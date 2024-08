PLANET#3: “ซิโมน ไบล์ส” ราชินียิมนาสติกโอลิมปิก ชีวิตสุดดรามา: แม่ติดยาติดคุกจึงโตมากับคุณตา เคมีในสมองไม่ปกติ สู้ด้วยจิตบำบัด ทำสมาธิจิตสงบแล้วคว้า 3 ทอง

อัจฉริยะนักยิมนาสติกที่โลกรู้จักและชื่นชมกันมาก อย่าง “ซิโมน ไบลส์” ขับเคลื่อนชีวิตฝ่าความป่วยไข้ของจิตใจซึ่งมหาศาลระดับที่เคยคิดถึงการปลิดชีพตนเอง โดยเธอสะบักสบอมหนักหนากว่าจะสามารถอยู่ร่วมกับเสียงร้ายๆ ในศีรษะ ตลอดจนอาการซัดส่ายในจิตใจได้เป็นอย่างดี หลังจากได้รับความช่วยเหลือจากนักจิตบำบัด และจากเทคนิคยอดเยี่ยมแห่งการทำสมาธิให้จิตสงบลงและมาตั้งมั่นกับสิ่งที่ต้องทำเฉพาะหน้าได้ลุล่วงในปี 2023 ซิโมนปิดฉากวิกฤติ Twisties ร้ายแรงได้สำเร็จทั้งในทางความเป็นจริงและในมิติของความหวาดระแวงด้วยเหตุนี้ ซิโมนสามารถกลับสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกอย่างมั่นใจ หลังจากต้องหยุดภารกิจเกียรติยศเพื่อประเทศชาติในปี 2021 แล้วรับการบำบัดรักษาสุขภาพจิตใจ ซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือสนับสนุนจากนักจิตวิทยาบำบัดการกีฬา ที่เธอเคยใช้บริการและได้ผลดีมาแล้วตั้งแต่วิกฤติรอบแรกในปี 2013ซิโมน ไบล์ส นำเทคนิคการทำกรรมฐานลมหายใจมาใช้ที่ข้างเวทีการแข่งขัน เพื่อฟื้นสมาธิให้กลับมาตั้งมั่นเป็นปกติ นั้น เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันรายการรวมอุปกรณ์หญิงเดี่ยว (4 อุปกรณ์) ณ มหกรรมโอลิมปิกส์ปารีส 2024 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2024โดยในอุปกรณ์แรก ม้ากระโดด ซึ่งซิโมนถนัดอย่างยิ่ง เธอเล่นได้สุดยอด และทำคะแนนนำโด่งเป็นที่ 1 ณ ระดับ 15.766 มากกว่าคู่แข่งยอดฝีมือจากบราซิลตั้ง 0.666แต่ปัญหาเกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่ 2 คือ บาร์ต่างระดับ ซิโมนพลาดอย่างเหลือเชื่อ แม้เธอก็ฉับไวและสติเข้มแข็งมากพอที่จะประคองสถานการณ์ได้ ไม่ถึงกับตกร่วงสู่พื้น แต่ความผิดพลาดนี้ส่งผลให้คะแนนรวมสองอุปกรณ์อ่อนยวบลงไป และถูกรีเบคกา อันดราเด้ คู่แข่งจากบราซิล แซงนำขึ้นไป 0.267สถานการณ์ที่กำลังทำคะแนนนำอยู่แท้ๆ แล้วเล่นพลาดเอง คะแนนร่วงลงเป็นอันดับสอง คืออะไรที่นักกีฬา 99.99% จะเกิดความรู้สึกติดลบต่างๆ ในกรณีของซิโมน ไบล์ส ก็เช่นกัน เธอเครียดและว้าวุ่นใจไม่อยากแพ้ แม้ระดับความเครียดจะไม่ถึงกับมหาศาล แต่ความรู้สึกติดลบก็จะไปบั่นทอนสมาธิในการเล่นอุปกรณ์ที่ 3 อย่างแน่นอนซิโมนจึงนำวิธีทำกรรมฐานลมหายใจมาดูแลตนเองโดยไม่ผลัดผ่อน เพื่อปรับโฟกัสของจิตใจ ฟื้นพลังสมาธิตั้งมั่น และดังนั้น สภาวะของจิตก็คลี่คลายออกจากความว้าวุ่นวิตกที่คอยแต่จะบั่นทอนให้ศักยภาพการเล่นยิมนาสติกได้รับความเสียหายโดยเอพีรายงานว่าหลังจากที่เลินเล่อตอนแข่งบาร์ต่างระดับและเกิดความผิดพลาด ซิโมนนั่งลงบนเก้าอี้ริมเวทีแข่งขันคานทรงตัว (อุปกรณ์ที่ 3) เธอหลับตาทั้งสอง ไม่ใส่ใจกับกล้องนับร้อยนับพันที่ล้อมรอบ แล้วปรับโฟกัสของจิตเอพีรายงานด้วยว่าก่อนหน้านี้ ในระหว่างที่โยกย้ายจากเวทีแข่งขันบาร์ต่างระดับ ไปยังเวทีของคานทรงตัว ซิโมนได้คุยกับสามีนักอเมริกันฟุตบอล NFL แห่งชิคาโกแบร์ส“ฉันไม่เคยรู้สึกกดดันมากอย่างนี้เลยน่ะค่ะ”พร้อมนี้เอพีอธิบายว่า อาจเป็นเพราะซิโมนไม่ได้ถูกคู่แข่งจ่อตามติดๆ อย่างหนักหน่วงแบบที่โดนอยู่ตอนนั้น มาเนิ่นนานแล้วในที่สุด กรรมฐานของซิโมนก็ทำให้ความกระวนกระวายว้าวุ่นใจ จางลง แล้วซิโมนก็เข้าสู่การแข่งขันอุปกรณ์ที่ 3 คือ คานทรงตัว ต่อด้วยอุปกรณ์ที่ 4 ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ อย่างชนิดที่ไม่เคยทำได้ดีเท่านี้มาก่อนซิโมนทำคะแนนในอุปกรณ์คานทรงตัวและฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ได้ดีกว่ารีเบคก้าอย่างมากมาย คะแนนรวมของซิโมนจึงแซงกลับขึ้นไปอย่างฉลุยแล้วฉลุยอีก และจึงชนะได้เหรียญทองไปด้วยคะแนนที่มากกว่าคู่แข่งบราซิลเลียนตั้ง 1.199 กันเลยทีเดียวปรากฏการณ์มหัศจรรย์เหล่านี้เป็นอะไรที่สมควรด้วยเหตุของมัน กล่าวคือ เมื่อใจมีสมาธิสงบตั้งมั่น ศักยภาพแท้จริงของกายก็ถูกนำมาใช้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้น จึงเป็นธรรมดาที่ซิโมนจะนำวิธีทำสมาธิที่ฝึกไว้เป็นอย่างดี มาใช้ช่วยเหลือจิตใจที่ออกอาการระยะต้น ให้คลี่คลายมาเป็นสภาวะเปี่ยมด้วยสมาธิ ซึ่งก็จะเห็นได้บ่อยๆ ว่านักกีฬาเหรียญทองจำนวนมากมักจะมีสมาธิขั้นสูงขณะทำการแข่งขัน อาทิ ในกีฬากระโดดน้ำหลังจากคว้าแชมป์รายการรวมอุปกรณ์หญิงเดี่ยว ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม ณ สนามกีฬาแบร์คซีกรุงปารีส ซิโมน ไบล์ส วัย 27 ปี นำภาพตัวเธอเองในโมเมนต์การเข้าสมาธิ ขึ้นโพสต์บนอินสตาแกรมเมื่อ 2 สิงหาคม พร้อมกับใส่แคปชันว่า“สุขภาพจิตใจเป็นสิ่งสำคัญ” พีเพิลรายงานอย่างนั้นในห้วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ซิโมนเน้นเรื่องสุขภาวะของจิตใจเป็นอย่างยิ่ง โดยจะพูดเปิดใจเสมอว่าเธอทุกข์ทรมานกับสภาพจิตใจอย่างร้ายแรงเพียงใดในคราวโอลิมปิกส์โตเกียว 2020 เมื่อกรกฎาคม-สิงหาคม 2021“ตอนเตรียมตัวเข้าแข่งขันโอลิมปิกโตเกียว ดิฉันผวาระวังหนักมากในเรื่องการเจ็บป่วยทางร่างกายค่ะ จึงไม่ได้ดูแลสุขภาพจิตใจ เพราะงั้นดิฉันเลยซุกปัญหาจิตใจสะสมไว้ จนกระทั่งบาดเจ็บขึ้นมา และมันเป็นอาการบาดเจ็บทางจิตใจ”ซิโมนเล่าไว้ในช่วงตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2024 หลังคว้าทองเหรียญที่ 2ในมหกรรมโอลิมปิกส์ปารีส อันได้แก่ เหรียญทองรวมอุปกรณ์ประเภทบุคคล ส่วนเหรียญแรกเป็นเหรียญทองรวมอุปกรณ์ประเภททีมหญิงเมื่อสองวันก่อนหน้าหลังเหตุการณ์สุดช็อกดังกล่าว ซิโมนแจ้งผู้ใหญ่ของทีมชาติยูเอสเอว่า ขอถอนตัวจากการชิงเหรียญทองโอลิมปิกส์โตเกียว พร้อมเปิดเผยตรงๆ ว่าจำเป็นอย่างมากๆ ที่จะต้องปกป้องคุ้มครองสุขภาวะของตนเอง ทั้งนี้ ต้องนับว่าตัดสินใจถูกเพราะปัญหา Twisties นำมาซึ่งความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บต่างๆ ดังนั้นจึงไม่ควรจะดันทุรังปัญหาสุขภาพจิตอักเสบของซิโมนเป็นผลจากเรื่องร้ายกาจหลากหลายสิ่ง ซึ่งบั่นทอนจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สั่นคลอนความมั่นใจซื่อๆ ที่ทำให้สนุกกับการตีลังกาและม้วนตัวในอากาศสารพัดท่า ที่เคยรู้สึกง่ายๆ ว่า หนูทำได้เมื่อครั้งที่ยังเป็นหนูเล็กเด็กน้อย ซิโมนกับพี่สองคนและน้องสาวหนึ่งคนอยู่ในภาวะบ้านแตก คุณพ่อเคลวิน คลีเมนส์ กับคุณแม่แชนนอน ไบล์ส ต่างติดเหล้าและติดยา อยู่มาวันหนึ่งคุณพ่อเคลวินทิ้งครอบครัวไป ขณะที่คุณแม่ซึ่งต้องเลี้ยงดูลูกๆ 4 คน ก็วนเวียนเข้าออกคุก ทำให้ซิโมนและพี่น้องก็ต้องเข้าออกบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นระยะๆ รวมได้ 3 ปีก่อนที่ชะตาชีวิตจะพลิกผัน นิวยอร์กโพสต์และพีเพิลรายงานในปี 2003 แกรนด์ปาโรนัลด์ ไบล์ส กับคุณยายเลี้ยง เนลลี ไบล์ส (ซึ่งแม้จะมิใช่คุณยายแท้ๆ เพราะเป็นภรรยาใหม่ของคุณตา แต่ก็ใส่ใจดูแลหลานๆ เป็นอย่างดีเยี่ยม) ก้าวเข้าไปช่วยในยามที่ชีวิตของคุณแม่แชนนอนตกต่ำสุดๆ และมีการเซ็นหนังสือมอบเด็กทั้ง 4 ให้เป็นลูกของคุณตาโรนัลด์ ซึ่งตอนนั้นซิโมนมีอายุเพียง 6 ขวบ น้องเอเดรียอายุ 3 ขวบ ส่วนพี่ๆ สองคน คือ แอชลีย์ วัย 13 ปี กับเทวิน วัย 8 ปี ก็ย้ายจากบ้านเกิดไปอยู่ในความอุปการะของน้องสาวคุณตาในนครคลีฟแลนด์ ซึ่งยังอยู่ในรัฐโอไฮโอแต่ห่างจากโคลัมบัสมากกว่า 200 กิโลเมตรยิ่งกว่านั้น ชีวิตของซิโมนยังถูกบั่นทอนด้วยโรคสมาธิสั้น ทำให้ซิโมนเป็นเด็กอยู่นิ่งไม่ได้ ซุกซนมากกว่าเด็กๆ ทั่วไป และที่สำคัญปัญหาเคมีในสมองส่วนหน้าบกพร่อง ทำให้ซิโมนถูกอารมณ์ว้าวุ่นฟุ้งซ่านคอยรบกวนจิตใจ แต่ยังมีบุญรักษา ภรรยาของคุณตาสงสารและเข้าใจซิโมน คอยช่วยประคับประคองให้คำแนะนำอย่างไรก็ตาม ซิโมนมีพรสวรรค์สำคัญยิ่งยวด คือ ทักษะการเล่นยิมนาสติกตั้งแต่ปีแรกที่ย้ายจากบ้านเกิดในนครโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ ไปอยู่กับคุณตาโรนัลด์ในเมืองสปริง นครฮิวสตัน รัฐเท็กซัส และเข้าเรียนในโรงเรียนใหม่ คุณครูจัดพาไปชมการฝึกสอนยิมนาสติกของศูนย์ยิมนาสติกเมืองสปริงปรากฏว่าคุณครูบูร์แมน โค้ชยิมนาสติก เห็นแววอัจฉริยะของเด็กหญิงตัวจิ๋วนามซิโมน ซึ่งสามารถเล่นท่าต่างๆ ได้เอง ด้วยการเล่นตามอย่างพี่ๆ ที่เข้ารับการฝึกสอน พร้อมนี้คุณครูโค้ชบูร์แมนได้เขียนจดหมายน้อยไปแจ้งทราบแก่คุณตาโรนัลด์ และแนะนำให้พาซิโมนตัวน้อยไปสมัครเข้ากิจกรรมของศูนย์เพื่อพัฒนาพรสวรรค์ให้รุดหน้า อีกทั้งยังจะช่วยให้น้องได้ปล่อยพลังส่วนเกินจากโรคสมาธิสั้นออกไปกับกิจกรรมกีฬา เกร็ดเรื่องนี้ ซิโมนเปิดเผยไว้ในหนังสืออัตชีวประวัติ Courage to Soar: A Body in Motion, A Life in Balance (หนังสือปี 2016)หลังจากที่เริ่มเรียนเริ่มฝึกยิมนาสติกตอนอายุ 6 ปี ยัยหนูซิโมนเก่งฉกาจมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และเริ่มเข้าแข่งขันตั้งแต่อายุเพียง 7 ปี โดยคุณครูโค้ชบูร์แมนทำหน้าที่โค้ชประจำตัวน้องซิโมนตั้งแต่นั้นมา เว็บไซต์แอนสเคปดอทคอมเล่าไว้อย่างนั้นครั้นโตเป็นทีนเอจ ซิโมน ซึ่งเรียนชั้นมัธยมต้น ยังตัวเล็กเหลือเกิน เธอสูงเพียง 148 เซนติเมตร เธอถูกเพื่อนๆ รังแกด้วยวาจาเป็นว่าเล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปมเกี่ยวกับแขนโตมีกล้ามเป็นมัด อันเป็นธรรมดาของนักกีฬายิมนาสติก เธอเล่าว่า ตลอดปีตลอดชาตินั้น เธอสวมเสื้อสเวตเตอร์บ้าง เสื้อแจ็กเก็ตกันลมบ้าง เพื่อปกปิดท่อนแขนขณะที่เด็กหญิงผู้ซึ่งเล่นยิมนาสติกด้วยพรสวรรค์จนเก่งฉกาจเกินใคร เติบโตเป็นสาว ได้เลื่อนระดับเวทีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ อัจฉริยภาพจากพรสวรรค์และพรแสวงก็มีอันจะต้องถูกบั่นทอนลงบ้างเป็นครั้งคราวด้วยพิษสงของเสียงแห่งความหวั่นไหวผวาวิตกภายในใจดรามาชีวิตที่ไม่คาดฝันกันเลยนี้ มีความเป็นมาคือ คุณยายเนลลีเห็นว่าชิคาโกกับโคลัมบัสอยู่ห่างกันไม่มาก (ไม่เหมือนกับฮิวสตันกับโคลัมบัส)น เว็บไซต์แอนสเคปดอทคอมรายงานผลที่เกิดขึ้นนั้นร้ายแรงสุดๆ ผู้คนกระซิบกันมากมายเกี่ยวกับผู้หญิงที่เรียกตนเองว่าคุณแม่ของซิโมน สาวน้อยมหัศจรรย์ขวัญใจประชาชนแอนสเคปดอทคอมเล่าไว้อย่างนั้นด้านนิวยอร์กโพสต์รายงานเรื่องราวนี้ด้วยว่า หลังจากทำผลงานการแข่งขันยิมนาสติกได้ย่ำแย่สุดๆ ความมั่นใจของซิโมนตกต่ำอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนซิโมนตระหนักแล้วว่าตัวเองมาถึงจุดที่เกินกว่าจะผัดผ่อนไม่ลุกขึ้นแก้ปัญหาลึกๆ ที่แสนจะเรื้อรัง เธอตัดสินใจไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเมื่อสาวน้อยซิโมนผู้เก่งฉกาจเป็นที่ชื่นชมของชาวอเมริกัน ตัดสินใจไปเยียวยารักษาตนเอง เธอเข้าไปปรึกษานักจิตบำบัดการกีฬาในนครฮิวสตัน นักจิตบำบัดการกีฬานามว่า โรเบิร์ต บี. แอนดริวส์ ช่วยซิโมนได้อย่างเหลือเชื่อที่สำคัญคือ ผู้เชี่ยวชาญโรเบิร์ตสอนวิธี “สงบใจลงมา” หลังเสร็จการแข่งขัน ทั้งนี้ ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นซึ่งมีความบกพร่องของเคมีในสมองส่วนหน้า มักจะมีปัญหาความฟุ้งซ่าน กังวล ลุกลี้ลุกลน หนักกว่าบุคคลทั่วไป“ดิฉันพบว่าตัวเองจริงจังกับสารพัดเรื่องมากเกินไปค่ะ การได้ฝึกกับโรเบิร์ตช่วยลดความกลัวต่างๆ ได้จริงๆ ความมั่นใจฟื้นฟูกลับขึ้นมาด้วยค่ะ” ซิโมนเล่าในสัมภาษณ์ นอกจากนั้นยังบอกด้วยว่าใจของเธอจะไม่ยอมแล้ว ที่จะปล่อยให้ความคาดหวังของผู้อื่นเข้าไปกดดันบั่นทอนตัวเองสามเดือนต่อมา ซิโมนคว้าเหรียญระดับโลกได้เป็นครั้งแรก คือเหรียญทองแดงประเภทคานทรงตัว ในมหกรรมการแข่งขัน 2013 World Artistic Gymnastics Championships ที่นครแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม ในเดือนตุลาคม 2013กรณีของซิโมน ไบล์ส ระยะดังกล่าวยืนยาวราว 5-7 ปีก่อนที่พลังจิตพลังใจของเธอจะล่มสลายลงในกลางปี 2021 แต่ในระหว่างหลายปีเหล่านั้น ก็ช่วยให้ซิโมนมีหนังสืออัตชีวประวัติ 1 เล่ม และสร้างผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันที่ ริโอเดจาเนโร 2016 โอลิมปิกเกมส์เมื่อการบริหารจัดการจิตทยอยๆ ที่จะเอาไม่อยู่กับปัญหาจิตฟุ้งซ่าน จิตฟุ้งซ่านของซิโมนจึงออกมาอาละวาดอย่างอิสระอยู่ในความรู้สึกนึกคิดมากขึ้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2018 ช่วงที่เธอกลายเป็นหนึ่งในผู้หญิงและเด็กสาว 265 ราย ซึ่งตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศโดย น.พ.แลร์รี วาสซาร์ แพทย์ใหญ่แห่งทีมนักกีฬายิมนาสติกหญิงทีมชาติสหรัฐฯในเวลาเดียวกัน ยังมีเรื่องน่าหนักใจเกี่ยวกับคุณแม่แชนน่อนอีกด้วย นอกจากการติดสุราและติดยาเสพติดแล้ว แชนนอนยังติดหนี้บัตรเครดิตถึง 21 บริษัท รวมเป็นภาระหนี้ทั้งสิ้น 14,234 ดอลลาร์ ตลอดจนเงินกู้เรียนหนังสือดั้งเดิมอีก 3,834 ดอลลาร์ในที่สุด ปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวไปถึงจุดสูงสุด เมื่อแชนน่อนถูกฟ้องล้มละลายในเดือนตุลาคม 2018 ปัญหาทำนองนี้น่าจะเป็นอะไรที่ไปถึงจุดซึ่งคุณตาโรนัลด์เลิกยุ่งด้วยแล้ว และซิโมนก็น่าจะไม่เข้าไปเช่นกัน แต่ในทางจิตใจ ซิโมนย่อมจะปวดใจ ไม่อยากมีมารดาที่เป็นอย่างนี้อาการทางจิตใจของซิโมนคือทุกข์ตรมหนัก เธอเขียนระบายไว้บนโซเชียลมีเดียเมื่อปี 2018“พวกคุณส่วนใหญ่มองว่าฉันเป็นผู้หญิงแสนสุข หัวเราะร่าเริง กระตือรือร้น แต่หลังๆ มานี้ ... ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายนิวยอร์กโพสต์รายงานข้อความบนไอจีของซิโมนในที่สุด มหกรรมโอลิมปิกส์โตเกียว 2020 ก็มีขึ้นในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2021 แต่ก็เป็นไปแบบที่ไม่ให้ประชาชนเข้าชมแม้แต่รายการเดียว โดยให้ชมผ่านสตรีมมิ่ง ยิ่งกว่านั้น ชาวต่างชาติก็ไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น การแข่งขันยิมนาสติกครั้งสำคัญนี้ เป็นครั้งแรกที่คุณตาคุณยายไม่สามารถตามไปเป็นกำลังใจสถานการณ์นี้กระทบความรู้สึกของซิโมน และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ซ้ำเติมสุขภาพจิตใจของเธอซิโมนพูดกับผู้อำนวยการคณะนักกีฬาอเมริกันว่า การที่ไม่มีคุณตาคุณยายตามไปเป็นเชียร์เวลาที่เธอแข่งขัน เป็นหนึ่งในสิ่งต่างๆ ที่ทำให้สถานการณ์รอบตัวเธออึดอัดคับข้องใจ นิตยสารพีเพิลรายงาน“เราเดินทางไปถึงโตเกียว แต่ไม่มีการอนุญาตให้ผู้ชมเข้าดูเราแข่ง เราถูกกักตัวให้อยู่แต่ในห้อง และออกมาได้เฉพาะแค่ออกไปทานอาหารเช้า กลางวัน และเย็น เท่านั้น ทุกคนคาดหวังให้เราเล่นแข่งกันให้เป็นปกติ เราไม่มีกองเชียร์ และคุณตาคุณยายของฉันก็ไม่สามารถตามมาโตเกียวมาเชียร์ฉันได้”ปรากฏการณ์แห่งจิตใจที่ป่วยไข้หนักหนา - เดี้ยงกันให้เห็นชัดๆ ไปปรากฏต่อสายตาชาวโลก เมื่อเธอแข่งขันยิมนาสติกม้ากระโดด อันเป็นส่วนหนึ่งของแมตช์รวมอุปกรณ์ทีมหญิงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2021 ซึ่งอยู่ในห้วงการแข่งขันโอลิมปิกส์โตเกียว 2020 ระหว่าง 23 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2021 (มาจัดกันล่าช้าในปี 2021 เนื่องจากปัญหาสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19)เดี้ยงหนักถึงปานนั้น ซิโมนจึงไม่อาจที่จะเกรงใจใครมากกว่าตนเอง ไม่อาจที่จะเห็นแก่ใครมากกว่าตนเอง เธอตัดสินใจเลยว่ามันไม่คุ้มค่าที่เธออดอั้นความเจ็บป่วยแห่งสุขภาพใจได้อีกต่อไปแล้ว เพราะถ้าดันทุรังแข่งต่อ ในคราวถัดไปที่เกิดอาการ Twisties อีก เธออาจจะไม่สามารถประคองตัวได้เท่ากับครั้งนี้ โดยอาจจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงโดยไม่ใช่ที่เลยดังนั้น ซิโมนแจ้งความประสงค์ที่จะถอนตัวจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ทันที ซึ่งหมายถึงว่าจะไม่ร่วมแข่งขันชิงเหรียญทองของรายการรวมอุปกรณ์ทีมหญิง ในวันรุ่งขึ้น 27 กรกฎาคม 2021 ในการนี้ ปรากฏผลออกมาว่าทีมชาติสหรัฐฯ ได้เหรียญเงินนิวยอร์กโพสต์รายงานเมื่อ 28 กรกฎาคม 2021คณะกรรมการยิมนาสติกส์แห่งสหรัฐอเมริกาออกคำแถลงในวันที่ 27 กรกฎาคม 2021 ประกาศว่าซิโมน ไบล์ส ขอถอนตัวเพราะปัญหาทางการแพทย์ในวันเดียวกันนั้นเอง หลังจากที่ทีมชาติสหรัฐฯ ทำได้แค่เหรียญเงินจากการแข่งขันรวมอุปกรณ์ทีมหญิงแล้ว ก็มีการจัดแถลงข่าวต่อเลย โดยซิโมนบอกใบ้อย่างจริงจังมากขึ้นเกี่ยวกับภาระบนบ่านิวยอร์กโพสต์รายงานอย่างนั้นในการเว้นวรรคพักออกจากการแข่งขันยิมนาสติกช่วงครึ่งหลังของปี 2021 จดจนกลางปี 2022 ซิโมนบำบัดรักษาสุขภาพจิตใจอย่างเอาจริงเอาจัง ซึ่งก็ปรากฏว่าซิโมนมีแต้มบุญมากล้น นักจิตบำบัดการกีฬาช่วยเหลือให้เธอเยียวยารักษาจิตใจตนเอง จนกระทั่งฟื้นคืนฟอร์มเก่งได้อย่างรวดเร็ว เพียงประมาณหนึ่งปีก็สามารถกลับมาเล่นยิมนาสติกได้ในศักราช 2022 เพียงแต่จะยังไม่เล่นท่าม้วนตัวกลางอากาศ เธอให้สัมภาษณ์กับหลายๆ ค่ายสื่อมวลชนว่า ยังหวั่นๆ ปัญหา Twisties จึงยังไม่กล้า ยังไม่มั่นใจอีกหนึ่งปีผ่านไป ซิโมนก็สามารถหวนคืนสู่ความยิ่งใหญ่แห่งเวทียิมนาสติกโลกได้อย่างเหลือเชื่อ ในช่วงกลางปี 2023 เธอเข้าร่วมรายการแข่งขัน 2023 World Artistic Gymnastics Championships ณ เมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม เดอะการ์เดียนรายงานโดยให้ข้อมูลว่าซิโมนนำทีมสหรัฐฯคว้าเหรียญทองรวมอุปกรณ์ทีมหญิง อีกทั้งยังกวาดเหรียญทองของตนเอง 3 รายการ (รวมอุปกรณ์ คานทรงตัว และฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์) กับเหรียญเงินอีก 1 รายการ (ม้ากระโดด)ศักยภาพของซิโมนเฉียบขาด แข็งแกร่ง และมั่นใจกว่าเดิม และที่เพิ่มเติมเป็นพิเศษคือ เธอมีออร่าที่นิ่งสงบสบายมากขึ้นณ โต๊ะแถลงข่าววันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2024 หลังคว้าทองเหรียญที่ 2 ให้แก่ทีมยิมนาสติกหญิง ณ สนามโอลิมปิกส์ปารีส ซิโมนบอกว่าเธอให้ความสำคัญแก่การดูแลสุขภาพจิตเป็นอันดับแรก ซึ่งรวมถึงการเข้าเซสชันจิตบำบัดอย่างสม่ำเสมอซิโมน ไบลส์ สร้างผลงานเหนือชั้นสุดๆ โดยในโอลิมปิกสปารีสครั้งนี้ครั้งเดียว เธอคว้าเหรียญทอง 3 เหรียญ (รวมอุปกรณ์ทีม รวมอุปกรณ์หญิงเดี่ยว ม้ากระโดด) และเหรียญเงิน 1 เหรียญ (ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์) ซึ่งเป็นแมตช์ที่เธอพลาดเล็กพลาดน้อยและจึงถูกหักคะแนน ทั้งนี้ ใจของซิโมนยอมรับว่าได้ทำดีที่สุดแล้ว ดังนั้นเออร์เรอร์เป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ท่านผู้ชมจึงได้เห็นบรรยากาศน่ารักระหว่างซิโมนกับนักกีฬาคู่แข่งจากบราซิล โดยในตอนขึ้นรับเหรียญเงิน ซิโมนอารมณ์ดีมีความสุขกับความสำเร็จของคู่แข่งจากบราซิล มีการเล่นมุกโค้งคารวะแชมป์อย่างครึกครื้น ทุกคนมีความสุข ถ่ายภาพเซลฟีกันสนุกสนานส่วนรายการแข่งขันที่ซิโมนพลาดเยอะและไม่ได้เหรียญเลย ได้แก่ คานทรงตัว เป็นรายการที่พลาดตกจากคานด้วยกัน 2 คน คือ ซิโมน และน้องร่วมทีมชาติ คือ สุนิสา ลี อย่างไรก็ตาม ซิโมนแสดงความนิ่งและความฉับไวอย่างยิ่งในตอนที่เสียหลักและรู้ตัวว่ายืนบนคานไม่อยู่แน่นอน ซิโมนโดดเบาๆ ลงจากคานไปตามโมเมนตัมที่เสียหลักซะเลยทั้งนี้ สีหน้าแววตาของเธอไม่เซ็งไม่โกรธตัวเองอะไรมากมาย ประมาณว่าของมันพลาดกันได้ แล้วเธอกลับขึ้นคานทรงตัวและเล่นต่อเนื่องไปอย่างเฉียบขาด แถมมีทีเด็ดงดงามในตอนจบ เธอทำลังกาหลัง 3 ม้วนจากคานลงสู่พื้นอย่างเป๊ะปังมั่นใจสุดๆข้อคิดที่ซิโมนมอบให้ท่านผู้ชมนำกลับบ้าน คือ แข่งขันอย่างเต็มที่ และมีความสุขกับภารกิจ ซึ่งหากเกิดสิ่งไม่น่าพึงปรารถนา ก็ยอมรับความจริง เพราะการโกรธ อับอาย เซ็ง หรือเสียความรู้สึก มิใช่ปัจจัยที่จะแก้ไขให้อะไรดีขึ้น หนำซ้ำยังเป็นการบั่นทอนตนเองโดยไม่จำเป็นด้านนิตยสารฟอร์จูนจัดทำสกู๊ปเล่าว่า ซิโมนฝึกจิตใจให้เป็นแชมเปียนอย่างไร โดยเล่ากลยุทธ์สำคัญคือ ความสำเร็จทั้งหลายอิงอยู่กับการฝึกฝนจิตใจ ประโยคสำคัญนี้ ซิโมนประกาศไว้ในระหว่างสอนมาสเตอร์คลาสในประเด็นรากฐานของยิมนาสติก การเอาชนะความกลัว และการตั้งเป้าหมายและสำหรับผู้ที่ไล่ล่าความยิ่งใหญ่ความเป็นเลิศในสาขาใดๆ ก็ตาม ซิโมนบอกให้เตือนใจตนเองว่า “เราทำได้ ต้องมีความมั่นใจ และคิดทบทวนถึงทุกสิ่งที่ได้ทำมาในระหว่างฝึกฝน”พร้อมกันนั้น ซิโมนให้เทคนิคที่ต้องมีเพื่อความสำเร็จ ดังนี้เพราะคุณไม่ควรจะวิ่งล่กๆ เพื่อจะไปให้ทันคลาสฝึกฝน และก็ไม่ต้องครีเอทข้ออ้างบอกโค้ชว่าทำไมคุณจึงไปสาย ที่สำคัญ คุณต้องให้ตัวเองมีเวลาเคลียร์สมองเคลียร์ใจก่อนจะเริ่มกิจกรรม วินัยเป็นสิ่งสำคัญ ทุกวันนี้ดิฉันจะดูแลตัวเองให้แน่ใจได้ว่าในช่วงวีคเอนด์จะไม่ไปบ้าระห่ำกับอะไรเกินไป เพื่อที่ว่าในเช้าวันจันทร์ ดิฉันจะพร้อมและมีพลังไว้ใช้ตลอดสัปดาห์ทั้งนี้ ซิโมนบอกว่าตอนที่แข่งรายการคานทรงตัว เธอจะมีเวลาโชว์แค่ 90 วินาที ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เธอจะทำเต็มที่ ทุ่มเทออกไปทั้งหมดทั้งมวล“90 วินาทีไม่ใช่อะไรที่ยาวนาน แต่ตอนอยู่บนนั้น คุณอาจจะรู้สึกเหมือนมันยิงยาวไปตลอดกาล ในความเครียดแบบนี้ซึ่งทำให้ยากจะโฟกัส ดิฉันจะช่วยโดยการนับเลข มันช่วยให้ใจตั้งมั่นอยู่กับสิ่งเฉพาะหน้า” ซิโมนบอกไว้อย่างนั้นในชั้นเรียน“ฉันจะฝึกอย่างนี้อีก 100 ครั้ง ฉันรู้ว่าฉันแก้ปัญหาได้” ซิโมนเผยเคล็ดลับของตนไว้อย่างนั้น“ฉันจะพยายามเตือนตนเองว่าปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ว่าโลกจะล่มสลายหรอก เดี๋ยวมันก็ผ่านไป เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมา”ดรามาชีวิตของซิโมนมีหลายเรื่องชวนติดตาม โดยเรื่องหนึ่งซึ่งดึงดูดความสนใจของท่านผู้ชมเป็นพิเศษทั้งที่รู้แก่ใจว่าหมดสิทธิแล้วนับแต่ที่ลงนามในหนังสือมอบลูกๆ ทั้ง 4 ให้เป็นบุตรของโรนัลด์ ไบล์ส คุณพ่อของเธอ และคุณตาของซิโมนเมื่อปี 2003ขณะที่เรื่องเศร้าน่าปวดร้าวใจเหล่านี้ล้วนเป็นบาดแผลฝังลึกในใจของเด็กๆ แต่คุณแม่แชนน่อนก็ไม่เอาจริงกับการเปลี่ยนแปลงตนเองมาเป็นคุณแม่ปกติได้สำเร็จ ถึงขนาดที่ว่าใน 6 ปีแรกที่คุณตาโรนัลด์ช่วยเอาน้องๆ ออกไปจากการเป็นภาระของเธอ นำไปเลี้ยงดูอย่างดี ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มั่นคงและอิ่มท้อง มีอนาคตดีงามรออยู่ข้างหน้า นั้น แชนน่อนก็ทำเรื่องกระทั่งว่าคุณพ่อห้ามเธอติดต่อพบปะพูดคุยกับลูกๆ จนกว่าเธอจะละเลิกยาเสพติดได้จริงเวลาผ่านไป 19 ปี จรดจนปี 2022 คุณแม่แชนน่อนจึงตั้งต้นเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต โดยเดลิเมลออนไลน์เล่าว่านับจากปี 2022 เธอเอาจริงกับการอยู่ให้ห่างปัญหา โดยหลีกเลี่ยงสถานที่ ผู้คน และสิ่งต่างๆ ที่จะดึงเธอกลับสู่ยาเสพติดคุณแม่แชนน่อนบอกกับเดลิเมลออนไลน์ว่า สองสามปีมานี้ เธอได้กลับเนื้อกลับตัว เลิกละสุราและยาเสพติดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว และรอให้ซิโมนติดต่อมาบอกให้อภัยแก่เธอ มาคืนดีเป็นครอบครัวด้วยกันความพยายามของคุณแม่แชนน่อนที่จะฟื้นความสัมพันธ์แม่-ลูกกับซิโมนปรากฏให้สื่อรับทราบอย่างเป็นจริงเป็นจังตั้งแต่ปี 2015 หลังจากที่ซิโมนชนะการแข่งขันได้เป็นแชมป์โลกในปี 2013 และมีรายได้มากมายจากงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์หลั่งไหลเข้าไปล้นหลาม อีกทั้งมีโอกาสที่จะติดทีมชาติ ไปแข่งยิมนาสติกสากลในมหกรรมโอลิมปิกส์ 2016 ที่กรุงริโอ เดจาเนโร ซึ่งจะยิ่งต่อยอดความป๊อปปูลาร์และพลังการตลาดของเธอสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้คุณแม่แชนน่อนไม่ประสบความสำเร็จเสียที ทั้งที่วันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไป 8-9 ปีแล้วนั้น ยังไม่มีท่านใดในฝั่งคุณตาโรนัลด์เล่าสู่สื่อมวลชน ซึ่งอาจจะเพราะมันเป็นการสาวไส้ให้กากิน อื้อฉาวโดยใช่เหตุ ขณะที่แชนน่อนซึ่งคุยกับนักข่าวหลายรอบแล้ว ก็ไม่ได้เล่า ซึ่งอาจจะเพราะมันไม่เป็นผลดีแต่ก็มีประเด็นหนึ่งที่คุณแม่แชนน่อนพูดถึง คือ ในฝั่งทางบ้านของคุณพ่อเธอรู้สึกอับอายที่เธอเป็นขี้ยาขี้คุก แต่ความคิดเห็นของท่านผู้ชม ณ ท้ายข่าวเดลิเมลออนไลน์เขียนตรงกันเยอะมากว่า เธอน่าจะทำเรื่องไว้กระทั่งว่าไม่ไหวจะเคลียร์ และการอยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ น่าจะเป็นการดีที่สุดสำหรับทุกคนและอีกประเด็นที่ความคิดเห็นท้ายข่าวเขียนตรงกันเนืองแน่น คือ ฝ่ายต่างๆ ดูว่าความพยายามของคุณแม่แชนน่อน มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่เรื่องเงินทอง โดยหลายหลากรายชี้ว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักความผูกพัน แชนน่อนควรไปต่อสายกับลูกๆ อีก 3 คนซึ่งมิได้ร่ำรวยหรือมีชื่อเสียง ก็น่าจะสำเร็จและอบอุ่นใจได้บ้าง แต่แชนน่อนก็มิได้ไปใช้ความพยายามกับลูกทั้ง 3 คนเหล่านั้นเลยความเห็นรายหนึ่งเตือนสติว่า ซิโมนเป็นผู้ใหญ่แล้ว หากซิโมนประสงค์จะรื้อฟื้นสัมพันธ์แม่ลูกกับแชนน่อน ซิโมนย่อมทราบดีว่าจะต้องทำอะไรบ้าง แต่ในเมื่อซิโมนไม่ทำอะไรมานานกว่าสิบปีแล้ว ก็น่าจะตระหนักถึงคำตอบที่ปรากฏแจ่มแจ้งได้ด้านเว็บไซต์ข่าวทีวีบนยูทูป ช่อง Culture Spill รายงานถึงคำให้สัมภาษณ์ของซิโมนที่คุยกับพอดแคสต์ Call My Daddy ในเดือนเมษายนปีนี้ โดยแตะถึงเรื่องสาแหรกของครอบครัว ซึ่งซิโมนกล่าวโดยไม่ได้พูดถึงคุณแม่แชนน่อน และมุ่งเพียงจะพูดถึงคุณตาคุณยายกับคุณน้าชายเท่านั้นว่า คุณตามีศักดิ์เป็นคุณพ่อ ส่วนลูกชายของคุณตาย่อมเป็นคุณน้า แต่ก็มีศักดิ์เป็นพี่ชายเธอ เรื่องมันสับสนอยู่สักหน่อย เล่าลำบาก“เอาเป็นว่าคุณตาคุณยายคือคุณพ่อคุณแม่ของดิฉันค่ะ ดิฉันถูกเลือกไว้แล้ว ดิฉันได้รับพรมาอย่างนั้นค่ะ”พร้อมนี้ รายงานของ Culture Spill นำเสนอชัดเจนเสมอว่า ซิโมนไม่พูดถึงคุณแม่ และจะมุ่งพูดถึงแต่คุณตาคุณยาย ซึ่งมีพระคุณต่อเธออย่างที่สุด โดยบอกว่าเธอมีความสุขจริงๆ ที่ได้รับโอกาสครั้งที่ 2 ของชีวิตในความดูแลของคุณตาคุณยาย เธอเชื่อว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายกำหนดไว้แล้ว เธอจึงรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่ได้รับที่ทำให้เธอได้โอกาสที่จะมีชีวิตดีขึ้นCulture Spill จบรายงานด้วยการประเมินว่า“ซิโมนกล่าวแบบผู้ที่พึงพอใจอย่างซูเปอร์แฮปปี้กับจุดที่ตนดำรงอยู่ในปัจจุบัน”