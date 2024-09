พบหญิงสหรัฐฯ ใช้แคปซูลปลิดชีพตนเองกลางป่าในสวิตเซอร์แลนด์

แคปซูลซาร์โก ที่มีลักษณะเหมือนอยู่ในอวกาศ เต็มไปด้วยไนโตรเจนและก่อการเสียชีวิตจากภาวะพร่องออกซิเจน ถูกใช้ปลิดชีพผู้หญิงรายดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ (23 ก.ย.) ในป่ารอบนอกหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ใกล้ชายแดนเยอรมนีแคปซูลเคลื่อนที่ขนาดพอๆ กับมนุษย์ ซึ่งทำงานได้เองผ่านการกดปุ่มจากภายใน ถูกตั้งคำถามต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมในสวิตเซอร์แลนด์ ในขณะที่การทำการุณยฆาตในประเทศแห่งนี้เป็นสิ่งต้องห้าม แต่การช่วยเหลือให้ผู้อื่นจากไปอย่างสงบ เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายมานานหลายทศวรรษตำรวจในเขตชาฟเฮาเซน เปิดเผยว่ามีหลายคนถูกควบคุมตัว และมีสิทธิถูกดำเนินคดีทางอาญาThe Last Resort องค์กรช่วยเหลือการจบชีวิต เปิดตัวแคปซูลซาร์โก ในซูริค เมื่อเดือนกรกฎาคม พร้อมคาดหมายว่าจะมีการใช้งานมันเป็นครั้งแรกภายในไม่กี่เดือน และบอกว่าไม่เห็นอุปสรรคทางกฎหมายใดๆ ในการใช้งานมันในสวิตเซอร์แลนด์ในถ้อยแถลงที่ส่งถึงเอเอฟพี องค์กร The Last Resort ระบุว่าบุคคลที่เสียชีวิต ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ เป็นผู้หญิงวัย 64 ปี มาจากแถบตะวันตกตอนกลางของสหรัฐฯ "เธอทุกข์ทรมานมานานหลายปีจากปัญหาร้ายแรงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง" ถ้อยแถลงระบุ "การตายเกิดขึ้นภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ และพื้นที่ป่าสงบที่มีความเป็นส่วนตัว"อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงของตำรวจระบุว่า "สำนักงานอัยการรัฐของเขตชาฟเฮาเซน ได้เปิดกระบวนการทางอาญาเอาผิดกับบุคคลหลายราย ฐานชักจูง ช่วยเหลือและสนับสนุนการฆ่าตัวตาย และหลายคนอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของตำรวจแล้ว"สำนักงานอัยการแห่งรัฐได้รับแจ้งจากบริษัทกฎหมายแห่งหนึ่งในวันจันทร์ (23 ก.ย.) ว่ามีเหตุช่วยเหลือฆ่าตัวตายเกิดขึ้นที่ป่าแห่งหนึ่งในเมริสเฮาเซน จากนั้นตำรวจและเจ้าหน้าที่นิติเวชฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการ ได้รุดไปยังจุดเกิดเหตุแคปซูลซาร์โกถูกปิดกั้นและร่างไร้วิญญาณถูกนำไปชันสูตร "เราพบแคปซูลพร้อมกับร่างไร้วิญญาณของบุคคลรายหนึ่งอยู่ภายใต้" ปีเตอร์ สติคเกอร์ จากสำนักงานอัยการรัฐชาฟเฮาเซนกล่าวเขาบอกกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่ามีหลายคนถูกควบคุมตัว เพื่อที่พวกเขาจะไม่สมคบคิดกันและกัน หรือปิดซ่อนหลักฐาน ขณะที่เจ้าของแคปซูลก็เสี่ยงถูกจับกุมเช่นกัน "เราเคยเตือนพวกเขาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ว่าหากพวกเขามายังชาฟเฮาเซนและใช้ซาร์โก พวกเขาจะเสี่ยงถูกผลสนองทางอาญา"แคปซูลซาร์โก ประดิษฐ์โดย ฟิลิป นิตช์เก บุคคลที่เป็นแกนนำระดับโลกในด้านสิทธิในการตายแคปซูลพิมพ์ 3 มิติ ที่มีราคาราว 650,000 ยูโรนี้ ผ่านการพัฒนาและวิจัยในเนเธอร์แลนด์มานานกว่า 12 ปี ทั้งนี้คาดหมายว่าแคปซูลซาร์โกในอนาคต จะมีต้นทุนลดลงเหลือเพียง 15,000 ยูโรและสามารถใช้ซ้ำได้ในถ้อยแถลง นิตช์เก ระบุว่า "เขายินดีที่ซาร์โกทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ คือมอบการตายแบบที่ต้องการ ไม่ต้องใช้ยา และอย่างสงบ ตามประสงค์ของบุคคลนั้นๆ"สำหรับการใช้งานซาร์โก บุคคลหนึ่งๆ ที่ปรารถนาจบชีวิตตนเอง ต้องผ่านการประเมินทางจิตเวชก่อนเป็นลำดับแรก เมื่อถึงเวลา บุคคลรายดังกล่าวจะเข้าไปอยู่ในแคบซูล ปิดฝาและตอบคำถามอัตโนมัติต่างๆ อย่างเช่นคุณเป็นใคร คุณอยู่ที่ไหน และรู้หรือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มเมื่อเดือนกรกฎาคม นิตช์เก เคยอธิบายว่าเมื่อกดปุ่มแล้ว ปริมาณออกซิเจนในอากาศจะดิ่งลงจากระดับ 21% เหนือ 0.05% ภายในไม่ถึง 30 วินาที บุคคลที่อยู่ภายในจะหมดสติอย่างรวดเร็ว ก่อนเสียชีวิตภายในเวลาราว 5 นาทีฟลอเรียน วัลเลต์ ผู้ร่วมก่อตั้ง The Last Resort เคยบอกในเดือนกรกฎาคม ว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นสถานที่ที่เหมาะที่สุดสำหรับใช้งานแคปซูลซาร์โก สืบเนื่องจากประเทศแห่งนี้มีระบบที่เสรีมากๆกฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์อนุญาตให้ช่วยเหลือฆ่าตัวตายโดยทั่วไป หากบุคคลที่ประสงค์ปลิดชีพตัวเองนั้นลงมือด้วยตนเอง แต่ เอลิซาเบธ บวม ชไนเดอร์ รัฐมนตรีมหาดไทยบอกกับรัฐสภาในวันจันทร์ (23 ก.ค.) ว่า "การฆ่าตัวตายด้วยแคปซูลซาร์โกนั้น ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย""อย่างแรกเลย มันไม่ตรงตามข้อกำหนดด้านกฎหมายความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เพราะฉะนั้นมันจึงไม่สามารถวางขายได้ในตลาด อย่างที่สองคือการใช้ไนโตรเจน ถือว่าไม่ตรงตามจุดประสงค์ของมาตราหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยสารเคมี"(ที่มา : เอเอฟพี)