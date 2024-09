Global alliance ใช้เงินจากกองทุนเป็นครั้งแรกสั่งซื้อวัคซีนโรคฝีดาษลิง “5แสนโดส” บริจาคให้แอฟริกา

เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(18 ก.ย)ว่า มีการประมาณว่าความต้องการสำหรับวัคซีนโรคฝีดาษลิง (mpox vaccine)น่าจะอยู่ที่ 10 ล้านโดส แต่ทว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกที่ซึ่งมีเคสการระบาดมากที่สุดได้รับเพียง 100,000 โดสเมื่อต้นเดือนนี้ ถึงแม้จะเห็นตัวเลขการเสียชีวิตจากโรคร้ายไม่ต่ำกว่า 700 คนในปีนี้และมีเคสป่วยร่วม 22,000 เคสสำหรับสายพันธุ์ Clade 1bขณะที่เพื่อนบ้านทั้งบูรุนดี รวานดา ยูกันดา และเคนยาต่างมีรายงานเคสป่วยราวหยิบมือนายแพทย์ซาเนีย นิชสตาร์ (Dr Sania Nishtar) ผู้อำนวยการขององค์กร Gavi, the Vaccine Alliance ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2000 กล่าวว่า“พวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและพันธมิตรของพวกเราเพื่อเปลี่ยนให้วัคซีนเหล่านี้เป็นการรักษาด้วยวัคซีนโดยเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่จะเป็นไปได้และในช่วงเวลาเพื่อการสร้างคลังวัคซีนโลกหากว่าเงินทุนมีพอเพียงสำหรับการทำงานของ Gavi ไปจนถึงปี 2030”Gavi กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกที่มีการใช้กองทุน First Response Fund ที่ก่อตั้งในเดือนมิถุนายนเพื่อซื้อวัคซีนโดยเร็วที่สุดสำหรับการฉุกเฉินทางการแพทย์Gavi แถลงต่อว่าได้ตัดสินใจเข้าถึงกองทุน First Response Fund เพื่อซื้อวัคซีนที่จะใช้เงินราว 50ล้านดอลลาร์ ไม่นานหลังองค์การอนามัยโลกWHO ประกาศให้โรคฝีดาษลิงเป็นความฉุกเฉินทางสาธารณสุขเมื่อกลางเดือนสิงหาคมทั้งนี้รอยเตอร์เคยรายงานในเดือนนี้ว่า ชาติร่ำรวยของโลกได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และแคนาดา มีวัคซีนฝีดาษลิงร่วมหลายล้านโดสเก็บไว้ในคลังและมีเพียงสัดส่วนที่น้อยของจำนวนเหล่านี้ถูกบริจาคออกมาเพื่อช่วยหยุดการระบาดที่ร้ายแรงในทวีปแอฟริกาส่วนอังกฤษได้ออกคำสั่งซื้อวัคซีน 150,000 โดสสำหรับการเตรียมพร้อมต่อสายพันธุ์ใหม่บริษัทฟาร์มาซูติคอล Bavarian Nordic เจ้าของวัคซีนฝีดาษวานรได้กล่าวชื่นชมต่อข้อตกลง พร้อมเผยว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนวัคซีนอย่างมหาศาลเพื่อให้เพียงพอในแอฟริกา ส่วน Gavi กล่าวว่าทางองค์กรจะทำงานเพื่อให้ได้เงินทุนมากพอเพื่อสร้างคลังวัคซีนโลก