฝ่ายบริหารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆดูเหมือนจะทำเพื่อจุดประสงค์ด้านการทหารมากกว่าการใช้งานทางพลเรือนสหรัฐฯที่เฝ้ามองความเคลื่อนไหวของปักกิ่งมาโดยตลอดเชื่อว่า ความไม่สมดุลกำลังเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากเป้าหมายของปักกิ่งเพื่อความเป็นเจ้าโลกทางการทหารที่สอดคล้องกับการประกาศเป็นผู้นำขั้วใต้ของปักกิ่งและการจับมือร่วมกับรัสเซียและประเทศอื่นๆที่มีแนวคิดคล้ายกันเพื่อตั้งโลกหลายขั้วขึ้นมาบีบีซีชี้ว่า ภายใต้โครงการโครงสร้างพื้นฐาน "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" หรือ BRI ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงที่มีการลงทุนผ่านการให้กู้ยืมและในบางจุดจะมีสัญญาเช่านาน 99 ปีไปทั่วโลก บีบีซีพบว่าที่ไม่ต่างจากในมหาสมุทรอินเดียที่ท่าเรือน้ำลึกฮัมบานโตต(Hambantota port) ของศรีลังกา โดยมีบริษัทจีนที่มีปักกิ่งเป็นเจ้าของเช่าเป็นระยะเวลานาน 99 ปีหลังทำสัญญาในปี 2017 หรือท่าเรือกวาดาร์( Gwadar port) ในปากีสถานที่ถูกพัฒนาจากเงินทุนจีน ซึ่งเป็นสิ่งที่นักยุทธศาสตร์สหรัฐฯและอินเดียพากันวิตกมีบางส่วนในวอชิงตันประเมินว่า "จีน" ในท้ายที่สุดจะสามารถใช้เครือข่ายฐานทัพทั่วโลกหรือท่าเรือเอกชนต่างๆเพื่อเป็นฐานในทางการทหาร และหนึ่งในนั้นคือฐานทัพเรือเรียมภาพถ่ายดาวเทียมของบริษัท BlackSky แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่สะพานจอดเทียบท่าเรือในฐานทัพเรียมที่ชี้ไปว่า รูปลักษณะจากภาพถ่ายสอดคล้องกับเรือคอร์เวตต์จีน 056A ขนาด 1,500 ตัน ซึ่งเป็นสะพานจอดใหม่ที่มีขนาดใหญ่จากทุนจีนสามารถรองรับการเข้าจอดเทียบท่าเรือรบขนาดใหญ่ได้สบายที่สันนิษฐานว่าสร้างมาเพื่อกองทัพเรือจีน PLAเรดิโอฟรีเอเชีย RFA ของสหรัฐฯรายงานเมื่อวันที่ 27 ส.ค ที่ผ่านมาว่า โทมัส ชูการ์ต (Thomas Shugart) นักวิจัยอาวุโสประจำสถาบัน New American Security ในกรุงวอชิงตัน ดีซี กล่าวว่า พบว่ามีสิ่งปลูกสร้างกึ่งพื้นฐานทางลอจิสติกเพื่อสนับสนุนการเดินทางเข้ามาของเรือรบจีนโดยในการวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมในเดือนสิงหาคมปีนี้จากบริษัท Planet Labs พบว่าสะพานยาวเทียบท่าที่สร้างใหม่มีความยาวราว 300 เมตร“มันสมควรที่จะสามารถเทียบท่าเรือลำใดๆก็ได้ของกองทัพเรือจีนรวมไปถึงเรือบรรทุกเครื่องบินจีนรุ่น 003”ทั้งนี้เรือรบคอร์เวตต์จีน 056A นี้อ้างอิงจากสื่อทางการทหารจีน chinamil รายงานเมื่อวันที่ 18 ก.พ ปี 2021 พบว่าเป็นประเภทเรือรบใช้ป้องกันชายฝั่ง และตามรายงานยังระบุต่อว่าปักกิ่งนั้นมีเป้าหมายต้องการสร้างกองทัพเรือน้ำลึกจีน(blue-water navy)ขึ้นมา และอ้างอิงจากสถาบันนาวีสหรัฐฯ (US. Navy Institute) พบว่าเรือรบคอร์เวตต์นั้นติดมิสไซล์นำวิถี และมีการใช้งานเป็นหลักในด้านการต่อต้านเรือดำน้ำ พร้อมเรดาร์ตรวจจับค้นหาทั้งภาคพื้นและอากาศ รวมไปถึงระบบแจมเมอร์อิเล็กทรอนิกซึ่งเทียบกันแล้วเรือรบคอร์เวตต์จีนรุ่น 056A เป็นรุ่นที่มีความก้าวหน้ามากกว่ารุ่น 056 และตามรายงานก่อนหน้ากัมพูชาอ้างว่าปักกิ่งกำลังจะมอบเรือรบรุ่น 056A ให้ 2 ลำนอกจากการสร้างฐานทัพเรียมให้ด้าน สวน สาม (Seun Sam) นักวิเคราะห์นโยบายประจำราชวิทยาลัยแห่งกัมพูชา (Royal Academy of Cambodia) ออกมาปัดว่า “ได้โปรดได้เข้าใจว่านี่เป็นของกัมพูชา ไม่ใช่ฐานทัพเรือจีน”พร้อมเสริมว่า “กัมพูชาเป็นประเทศเล็กและความสามารถกองทัพของเรามีจำกัด” และอธิบายว่า “พวกเราต้องการการฝึกซ้อมมากขึ้นจากเพื่อนภายนอกของเรา โดยเฉพาะจากจีน”***ความวิตกจากเพื่อนบ้าน***ฐานทัพจีนในเรียมที่ปากอ่าวไทยนั้นเป็นที่วิตกของเพื่อนบ้านกัมพูชาทั้งไทยและเวียดนาม พร้อมไปกับฐานอื่นๆที่ตั้งเหนือขึ้นไปที่อาจสามารถถูกมองว่าเป็นความพยายามโดยปักกิ่งเพื่อปิดล้อมชายฝั่งเวียดนามที่ยาวซึ่งเวียดนามเหมือนเช่นฟิลิปปินส์ที่ขัดแย้งกับจีนในการอ้างสิทธิ์พื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้ตามแผนที่เส้นประ 9 เส้นและกองกำลังได้ปะทะกับจีนในอดีตบีบีซีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของไทยในส่วนตัวได้แสดงความวิตกต่อฐานทัพเรียมของกัมพูชาที่ปักกิ่งเข้าใช้นั้นตั้งไม่ไกลออกไปทางใต้ของฐานทัพเรือสัตหีบของไทยและทำให้เรือรบไทยถูกปิดจากการออกไปสู่อ่าวไทย ซึ่งไทยและกัมพูชายังคงมีพื้นที่พิพาทและอาจเกิดปัญหาหากมีเหตุขัดแย้ง เมื่อไม่นานมานี้ทางพนมเปญได้ออกมาอ้างสิทธิ์เหนือเกาะกูดของจ.ตราดซึ่งตั้งออกไปไม่ห่างจากฐานทัพเรือเรียมสื่ออังกฤษตั้งข้อสังเกตว่า ไม่มีประเทศใดกล้าแสดงความเห็นในเชิงตำหนิในที่สาธารณะเป็นต้นว่า ไทยยังคงต้องการหลีกเลี่ยงการเกิดแรงกระเพื่อมต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญกับจีนที่ถือเป็นเจ้าเศรษฐกิจใหญ่ระดับโลก ส่วนเวียดนามคงต้องการเลี่ยงไม่ให้เกิดแรงต่อต้านเวียดนามภายในกัมพูชาเช่นกัน