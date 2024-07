ลุกลาม!รองผู้นำสโลวาเกียบอยคอตต์ไม่ร่วมพิธีปิด โวยปารีสเกมส์เปลี่ยนกีฬามนุษยชาติเป็นโรงละครฝ่ายซ้าย

ทาราบา เป็นหนึ่งเหล่าบุคคลและสถาบันต่างๆ ของศาสนาอื่นๆ ในนั้นรวมถึงอิสลาม เช่นเดียวกับบรรดาผู้นำและเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั่วโลก ที่ออกมาประณามพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2024 เมื่อวันศุกร์(26ก.ค.) ว่าขาดความเคารพต่อศาสนาคริสต์เป็นอย่างสูง"ผมตั้งใจจะเป็นตัวแทนของสโลวาเกียในพิธีปิด แต่สำหรับโลกปกติทั่วไป กีฬาโอลิมปิกครั้งนี้จะป็นสัญลักษณ์แห่งความเสื่อมโทรมไปตลอดกาล เป็นลักษณ์ของการใช้กีฬาอันสวยงามในทางที่ผิดและเปลี่ยนกีฬาของโรงละครการเมืองของพวกหัวก้าวหน้า" รองนายกรัฐมนตรีสโลวาเกียเขียนบนแฟซบุ๊ก "เพราะฉะนั้น ผมจึงตัดสินใจไม่เข้าร่วมพิธีปิด"ทาราบา กล่าวอ้างถึงพิธีเปิดอันน่าอับอาย จนกระทั่งทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ต้องลบคลิปมันออกจากโลกออนไลน์ "มันคือการดูหมิ่นศาสนาคริสต์ และเป็นตัวแทนของความเสื่อมทราม มาถึงขั้นที่ว่าพวกเขาได้ล่วงละเมิดโลกปกติทั้งมวล โลกปกติที่ตระหนักดีถึงความแตกต่างว่าอันไหนคือวัฒนธรรม อันไหนเป็นขยะ" เขาเขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ทั้งนี้แม้ ทาราบา เป็นเพียงรองนายกรัฐมนตรี ของนายกรัฐมนตรีโรเบิร์ต ฟิโก แต่เขาได้ก้าวเข้ามาแบกรับความรับผิดชอบแทนบางส่วน หลังจาก ฟิโก ถูกยิงหลายนัดในเหตุลอบสังหารเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม แม้นับตั้งแต่นั้น ฟิโก ได้ฟื้นตัวและกลับมาทำหน้าที่แล้ว แต่ ทาราบา ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนเดินทางมายังกรุงปารีสแทนชาวคริสเตียนจากทั่วโลก ต่างออกมาประณามและประท้วงการตัดสินใจองฝ่ายจัดปารีสเกมส์ ที่ปิดฉากพิธีเปิด ด้วยการแสดงชุดหนึ่ง ซึ่งล้อเลียนภาพจิตกรรมชื่อก้อง "The Last Supper" ของศิลปินระดับโลก เลโอนาร์โด ดา วินชี ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามพระวรสารภาพเกี่ยวกับอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูกับอัครทูต ก่อนที่จะทรงถูกนำไปตรึงกางเขนฝ่ายจัดพิธีเปิดได้ออกมาขอโทษต่อความขุ่นเคืองใดๆ โดยบอกว่า "ไม่เคยไม่เจตนาแสดงความไม่เคารพต่อศาสนาไหนๆ" พร้อมบอกว่า "ถ้าผู้คนรู้สีกขุ่นเคือง แน่นอนว่า เราเสียใจเป็นอย่างยิ่ง" แอนน์ เดส์ชองส์ โฆษกปารีสโอลิมปิก 2024 กล่าวในวันอาทิตย์ (28 ก.ค.)อย่างไรก็ตามทาง โธมัส โจลลี อาร์ตไดเรกเตอร์ของพิธีเปิดโอลิมปิกปารีส 2024 อ้างว่าเขาไม่ได้แรงบันดาลใจจากภาพวาด "The Last Supper" ของ เลโอนาร์โด ดา วินชี และปกป้องงานของเขาว่า "เราต้องการพูดถึงความหลากหลาย ความหลากหลายที่นำพาเรามาอยู่ด้วยกัน เราต้องการนับรวมทุกๆคน"คณะกรรมการโอลิมปิกสากล ตอบสนองเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยการลบคลิปพิธีเปิดออกจากช่องยูทูปอย่างเป็นทางการ รวมถึงยื่นดำเนินการ Copyright Strike หรือร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ กับบรรดาครีเอเตอร์ที่นำคลิปใดๆของพิธีเปิดไปใช้ทางออนไลน์(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)