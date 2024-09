จับตา ‘บูดานอฟ’ นายใหญ่ข่าวกรองทหารยูเครน และแผนสู่ชัยชนะที่ ‘เซเลนสกี’ นำไปเสนอ ‘ไบเดน’

23/09/2024“สตรานา” (Strana) หนึ่งในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ระดับท็อปในยูเครน ซึ่งถูกแบนในรัสเซียมาตั้งแต่ปี 2022 รายงานเอาไว้เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน [1] ว่า วลาดิมีร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน กำลังวางแผนการที่จะปลดรัฐมนตรีกลาโหม รุสเตม อูเมรอฟ (Rustem Umerov) และเจ้ากรมใหญ่ฝ่ายข่าวกรองทหาร ผู้ทรงอำนาจมาก นายพล คิริลล์ บูดานอฟ (Kirill Budanov) ออกจากตำแหน่ง โดยเป็นส่วนหนึ่งในแผนการกวาดล้างพวกชนชั้นนำทางทหารในเคียฟของเขาซึ่งกำลังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องอูเมรอฟ ถือว่าเป็นแค่นักการเมืองรุ่นไลต์เวต อีกทั้งเป็นผู้ที่โดยอาชีพแล้วไม่ได้มาจากทหาร ดังนั้นจึงอาจจะถูกกล่าวหากลายเป็น “คนสร้างความล้มเหลว” สำหรับการที่ฝ่ายทหารของยูเครนกำลังพ่ายแพ้ในสมรภูมิภูมิภาคดอนบาสส์ (Donbass)(ดอนบาสส์ Donbass เป็นวิธีเขียนชื่อนี้ในภาษารัสเซีย ขณะที่ในภาษายูเครนเขียนว่า ดอนบาส Donbas ภูมิภาคนี้เป็นเขตอุตสาหกรรมสำคัญในภาคตะวันออกของยูเครน ประกอบด้วย 2 แคว้น คือ แคว้นโดเนตสก์ Donetsk และแคว้นลูฮันสก์ Luhansk แต่ บูดานอฟ อยู่ในอีกพิภพหนึ่งที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง นั่นคือเป็นทหารอาชีพที่ตลอดชีวิตการเป็นทหารของเขาประจำทำงานอยู่ในหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกรมใหญ่การข่าวกรอง(Main Directorate of Intelligence หรือใช้ตัวย่อจากชื่อภาษายูเครนว่า HUR) นับตั้งแต่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันกองกำลังภาคพื้นดินแห่งโอเดสซา (Odesa Institute of the Ground Forces) ในปี 2007 (แต่เดิม สถานศึกษาแห่งนี้คือสถาบันการศึกษาชั้นนำของกองทัพสหภาพโซเวียต ทำหน้าที่ฝึกอบรมนายทหารของหน่วยงานข่าวกรองทหาร) ออกจะเป็นเรื่องบาดใจน่าเยาะหยันไม่ใช่น้อยเลย เมื่อความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการต่อต้านรัสเซียของเขา ทำให้ทุกวันนี้ชื่อของเขาอยู่ในอันดับแรกสุดของบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกหมายหัวในมอสโกเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว สิ่งที่ทำให้ บูดานอฟ กลายเป็นบุคคลที่จำเป็นต้องมีชนิดขาดหายไปไม่ได้นั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 ประการด้วยกันประการแรกและประการสำคัญที่สุด บูดานอฟ เป็นเจ้าหน้าที่การข่าวกรองใจกล้าชอบเสี่ยงผู้โดดเด่นเตะตาของเผ่าพันธุ์ซึ่งหาได้ยากไม่ว่าในประเทศไหน และด้วยเหตุนี้จึงถือเป็น “ทรัพย์สินทางยุทธศาสตร์” ชิ้นหนึ่งสำหรับระบอบปกครองในกรุงเคียฟ ประการที่สอง เขาเป็นผู้กำกับตรวจสอบกองกำลังอาวุธชาวรัสเซียที่ต่อต้านเครมลินและกำลังสู้รบเพื่อยูเครนอยู่ถึง 3 หน่วย โดยหน่วยใหญ่ที่สุดคือ กองกำลังอาสาสมัครชาวรัสเซีย (Russian Volunteer Corps หรือ RVC) ที่นำโดย เดนิส คาปุสติน (Denis Kapustin) ซึ่งเป็นผู้ที่พวกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของทางเยอรมนีครั้งหนึ่งเคยพูดถึงเขาว่า เป็น “หนึ่งในนักเคลื่อนไหวนิยมนาซีใหม่ (neo-Nazi) ที่ทรงอิทธิพลที่สุดบนภาคพื้นยุโรปในทุกวันนี้” (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความทางวิชาการซึ่งใช้ชื่อเรื่องว่า Ukrainian Nazism today: origin and ideological and political typology “ลัทธินาซีของยูเครนในทุกวันนี้: ต้นกำเนิดและอุดมการณ์ และแบบลักษณ์ทางการเมือง” บนเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย [4])เคียฟกำลังพยายามดิ้นรนอย่างหนักในการยืนกรานให้คำอธิบายว่า กองกำลัง RVC มีการปฏิบัติการอย่างเป็นอิสระ และความสำเร็จของกองกำลังนี้มีแต่เป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันว่าทำเนียบเครมลินสูญเสียอำนาจในการควบคุมสถานการณ์ความมั่นคงในประเทศของตัวเอง ทว่าในความเป็นจริงแล้ว การบุกโจมตีเข้าไปในรัสเซียของ RVC ล้วนแต่มีการประสานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ กรมใหญ่การข่าวกรอง หรือ HUR ของ บูดานอฟ โดยที่หน่วยงานยูเครนแห่งนี้เองเป็นผู้จัดหาความช่วยเหลือในด้านการส่งกำลังบำรุง, คัดเลือก ตรวจสอบ และกลั่นกรองแผนการปฏิบัติการ รวมทั้งประกอบอาวุธ และให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่พวกเขา ในความเป็นจริงแล้ว RVC คือส่วนที่เป็นกิจจะลักษณะของกองทัพยูเครน ซึ่งทำหน้าที่รับสมัครทหารเข้าสู่กองกำลังของพวกเขา ส่วนที่เรียกขานกันว่ากองทหารนานาชาติ (International Legion) ขณะเดียวกันนั้น คาปุสตินเองยังมีความเชื่อมโยงอยู่กับพวกกลุ่มนาซีใหม่ชาวอเมริกันอีกด้วยประการที่สามและเป็นประการที่น่ากลัวที่สุด นั่นคือ บูดานอฟ มีการต่อสายโยงใยอยู่กับ ซีไอเอ อย่างมากมายมหาศาลเหลือเกิน หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์กล่าวไว้ในรายงานข่าวน่าตื่นตาตื่นใจชิ้นหนึ่งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2024 ซึ่งกลายเป็นการแจกแจงรายละเอียดเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับการปรากฏตัวของซีไอเอในยูเครนที่มีขนาดขอบเขตกว้างขวางมโหฬารยิ่ง โดยระบุว่า "นายพลบูดานอฟ กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในหน่วย 2245 เขามีชื่อเสียงลือเลื่องในเรื่องการปฏิบัติการอย่างอาจหาญข้างหลังแนวรบข้าศึก และมีความผูกพันอย่างล้ำลึกกับซีไอเอ สำนักงานข่าวกรองสหรัฐฯแห่งนี้ได้ฝึกอบรมเขาและยังใช้ขั้นตอนอันพิเศษผิดธรรมดาเพื่อจัดส่งเขาเข้าบำบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่ ศูนย์การแพทย์ทางทหารแห่งชาติ วอลเตอร์ รีด (Walter Reed National Military Medical Center) ในรัฐแมริแลนด์ หลังจากเขาถูกยิงที่แขนขวาระหว่างการสู้รบในภูมิภาคดอนบาส”นิวยอร์กไทมส์พูดถึงหน่วย 2245 ว่า เป็น “กองกำลังคอมมานโดลับสุดยอด ซึ่งได้รับการฝึกทางทหารอย่างเป็นพิเศษจากกลุ่มกำลังกึ่งทหารชั้นนำของซีไอเอ ที่รู้จักกันในชื่อว่า “ฝ่ายภาคพื้นดิน” (Ground Department) เจตนารมณ์ของการฝึกก็คือเพื่อสอนเทคนิควิธีการต่างๆ ทางด้านการป้องกัน แต่พวกเจ้าหน้าที่ซีไอเอก็เข้าใจดีว่าเมื่อปราศจากความรู้เห็นของพวกเขา ทางฝ่ายยูเครนก็สามารถใช้เทคนิควิธีการอย่างเดียวกันนี้ในการปฏิบัติการเชิงรุกชนิดรุนแรงเข่นฆ่าถึงชีวิตได้”สิ่งที่ชวนตื่นตะลึงตรงนี้ก็คือว่า การต่อติดเชื่อมโยงกันอันเลวร้ายระหว่าง ซีไอเอ กับ บูดานอฟ นี้ สามารถสาวย้อนหลังกลับไปไกลถึงสมัยของคณะบริหารบารัค โอบามา –นั่นคือนานนมนักหนาก่อนการปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในยูเครนเริ่มต้นขึ้นมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2022ตัว บูนาดอฟ เองได้เคยเล่าพาดพิงย้อนความหลังเมื่อปี 2020 เอาไว้ว่า ความเชื่อมโยงที่เขามีอยู่กับ ซีไอเอ นั้น “มีแต่เข้มแข็งยิ่งขึ้นเรื่อยๆ มันเจริญเติบโตอย่างเป็นระบบ การร่วมมือประสานงานกันนี้ได้ขยายออกไปสู่ปริมณฑลต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และกลายเป็นการร่วมมือประสานงานกันที่มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีก”ในแง่มุมนี้ รายงานของนิวยอร์กไทมส์ได้พูดสำทับเอาไว้เช่นกันว่า “ความสัมพันธ์นี้ประสบความสำเร็จอย่างมากจนกระทั่ง ซีไอเอ ต้องการที่จะนำเอาเป็นตัวอย่างไปใช้เลียนแบบในการร่วมมือประสานงานกับพวกหน่วยงานข่าวกรองของยุโรปอื่นๆ ซึ่งต่างมีโฟกัสจุดสนใจร่วมกันในการต่อต้านรัสเซีย”ในสมัยแห่งการเป็นประธานาธิบดีของ โดนัลด์ ทรัมป์ เขาไม่ได้มีความปรารถนา หรือไม่ได้มีความสามารถที่จะยืนหยัดเผชิญหน้า ซีไอเอ แล้วเมื่อถึงสมัยที่ โจ ไบเดน ก้าวเข้ามาครองห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาว ประตูน้ำทั้งหลายที่เคยทำหน้าที่ป้องกันน้ำท่วมก็เปิดกว้างอ้าซ่า นิวยอร์กไทมส์ พูดเอาไว้อย่างนี้“หัวหน้าของสำนักงานรัสเซีย (Russia House) ซึ่งเป็นแผนกงานของซีไอเอที่กำกับตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งมุ่งต่อต้านรัสเซีย ได้จัดให้มีการประชุมลับครั้งหนึ่งขึ้นที่กรุงเฮก ของเนเธอร์แลนด์ ครั้งนั้นพวกตัวแทนจาก ซีไอเอ, หน่วย เอ็มไอ6 ของสหราชอาณาจักร, HUR ของยูเครน, และหน่วยข่าวกรองของเนเธอร์แลนด์ (ถือเป็นพันธมิตรด้านข่าวกรองที่ความสำคัญยิ่งยวดรายหนึ่ง) ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ได้ตกลงเห็นพ้องกันที่จะเริ่มต้นนำเอาข่าวกรองว่าด้วยรัสเซียของพวกเขามารวมเป็นกองกลางเพื่อใช้งานร่วมกันให้มากขึ้นกว่าเดิม ผลลัพธ์ก็คือการเกิดแนวร่วมลับในการต่อต้านรัสเซียแนวร่วมหนึ่งขึ้นมา – และฝ่ายยูเครนก็เป็นสมาชิกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในนั้น”เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้ารัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครน จึงเป็นพยานหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความหลงใหลชนิดเข้าขั้นคลั่งไคล้ของ ไบเดน ในการมุ่งสั่นคลอนเสถียรภาพของรัสเซียที่ต้องการเป็นมหาอำนาจที่เป็นอิสระรายหนึ่งของโลก ไม่ว่าในหนทางใดก็ตามทีซึ่งเขาจะสามารถกระทำได้สงครามตัวแทนของสหรัฐฯในยูเครนเวลานี้ ในความเป็นจริงแล้ว มันจึงมี ซีไอเอ เป็นหัวหอก ขณะที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (เพนตากอน) และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เป็นผู้แสดงบทบาทตัวรองคอยตอบสนอง มันเป็นหน้าที่ของพวกนักประวัติศาสตร์ในอนาคตข้างหน้าที่จะสืบสาวตรวจสอบปฐมเหตุของการที่ ไบเดน ตัดสินใจอย่างแปลกประหลาดและไม่เป็นไปตามแบบแผนปกติเอาเสียเลย ในการจิ้มเอา วิลเลียม เบิร์นส์ (William Burns) ผู้ที่ถูกคนจำนวนมากทึกทักเอาเองว่าเป็นนักการทูตมืออาชีพ มาเป็นผู้อำนวยการซีไอเอ ของเขาเมื่อปี 2020เบิร์นนั้นเป็น “ผู้ชำนาญการพิเศษ” ที่ไม่ธรรมดาเลยในเรื่องรัสเซีย โดยเคยมีบทบาทในสงครามของ ซีไอเอ ในสาธารณรัฐเชชเนียของรัสเซีย ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 หรือไม่นานนักหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายลง เมื่อตอนที่เขาได้รับตำแหน่งทำงานอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตประจำรัสเซียเป็นครั้งแรก (ในเวลาต่อมา เบิร์นส์ ยังกลับมารับตำแหน่งที่นี่อีก คราวนี้ในฐานะเอกอัครราชทูต)สามารถกล่าวได้ว่า ไบเดน รู้ดีชนิดละเอียดถี่ถ้วนทีเดียวว่าเขาต้องการให้ทำอะไรให้สำเร็จ และเขาเลือกหยิบเอาบุคคลผู้หนึ่งมาใช้งาน โดยพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ที่เขาสามารถพึ่งพาอาศัยได้ในเรื่องจะยังคงควบคุม ซีไอเอ เอาไว้อย่างอยู่หมัด ด้วยประสบการณ์ที่เคยผ่านโลกแห่งการปฏิบัติการลี้ลับซ่อนเงื่อน และเวลาเดียวกันนั้นก็ยังมีฐานะเป็น “มือทำงานเรื่องรัสเซีย” รายหนึ่งอีกด้วยด้วยเหตุนี้ เมื่อพิจารณาสิ่งต่างๆ ทั้งหมดเหล่านี้แล้ว รายงานข่าวของ สตรานา เกี่ยวกับ บูดานอฟ จึงดูไม่น่าจะเป็นไปได้เลย เนื่องจาก บูดานอฟ นั้นเป็นคนที่ไม่สามารถแตะต้องได้ถ้าปราศจากความยินยอมของ ซีไอเอ ขณะที่จวบจนถึงเวลานี้ยังไม่มีหลักฐานข้อสรุปใดๆ เลยว่า ไบเดน รู้สึกแล้วใจกับสงครามตัวแทนเพื่อต่อต้านรัสเซียคราวนี้ ที่มี บูดานอฟ เป็นบุคคลผู้แสดงบทบาทเป็นแกนหลักสำคัญคนหนึ่งเรื่องที่ เซเลนสกี กำลังจะพบปะหารือกับ ไบเดน คราวนี้ ดูจะมีการแพล็มร่องรอยอะไรออกมาบ้าง เซเลนสกี นั้นบอกว่าเขาเตรียมที่จะเสนอ “แผนการสู่ชัยชนะ” ต่อไบเดน ขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร บอริส จอห์นสัน ได้เกริ่นให้เห็นล่วงหน้าเกี่ยวกับ “แผนการสู่ชัยชนะ” นี้ ในข้อเขียนชิ้นหนึ่งของเขาซึ่งเผยแพร่ทางสื่อ เดอะ สเปคเตเตอร์ (The Spectator) [6] ภายหลังการเดินทางไปเยือนกรุงเคียฟครั้งล่าสุดของเขา ซึ่งเขาได้พบปะหารือกับ เซเลนสกี ผู้เป็นเพื่อนสนิทของเขาในแบบตามลำพังตัวต่อตัวจอห์นสันเขียนเอาไว้ว่า เซเลนสกี จะยื่นเสนอ “แผนการสำหรับไปสู่ชัยชนะของยูเครนที่ประกอบด้วย 3 ส่วน” โดยส่วนประกอบสำคัญที่สุดก็คือ สหรัฐฯ ควรจะต้อง**“ยินยอมให้ฝ่ายยูเครนมีสิทธิใช้อาวุธต่างๆ ที่พวกเขามีอยู่ในครอบครองอยู่แล้ว”,**“จัดทำแพกเกจเงินกู้ (สำหรับให้เคียฟใช้จ่าย) ในขนาดของข้อตกลง ให้ยืม-เช่า (Lend-Lease) ในระดับครึ่งล้านล้านดอลลาร์ ... หรือกระทั่ง 1 ล้านล้านดอลลาร์” และ**ยอมรับยูเครนให้สู่นาโต้โดยทันทีไม่มีการรีรอ เพื่อที่กลุ่มพันธมิตรทางทหารแห่งนี้ จะได้ “สามารถปกป้องคุ้มครอง (ดินแดน) ส่วนใหญ่ที่สุดของยูเครนเอาไว้ได้ โดยในเวลาเดียวกันนั้นก็ยังคงให้ความสนับสนุนสิทธิของชาวยูเครนในการชิงเอาส่วนที่เหลือของประเทศ (ซึ่งถูกรัสเซียยึดไปแล้ว) กลับคืนมา”จอห์นสัน เน้นย้ำว่า การขยายความผูกพันที่มีอยู่ตามมาตรา 5 ของกฎบัตรนาโต้ (ซึ่งก็คือเรื่องที่บรรดาชาติสมาชิกนาโต้ให้การรับประกันความมั่นคงของเพื่อนชาติสมาชิกด้วยกัน โดยหากรายใดถูกประเทศภายนอกรุกราน ก็จะถือว่าเป็นการรุกรานชาติสมาชิกทั้งหมด -ผู้แปล) ให้ครอบคลุมถึง “ดินแดนของยูเครนทั้งหมดที่ยูเครนเองยังคงควบคุมอยู่ในปัจจุบัน (หรือในตอนสิ้นสุดของฤดูสู้รบนี้) และเวลาเดียวกันนั้น ก็ย้ำยืนยันว่าชาวยูเครนยังคงมีสิทธิเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหนือดินแดนตลอดทั่วทั้งประเทศของพวกเขา ณ ปี 1991” จะถือเป็น “ก้าวเดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” โดยมันจะเป็นการถ่ายทอดข้อความที่ไม่มีความกำกวมใดๆ ไปถึงทำเนียบเครมลินในมอสโกว่า มันไม่มีอีกแล้ว เรื่องที่รัสเซียจะมาใช้ข้ออ้างเกี่ยวกับ “ดินแดนต่างประเทศที่อยู่ใกล้ๆ” (near abroad) หรือ “เขตอิทธิพล (sphere of influence) เพื่อเป็นเหตุผลสำหรับการที่พวกเขาจะยืนกรานถือตนมีอำนาจอิทธิพลเหนือยูเครน รวมทั้งยังเป็นการส่งข้อความที่ว่า “ทำนองเดียวกับจักรวรรดิโรมัน และทำนองเดียวกับสหราชอาณาจักร ฝ่ายรัสเซียก็จะต้องถูกจัดเข้าไปอยู่ในขบวนแถวของพวกมหาอำนาจจักรวรรดิ ที่หลุดพ้นตกจากอำนาจไปแล้ว” อย่างแน่นอนหลังจากนั้น เซเลนสกี ก็ได้ยืนยันส่วนประกอบหลักๆ 3 ส่วนที่ จอห์นสัน เขียนออกมานี้เช่นกัน น่าสนใจมากว่า เขากระทำเช่นนี้ภายหลังจากการไปเยือนกรุงเคียฟอย่างฉับพลันโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าของ อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน (Ursula von der Leyen) ประธานของคณะกรรมการยุโรป (European Commission) [7] ซึ่งก็คือองค์กรบริหารสหภาพยุโรป โดยที่ ฟอน แดร์ ไลเอิน ต้องถือว่าเป็นสายเหยี่ยวคนหนึ่งของฝ่ายเกลียดกลัวรัสเซีย เฉกเช่นเดียวกับจอห์นสัน –ภายหลังจากนั้นแล้ว เซเลนสกี ได้บอกกับพวกผู้สื่อข่าวในวันศุกร์ (20 ก.ย.) ว่า “แผนการสู่ชัยชนะ นี่คือสะพานเชื่อมที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ยูเครน โดยที่มันจะสามารถสร้างคุณูปการในการก่อให้เกิดการพบปะเจรจาทางการทูตกับรัสเซียในอนาคต ซึ่งจะเป็นการเจรจาที่สามารถผลิดอกออกผลได้มากขึ้น แต่ถ้าหากปราศจากแผนการที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมดังกล่าวนี้แล้ว เราก็จะเพียงแค่ใช้ชีวิตในหนทางที่เราอยู่กันในทุกวันนี้ และต้องคอยสู้รบต่อไปเรื่อยๆ”เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เซเลนสกี ปฏิเสธไม่ยอมรับการพูดจากับรัสเซียเพื่อให้บรรลุสันติภาพในระยะใกล้ใดๆ ทั้งนั้น ซึ่งแน่นอนล่ะ มีความจำเป็นต้องทำให้มีการบานปลายขยายตัวแบบดรามาตื่นตาตื่นใจสักหน่อยในอนาคตอันใกล้นี้ ก่อนที่ฝ่ายทหารยูเครนจะยอมแพ็กข้าวของถอยทัพอย่างกราวรูดเมื่อวิเคราะห์กันจนถึงที่สุดแล้ว รายงานข่าวของ สตรานา แสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ของฝ่ายตะวันตกในการต่อต้านรัสเซียนั้น ก็เหมือนกับยุทธศาสตร์ของอเมริกาในครั้งสงครามเวียดนาม คือสร้างขึ้นบนทรายดูด ที่ไร้ความมั่นคงใดๆ และมีแต่ถูกดูดจมลงไปเบื้องล่างเท่านั้น นอกจากนี้แล้ว ประเด็นสำคัญยิ่งยังอยู่ที่ว่า ตัว เซเลนสกี เองเวลานี้อยู่ในสภาพของนักโทษประหารที่กำลังเดินเข้าสู่ตะแลงแกง และต้องเกิดความสำนึกถึงความเป็นจริงนี้อยู่แล้ว อย่างที่เห็นได้จากความเคลื่อนไหวแบบประหลาดวิตถารล่าสุด [8] ของเขา กล่าวคือ ทั้งๆ ที่ตัวเขาเป็นยิว แต่ยังคงแสดงตัวเป็นผู้เบียดเบียนสร้างความแตกแยกในวงการศาสนาคริสต์ แทนที่จะหวนกลับไปสนอกสนใจศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเดิม (Old Testament)เซเลนสกี ยังคงแสดงท่าทีแบบปากกล้าขาสั่น ขณะที่ความพ่ายแพ้ในยุทธการของยูเครนที่ส่งกำลังทหารรุกล้ำเข้าสู่แคว้นคูร์สก์ (Kursk) ของรัสเซีย กำลังขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ในเมื่อกองกำลังฝ่ายรัสเซียเข้าโอบล้อมกำลังผู้รุกรานเอาไว้ในพื้นที่ป่าและหนองบึงของอาณาบริเวณที่พวกเขาเหล่านี้ถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างสิ้นหวังแห่งนั้น โดยที่บรรดาโดรนสังหารของรัสเซียเริ่มเล็งเป้าใส่พวกเขามากขึ้นเรื่อยๆ ในทันทีที่ต้นไม้ในป่าพากันสลัดใบของพวกมันทิ้งไปในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเซเลนสกี รู้ดีว่าเขาคือผู้ที่ถูกหมายหัวเอาไว้อย่างโดดเด่นที่สุดคนหนึ่งในฐานะของอัจฉริยะแห่งยุทธการรุกเข้าสู่แคว้นคูร์สก์ และเวลานี้อีแร้งทั้งหลายที่กระหายกินซากเหยื่อกำลังบินวนอยู่เหนือท้องฟ้าแล้ว [9] อันที่จริง มีผู้บังคับบัญชาทหารระดับท็อปของยูเครนบางคน รวมทั้งอดีตผู้บัญชาการกองทัพยูเครน พลเอกวาเลรี ซาลุซนี (Valery Zaluzhny) ที่ปัจจุบันถูกเตะไปกินตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำลอนดอน พากันออกมาแสดงความข้องใจสงสัยกันตั้งแต่ตอนแรกๆ ที่ เซเลนสกี เสนอให้บุกแคว้นคูร์สก์แล้ว ผู้ที่คัดค้านการรุกคราวนี้ยังมีมากกว่านี้อีก รวมทั้งนายทหารที่ได้รับความเคารพยกย่องอย่างสูงอย่าง อีมิล อิชคูลอฟ (Emil Ishkulov) ผู้บัญชาการกองพลน้อยโจมตีทางอากาศที่ 80 (80th Air Assault Brigade) ของยูเครน ซึ่งได้ถูกสั่งปลดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางการประท้วง [10] จากพวกนายทหารระดับสูงรายงานข่าวชิ้นหนึ่งที่ปรากฏทางเว็บไซต์ข่าว โพลิติโค (Politico) ของสหรัฐฯ [11] ระบุว่า การคัดค้านของ ซาลุซนี นั้น ระบุเหตุผลว่า เนื่องจากแผนการรุกนี้ “ไม่ได้มีการกำหนดก้าวที่ 2 เอาไว้อย่างชัดเจนว่าจะทำอย่างไรต่อไปหลังจากสามารถเจาะทะลุผ่านชายแดน (รัสเซีย) อย่างประสบความสำเร็จ โดยฝีมือของพวกหน่วยทหารชั้นนำของยูเครนที่ดึงเอามาจาก 4 กองพลน้อย “เขาไม่เคยได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากเซเลนสกีเลย” เป็นคำกล่าวของหนึ่งในนายทหารเหล่านั้น “เขารู้สึกว่านี่มันเป็นเหมือนการเล่นเกมการพนัน” เท่านั้นเอง สิ่งที่ ซาลุซนี ตั้งคำถามขึ้นมาก็คือ ทันทีที่คุณสร้างหัวหาดขึ้นมาได้แล้ว จะเอายังไงต่อไปล่ะ?”เป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วว่า ช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องเผชิญหน้ากับความจริง กำลังไล่กระชั้นเข้ามาหา เซเลนสกี อย่างรวดเร็ว พวกคนที่รู้สึกว่าตนเองไม่มีความมั่นคงเช่นนี้ ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่มีความโน้มเอียงจะระแวงสงสัยพวกคนที่มีบารมีสูงอย่าง ซาลุซนี ผู้ซึ่งแสดงท่าทีต่อการถูกสั่งปลดออกจากตำแหน่งสูงสุดทางทหารได้อย่างสงบจนน่าประหลาดใจ และยอมถูกเนรเทศไปอยู่ลอนดอนโดยดี ทว่าเมื่อมาถึงเวลานี้มันกลับกลายเป็นว่า เขายังคงจ้องมองตำแหน่งของ เซเลนสกี ด้วยความหวังว่าตัวเขาเองนี่แหละจะได้ครอบครองตำแหน่งนี้ในวันหนึ่งข้างหน้า และ ซาลุซนี ก็มีผู้หนุนหลังที่ทรงอำนาจอยู่หลายๆ คนเสียด้วยกระนั้นก็ตามที อย่าได้ดูเบาประเมินเซเลนสกีให้ต่ำเกินไป เพียง 4 วันหลังจากการปลด ซาลุซนี ออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพยูเครนเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เขาก็จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของชาติ นั่นคือ "วีรชนแห่งยูเครน" (Hero of Ukraine) ให้แก่นายพลผู้นี้ น่าสนใจมากที่ เซเลนสกี ยังมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างเดียวกันนี้ ให้แก่นายพลอีกผู้หนึ่ง โดยมอบให้ในพิธีคราวเดียวกันซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเคียฟนี้ด้วย นายพลอีกคนหนึ่งที่ว่านี้ ก็คือ นายพล บูดานอฟ นี่เอง 28/09/2024สัปดาห์ที่ผ่านมา ถูกประโคมข่าวว่าจะเป็นสัปดาห์แห่งการตัดสินชะตากรรมของยูเครนโอกาสสำหรับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ที่จะนำเสนอแผนการของเขาซึ่งตั้งชื่อเอาไว้อย่างโอ่อวดห้าวหาญว่า "แผนการมุ่งสู่ชัยชนะ" (victory plan) ต่อพวกนักการเมืองทรงอำนาจที่สุดของอเมริกา ระหว่างการเดินทางไปเยือนสหรัฐฯทว่ามันไม่มีความชัดเจนเลยว่า เคียฟสามารถขยับเข้าใกล้ความจริงได้บ้างหรือไม่ สำหรับการได้รับสิ่งต่างๆ ตามบัญชีรายการสิ่งที่พวกเขามุ่งมาดปรารถนาไม่เพียงเท่านั้น เซเลนสกี ยังเกิดเป็นปากเสียงกับพวกผู้นำอาวุโสของพรรครีพับลิกัน รวมทั้งกับ โดนัลด์ ทรัมป์เซเลนสกีกล่าวในการให้สัมภาษณ์นิตยสาร "นิวยอร์กเกอร์" (the New Yorker) ว่า เขาเชื่อว่าทรัมป์นั้นไม่ได้รู้อะไรจริงๆจังๆ หรอกในเรื่องวิธีการยุติสงครามในยูเครน" ถึงแม้เขาคุยซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าสามารถที่จะทำให้ เซเลนสกี กับ วลาดิมีร์ ปูติน https://www.politico.eu/article/kursk-russia-incursion-objections-war-in-ukraine-volodymyr-zelenskyy/[12] https://kyivindependent.com/zelensky-grants-hero-of-ukraine-award-to-zaluzhnyi/28/09/2024สัปดาห์ที่ผ่านมา ถูกประโคมข่าวว่าจะเป็นสัปดาห์แห่งการตัดสินชะตากรรมของยูเครนโอกาสสำหรับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ที่จะนำเสนอแผนการของเขาซึ่งตั้งชื่อเอาไว้อย่างโอ่อวดห้าวหาญว่า “แผนการมุ่งสู่ชัยชนะ” (victory plan) ต่อพวกนักการเมืองทรงอำนาจที่สุดของอเมริกา ระหว่างการเดินทางไปเยือนสหรัฐฯทว่ามันไม่มีความชัดเจนเลยว่า เคียฟสามารถขยับเข้าใกล้ความจริงได้บ้างหรือไม่ สำหรับการได้รับสิ่งต่างๆ ตามบัญชีรายการสิ่งที่พวกเขามุ่งมาดปรารถนาไม่เพียงเท่านั้น เซเลนสกี ยังเกิดเป็นปากเสียงกับพวกผู้นำอาวุโสของพรรครีพับลิกัน รวมทั้งกับ โดนัลด์ ทรัมป์เซเลนสกีกล่าวในการให้สัมภาษณ์นิตยสาร “นิวยอร์กเกอร์” (the New Yorker) ว่า เขาเชื่อว่าทรัมป์นั้นไม่ได้รู้อะไรจริงๆจังๆ หรอกในเรื่องวิธีการยุติสงครามในยูเครน” ถึงแม้เขาคุยซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าสามารถที่จะทำให้ เซเลนสกี กับ วลาดิมีร์ ปูติน เจรจากันและสงบศึกได้ในทันทีที่เขาเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งซึ่งกำหนดจัดขึ้นในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากนั้น เขายังพูดถึง เจดี แวนซ์ คู่หูร่วมทีมของทรัมป์ที่จะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงแข่งขันชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดี ว่า เป็นคน “หัวรุนแรงเกินไป”มาริยา โซลคินา (Mariya Zolkina) ชาวยูเครนซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ทางการเมืองและนักวิจัยอยู่ที่วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งลอนดอน (London School of Economics หรือ LSE) กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า การที่เซเลนสกี พูดถึงทรัมป์และแวนซ์เช่นนี้ ถือว่าเป็น “ความผิดพลาดครั้งใหญ่”ทว่ามันไม่ได้หมดลงแค่นี้ ระหว่างการเยือนสหรัฐฯเที่ยวนี้ เซเลนสกี ได้เดินทางไปพบปะกับพวกชาวพรรคเดโมแครตระดับท็อป ที่โรงงานผลิตเครื่องกระสุนแห่งหนึ่งในรัฐเพนซิลเวเนีย ซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐสวิงสเตท (swing state) เขาเลยถูกสมาชิกรัฐสภาอาวุโสของรีพับลิกันผู้หนึ่งตราหน้าว่า พยายามเข้าแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐฯ(หมายเหตุผู้แปล – โรงงานในรัฐเพนซิลเวเนียแห่งนั้นตั้งอยู่ที่เมืองสแครนตัน Scranton เมืองเกิดของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ขณะที่เพนซิลเวเนีย เป็นรัฐสวิงสเตท ซึ่งหมายถึงรัฐที่คะแนนนิยมของเดโมแครตและรีพับลิกันคู่คี่กัน โดยที่ทั้งสองพรรคเวลานี้ยังต่างกำลังทุ่มเทให้น้ำหนักมากเป็นพิเศษแก่การรณรงค์หาเสียงที่เพนซิลเวเนีย เนื่องจากเป็นรัฐซึ่งมีจำนวนคณะผู้เลือกตั้ง หรือ electoral votes มากกว่ารัฐสวิงสเตทอื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://asiatimes.com/2024/09/trump-vs-harris-boiling-down-to-a-one-state-race/)โซลคินา บอกว่า ปฏิกิริยาสะท้อนกลับในทางลบจากการไปเยือนเพนซิลเวเนียคราวนี้ เกิดขึ้นในแบบที่ “สร้างเซอร์ไพรซ์ครั้งใหญ่” ให้แก่ทีมงานของเซเลนสกี ทั้งๆ ที่การสร้างความแปลกใจและน่าประทับใจอย่างคาดไม่ถึงนี่แหละ ปกติแล้วคือคุณสมบัติซึ่งมีชื่อเสียงลือเลื่องของทีมปฏิบัติการพีอาร์ของเซเลนสกีการเยือนสหรัฐฯครั้งนี้ของเซเลนสกี ซึ่งมีการตีข่าวเกรียวกราวกันมาก ได้รับการกำหนดจังหวะเวลาเอาไว้อย่างระมัดระวัง เพื่อพยายามให้ได้รับหลักประกันความสนับสนุนอันสำคัญยิ่งยวด จากประธานาธิบดีไบเดน ผู้ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนแล้วก่อนที่จะพ้นตำแหน่งทว่านั่นก็หมายความถึงการต้องก้าวเดินตรงแน่วเข้าไปในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของสหรัฐฯ ในช่วงใกล้ถึงเวลาลงคะแนนเต็มที ซึ่งย่อมอุดมไปด้วยการสาดโคลนกล่าวหากันอย่างหนักหน่วงเป็นพิเศษ มันเหมือนกับการเดินไต่ไปบนเส้นลวดอย่างแท้จริงหลังจากมีรายงานข่าวหลายกระแสว่า ทรัมป์ ตัดสินใจไม่พบกับ เซเลนสกี ตามที่ฝ่ายหลังร้องขอ แต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งคู่ก็ได้หารือกันเมื่อวันศุกร์ (27 ก.ย.) ณ อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ (Trump Tower) ในนครนิวยอร์กระหว่างที่ทั้งคู่ยืนอยู่เคียงข้างกันต่อหน้าพวกนักข่าวสื่อมวลชน มีอยู่หลายๆ ขณะที่สะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นการเผชิญหน้ากันที่เคอะเขินประดักประเดิดทรัมป์ประกาศว่า เขามี “ความสัมพันธ์ที่ดีมาก” กับทั้ง เซเลเนสกี และ ปูติน –การแสดงความเท่าเทียมกันที่ฟังดูแสลงหูมากสำหรับฝ่ายยูเครนเซเลนสกี พูดขัดขึ้นอย่างสุภาพว่า เขาวาดหวังว่าความสัมพันธ์ที่ทรัมป์มีกับตัวเขา จะเหนือกว่าที่เขามีกับปูติน –เป็นข้อสังเกตที่ทรัมป์ตอบสนองด้วยการปล่อยเสียงหัวเราะระหว่างการไปปราศรัยหาเสียงหลายต่อหลายครั้งในช่วงสัปดาห์ดังกล่าว ทรัมป์สาละวนวุ่นวายอยู่กับการกล่าวยกย่องผลงานทางทหารในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ขณะเดียวกับที่ถล่มใส่คณะบริหารสหรัฐฯชุดปัจจุบัน ว่ากำลังให้เงินทอง “หลายหมื่นล้านดอลลาร์” แก่เซเลเนสกี ที่ทรัมป์ระบุว่า เป็นผู้ “ปฏิเสธไม่ยอมทำข้อตกลง” เพื่อยุติสงครามนองเลือดภายหลังการพบปะกับทรัมป์ เซเลนสกียกย่องการพูดจากันครั้งนี้ว่า “ได้รับดอกผลที่ดีมาก” ทว่าเขาแทบไม่สามารถพูดอะไรที่จะอธิบายให้สอดรับกับวิธีการโดยพื้นฐานของทรัมป์ ในเรื่องนโยบายต่อยูเครนอันที่จริงแล้ว ณ การปราศรัยหาเสียงที่รัฐมิชิแกนในคืนวันศุกร์ (27 ก.ย.) นั้นเอง ผู้สมัครของรีพับลิกันผู้นี้ยังคงพูดแสดงความตั้งใจของเขาอีกครั้งที่จะทำให้สงครามนี้ “ตกลงกันได้” โดยเร็ว อันเป็นการกล่าวอ้างที่เขาเคยพูดไว้ซ้ำแล้วซ้ำอีก และหลายๆ ฝ่ายสรุปว่า มันจะสามารถนำเขาไปสู่การตัดความช่วยเหลือแก่เคียฟ และบีบบังคับยูเครนยอมสละดินแดนให้รัสเซียเวลาใกล้ๆ กันนั้น รองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริส ผู้สมัครของพรรคเดโมแครต แทบไม่ได้ปกปิดเลยว่าเธอกำลังโจมตีทรัมป์อยู่ เมื่อกล่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเล่นงานพวกที่กำลังบีบคั้นยูเครนสละดินแดนเพื่อแลกสันติภาพ ซึ่งเธอบอกว่า คือพวกที่กำลังสนับสนุน “ข้อตกลงเพื่อการยอมจำนน”ผู้ที่ยืนอยู่ข้างเธอขณะที่ แฮร์ริส พูดเรื่องนี้ ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจาก เซเลนสกี ทั้งนี้ ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา เขาพยายามใช้เวลาในการเร่งสปีดเพื่อนัดพบดำเนินการหารือทางการทูตและการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน –รวมทั้งการปรากฏตัวที่สหประชาชาติถึง 2 วันในวันพฤหัสบดี (26 ก.ย.) ทำเนียบขาวออกข่าวก่อนหน้าที่ ไบเดน พบหารือกับ เซเลนสกี ถึงแผนการที่สหรัฐฯจะให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนอีกกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอยู่ภายในกรอบงบประมาณที่ได้ผ่านการอนุมัติของรัฐสภาอเมริกันมาก่อนแล้ว ขณะที่ตัวการพบเจรจาระหว่างไบเดนกับเซเลนสกี ที่ฝ่ายยูเครนประโคมข่าวว่าจะเป็นโอกาสที่เซเลนสกีจะได้ยื่น “แผนการสู่ชัยชนะ” ของเขา ให้แก่ประธานาธิบดีสหรัฐฯผู้กำลังจะพ้นตำแหน่งผู้นี้นั้น ถูกระบุเพียงว่าเป็นการพูดคุยฉันมิตร ทว่าไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ออกมาเนื้อหาในข้อเสนอนี้ยังไม่ได้ถูกนำออกเผยแพร่ออกเป็นทางการ แต่จากรายงานข่าวซึ่งสื่อเสนอกันอย่างกว้างขวาง ระบุว่า หนึ่งในนั้นคือการที่ยูเครนขอให้สามารถใช้พวกขีปนาวุธระยะทำการไกลๆ ที่ได้รับจากจากฝ่ายตะวันตก ในการยิงเข้าใส่พวกเป้าหมายทาทหารที่อยู่ลึกเข้าไปในรัสเซียเซเลนสกี ได้วอนขออนุญาตเรื่องนี้จากพวกชาติตะวันตกมาระยะหนึ่งแล้ว ทว่าจนบัดนี้ก็ยังไม่ได้รับไฟเขียวอีกประเด็นหนึ่งที่คิดกันว่าถูกระบุไว้ในแผนการของเคียฟครั้งนี้ด้วย ได้แก่คำขอการค้ำประกันด้านความมั่นคงให้แก่ยูเครน ซึ่งหนักแน่นยิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบัน โดยรวมถึงการที่นาโต้น่าจะตัดสินใจเชิญยูเครนเข้าร่วมเป็นสมาชิกขณะที่กลุ่มพันธมิตรทางทหารแห่งนี้ส่งเสียงสนับสนุนลู่ทางโอกาสสำหรับที่ยูเครนจะเข้าเป็นสมาชิกในอนาคต แต่ก็แสดงท่าทีชัดเจนว่ามันจะยังไม่เกิดขึ้นขณะที่ประเทศยังคงอยู่ในภาวะสงครามเช่นนี้กล่าวโดยรวมแล้ว การผลักดัน “แผนการสู่ชัยชนะ แท้ที่จริงก็คือความพยายามของยูเครนที่จะเพิ่มพูนฐานะในสมรภูมิของตนให้คึกคักเข้มแข็งขึ้น และบีบคั้นผลักดันปูตินให้ไปสู่สันติภาพด้วยการเจรจากันทางการทูตทว่าตามความเห็นของ โซลคินา นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าข้อเสนอนี้ประสบความล้มเหลว ไม่สามารถ “ระดมความกระตือรือร้นอะไรได้อย่างมากมาย” และมันก็เป็นการสะท้อนถึงความไม่เหมาะสมสอดคล้องในทางการเมือง“ยูเครนมีไอเดียว่า พวกเขาควรต้องใช้ความพยายามให้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความมุ่งมาดปรารถนาต่างๆ ของพวกเขา” เธอบอก พร้อมกับเสริมว่า เซเลนสกี “กำลังยึดติดอยู่กับแนวความคิดที่ว่ายูเครนกำลังจะได้รับเชิญให้เข้านาโต้ ทว่าสหรัฐฯยังไม่ได้ไปไกลถึงขนาดนั้นเลย”ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่ปรากฏให้เห็นกันจริงๆ ก็คือ สัปดาห์ที่ เซเลนสกี พยายามเสนอขาย “แผนการสู่ชัยชนะ” ของเขาในแบบฮาร์ดเซลล์ กลับเป็นสัปดาห์ที่วอชิงตันไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความกระตือรือร้นอะไรนักหนา เวลาเดียวกันนั้น เหตุการณ์ต่างๆ ในตะวันออกกลาง ก็ยังคงคอยหันเหความสนใจให้ออกไปจากการรุกรานอย่างนองเลือดของรัสเซีย