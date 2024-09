ปธน.ลูลาเอาจริงสั่งปิด X อดีตทวิตเตอร์ของ “อีลอน มัสก์” จอดำของจริง หลังไม่ทำตามกม.บราซิล ชี้คิดว่าเป็นซีอีโอดังสามารถหมิ่นคนไปทั่ว

CNN ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(31 ส.ค)ว่า แพลตฟอร์ม X โดนสั่งปิดในบราซิลมาตั้งแต่เช้าวันเสาร์(31 ส.ค) เป็นการแบนทั่วทั้งบราซิลหลังซีอีโอใหญ่ อีลอน มัสก์ ไม่ยอมทำตามตั้งตัวแทนทางกฎหมายขึ้นมาตามกฎหมายบราซิลกำหนดให้บริษัทที่เปิดดำเนินการในบราซิลต้องมีตัวแทนทางกฎหมายแต่ทว่าบริษัทโซเชียลมีเดีย X ที่รู้จักในอดีตในชื่อ ทวิตเตอร์ ได้ปิดสำนักงานตัวแทนของตัวเองในบราซิลเมื่อวันที่ 17 ส.คที่ผ่านมาเกิดขึ้นหลังจากผู้พิพากษาศาลสูงสุดบราซิล อเล็กซองเดร เดอ โมราเอส ( Alexandre de Moraes) ประกาศจะดำเนินคดีอาญาตัวแทน X ในบราซิลหลังลังเลที่จะสั่งปิดกั้นยูสเซอร์เป็นการยกระดับความปัญหาขัดแย้งที่มีมาร่วมเดือนต่อประเด็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น บัญชี X ของกลุ่มขวาจัด และเผยแพร่ข้อมูลเท็จ CNN ชี้ว่าทั้งนี้ก่อนหน้าศาลสูงสุดบราซิลได้ออกคำสั่งปิดกั้นบัญชีผู้ใช้ X จำนวนมากซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการกวาดล้างการแพร่ข้อมูลเท็จทางออนไลน์และคำพูดแสดงความเกลียดชังที่มีเป้าหมายเพื่อบั่นทอนประชาธิปไตยของประเทศเดอ โมราเอส ได้เตือนซีอีโอใหญ่ อีลอน มัสก์ ในคืนวันพุธ(28 ส.ค) ว่า แพลตฟอร์ม X จะโดนจอดำในบราซิลหากว่ามัสก์ยังคงไม่ยอมทำตามกฎด้วยการแต่งตั้งตัวแทนกฎหมายขึ้นมา พร้อมกันยังสั่งต้องทำตามภายใน 24 ช.มผู้พิพากษาศาลสูงสุดบราซิลยืนยันว่า X จะยังคงถูกแบนในบราซิลไปจนกว่าบริษัท X จะทำตามกฎหมายบราซิล และส่งผลทำให้ในเช้าวันเสาร์(31 ส.ค)ผู้ใช้ในบราซิลตื่นขึ้นมาพร้อมกับการเข้า X ไม่ได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์และทางโทรศัทพ์มือถือสมาร์ทโฟนเดอะการ์เดียนรายงานว่า โดยใครก็ตามที่จะเข้าใช้ X ในบราซิลจะพบกับข้อความว่า “ดูเหมือนว่าคุณเจอสัญญาณหาย พวกเราจะคงพยายามต่อไป” ( Seems like you lost connectivity. We’ll keep retrying.)หลังจอดับพบว่ามีผู้ใช้บราซิลจำนวนมากต่างหันไปใช้แพลตฟอร์มคู่แข่ง Bluesky ที่มีอดีตซีอีโอทวิตเตอร์ แจ็ค ดอร์ซีย์ (Jack Dorsey) เป็นผู้ก่อตั้งร่วม ตามรายงานระบุว่า มีผู้ใช้ใหม่จากบราซิลใช้ Bluesky ถึง 500,000 คนในช่วงเวลา 2 วันที่ผ่านมาBluesky ส่งข้อความต้อนรับยูสเซอร์เป็นภาษาโปรตุเกสว่า “ข้อต้อนรับสู่ Bluesky!”CNN รายงานว่า เมื่อ 24 ช.มก่อนหน้าประชาชนบราซิลรวมไปถึงประธานาธิบดี ลูอีซ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา กล่าวไว้อาลัยต่อ X และมีบางส่วนได้โพสต์ลิงค์เชื่อมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นของตัวเองเพื่อการติดตามในวันศุกร์(31 ส.ค) ผู้นำบราซิลกล่าวว่า ซีอีโอบริษัท X อีลอน มัสก์ต้องทำตามกฎหมายของบราซิล“ทุกคนหรือคนใดไม่ว่าจะเป็นพลเมืองจากส่วนใดของโลกที่ได้ลงทุนในบราซิลนั้นต้องทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญบราซิลและกฎหมายบราซิลทั้งสิ้น”ลูลากล่าววิจารณ์มัสก์ต่อว่า “เขาไม่สามารถที่จะดูหมิ่นประธานาธิบดีใดๆ หมิ่นรองฯ หมิ่นวุฒิสมาชิก หมิ่นสภา หมิ่นศาลสูงสุด เขาคิดว่าตัวเขาเป็นใคร?”ประธานาธิบดีบราซิลแถลงว่า “ชายผู้นี้ต้องยอมรับกฎของประเทศนี้ และหากประเทศนี้ได้ตัดสินใจผ่านศาลสูงสุดแล้ว เขาต้องทำตาม ซึ่งหาก(กฎหมาย)ครอบคลุมผม มันย่อมต้องบังคับใช้ต่อเขาเช่นกัน”ทั้งนี้ CNN ประจำบราซิลรายงานว่า ความขัดแย้งบานปลายมากขึ้นในวันศุกร์(30 ส.ค)เมื่อศาลสูงสุดบราซิลปฎิเสธการอุทธรณ์ของบริษัทอินเตอร์เนตดาวเทียม สตาร์ลิงค์ ของมัสก์ ให้ยกเลิกการแช่แข็งบัญชีทางการเงินของบริษัท