UN สะพรึง! 'ตอลิบาน' ออกกฎศีลธรรมใหม่ ห้ามผู้หญิง ‘ส่งเสียง’ ในที่สาธารณะ

โรซา โอตุนบาเยวา หัวหน้าคณะผู้แทนยูเอ็นประจำอัฟกานิสถาน ระบุวานนี้ (25 ส.ค.) ว่า กฎหมายดังกล่าวทำให้การลิดรอนสิทธิของผู้หญิงและเด็กหญิงที่สุดจะทนรับได้อยู่แล้ว “ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่” และแม้แต่การที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะส่งเสียงพูดนอกบ้านเรือนของพวกเธอก็ยังถูกมองเป็นเรื่อง “ผิดศีลธรรม”คณะผู้ปกครองกลุ่มตอลิบานได้ประกาศชุดกฎหมายศีลธรรมเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (21) โดยอ้างว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศีลธรรมอันดีงาม ในบรรดากฎเหล่านี้ยังรวมถึงการที่ผู้หญิงต้องปกปิดใบหน้า ร่างกาย และเสียงของพวกเธอเวลาที่อยู่นอกบ้านกฎหมายนี้ให้อำนาจแก่กระทรวงป้องกันอบายมุขและเผยแผ่คุณธรรม (Ministry for the Prevention of Vice and Propagation of Virtue) ในการกำกับดูแลพฤติกรรมของประชาชน และกำหนดบทลงโทษ เช่น ออกคำเตือน หรืออาจถึงขั้นจับกุมหากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย"หลังผ่านพ้นสงครามที่ยืดเยื้อหลายสิบปีและวิกฤตด้านมนุษยธรรม ชาวอัฟกันสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ ไม่ใช่การข่มขู่หรือถูกจำคุกเพียงเพราะไปละหมาดสาย มองเพศตรงข้ามที่ไม่ใช่คนในครอบครัวตัวเอง หรือพกรูปถ่ายของคนที่ตัวเองรัก" โอตุนบาเยวา ระบุคณะทำงานของยูเอ็นระบุว่ากำลังศึกษาผลกระทบของกฎหมายใหม่ที่จะมีต่อวิถีชีวิตของชาวอัฟกัน รวมไปถึงภารกิจของยูเอ็นและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอื่นๆ ด้วยเจ้าหน้าที่ตอลิบานยังไม่ออกมาตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นตอบโต้ข้อวิจารณ์ของยูเอ็นในประเด็นนี้อย่างไรก็ตาม โมฮัมหมัด คาลิด ฮานาฟี รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันอบายมุขและเผยแผ่คุณธรรม ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์ RTA เมื่อวันอาทิตย์ (25) ว่า ไม่มีผู้ใดมีสิทธิละเมิดสิทธิสตรีด้วยจารีตประเพณีที่ไม่เหมาะสม"เรามุ่งมั่นที่จะรับรองสิทธิของผู้หญิงตามหลักกฎหมายอิสลาม และใครก็ตามที่ร้องเรียนในเรื่องเหล่านี้จะถูกรับฟังและได้รับการแก้ไข" เขากล่าวฮิบาตุลเลาะห์ อาคุนซาดา ผู้นำสูงสุดตอลิบาน เคยแถลงไว้เมื่อปีที่แล้วว่า ผู้หญิงอัฟกัน "มีชีวิตที่รุ่งโรจน์และสะดวกสบาย" แม้จะถูกภาครัฐจำกัดการทำกิจกรรมในที่สาธารณะ ไม่อนุญาตให้เข้ารับการศึกษาขั้นสูง รวมถึงห้ามไม่ให้ทำงานนอกบ้านในหลายตำแหน่งก็ตามก่อนหน้านี้ ยูเอ็นเคยระบุว่าการรับรองรัฐบาลตอลิบานว่าเป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมของอัฟกานิสถานนั้น "แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย" หากยังคงมีการจำกัดกดขี่สิทธิผู้หญิงและเด็กหญิงเช่นนี้อยู่ที่มา : AP