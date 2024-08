ชาวเน็ตด่ายับ! วัยรุ่นอินเดีย ‘อดข้าว’ ประท้วง กดดันแม่ที่ยากจนให้ซื้อ iPhone (ชมคลิป)

จากคลิปวีดีโอซึ่งถูกบันทึกโดยเจ้าของร้านขายมือถือแห่งหนึ่ง เด็กวัยรุ่นคนนี้รับสารภาพว่าอดข้าวมา 3 วัน เพราะต้องการบีบให้แม่ซื้อไอโฟนเครื่องใหม่ให้

กระแสคลั่งไคล้ไอโฟนทำให้คนจำนวนไม่น้อยกล้าทำอะไรที่บ้าบิ่นและสุ่มเสี่ยง โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเคยมีข่าวว่าบางคนถึงขั้นยอม “ขายไต” เพียงเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนหรูยี่ห้อนี้

This video is saddening. This boy's mother sells flowers outside a temple. He insisted on buying an iPhone, and went on a hunger strike for 3 days. In the end, the mother gave up and bought him an iPhone with her hard-earned money. Her expression says a lot. 💔 pic.twitter.com/7eAhqcU3pD— Abhishek (@AbhishekSay) August 18, 2024