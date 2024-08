บ้านเมืองส่อลุกเป็นไฟ! มัสก์เชื่อ UK หนีไม่พ้น 'สงครามกลางเมือง' หลังเกิดจลาจลทั่วประเทศต่อต้านผู้อพยพ (ชมคลิป)

หลายเมืองในสหราชอาณาจักร ในนั้น เช่น ลิเวอร์พูล น็อตติ้งแฮม ลีดส์ เบลฟาสต์ สโต๊กออนเทรนท์ แบล็คพูล และฮัลล์ รวมถึงที่อื่นๆ ดำดิ่งสู่ความยุ่งเหยิง ตามหลังเหตุคนร้ายใช้มีดแทงผู้คนในเมืองเซาท์พอร์ท ของอังกฤษ ส่งผลให้เด็กเสียชีวิต 3 รายและบาดเจ็บหลายคน เหตุโจมตีดังกล่าวลงมือโดย อาเซล รูดาคูบานา วัย 17 ปี ที่เกิดในสหราชอาณาจักร แต่เป็นลูกของพ่อแม่ผู้อพยพชาวรวันดา หลังก่อนหน้านั้นมีข่าวลือแพร่สะพัดบนสื่อสังคมออนไลน์ คนร้ายเป็นผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย ที่ใช้เรือลอบเดินทางมายังสหราชอาณาจักรเหตุการณ์อันน่าสลดนี้โหมกระพือการประท้วงในมากมายหลายเมือง โดยในวิดีโอต่างๆ พบเห็นพวกผู้ชุมนุมพากันตะโกนต่อต้านผู้อพยพและต่อต้านอิสลาม จุดไฟเผาและจุดพลุ รถยนต์หลายคันถูกไฟไหม้และอาคารหลายหลังได้รับความเสียหาย ในนั้นรวมถึงกรณีที่บางส่วนก่อจลาจล สวมหน้ากากเผาโรงแรมที่ผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่ รวมทั้งยังขว้างปาไม้ ขวดแก้ว และเก้าอี้ระหว่างปะทะกับตำรวจ นำมาซึ่งการจับกุมหลายร้อยคนและเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งอีลอน มัสก์ ระบุว่า "สงครามกลางเมืองเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้" ในการโพสต์แสดงความคิดเห็นในคลิปวิโอหนึ่งบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ที่แชร์โดยผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รายหนึ่ง ที่บ่งชี้ว่าความโกลาหลนี้มีต้นตอจากการไหลบ่าเข้ามายังสหราชอาณาจักรของพวกผู้อพยพ และนโยบายเปิดพรมแดนเยฟตี คูเปอร์ รัฐมนตรีมหาดไทยของสหราชอาณาจักร เตือนว่าพวกที่เกี่ยวข้องกับ "ความอลม่านและก่อความรุนแรงที่มีความผิดทางอาญาบนท้องถนนของเรา จะต้องชดใช้ราคาแพง และเจอกับบทลงโทษหนักหน่วงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้" ขณะที่นายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งได้แค่ 1 เดือนเศษ บอกว่ารัฐบาลสหราชอาณาจักร "สนับสนุนตำรวจให้ใช้ทุกมาตรการที่จำเป็น เพื่อรักษาความสงบและปลอดภัยบนท้องถนนของเรา"ริชาร์ด เดียร์เลิฟ อดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกรอง MI6 กล่าวอ้างโดยปราศจากหลักฐานใดๆ ระบุรัสเซียกำลังพยายามโหมกระพือการประท้วง ด้วยการเผยแพร่ความเท็จว่าคนร้ายในเหตุโจมตีที่เซาท์พอร์ทเป็นผู้ลี้ภัย เขาบอกด้วยว่าข่าวปลอมนี้แพร่กระจายโดย Channel3 Now ซึ่งเขากล่าวอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัสเซียสถานทูตรัสเซียในลอนดอน ปฏิเสธคำอ้างนี้ เรียกมันว่าเป็นคำกล่าวหา "หลอกปั่นหัว ที่คาดหมายไว้อยู่แล้ว" พร้อมระบุ เดียร์เลิฟ เป็นหนึ่งในบุคคลที่ช่วยบั่นทอนเสถียรภาพ "ในเกือบทุกประเทศและทุกภูมิภาค ด้วยการจัดฉากความเคลื่อนไหวกระแสไหลบ่าผู้ลี้ภัยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน"เดิมทีสำนักข่าว Channel3 Now ระบุตัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็นนายอาลี อัล-ชาคาติ ผู้ยื่นขอลี้ภัย ที่ว่ากันว่าเดินทางด้วยเรือมายังสหราชอาณาจักรเมื่อปีที่แล้ว รายงานข่าวบอกว่าเขาอยู่ในบัญชีจับตามองของ MI6 และเป็นที่รู้จักดีของหน่วยบริการด้านสุขภาพจิตของเมืองลิเวอร์พูล อย่างไรก็ตาม ต่อมา Channel3 Now ซึ่งดูมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการรายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุยิงกันต่างๆ โดยเฉพาะในอเมริกา ได้ลบคำกล่าวอ้างดังกล่าวทิ้งแล้วเช่นเดียวกับสหภาพยุโรป (อียู) ทางสหราชอาณาจักรกำลังประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี ในการรับมือกับการไหลบ่าเข้ามาของพวกผู้อพยพ ในรอบ 12 เดือน จนถึงเดือนมิถุนายน 2023 ตัวเลขผู้อพยพที่เดินทางเข้ามายังประเทศแห่งนี้อยู่ที่ 685,000 รายในวันจันทร์ (5 ส.ค.) นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ ประกาศ "ลงโทษทางอาญาอย่างรวดเร็ว" กับพวกก่อจลาจลขวาจัดตามเมืองต่างๆ ของประเทศ ซึ่งก่อความเสียหายอย่างกว้างขวางและมีผู้ถูกจับกุมเกือบ 400 คน และในช่วงเย็นวันเดียวกันนี้ ก็เกิดเหตุปะทะรอบใหม่ขึ้นอีกรอบ ณ ที่ชุมนุมหลายจุดทั่วประเทศ แต่ไม่รุนแรงเท่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้ สำนักข่าวสกายนิวส์ รายงานว่ามีเหตุเผชิญหน้ากันอย่างเคร่งเครียดระหว่างพวกผู้ประท้วงขวาจัดกับพวกผู้ชุมนุมฝ่ายตรงข้าม ในเมืองพลีมัธ ทางตะวันตกเฉียงใต้ความเห็นของ สตาร์เมอร์ มีขึ้นหลังจากเขาเสร็จสิ้นการประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรีและเหล่าผู้บัญชาการตำรวจ หารือสถานการณ์ความไม่สงบที่ปะทุขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่แล้ว (30 ก.ค.) ตามหลังเหตุไล่แทงที่มีเด็กเสียชีวิต 3 ราย ในเซาท์พอร์ท ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษนอกจากนี้ เขาเผยด้วยว่าตำรวจที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นพิเศษถูกสั่งให้เตรียมพร้อมสำหรับเข้าประจำการ เพื่อสนับสนุนกองกำลังท้องถิ่น หากว่ามีเหตุจลาจลปะทุขึ้นมาอีกสภาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสหราชอาณาจักร เปิดเผยว่าจนถึงตอนนี้มีผู้จับกุมแล้ว 378 ราย และคาดหมายว่าจะมีการรวบตัวคนอื่นๆ เพิ่มเติมอีก เพื่อนำคนเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม(ที่มา : เอเอฟพี/อาร์ทีนิวส์)