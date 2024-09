PLANET#3 Birthday Shock!! แฉ ‘ดยุกแฮร์รี’ ได้คำอวยพรจากพระเชษฐา&พระราชบิดาอย่างเหลือเชื่อ หลังตัดใจเลิกไฝว้พ่อแล้วโดยยอมรับไม่อาจชนะด้วยเกมขยี้บิดาให้อับอาย

ปรินซ์วิลเลียมและปรินเซสแคเธอริน หรือก็คือ เจ้าหญิงเคท ขวัญยี่หวาของชาวอังกฤษ ทรงโพสต์ขึ้นบนอินสตาแกรม The Prince and Princess of Wales ว่าตั้งแต่ช่วงสายของประเทศอังกฤษซึ่งตรงกับช่วงเวลาประมาณตี 3 ของถิ่นมอนเตซิโต รัฐแคลิฟอร์เนียทั้งนี้ การโพสต์ดังกล่าวเป็นไปในแบบที่ปรินซ์วิลเลียมและปรินเซสเคททรงนำขึ้นเอง ดังเห็นได้ว่าจะไม่การใส่อักษรย่อพระนามกำกับข้อความยิ่งกว่านั้น ยังมีคำอวยพรมาจากสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ผู้เป็นพระราชบิดา กับสมเด็จพระราชินีคามิลลา ที่โพสต์ขึ้นอินสตาแกรม The Royal Family ตั้งแต่ประมาณ 08.30 น. กันเลยทีเดียว โดยมีอิโมจิเค้กวันเกิดนำหน้าข้อความสั้นๆ น่ารักว่า “ขอให้ดยุกแห่งซัสเซกซ์มีพระเบิร์ธเดย์ครั้งที่ 40 ซึ่งเปี่ยมสุขมากๆ ในวันนี้!”พร้อมกันนั้น คิงชาร์ลส์ผู้เป็นพระราชบิดาที่ถูกพสกนิกรเมาท์มอยมาเนิ่นนานว่าทรงคอยแต่จะพระทัยอ่อนกับปรินซ์แฮร์รี จนปรินซ์เป็นเด็กสปอยด์ ทรงโพสต์ด้วยกันกับพระรูปที่ปรินซ์ทรงยิ้มแจ่มใสในสูทสีเทาอ่อนกับเชิร์ตสีขาว แลดูสมาร์ทสุดๆ ในคราวที่ปรินซ์และดัชเชสแห่งซัสเซกซ์เสด็จเยือนกรุงดับลินอย่างเป็นการในปี 2018 อันเป็นพระภารกิจที่ทรงดำเนินการในฐานะสมาชิกผู้ใหญ่แห่งพระราชวงศ์ทั้งนี้ ในคราวที่ปรินซ์แฮร์รีทรงถูกถามที่งานมหกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศอินวิคตัสเกมส์ 2023 ในเยอรมนี ทรงกล่าวยอมรับว่าไม่ได้รับคำอวยพรเบิร์ธเดย์จากพระราชตระกูลเลยแต่ก็ไม่มีใครประหลาดใจ เพราะในช่วงต้นเดือนมกราคม 2023 ปรินซ์แฮร์รีทรงเปิดตัวหนังสืออัตชีวประวัติเล่มอื้อฉาวเรื่อง SPARE ที่เต็มไปด้วยการกล่าวร้ายป้ายสีพระราชวงศ์อังกฤษอย่างขนานใหญ่ ทั้งปรินซ์วิลเลียม ทั้งปรินเซสเคท และทั้งควีนคามิลลา ต่างทรงถูกจัดเต็มเวอร์วังกันถ้วนหน้าเนื่องจากพระเบิร์ธเดย์ปีนี้เป็นการขึ้นสู่หลักอายุเลขใหม่ คือเลข 4 ซึ่งปรินซ์แฮร์รีทรงมีประเพณีส่วนพระองค์ที่จะเฉลิมฉลองสุดฤทธิ์สุดเดชกับพระสหายแสนสนิท ละม้ายกับเมื่อคราวที่ทรงขึ้นสู่หลักอายุเลข 3 และทรงไปเมาสนั่นที่ลาสเวกัสนั่นเองโดยเดอะซันรายงานว่าในวันที่ 15 กันยายน ปรินซ์จะทรงเฉลิมฉลองเป็นการปกติกับพระครอบครัวและพระสหายจำนวนหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ณ พระตำหนักหรูหรามูลค่า 14.5 ล้านดอลลาร์ในมอนเตซิโต แคลิฟอร์เนียทั้งนี้ เดอะซันและสื่ออื่นๆ ต่างฟันธงว่าก๊วนปาร์ตีซูเปอร์ไฮโซนี้ จะไม่มีพระเชษฐาวิลเลียมร่วมด้วย เพราะทั้งสองพระองค์ไม่คุยกันแล้วตลอดสองปีกว่าที่ผ่านมา โดยหลายหลากพระสหายใกล้ชิดปรินซ์วิลเลียมเผยกับสื่อทั้งปวงไว้หลายครั้งว่า ปรินซ์วิลเลียมทรงไม่สามารถวางพระทัยได้ว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสจะถูกพระอนุชานำไปบิดถ้อยคำอันใดกันอีกที่ผ่านมา สื่อต่างๆ รายงานว่าปรินซ์แฮร์รีทรงขอให้อดีตราชองครักษ์ช่วยจัดกำหนดการสนุกๆ ถวายพระองค์ตลอดหลายๆ วันที่ทรงประทับพักผ่อนในอังกฤษนอกจากนั้น เดอะซันรายงานด้วยว่าดยุกแห่งซัสเซกซ์ทรงวางแผนจะประทับในอังกฤษยาวหน่อยในการนี้ ในรอบสามสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมพีอาร์ของดยุกแห่งซัสเซกซ์ได้ปล่อยข่าวสามระลอกผ่านสื่อค่ายใหญ่ยักษ์หลายสำนัก โดยระลอกแรกเป็นข่าวว่าจะทรงนำหนังสือ SPARE ฉบับปกอ่อนออกวางตลาดในประมาณเดือนตุลาคมโดยอาจจะเพิ่มข้อมูลแซ่บๆ เล่นงานพระราชวงศ์เพิ่มเติมจากเมื่อเวอร์ชันเดือนมกราคม 2023 อย่างไรก็ตาม ข่าวเชิงข่มขู่นี้ ไม่มีสัญญาณตอบรับขอเจรจา การปล่อยข่าวระลอกสองจึงตามมาในแบบนุ่มนวมโดยมีการปล่อยข่าวเกือบตลอดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมว่า ดยุกแฮร์รีทรงปรารถนาจะกลับคืนพระราชสำนัก แต่ก็อีกเช่นเคยที่ไม่มีสัญญาณตอบรับเพื่อขอเจรจา ปฏิกิริยาจากฝั่งมอนเตซิโตจึงสวิงกลับเป็นโหมดแข็งกร้าว และจึงปรากฏในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนว่า สื่อทั้งหลายพากันรายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในของชาวคณะซัสเซกซ์ว่า ดยุกแฮร์รีทรงมิได้ปรารถนาจะหวนคืนอังกฤษ เพราะพระองค์ยังปราศจากบริการตำรวจอารักขาและรถคุ้มกันนำขบวนเมื่อศึกกดดันพระราชวงศ์อังกฤษแป็กซ้ำๆ จึงกลายเป็นว่าแรงกดดันไปปรากฏอยู่ที่พระราชบุตรเจ้าคิดเจ้าแค้น ในสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายนสื่อใหญ่หลายค่ายจึงเริ่มเล่นข่าวกึ่งแซวกึ่งแฉว่าปรินซ์แฮร์รีทรงคิดถึงพระไลฟ์สไตล์สนุกสนานครึกครื้นในสมัยยังเป็นหนุ่มโสด ซึ่งหมดสิ้นไปแล้ว เพื่อนซี้เพื่อนเฮพากันเทพระองค์ไปเกือบหมดสิ้น พระองค์จึงทรงอยู่ในสภาพพระทัยว้าเหว่ขั้นสุดสิ่งที่ตามมาคือ ปรินซ์แฮร์รีทรงหันไปกล่าวโทษว่าปัญหาการแป็ก เป็นเพราะทีมผู้เชี่ยวชาญการพีอาร์อเมริกันไม่เก่งจริง โดยเดลิเมลออนไลน์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวรายหนึ่งว่า ปรินซ์จะไม่ใช้บริการของทีมพีอาร์นี้ ซึ่งทำให้ทรงเซ็งพระทัยมากมาย ผลงานไม่ได้ดั่งพระทัย และทรงหันไปปรึกษาพรรคพวกในอังกฤษที่ยังเหลืออยู่บ้าง ซึ่งเป็นแวดวงที่เคยสนิทกันลึกซึ้งในห้วงที่พระองค์ยังโสดสนิท“ปรินซ์แฮร์รีทรงเบือนพระพักตร์ออกจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญฮอลลีวูดทั้งหมดทั้งสิ้น และไปของคำแนะนำจากพระสหายเก่า” เดอะซันนำเนื้อข่าวดังกล่าวของเดลิเมลออนไลน์มารายงาน และรายงานด้วยว่าปรินซ์แฮร์รีทรงใช้วอตซ์แอปป์ติดต่อไปหาเพื่อนเก่าทั้งหลายมากมายหลายรายในอังกฤษดังนั้นเมื่อทรงเป็นปรินซ์แฮร์รีที่ปรับปรุงตัว เปลี่ยนแนวคิด เลิกละแนวทางขู่เข็ญแข็งกร้าวต่อพระราชบิดา คำอวยพรเบิร์ธเดย์ 40 กะรัต จึงปรากฏขึ้นมาตอบรับความเปลี่ยนแปลงดีๆด้านเดลิเมลออนไลน์นำเสนอรายงานการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญการพระราชวงศ์อย่าง ริชาร์ด ฟิตซ์วิลเลียมส์ว่า หนังสือ SPARE ฉบับปกอ่อนที่จะวางแผงเดือนหน้าโดยไม่มีการขยายเนื้อหา หรือปรับปรุงเนื้อหา และปรินซ์แฮร์รีก็จะไม่เดินสายโปรโมทหนังสือเหมือนเมื่อตอนที่หนังสือฉบับปกแข็งวางแผงอันที่จริงก็คือ นอกจากจะแจ่มชัดแล้ว ยังเป็นไปด้วยทัศนคติที่ดีขึ้นมหาศาล จากอดีตที่เคยแต่จห้าวเป้งตลอดศก ประมาณว่าเมื่อมาแบบที่ตาสว่างแล้ว ก็ย่อมพอจะเริ่มคุยกันได้นอกจากนั้น การที่คนวงในลึกๆ ของปรินซ์แฮร์รีและดัชเชสเมแกนปล่อยข่าวบ่อยๆ ว่าทั้งสองจะไม่หวนกลับพระราชสำนักอย่างถาวร โดยพระชายาเมแกนทรงเด็ดเดี่ยวว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ก็จะไม่ขอเหยียบแผ่นดินอังกฤษโดยไม่ได้เป็นผู้ชนะ ก็น่าจะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ “อยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ” ที่ลงตัวทีเดียว