วอชิงตันขึ้นบัญชีดำ 5 บริษัทจีนใช้ "แรงงานทาสอุยกูร์" รวมยักษ์ใหญ่ "บ.แรเอิร์ทแมกนีเซียมเทคโนโลยี" ฐานอยู่ "ฮ่องกง" โดนเบ็ดเสร็จทั้งหมด 73 แห่งในบัญชี

เรดิโอฟรีเอเชียของสหรัฐฯ รายงานวันพฤหัสบดีที่ 8 ส.ค.ว่า สหรัฐอเมริกาในวันพฤหัสบดี (8) อ้างอิงวันที่จากรอยเตอร์ ประกาศสั่งห้ามการนำเข้าจากบริษัทสัญชาติจีนเพิ่มอีก 5 แห่ง โดยกล่าวหาบริษัทที่ถูกนำเพิ่มเติมเข้าบัญชีล่าสุดว่า ได้ผลประโยชน์จากแรงงานทาสอุยกูร์ที่อยู่ภายใต้โครงการที่รัฐบาลปักกิ่งเรียกว่าผลจากคำสั่งแบนทำให้พลเมืองสหรัฐฯ ไม่สามารถทำธุรกิจกับบริษัท 73 แห่งตามกฎหมายการป้องกันแรงงานบังคับอุยกูร์ปี 2021 (the 2021 Uyghur Forced Labor Prevention Act’s Entity List) ถึงแม้การห้ามในวงกว้างต่อการนำเข้าสินค้าใดที่ผลิตโดยแรงงายทาสอุยกูร์นั้นยังคงอยู่การยื่นเรื่องแบน 5 บริษัทจีนเพิ่มเติมนั้นอาจต้องมีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯ ในการโต้แย้งต่อบัญชีดำดังกล่าว หรือสามารถพิสูจน์ได้ว่าบริษัทเหล่านี้ได้สิ้นสุดการมีความสัมพันธ์ต่อการใช้แรงงานทาสอุยกูร์ และสมควรที่จะได้รับการถอนชื่อออกจากบัญชีดำอ้างอิงจากเอกสารที่ถูกยื่นโดยกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯ DHS ในฐานะประธานของทีมการบังคับใช้แรงงานบังคับ FLET ได้ประกาศแจ้งต่อสาธารณะถึงการปรับปรุงทางบัญชีตามกฎหมายการป้องกันแรงงานอุยกูร์บังคับ UFLPA (Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) Entity List) ยื่นในวันพฤหัสบดี (8) และเผยแพร่ต่อสาธารณะในวันถัดมาทั้งนี้ แรงงานทาสอุยกูร์ที่หลบหนีออกไปได้รายงานถึงการต้องทำงานให้บริษัทจีนต่างๆ โดยที่ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนหรือได้แต่เป็นจำนวนที่น้อยมากเพื่อที่จะสามารถออกไปจากศูนย์อุยกูร์แต่ปักกิ่งปฏิเสธข้อกล่าวหาการใช้แรงงานทาสใดๆ พร้อมอ้างไปถึงโครงการว่าเป็น “โครงการออกจากความยากจน” ด้วยการจัดการฝึกทักษะแรงงานให้ชนกลุ่มน้อยอุยกูร์เหล่านี้การเพิ่ม 5 บริษัทจีนเข้าไปใหม่ส่งผลทำให้ปัจจุบันมีบริษัทจีนทั้งหมด 73 แห่งถูกกล่าวหาว่า 'ร่วมมือโดยตรง' ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ที่ส่วนใหญ่มีชนกลุ่มน้อยมุสลิมอุยกูร์อาศัยอยู่ หรือเป็นการจัดสิ่งอื่นจากบริษัทอื่นเรดิโอฟรีเอเชียรายงานว่า 5 บริษัทจีนที่โดนขึ้นบัญชีดำรวมถึงบริษัทผู้ผลิตโลหะแม็กนีเซียมอัลลอย บริษัท เอิร์ทแมกนีเซียมกรุ๊ปโฮลดิงส์ (Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings) ชื่อดังและบริษัทแม่เซนจูรีซันไชน์กรุ๊ปโฮลดิงส์ (Century Sunshine Group Holdings) ซึ่งบริษัททั้ง 2 แห่งต่างมีฐานอยู่ที่ฮ่องกงแต่ถูกกล่าวหาถึงการได้มาสิ่งของที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับแรงงานทาสจากซินเจียงสื่อสหรัฐฯ รายงานว่า บริษัทแรเอิร์ทแมกนีเซียมกรุ๊ปโฮลดิงส์ส่งออกผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมและผลิตภัณฑ์ทองแดง อ้างอิงจากเว็บไซต์ทางการของบริษัทเมื่อวันที่ 8 ส.ค. ว่า บริษัทมีฐานการผลิตที่ "ซินเจียง" ที่มีการใช้เทคโนโลยีระดับไฮเอนด์เพื่อตลาดและเทคโนโลยีในการนำด้านอุตสาหกรรมโดยอุตสาหกรรมโดยผลิตภัฑณ์แมกนีเซียมอัลลอยซึ่งเป็นวัสดุใหม่นั้นใช้ทั้งในอุตสหากรรมการผลิตรถยนต์และคอมพิวเตอร์ เป็นต้นรูชาน อับอาส (Rushan Abbas) ผู้อำนวยการบริหารองค์กรเพื่อมุสลิมอุยกูร์ที่มีฐานในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อสหรัฐฯ“มันเป็นเรื่องเศร้าแต่เป็นความจริงที่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อุยกูร์เกิดขึ้นและมันกลายเป็นผลประโยชน์สำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่” อับบาส กล่าว พร้อมกันนี้ ได้ยกย่องต่อรัฐบาลวอชิงตันในการเป็นผู้นำในการทำให้การใช้แรงงานทาสอุยกูร์นี้ต้องหมดไปพร้อมกันนี้ อับบาสยังได้เรียกร้องประเทศอื่นๆ ให้ดำเนินตามและออกกฎหมายข้อห้ามที่คล้ายกันเรดิโอฟรีเอเชีย รายงานเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากนี้บริษัทอื่นที่ถูกเพิ่มในบัญชีดำได้แก่ บริษัท Kashgar Construction Engineering (กรุ๊ป) Co., Ltd. บริษัท Xinjiang Habahe Ashele Copper Co., Ltd. รวมไปถึงบริษัท Xinjiang Tengxiang Magnesium Products Co., Ltd. ถูกกล่าวหาการใช้แรงงานทาสอุยกูร์โดยตรง