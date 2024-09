60 ชาติทั่วโลกรวม “สหรัฐฯ” ประกาศรับรองข้อตกลงพิมพ์เขียวการใช้เทคโนโลยี AI ในกองทัพยกเว้น “จีน”

รอยเตอร์รายงานวันอังคาร(10 ก.ย)ว่า ประเด็นข้อกำกับการใช้เทคโนโลยี AI ในกองทัพนี้คาดว่าจะถูกนำเข้าสู่การประชุมใหญ่ในที่ประชุมสหประชาชาติในตุลาคมที่จะถึงการประชุมการใช้เทคโนโลยี AI ในกองทัพอย่างมีความรับผิดชอบ หรือ REAIM ซัมมิต (Responsible AI in the Military domain Summit) เกิดขึ้นเป็นเวลา 2 วันที่กรุงโซล เกาหลีใต้ซึ่งในวันอังคาร(10)พบว่ามี 60 ชาติรวม “สหรัฐฯ” รับรองพิมพ์เขียวข้อกำกับการใช้เทคโนโลยี AI ในกองทัพ ยกเว้น “จีน” ที่รวมอยู่ในกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนถึงแม้จะเป็นการตกลงที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายทั้งนี้ปักกิ่งอ้างว่า มีมุมมองที่ต่างออกไป ซึ่งในปีที่แล้วที่การประชุมข้อกำกับ AI ครั้งที่ 1 เกิดขึ้นที่กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ พบว่า จีนรวมอยู่ใน 60 ชาติที่สนับสนุนการเรียกร้องที่ต่ำที่สุดในการปฎิบัติโดยที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งในคำประกาศพิมพ์เขียวเพื่อการปฎิบัติ (Blueprint for Action declaration )ที่เผยแพร่โดยกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้มีเนื้อหาว่า“การมีมนุษย์เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมจำเป็นต้องมีในการพัฒนา การประจำการ และการใช้ AI ในเซคเตอร์ทางการทหาร รวมถึงมาตรการเหมาะสมที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินโดยมนุษย์และการควบคุมเหนือการใช้กำลัง” อ้างอิงจากรายงานของโคเรียไทม์สของเกาหลีใต้บรรดาผู้แทนรัฐบาลชาติต่างๆแถลงในวันอังคาร(10)ว่า พิมพ์เขียวของปีนี้นั้นเป็นเชิงปฎิบัติมากขึ้นเพื่อสอดคล้องไปกับการหารือที่ก้าวหน้าและการพัฒนาทางการทหารเป็นต้นว่า โดรนที่มีการใช้เทคโนโลยี AI และได้ถูกใช้โดยยูเครนและเคียฟได้ร่วมรับรองข้อตกลงการใช้ AI ในทางการทหารที่กรุงโซลในปีนี้เช่นกัน“พวกเรากำลังทำก้าวสำคัญไปข้างหน้าที่มั่นคง” รัฐมนตรีกลาโหมเนเธอร์แลนด์ รูเบน บรีเคลมานส์ (Ruben Brekelmans) ได้ให้สัมภาษณ์รอยเตอร์ว่า “ปีที่แล้ว..นั้นเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจร่วมกันมากกว่า ขณะที่ในปัจจุบันพวกเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่การปฎิบัติ”โคเรียไทม์สของเกาหลีใต้รายงานเพิ่มเติมว่า บรรดาผู้เข้าร่วมการประชุม REAIM ซัมมิตะวันอังคาร(10) เรียกร้องให้ยังคงการควบคุมโดยมนุษย์เพื่อการใช้ AI ในกิจการทางทหารอย่างไว้ใจได้ และป้องกันการใช้ AI เพื่อกระตุ้นการขยายอาวุธทำลายล้างอานุภาพสูงรอยเตอร์กล่าวว่า หนึ่งในประเด็นสำคัญของเอกสารคำประกาศนี้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นเพื่อป้องกันการใช้เทคโนโลยี AI จากการใช้เพื่อการแพร่กระจายอาวุธทำลายล้างสูง WMD โดยบรรดาผู้เล่นต่างๆรวม กลุ่มก่อการร้ายต่างๆการประชุมโซลซัมมิตรอบนี้มีผู้จัดร่วมคือ เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ เคนยา และอังกฤษ มีเป้าหมายเพื่อทำให้มั่นใจต่อการหารือของผู้มีส่วนร่วมจะไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของชาติหนึ่งชาติใดหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดรอยเตอร์ชี้ว่า “จีน” เป็น 1 ในราว 30 ชาติที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุม REAIM ซัมมิตแต่ไม่เห็นชอบในเอกสารโดยชี้ไปถึง ความแตกต่างในมุมมองระหว่างผู้แทนร่วมการประชุมซึ่งในปีนี้การประชุมมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลร่วม 2,000 คนและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนจาก 90 ประเทศเพื่อหาหนทางในการตอบสนองต่อการใช้ AI ในการทหารทั้งในแง่ของประโยชน์และแง่เป็นไปได้ของความเสี่ยง