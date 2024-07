โดนเองถึงกับร้อง! นักแสดงดูหมิ่นคริสต์ในพิธีเปิดโอลิมปิก ยื่นฟ้องถูกคุกคามบนโลกออนไลน์

ดีเจ บาร์บารา บุตช์ อ้างว่าเธอต้องเผชิญกับกระแสคำขู่ทางออนไลน์ที่ไหลบ่าเข้ามา ตามหลังฉากอันเป็นที่ถกเถียง ณ พิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ที่ทางกรุงปารีสรับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพ ขณะที่ทนายความของ บุตช์ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอพีว่า เธอได้ยื่นร้องเรียนทางกฎหมายอย่างเป็นทางการแล้ว โดยอ้างว่าถูกตามราวี ขู่เอาชีวิตและดูหมิ่นบนโลกออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ทนายความบอกว่าคำร้องดังกล่าวไม่ได้ระบุชื่ออย่างเจาะจงต่อผู้กระทำผิด หรือกลุ่มผู้กระทำผิดไหนๆ ในคำกล่าวหาทางอาญาสำนักงานอัยการฝรั่งเศส ยืนยันว่าได้รับคำร้องของ บุตช์ แล้ว และบอกว่าได้มอบหน้าที่การสืบสวนแก่ตำรวจหน่วยหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านต่อสู้กับอาชญากรรมจากความเกลียดชัง โดยตำรวจจะมุ่งเน้นไปที่ "สารต่างๆ ที่มีอคติบนพื้นฐานของแนวโน้มทางศาสนาหรือทางเพศที่ส่งมาหาเธอ รวมไปถึงที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์"แม้ โธมัส โจลลี อาร์ตไดเรกเตอร์ของพิธีเปิดโอลิมปิกปารีส 2024 อ้างว่าเขาไม่ได้แรงบันดาลใจจากภาพวาด "The Last Supper" ของ เลโอนาร์โด ดา วินชี แต่พวกนักวิจารณ์ตีความว่าบางส่วนของการแสดงที่มี บุตช์ ร่วมด้วย เป็นการล้อเลียนภาพวาดอันโด่งดังของ ดา วินชี ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามพระวรสารภาพเกี่ยวกับอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูกับอัครทูต ก่อนที่จะทรงถูกนำไปตรึงกางเขนบุตช์ สาวเลสเบียน ซึ่งเรียกตัวเธอเองว่าเป็น "นักเคลื่อนไหวแห่งความรัก" คือคนที่สวมชุดเดรสสีน้ำเงินและมงกุฎในการแสดงชุดดังกล่าวในสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุเมื่อวันจันทร์ (29 ก.ค.) เรียกการแสดงชุดนี้ว่าน่าอดสู "ผมเป็นคนที่มีใจเปิดกว้างมากๆ แต่มันคิดว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นน่าอดสู" เขากล่าวเมื่อถูกถามถึงประเด็นการแสดงล้อภาพวาด "The Last Supper" ในพิธีเปิดปารีสเกมส์เหล่าบิช็อปคาทอลิกฝรั่งเศส บุคคล และสถาบันต่างๆ ของศาสนาอื่นๆ ในนั้นรวมถึงอิสลาม เช่นเดียวกับบรรดาผู้นำโลกและเจ้าหน้าที่ระดับสูงต่างออกมาแสดงความคร่ำครวญการแสดงชุดดังกล่าวที่ทำร้ายและล่วงละเมิดชาวคริสเตียน ความเคลื่อนไหวที่กระตุ้นให้ฝ่ายจัดโอลิมปิกปารีส ต้องรุดออกมาขอโทษและบอกว่าไม่เคยไม่เจตนาแสดงความไม่เคารพต่อศาสนาไหนๆบุตช์ ระบุในถ้อยแถลงที่โพต์บนเทเลแกรม บอกว่า "ไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตาม ฉันยังอยู่ ฉันไม่เคยอับอายในสิ่งที่ฉันเป็น และฉันรับผิดชอบในทุกๆ สิ่ง ในนั้นรวมถึงตัวเลือกทางศิลปะของฉัน ตลอดชีวิตของฉัน ฉันไม่ยอมเป็นเหยื่อ ฉันจะไม่หุบปากพูด"เธอกล่าวต่อว่าเธอรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแสดงในพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ (26 ก.ค.) และในใจของเธอเต็มไปด้วยความปรีดานักแสดงอีกคนที่อยู่ในฉากอันเป็นที่ถกเถียง แดร็กควีนพาโลมา กล่าวว่า เธอจะไม่ยื่นฟ้องแบบเดียวกับ บุตช์ "แต่หากยังคงถูกดูหมิ่นอย่างไม่ลดละ ฉันจะร่วมกับเพื่อนของฉัน บาร์บารา บุตช์ ในวิธีการของเธอ สำหรับตอนนี้ ฉันมุ่งให้ความสำคัญกับสารแห่งความรักหลายพันข้อความที่ฉันได้รับมากกว่า"(ที่มา : เอพี)