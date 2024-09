‘สีจิ้นผิง’ ประกาศอัดฉีด ‘แอฟริกา’ อีกเกือบ $51,000 ล้าน โวสร้างงาน 1 ล้านตำแหน่ง

จีนมีแนวโน้มลดการอุดหนุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยเปลี่ยนมาขาย “เทคโนโลยีสีเขียว” ที่มีความทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทของจีนเองได้มีการทุ่มทุนพัฒนาอย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตาม สี ได้กล่าวต่อบรรดาผู้แทนกว่า 50 ชาติซึ่งเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน-แอฟริกา (The 2024 Summit of the Forum on China-Africa Cooperation) ที่กรุงปักกิ่งในสัปดาห์นี้ว่า จีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกจะยังคงเดินหน้าอุดหนุนโครงสร้างพื้นฐาน 30 โครงการทั่วภูมิภาค และมอบความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 360,000 ล้านหยวน หรือประมาณ 50,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน-แอฟริกาปีนี้จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งโดยมุ่งกำหนดแนวทางความร่วมมือระยะ 3 ปีระหว่างจีนกับทุกรัฐในแอฟริกา ยกเว้นเพียง “เอสวาตินี” ซึ่งยังคงมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน

“จีนพร้อมที่จะกระชับความร่วมมือกับแอฟริกาทั้งในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม โครงสร้างพื้นฐาน การค้า และการลงทุน” สี กล่าวผู้นำจีนยังเรียกร้องไปสู่การ “สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเส้นทางบกและทางทะเล และการพัฒนาร่วมกันระหว่างจีนกับแอฟริกา” พร้อมทั้งสนับสนุนให้บริษัทสัญญาจ้างของจีนหวนกลับไปยังภูมิภาคที่มีประชากรกว่า 1,000 ล้านคนแห่งนี้ หลังจากที่ผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านพ้นไปปีที่แล้ว รัฐบาลจีนได้อนุมัติวงเงินกู้ 4,610 ล้านดอลลาร์แก่กลุ่มประเทศแอฟริกา ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นเป็นปีแรกนับตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมานอกจากโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเชื่อมต่อ 30 โครงการแล้ว สี ยังประกาศด้วยว่า จีนพร้อมที่จะเปิดตัวโครงการพลังงานสะอาด 30 โครงการในแอฟริกา และมอบการสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อบรรเทาปัญหาพลังงานไฟฟ้าขาดแคลนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอื่นๆที่มา: รอยเตอร์