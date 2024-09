In Clip: ฮือฮา ! “เจ้าหญิงมาร์ธา ลุยเซอแห่งนอร์เวย์” สละโสดรอบ 2 เสกสมรส “ดูเร็ก แวร์เรตต์” หมอผีแอลเอผิวสีจอมอื้อฉาว ไร้เงาสมาชิกราชวงศ์อังกฤษเข้าร่วม

เดลีเมลของอังกฤษรายงานวานนี้ (31 ส.ค)ว่า พิธีอภิเษกสมรสจัดขึ้นที่โรงแรมชื่อดังในเมืองไกแรงเกอร์ (Geiranger) ที่มีชายฝั่งฟยอรด์ที่สวยงามเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อทั้งเจ้าหญิงมาร์ธา ลุยเซอแห่งนอร์เวย์ (Princess Martha Louise of Norway)วัย 52 พรรษา และหมอผีแอลเอผิวสีจอมอื้อฉาว ดูเร็ก แวร์เรตต์ วัย 49 ปีผู้ซึ่งอ้างว่าสืบทอดการเป็นผู้บำบัดทางจิตวิญญาณสืบต่อเป็นรุ่นที่ 6 ให้คำปรึกษาคนดังรวมพิธีอภิเสกวันเสาร์(31 ส.ค)เกิดขึ้นท่ามกลางราชวงศ์กลึคส์บวร์ค (Glücksburg) แห่งนอร์เวย์ต้องการเสียงสนับสนุนจากสาธารณะ ความรักของทั้งคู่ไม่เป็นที่ยอมรับของชาวนอร์เวย์ เพราะคนส่วนใหญ่เชื่อว่าดูเร็กซ์คือนักต้มตุ๋น และที่มารักกับเจ้าหญิงก็เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ทุกอย่างที่เขาทำดูงมงาย ไร้สาระ โดยเฉพาะ เหรียญที่เขาขายซึ่งอ้างว่าป้องกันโควิด-19ได้ เจ้าหญิงต้องเผชิญกระแสต่อต้านมาตลอดการเสกสมรสครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ของพระองค์ที่ได้ทรงหย่าร้างอดีตพระสวามีนักเขียน “อารี เบห์น” (Ari Behn)ในปี 2002 และทั้งสองมีพระธิดาทั้งหมด 3 พระองค์เป็นการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่และยาวนานถึง3 วัน สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์และสมเด็จพระราชินีซอนยาพร้อมสมาชิกราชวงศ์เสด็จพระราชดำเนิน เดลีเมลกล่าวว่าเป็นการจัดงานที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมนอร์เวย์และของสหรัฐฯ เข้าด้วยกันคู่อภิเสกใหม่ได้เสด็จออกมาด้านนอกโรงแรมยูเนียน (Union Hotel) ไม่นานหลังเวลา 18.30 น.ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อแสดงความขอบคุณต่อฝูงชนที่ตบมือส่งเสียงเชียร์อยู่ด้านนอกนอกเหนือจากกษัตริย์นอร์เวย์วัย 87 พรรษาที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาทรงมีปัญหาพระพลานามัยและพระราชินีแห่งนอร์เวย์แล้วพบว่าเจ้าหญิงวิกตอเรีย มกุฎราชกุมารีแห่งสวีเดน(Crown Princess Victoria )และพระสวามี เจ้าชายดาเนียลแห่งสวีเดน ดยุกแห่งเวสเตร์เยิตลันด์ ซึ่งเป็นตัวแทนราชวงศ์สวีเดนเสด็จสื่ออังกฤษชี้ว่า แต่ทว่าไม่พบสมาชิกราชวงศ์จากยุโรปหรือ 'สมาชิกราชวงศ์อังกฤษ' เข้าร่วมท่ามกลางรายชื่อแขกผู้มีเกียรติชื่อดังจำนวน 350 คน โดยแขกในงานเปิดเผยว่า มีศิลปินทั้งจากฝั่งนอร์เวย์และฝั่งสหรัฐฯแสดงภายในงานรวมไปถึงนักร้องซึ่งเป็นตัวแทนจากชนพื้นเมืองซามี (Sami )ของนอร์เวย์และพบว่าทั้งคู่ได้ขายลิขสิทธิ์ภาพถ่ายในพิธีให้กับนิตยสาร Hello! ชื่อดังของอังกฤษ และภาพเคลื่อนไหวแก่ Netflix ของสหรัฐฯไปคล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นในกรณีของเจ้าชายแฮร์รี ดยุกแห่งซัสเซกซ์ และเมแกน มาร์เคิล ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ อดีตนักแสดงอเมริกันจากแอลเอกลายเป็นดีลอื้อฉาวที่ทำให้เกิดการประท้วงจากสื่อนอร์เวย์ที่ชี้ว่าขัดธรรมเนียมปฎิบัติ ซึ่งทั้งเจ้าหญิงและพระสวามีหมอผีชาวอเมริกันมักออกมาปะทะสื่อที่ชี้ไปว่าทั้งสองใช้โซเชียลมีเดียในการโปรโมทเพื่อชื่อเสียงส่วนตัวเอพีรายงานว่า เจ้าหญิงแห่งนอร์เวย์และแวร์เรตต์นั้นเป็นที่สนใจของสื่อจากที่เจ้าหญิงมาร์ธา ลุยเซอซึ่งเป็นทายาทสืบราชสันตติวงศ์นอร์เวย์เป็นลำดับที่ 4 ได้เคยตรัสเผยในปี 2022 ว่า พระองค์จะไม่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของราชวงศ์นอร์เวย์เจ้าหญิงทรงยอมสละพระอิสริยยศเจ้าฟ้าหญิง - Her Royal Highness และเบี้ยหวัดปีละ 1 ล้านดอลลาร์ ในปี 2002 เพื่อยืนหยัดที่จะดำเนินธุรกิจการค้าส่วนพระองค์ และต่อมาพระองค์ประกาศไม่ใช้พระยศ “เจ้าหญิง” ในกิจกรรมทางธุรกิจส่วนพระองค์ หลังสาธารณชนกดดันอย่างต่อเนื่องในเมื่อไตรมาส 3 ปี 2019เอพีชี้ว่า เจ้าหญิงครั้งหนึ่งเคยตรัสว่า พระองค์สามารถสื่อสารกับทูตสวรรค์หรือเทวดาได้ขณะที่หมอผีอเมริกันผิวสีจากแอลเออ้างว่า เขาสามารถสื่อสารเป็นวงกว้างของภูติวิญญาณและตัวเขามีเหรียญวิเศษที่สามารถปัดเป้าคำสาปและยังช่วยรักษาโรคร้ายได้เจ้าหญิงและแวร์เรตต์ได้ทรงหมั้นหมายในปี 2022 และหลังจากพิธีอภิเษกแล้ว แวร์เรตต์จะไม่มียศหรือฐานันดรศักดิ์ใดๆหรือหน้าที่ทางการในฐานะสมาชิกราชวงศ์