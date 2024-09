IDF พบศพเหยื่อตัวประกัน 6 ศพในกาซารวม “อเมริกัน” ในอุโมงค์ใต้ราฟาห์ ส่วน “เวสต์แบงก์” อ่วมเจอโดนตัดน้ำ-ไฟฟ้า ทหารสหรัฐฯ เจ็บในอิรัก

ไทม์สออฟอิสราเอลรายงานวันนี้ (1 ก.ย.) ว่า กำลังทหารอิสราเอลวันเสาร์ (31 ส.ค.) ค้นพบร่างผู้เสียชีวิตตัวประกันที่โดนจับมาตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.ปีที่แล้วภายในอุโมงค์ฮามาสใต้เขตราฟาห์ IDF ระบุว่า เชื่อว่าตัวประกันโดนสังหารอย่างเหี้ยมโหดก่อนที่ IDF จะเข้าถึงตัวด้านประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน ให้สัมภาษณ์ว่า เขาหัวใจสลายต่อข่าวการเสียชีวิตของพลเมืองยิว-อเมริกันที่เคยปรากฏตัวในสภาพยังคงมีชีวิตในวิดีโอคลิปเมื่อเมษายนต้นปี ประกาศลั่นฮามาสจะต้องจ่ายหนี้นี้NBC News ของสหรัฐฯ รายงานว่า ผู้นำสหรัฐฯ ในวันเสาร์ ( 31 ส.ค.) เรียกร้องให้สงครามกาซาต้องสิ้นสุด“พวกเราสมควรต้องยุติสงครามนี้” และเสริมต่อว่า “ผมคิดว่าพวกเรากำลังใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงและมันถึงเวลาที่ต้องยุติมัน มันถึงเวลาต้องทำให้มันจบ”โฆษก IDF แถลงว่า ตัวประกันทั้งหมดโดนสังหารอย่างป่าเถื่อนไม่นานก่อนที่กองกำลังจะเดินทางไปถึง และศพถูกพบระหว่างการสู้รบในราฟาห์ ภายในเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินห่างออกไปราว 1 กม.จากจุดที่ทหาร IDF สามารถช่วยเหลือตัวประกันชาวยิวที่ยังคงมีชีวิต ฟาร์ฮาน อัล-คาดี (Farhan al-Qadi)โฆษกเสริมว่า มีการสู้รบเหนือพื้นดินในจุดที่อุโมงค์ตั้งอยู่ซึ่งตัวประกันที่เสียชีวิตได้แก่ เฮิร์ช โกลด์เบิร์ก-โพลิน (Hersh Goldberg-Polin) วัย 23 ปี อีเดน เยรูชาลมี (Eden Yerushalmi) วัย 24 ปี โอรี ดานิโน (Ori Danino) วัย 25 ปี อเล็กซ์ ลุบนอฟ (Alex Lubnov) วัย 32 ปี คาร์เมล แกต (Carmel Gat) วัย 40 ปี และอัลม็อก ซารูซี (Almog Sarusi) วัย 25 ปีอ้างอิงจาก IDF ตัวประกันทั้ง 6 คนถูกสังหารโดยฮามาส เชื่อว่าราว 1-2 วันก่อนที่ทหารอิสราเอลจะพบตัว ซึ่ง IDF ไม่รู้พิกัดที่แน่นอนของคนทั้ง 6 ที่โดนจับNBC News รายงานว่า ตัวประกันชาวอเมริกันวัย 23 ปีโดนจับระหว่างเทศกาลดนตรี Supernova เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ปีที่แล้ว เขาเสียแขนไปจากแรงระเบิด โกลด์เบิร์ก-โพลิน อ้างอิงจาก Axios ปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในวิดีโอคลิปเมื่อเมษายนล่าสุด เขากลายเป็นสัญลักษณ์เชลยอเมริกันไปหลังจากนั้นพ่อและแม่ของเขาขึ้นเวทีปรากฏตัวบนเวทีประชุมใหญ่พรรค DNC ในเดือนที่แล้วที่เมืองชิคาโก เรียกร้องให้ปล่อยตัวลูกชายเป็นอิสระขณะเดียวกัน ที่เขตเวสต์แบงก์รายงานจากอัลญะซีเราะฮ์รายงานว่า สหประชาชาติออกมาประณามอิสราเอลต่อการทำลายครั้งมโหฬารในค่ายผู้ลี้ภัยเจนินในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งอิสราเอลประสบความสำเร็จสามารถสังหาร IDF ยืนยันสามารถสังหาร โมฮาเหม็ด จาบเบอร์ (Mohamed Jabber) ผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธ Palestinian Islamic Jihad ถูกสังหารในค่ายผู้ลี้ภัยนูร์ ชามส์ (Nur Shams) ในเมืองตุลคาร์ม (Tulkarm) ของเขตเวสต์แบงก์ เป็นการสังหารไปทั้งหมด 5 คนหลังกองกำลังทหารอิสราเอล IDF ได้เปิดฉากบุกโจมตีค้นปูพรมทั่วเขตยึดครองเวสต์แบงก์และสั่งปิดล้อมเจนิน (Jenin) และบุกเข้าไปยังค่ายผู้ลี้ภัยหลายแห่งในเวสต์แบงก์ในสัปดาห์นี้อัลญะซีเราะฮ์ชี้ว่า จากการที่กองกำลังอิสราเอลยังคงตรึงกำลังในเขตเวสต์แบงก์ในพื้นที่ส่งผลทำให้ประชาชนชาวปาเลสไตน์ไม่มีทั้งอาหาร ไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ต ที่โดนถูกตัดการเข้าถึงไปโดยปริยายกระทรวงสาธารณสุขกาซารายงานยอดผู้เสียชีวิตในกาซาล่าสุดมีไม่ต่ำกว่า 40,691 คน และมีผู้บาดเจ็บ 94,060 คนการสู้รบเกิดขึ้นที่อิรักและส่งผลทำให้ทหารอเมริกันได้รับบาดเจ็บ หนังสือพิมพ์ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันเสาร์ (31 ส.ค.) ว่า กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ USCENTCOM แถลงว่าปฏิบัติการบุกร่วมกันระหว่างกองกำลังสหรัฐฯ และกองกำลังอิรักเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดี (29 ส.ค.) ที่ทางตะวันตกของอิรักมีเป้าหมายไปที่ระดับผู้นำของกลุ่มก่อการร้าย IS ประสบความสำเร็จสังหารกลุ่มก่อการร้ายไปได้ 15 คนในแถลงการณ์ระบุว่า พวก IS มาพร้อมอาวุธมากมายทั้งระเบิดขว้างและเข็มขัดสำหรับมือระเบิดฆ่าตัวตายเมื่อหน่วยบุกเข้าไป เอพีชี้ว่า มีทหารอเมริกันบาดเจ็บ 7 นายในปฏิบัติการอย่างไรก็ตาม กำลังทหารที่บาดเจ็บทั้งหมดมีอาการคงที่ โดย 2 นายบาดเจ็บระหว่างการบุก และอีก 2 นายบาดเจ็บจากการตกระหว่างปฏิบัติการพบว่า 1 ในทหารอเมริกันที่บาดเจ็บจากการตกถูกอพยพออกนอกภูมิภาค ส่วนอีกนายได้รับการรักษาเพิ่มเติม และไม่มีรายงานการบาดเจ็บของพลเรือนกองทัพอิรักกล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า มีการโจมตีทางอากาศเป้าหมายไปที่แหล่งกบดานหลังจากปฏบัติการทางอากาศในพื้นที่ทะเลทรายและถ้ำ“ในกลุ่มผู้เสียชีวิตมีแกนนำคนสำคัญของ IS รวมอยู่ในนั้น” อ้างอิงจากแถลงการณ์