เหล่า Swifties ระทึก! ออสเตรียจับเพิ่มโจ๋อิรักวัย 18 ฝักใฝ่ IS เอี่ยวแผนบึ้มคอนเสิร์ต “เทเลอร์ สวิฟต์” ในเวียนนา ผู้ต้องหามือก่อเหตุออสเตรียนวัย 19 สารภาพเตรียมก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตาย

CNN ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(9 ส.ค)ว่า อ้างอิงจากแถลงการณ์ของกระทรวงมหาดไทยออสเตรียมีรายงานว่า ผู้ต้องสงสัยชาวอิรักวัย 18 ปีที่โดนจับกุมล่าสุดนั้นอยู่ในเครือข่ายเดียวกับผู้ต้องสงสัยหลักวัย 19 ปีชาวออสเตรียเชื้อสายมาซิโดเนียเหนือทั้งนี้ผู้ต้องหาวัย 19 ปียอมรับสารภาพว่า ได้ประกาศความภักดิ์ดีต่อกลุ่มก่อการร้าย IS และวางแผนเตรียมก่อเหตุก่อการร้ายเพื่อสังหารหมู่ให้ได้มากสุดถึง 20,000 คนที่คอนเสิร์ต Era Tours ของนักร้องขวัญใจคนทั่วโลก เทเลอร์ สวิฟต์ ที่ Ernst Happel Stadium นอกกรุงเวียนนากำหนดการคอนเสิร์ตเวียนนาระหว่างวันพฤหัสบดี(7)ไปจนถึงวันอาทิตย์(11)ผู้ต้องหาอื่นในคดีมีอายุ 17 ปีและอายุ 15 ปีตามลำดับโดนจับกุมในวันพุธ(7)เกี่ยวข้องกับแผนก่อการร้าย ซึ่งทั้ง 2 เกิดในออสเตรียเช่นเดียวกับผู้ต้องสงสัยหลักวัย 19 ปี โดยอีก 2 คนนั้นมีเชื้อชาติตุรกีหรือโครเอเชียหนังสือพิมพ์ออสเตรีย Kurier รายงานวันศุกร์(9)ว่า อย่างไรก็ตามผู้ต้องหาคนที่ 3 วัย 15 ปีนั้นถูกพิจารณาในฐานะ “พยานของคดี” และได้รับการปล่อยตัวCNN ชี้ว่ามีรายงานว่าผู้ต้องสงสัยพลเมืองอิรักวัย 18 ปีได้สาบานสวามิภักดิ์ต่อกลุ่มก่อการร้าย IS เมื่อวันที่ 6 ส.ค ที่ผ่านมาแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเขามีความเกี่ยวข้องอย่างไรต่อแผนการโจมตีคอนเสิร์ต Era Tour หนังสือพิมพ์ออสเตรียรายงานCNN รายงานก่อนหน้าว่า รัฐมนตรีมหาดไทยออสเตรีย เกอร์ฮาร์ด คาร์เนอร์ (Gerhard Karner) ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ออสเตรียมีรายงานได้รับข่าวกรองการโจมตีคอนเสิร์ต เทเลอร์ สวิฟต์ จากหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ จากการที่ออสเตรียมีกฎหมายไม่อนุญาตให้เฝ้าติดตามแอปแชที่กลุ่มผู้ต้องสงสัยวัยรุ่นใช้ติดต่อสื่อสาร"ชายวัยรุ่นที่โดนจับในเช้าวันพุธ(7)ที่เมืองเทอร์นิตซ์ (Ternitz) ทางตะวันออกของออสเตรีย วางแผนที่จะปลิดชีพตัวเองและสังหารคนจำนวนมาก อ้างอิงจากหัวหน้าหน่วยข่าวกรองภายในออสเตรีย โอมาร์ ไฮจาวี-เพิร์ชเนอร์ (Omar Haijawi-Pirchner)ไฮจาวี-เพิร์ชเนอร์ กล่าวแถลงต่อนักข่าวที่กรุงเวียนนาวันพฤหัสบดี(8)ว่า "เขาพูดว่าเขาตั้งใจที่จะก่อเหตุบุกโจมตีด้วยระเบิดและมีด" และเสริมต่อว่า "เขามีเป้าหมายที่จะปลิดชีพตัวเองพร้อมไปกับคนจำนวนมากระหว่างคอนเสิร์ตหากไม่ใช่วันนี้ก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้"เจ้าหน้าที่สอบสวนค้นพบสต็อกของสารเคมี เครื่องระเบิด ที่จุดระเบิดและเงินปลอมอีก 21,000 ยูโรที่บ้านผู้ต้องสงสัยวัย 19 ปีสวามิภักดิ์ IS โดยเขาถูกทำให้กลายเป็นผู้สวามิภักดิ์ทางออนไลน์อ้างอิงจากรอยเตอร์ หนึ่งในเพื่อนบ้านได้เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ออสเตรีย Puls24 ว่า ชายวัย 19 ปีเก็บตัวและไว้หนวดเครายาวเหมือนตาลีบันเดลีเทเลกราฟรายงานว่า ผู้ต้องสงสัยวัย 19 ปีประกาศสวามิภักดิ์ต่อกลุ่ม ISKP ที่มีฐานอยู่ในอัฟกานิสถาน อ้างอิงจากสถานีโทรทัศน์ออสเตรีย Oe24กลุ่มก่อการร้าย ISKP เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีสังหารหมู่คอนเสิร์ตกลางกรุงมอสโกเมื่อมีนาคมต้นปี สังหารไปราว 150 คน และยังข่มขู่ที่จะโจมตีสนามสเตเดียมในเมืองดอร์ทมุนด์ เมืองมิวนิก และกรุงเบอร์ลิน ของเยอรมันระหว่างการแข่งฟุตบอลยูโรแชมเปียนชิปส์ช่วงหน้าร้อนปีนี้เดลีเทเลกราฟชี้ว่า เจ้าหน้าที่สอบสวนออสเตรียเปิดเผยว่าา พบสิ่งของจำนวนมากเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้าย IS และกลุ่มก่อการร้ายเครือข่ายอัลกออิดะห์ที่บ้านของผู้ต้องสงสัยคนที่ 2ข่าวการยกเลิกคอนเสิร์ตเทเลอร์ สวิฟต์ที่กรุงเวียนนา ออสเตรียทำให้สาวกที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่นหรือหญิงสาวต่างออกมาแสดงความผิดหวังครั้งใหญ่และทำให้ลอนดอนซึ่งจะมีกำหนดการจัดคอนเสิร์ต Era Tour ครั้งต่อไป อ้างอิงจากเดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันศุกร์(9)ว่า ทางตำรวจสกอตแลนยาร์ด จะใช้ทุกข่าวกรองที่มีเพื่อประเมินก่อนคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นที่เวมบลีย์สัปดาห์หน้าซึ่งหนึ่งในผู้ต้องสงสัยอายุ 17 ปีนั้นได้เข้าทำงานกับบริษัทไม่กี่วันก่อนหน้าซึ่งบริษัทแห่งนี้ทำหน้าที่ให้บริการที่สนามกีฬา Ernst Happel Stadium สถานที่จัดคอนเสิร์ต อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงออสเตรีย