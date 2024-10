“จูเลียน แอสซานจ์” ปรากฎตัวครั้งแรกที่ “ฝรั่งเศส” ยืนยัน "โดนจำคุกเพราะเป็นสื่อมวลชน” สมัชชารัฐสภามนตรียุโรปซัดเป็น “นักโทษทางการเมือง” จากฝีมือของ “สหรัฐฯ”

หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สรายงานวันนี้(2 ต.ค)ว่า ก่อตั้งวิกิลีกส์ จูเลียน แอสซานจ์ (Julian Assange) บินจากออสเตรเลียเป็นครั้งแรกหลังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำอังกฤษเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมากลับมาที่ฝรั่งเศสเพื่อขึ้นให้การวันอังคาร(2)ต่อหน้าคณะกรรมาธิการด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนของสมัชชารัฐสภามนตรียุโรป (Parliamentary Assembly of the Council of Europe ) หรือ P.A.C.Eแอสซานจ์เปิดเผยต่อคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปว่า การจำคุกของเขานั้นเป็นเสมือนอันตรายอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนต่อการจับกุมนักข่าวและทำให้การเคลื่อนไหวของสื่อมวลชนผิดกฎหมาย ที่ชี้ไปว่าอเมริกาใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือลงโทษสื่อและเสรีภาพสื่อสารมวลชนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่สหรัฐฯเชิดชูแอสซานจ์กล่าวที่สตราสบูร์ก (Strasbourg)และกล่าวต่อว่าทั้งนี้จูเลียน แอสซานจ์ชาวออสเตรเลียปัจจุบันวัย 51 ปีก่อตั้งวีกิลีกส์เมื่อปี 2006 ก่อนโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อปี 2010 หลังจากได้เผยแพร่เอกสารลับสหรัฐฯที่ได้มาจากอดีตเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข่าวกรองกองทัพสหรัฐฯ เชลซี แมนนิง (Chelsea Manning) หรือชื่อเดิมคือ แบรดลีย์ แมนนิง (Bradley Manning) ที่มีการเปิดเผยภาพการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯในกรุงแบกแดด การสื่อสารทางการทหารจากสงครามอิรักและสงครามอัฟกานิสถาน และรวมไปถึงโทรเลขทางการทูตของสหรัฐฯแอสซานจ์ชนะรางวัลมากมายจากการเผยแพร่และด้านสื่อสารมวลชนเขาเปิดการให้การวันอังคาร(1)ด้วยการเปิดเผยถึงความอยุติธรรมที่เขาได้เห็นในเรือนจำ รวมไปถึงการถูกขังเดี่ยวที่เขารู้สึกในระบบเรือนจำEL PAIS ของฝรั่งเศสรายงาน เจ้าพ่อวิกิลีกส์แถลงอย่างชัดเจนว่า เขาจะยังคงเชื่อมั่นต่อไปอุดมคติที่ทำให้เขานำไปสู่การเปิดเผยแพร่เอกสารลับหลายพันหน้าถึงแม้ว่าเดิมพันจะถึงสูงลิ่วถึงขั้นต่อชีวิตของตัวเองที่รวมไปถึงการโดนจำคุกนานหลายเดือนสื่อแดนน้ำหอมชี้ว่า จูเลียน แอสซานจ์ เผชิญหน้าต่อการต้องรับโทษในเรือนจำรวม 175 ปีฐานผิดละเมิดกฎหมายจารกรรมลับสหรัฐฯ (U.S. Espionage Act)ตามการรายงานพบว่า สภาพจิตใจของผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์ที่ไม่มีโอกาสสัมผัสโลกภายนอกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่ยังไม่มีรถไฟฟ้าเกลื่อนถนน เขาต้องเข้าไปลี้ภัยในสถานทูตเอกวาดอร์เมื่อปี 2012 ก่อนส่งไปยังเรือนจำกรุงลอนดอนในปี 2019แอสซานจ์แถลงว่า ต้องเรียนรู้ความเป็นพ่อจากเด็กๆที่เติบโตมาโดยไม่มีเขา กลับมาเป็นสามีอีกครั้ง และเผชิญหน้าต่อความท้าทายจากแม่ยายและรู้สึกตื่นตระหนกทุกครั้งที่ได้ยินเสียงรถยนต์ไฟฟ้าสร้างเสียงหัวเราะไปทั่วและส่งผลทำให้ศรีภรรยาที่นั่งข้างต้องหันมาปิดไมค์ชั่วคราว อ้างอิงจาก gizmodoเจ้าพ่อวีกิลีกส์โจมตีสหรัฐฯต่อการละเมิดสิทธิว่า เขาไม่สามารถแม้แต่จะยื่นคำร้องโดยอ้างกฎหมายว่าด้วยเสรีภาพทางข้อมูล (Freedom of Information Act)จากการที่รัฐบาลสหรัฐฯร้องขออังกฤษต่อการส่งตัวข้ามแดน ที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงประนีประนอมเพื่อที่ตัวเองจะได้มีอิสรภาพแอสซานจ์กล่าวต่อว่า สหรัฐฯได้ข้ามเส้นในการกระทำหลายอย่างต่อเขารวมไปถึงสั่งให้ CIA วางแผนเพื่อลอบสังหารในระหว่างที่กำลังลี้ภัยในสถานทูตเอกวาดอร์ และส่งผลทำให้เขาสรุปว่า นักข่าวในปัจจุบันมีเสรีภาพน้อยกว่าเมื่อหลายปีก่อนโดยในการรายงานของสกายนิวส์ของออสเตรเลียและแถลงการณ์ของวิกิลีกส์บนแพลตฟอร์ม X เจ้าพ่อวิกิลีกส์กล่าวว่า CIA ภายใต้อดีตผู้อำนวยการ ไมค์ พอมเพโอ วางแผนที่จะลักพาตัวและลอบสังหารเขา นอกจากนี้ครอบครัวของแอสซานจ์ยังตกเป็นเป้า มีการติดตามแกะรอยภรรยาและมีคำสั่งให้นำดีเอ็นเอมาจากแพมเพิร์สของลูกชายวัย 6 เดือนทั้งนี้สมัชชารัฐสภามนตรียุโรป (Parliamentary Assembly of the Council of Europe ) หรือ P.A.C.E ออกแถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์ทางการในวันพุธ(2)ว่า P.A.C.E มีความวิตกอย่างสูงต่อการปฎิบัติอย่างทารุณอย่างสูงต่อเจ้าพ่อวิกิลีกส์ จูเลียน แอสซานจ์และชี้ว่า มีผลกระทบอย่างน่ากลัวที่จะบั่นทอนต่อการปกป้องนักสื่อสารมวลชนและผู้ออกมาเปิดเผยข้อมูลลับหรือ whistleblower ทั่วโลกที่ประชุมจาก 46 ชาติของคณะมนตรียุโรป (Council of Europe) ได้เปิดข้อเรียกร้องกดดันไปยังสหรัฐฯให้สอบสวนคดีอาชญากรรมสงครามและการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆที่ถูกเปิดโปงโดยวิกิลีกส์สมัชชารัฐสภามนตรียุโรปแถลงว่า หากว่าวอชิงตันยังคงไม่ทำตามแล้วและรวมไปถึงการปฎิบัติอย่างโหดร้ายต่อแอสซานจ์จะทำให้สามารถตั้งสมมุติฐานได้ว่า ฝ่ายรัฐบาลสหรัฐฯมีเป้าประสงค์เพื่อดำเนินคดี “จูเลียน แอสซานจ์” เพื่อปกปิดความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐมากกว่าที่จะปกป้องความมั่นคงประเทศ”ที่ประชุมเรียกร้องให้ทั้ง สหรัฐฯ และรัฐผู้สังเกตการณ์คณะมนตรียุโรปรีบปฎิรูปกฎหมายจารกรรมลับปี 1917 เพื่อยกเว้นต่อผู้เผยแพร่ นักข่าว และผู้เปิดเผยความลับที่ได้เผยแพร่เอกสารข้อมูลลับเพื่อต้องการสร้างจิตสำนักสาธารณะในการกระทำผิดที่ร้ายแรงแถลงการณ์ยังจี้ไปยัง “อังกฤษ” โดยชี้ว่า เจ้าหน้าที่อังกฤษล้มเหลวในการปกป้องเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและสิทธิต่ออิสรภาพของแอสซานจ์ที่ต้องทนอยู่ในเรือนจำความมั่นคงสูงเป็นระยะเวลานาน