เพื่อนบ้านระทึก! จีนประกาศยิงทดสอบ ‘ขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีป’ ตกในมหาสมุทรแปซิฟิก

กระทรวงกลาโหมจีนแถลงว่า กองกำลังจรวดแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้ยิงขีปนาวุธ ICBM ที่ติดหัวรบหลอก (dummy warhead) เมื่อเวลา 8.44 น. ตามเวลากรุงปักกิ่ง โดยขีปนาวุธดังกล่าว

กองกำลังจรวดของ PLA ซึ่งกำกับดูแลคลังแสงขีปนาวุธทั้งแบบดั้งเดิมและนิวเคลียร์ของจีน ได้รับมอบหมายภารกิจในการยกระดับกองกำลังนิวเคลียร์ของประเทศเพื่อตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ เช่น ระบบป้องกันขีปนาวุธที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น ศักยภาพด้านการสอดแนมที่ดีขึ้น รวมถึงกลุ่มพันธมิตรที่แข็งแกร่งขึ้นด้วย





อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางคนชี้ว่า ความเร็วในการยกระดับคลังแสงนิวเคลียร์ของจีนนั้นเกินกว่าจะเชื่อได้ว่าเป็นเพียงการ “ป้องปรามในระดับต่ำสุด”

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เคยประเมินไว้เมื่อปีที่แล้วว่า จีนมีหัวรบนิวเคลียร์ระดับปฏิบัติการ (operational nuclear warheads) อยู่มากกว่า 500 หัวรบ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นหัวรบนิวเคลียร์ที่ติดบนขีปนาวุธ ICBM ประมาณ 350 หัวรบ และคาดอาจจะเพิ่มเป็นกว่า 1,000 หัวรบภายในปี 2030

เพนตากอนยังระบุด้วยว่า กองทัพจีนมีการก่อสร้าง “ไซโลลับ” เอาไว้หลายร้อยแห่งเพื่อใช้เก็บขีปนาวุธ ICBM ภาคพื้นดิน

ในส่วนของสหรัฐฯ และรัสเซียมีการครอบครองหัวรบนิวเคลียร์ระดับปฏิบัติการ 1,770 และ 1,710 หัวรบตามลำดับ

ทางกระทรวงย้ำว่า นี่เป็นส่วนหนึ่งของ “แผนซ้อมรบประจำปี” และไม่ได้มีเจตนาข่มขู่ประเทศ หรือเป้าหมายใดๆด้านสำนักข่าวซินหวารายงานว่า จีน “ได้แจ้งให้ประเทศที่เกี่ยวข้องรับทราบล่วงหน้า” ทว่าในรายงานไม่ได้เอ่ยถึงเส้นทางการบินของขีปนาวุธ หรือจุดตกที่แน่นอน “ในทะเลหลวงของมหาสมุทรแปซิฟิก”ซินหวาระบุว่า การทดสอบครั้งนี้ “แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของอาวุธ เครื่องไม้เครื่องมือ และระดับการฝึกของกองกำลังจรวด ซึ่งได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหมายเอาไว้”รัฐบาลจีนยืนยันว่ายังคงยึดมั่นในนโยบาย “ไม่นำ (อาวุธนิวเคลียร์) ออกมาใช้ก่อน” (no first use policy) ขณะที่กองทัพจีนแถลงย้ำว่า คณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง (Central Military Commission) ซึ่งมีประธานาธิบดี สี จิ้นผิง นั่งเป็นประธาน คือหน่วยงานเดียวที่มีอำนาจสั่งการใช้อาวุธนิวเคลียร์จีนระงับการเจรจานิวเคลียร์กับสหรัฐฯ ไปเมื่อเดือน ก.ค. เพื่อประท้วงที่วอชิงตันส่งออกอาวุธให้ไต้หวันที่มา : รอยเตอร์