‘อีลอน มัสก์’ สัมภาษณ์สด ‘ทรัมป์’ ผ่าน X แต่เจอปัญหาโดนโจมตีไซเบอร์

มัสก์ ซึ่งเป็นเจ้าของเทสลา สเปซเอ็กซ์ รวมถึง X ออกมาโทษเหตุขัดข้องว่าเกิดจากปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์แบบ denial-of-service attack หรือ DoS ซึ่งหมายถึงการระดมส่งคำขอเข้าถึงข้อมูล หรือ traffic จำนวนมหาศาลเพื่อทำให้เซิร์ฟเวอร์ล่มใช้การไม่ได้ ทว่าคำกล่าวอ้างนี้ก็ยังไม่ได้การพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่

ทางด้านของ ทรัมป์ พยายามมองปัญหาในเชิงบวกด้วยการกล่าวแสดงความยินดีกับ มัสก์ ว่ามีแฟนคลับแห่เข้ามาฟังการสัมภาษณ์ครั้งนี้อย่างล้นหลาม โดยในบางช่วงนั้นพบว่ามีผู้เข้าร่วมรับฟังการสนทนามากถึง 1.3 ล้านคน





มัสก์ เปิดพื้นที่ให้ ทรัมป์ เป็นผู้นำในการพูดคุยโดยไม่โต้แย้งหรือท้าทายคำพูดที่บิดเบือนข้อเท็จจริง ตัวอย่างเช่นเมื่อ ทรัมป์ อ้างว่าประเทศอื่นๆ “ส่งอาชญากร” จากในเรือนจำของพวกเขาเข้ามายังสหรัฐฯ ผ่านพรมแดนทางใต้ รวมถึงเรื่องราคาเบคอนที่แพงขึ้น 4-5 เท่า เป็นต้น

ทรัมป์ เอ่ยโจมตี แฮร์ริส อยู่หลายครั้ง โดยเรียกเธอว่าเป็นพวก “ชั้นเลว” (third rate) “ไร้ศักยภาพ” (incompetent) และ “พวกคลั่งฝ่ายซ้ายสุดโต่ง” (radical left lunatic) ก่อนที่จู่ๆ จะหันมาชมรูปร่างหน้าตาของอีกฝ่ายว่าดูสวยคล้ายกับ เมลาเนีย ทรัมป์

ทรัมป์ และ มัสก์ ต่างป้อนคำสรรเสริญเยินยอกันไปมาหลายครั้ง โดยเจ้าของเทสลาได้กล่าวชื่นชมความกล้าหาญของอดีตผู้นำสหรัฐฯ ซึ่งผ่านประสบการณ์ถูกลอบสังหารมาหมาดๆ เมื่อเดือนที่แล้ว ในขณะที่ ทรัมป์ ก็ชม มัสก์ ว่าเป็นนายจ้างใจเด็ดที่กล้าไล่ออกพวกพนักงานซึ่งออกมาเรียกร้องเงื่อนไขการทำงานที่ดีกว่าเดิมทรัมป์ กล่าวมัสก์ ออกมาประกาศสนับสนุน โดนัลด์ ทรัมป์ ในการชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐฯ คนใหม่ทันที หลังเกิดความพยายามลอบสังหารผู้แทนรีพับลิกันรายนี้ที่เมืองบัตเลอร์ รัฐเพนซิลเวเนีย เมื่อวันที่ 13 ก.ค. แม้ว่า ทรัมป์ จะมีจุดยืนคัดค้านมาตรการอุดหนุนผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเทสลาก็ตามทีมหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งของโลกผู้นี้เคยสนับสนุนประธานาธิบดี โจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครตในศึกเลือกตั้งปี 2020 ก่อนจะค่อยๆ โน้มเอียงมาสู่ขั้วการเมืองฝ่ายขวามัสก์ กล่าวสรุปในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์การสนทนากับ มัสก์ ในครั้งนี้เป็นโอกาสให้ ทรัมป์ ได้ระบายความไม่พอใจ การใส่ไคล้โจมตีบุคคล รวมถึงกระพือข้อมูลเท็จต่างๆ ที่เขามักหยิบยกมาอ้างอยู่เป็นประจำผลการศึกษาพบว่า ผู้อพยพส่วนใหญ่ รวมถึงพวกที่หลบหนีเข้าสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมาย ไม่ได้มีสถิติก่ออาชญากรรมสูงกว่าคนอเมริกันโดยกำเนิดการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ยังเป็นความพยายามล่าสุดของ ทรัมป์ ที่จะดึงความสนใจมาจากรองประธานาธิบดี กมลา แฮร์ริส ซึ่งสร้างโมเมนตัมให้พรรคเดโมแครตกลับมาทำคะแนนนิยมตีตื้นและระดมเงินบริจาคได้อย่างมหาศาลทันที หลังจากที่ประกาศรับตำแหน่งผู้แทนพรรคต่อจากประธานาธิบดี โจ ไบเดน ซึ่งถอนตัวจากศึกเลือกตั้งเมื่อวันที่ 21 ก.ค."เธอดูเหมือนนักแสดงที่สวยที่สุด" ทรัมป์ เอ่ยถึงภาพวาด แฮร์ริส ซึ่งถูกนำไปลงปกนิตยสารไทม์ส"มันเป็นภาพวาด และเอาจริงๆ นะผมว่าเธอดูคล้ายกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งผู้ยิ่งใหญ่... เมลาเนีย"ทรัมป์ ยังแสดงความไม่พอใจที่พรรคเดโมแครตตัดสินใจเปลี่ยนเอา แฮร์ริส ขึ้นมาเป็นผู้แทนพรรคแทนที่ ไบเดน"เธอไม่เคยให้สัมภาษณ์แม้แต่ครั้งเดียวหลังจากที่แผนต้มตุ๋นนี้เริ่มขึ้น" ทรัมป์ กล่าว พร้อมอ้างว่าการที่ ไบเดน ถอนตัวนั้นแท้ที่จริงเป็นการถูก "รัฐประหาร" (coup) จากคนในพรรคต่างหากทรัมป์ เคยมีคะแนนนิยมนำ ไบเดน ในรัฐสมรภูมิสำคัญๆ ที่คาดว่าจะเป็นตัวตัดสินผลเลือกตั้งในวันที่ 5 พ.ย. ทว่าเวลานี้กลับถูก แฮร์ริส ทำคะแนนแซงหน้าได้แล้วในบางรัฐอดีตผู้นำสหรัฐฯ ซึ่งเคยแสดงจุดยืนต่อต้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามาโดยตลอดเริ่มปรับท่าทีใหม่หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนจาก มัสก์ โดยเขากล่าวเมื่อวานนี้ (12) ว่า รถอีวีที่ผลิตโดยเทสลานั้น "ยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อ"ทรัมป์ ยังเอ่ยชมประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน และผู้นำ คิม จองอึน แห่งเกาหลีเหนือ โดยระบุว่าบรรดาผู้นำชาติปรปักษ์ของสหรัฐฯ เหล่านี้ "กำลังทำผลงานได้ดีเยี่ยม" (at the top of their game)อีลอน มัสก์ ได้ปลดล็อกบัญชี X หรืออดีตทวิตเตอร์ให้กับ ทรัมป์ เพียง 1 เดือนหลังจากที่เข้าซื้อกิจการทวิตเตอร์เมื่อปี 2022 โดยก่อนหน้านั้นทวิตเตอร์ได้ระงับบัญชีของ ทรัมป์ แบบถาวรตามหลังเหตุจลาจลที่รัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ปี 2021 เนื่องจากเกรงว่าอดีตผู้นำรายนี้จะใช้มันเป็นเครื่องมือปลุกปั่นความรุนแรงอีก