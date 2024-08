‘ตอลิบาน’ สั่งปลดเจ้าหน้าที่ความมั่นคงกว่า 280 นาย โทษฐาน ‘ไม่ไว้เครา’

กระทรวงป้องกันอบายมุขและเผยแผ่คุณธรรม (Ministry for the Prevention of Vice and Propagation of Virtue) ระบุในรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีว่า ผู้ที่ถูกจับครึ่งหนึ่งถูกปล่อยตัวภายใน 24 ชั่วโมง แต่ไม่แจกแจงรายละเอียดว่าเป็นหญิงหรือชาย และกระทำความผิดในเรื่องใดโมฮิบุลเลาะห์ ม็อคลิส ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและกฎหมายประจำกระทรวง ระบุในงานแถลงข่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้ทำลาย “เครื่องดนตรี” จำนวน 21,328 ชิ้นในรอบปีที่ผ่านมา และยังป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์หลายพันรายนำ “ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาผิดศีลธรรม” เข้ามาจำหน่ายในท้องตลาดรายงานฉบับนี้ยังอ้างถึงเจ้าหน้าที่ความมั่นคง 281 นายที่ถูกสั่งปลดเนื่องจาก “ไม่ไว้เครา” ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับชายมุสลิมตามการตีความกฎหมายอิสลามอย่างเข้มงวดของพวกตอลิบานกระทรวงป้องกันอบายมุขและเผยแผ่คุณธรรมถูกตั้งขึ้นแทนที่ “กระทรวงเพื่อสตรี” ที่ถูกยุบไปหลังตอลิบานกลับเข้ามายึดอำนาจในปี 2021และถูกองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) วิจารณ์เรื่องการจำกัดสิทธิผู้หญิงและการกดขี่เสรีภาพในการแสดงออกของชาวอัฟกันคณะทำงานยูเอ็นในอัฟกานิสถานเคยเสนอรายงานว่า เจ้าหน้าที่กระทรวงศีลธรรมจะเข้าไปสกัดและจับกุมผู้หญิงที่แต่งกายไม่ถูกต้องตามหลักอิสลาม หรือเดินทางโดยไม่มี “ผู้ปกครอง” ที่เป็นชายมาด้วย และบางครั้งพวกเธอก็ถูกควบคุมตัวเอาไว้นานหลายชั่วโมงรัฐบาลตอลิบานออกมาตอบโต้รายงานเหล่านี้ว่า “ไม่มีมูล” พร้อมยืนยันว่ากฎเกณฑ์ต่างๆ ที่นำมาบังคับใช้สอดคล้องกับหลักกฎหมายอิสลามและจารีตประเพณีของชาวอัฟกันที่มา: รอยเตอร์