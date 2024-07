ฝ่ายแบกหน้าแตกยับ!นักแสดงยอมรับจงใจล้อภาพดาวินชี ดูหมิ่นศาสนาคริสต์ในพิธีเปิดปารีสเกมส์

บรรดานักแสดงออกมายืนยันในเรื่องนี้ผ่านข้อความที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์และในการให้สัมภาษร์กับสื่อมวลชน ซึ่งมันสวนทางกับคำอธิบายของคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันปารีสเกมส์ ที่อ้างว่าฉากซึ่งเป็นที่ถกเถียง "มาจากการตีความ ไดโอนีซุส เทพเจ้าแห่งไวน์และงานเลี้ยง ที่ทำให้เราตระหนักถึงการใช้ความรุนแรงอย่างไม่สมเหตุสมผลของมนุษย์"Drag Queen ฝรั่งเศสและแรปเปอร์ ที่รู้จักกันในนาม Piche จากรายการโชว์ Drag Race France ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแดนน้ำหอม ยอมรับว่ามีเจตนาสร้างเรื่องราวเลียนแบบ ภาพวาด "Last Supper" หรือพระกระยาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู"ฉันได้รับข้อความสนับสนุนมากมายและจากผู้คนที่มีความสุขมากที่เห็นฉันอยู่ที่นั่น และรู้สึกประหลาดใจมากที่มี Drag Queen อยู่ในพิธีเปิด" เธอกล่าว พร้อมระบุเสียงต่อต้านที่มีต่อการแสดง บ่งชี้ว่า "เราประสบความสำเร็จและเราทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำ""ศิลปะล้วนมีความเห็นแตกแยกเสมอ ตราบใดที่มันไม่ก่อความเคลื่อนไหวของผู้คน สำหรับฉันแล้ว มันก็ไม่ใช่ศิลปะ" เธอกล่าว พร้อมอ้างว่าการล้อเลียนแบบ Last Supper ไม่ใช่การยั่วยุ แต่เป็นการนำเสนอตามพระคัมภีร์ไบเบิลที่ถูกดัดแปลงในวัฒนธรรมร่วมสมัยมาหลายทศวรรษ และที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาใดๆ"ไม่เห็นจะมีการยั่วยุใดๆหรืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องหยาบคาย เราไม่ได้นำภาพวาดมาเล่นสนุกใดๆ" Piche กล่าว "มันเป็นแค่เรื่องของความหลากหลาย และ Drag Queen ใช้มันเป็นตัวแทนของทางกลุ่มเท่านั้น"บาร์บารา บุตช์ สาวเลสเบียน ซึ่งสวมชุดเดรสสีน้ำเงินและมงกุฏในการแสดงชุดดังกล่าว อ้างว่าพิธิเปิดโอลิมปิกมีความตั้งใจนำพาทุกคนมาเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งนี้เธอได้โพสต์ภาพหน้าจอการแสดงของตนเองในการแสดงล้อเลียน Drag Queen ที่ถูกตัดต่อวางไว้บนภาพวาดดั้งเดิมของดาวินชี พร้อมกับเขียนข้อความแสดงความตื่นเต้นยินดี ซึ่งเท่ากับเป็นการยอมรับกลายๆมามันเป็นการล้อเลียนภาพ Last Supperก่อนที่ต่อมา บุตช์ จะลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งการแสดงชุดนี้ก่อความขุ่นเคืองแก่คนทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสต์ศาสนิกชน "พิธีนี้น่าเสียดายที่มีฉากที่ศาสนาคริสต์ถูกล้อเลียนและเยาะเย้ย ซึ่งเราเสียใจอย่างสุดซึ้ง” การประชุมเหล่าบิชอป ระบุในแถลงการณ์เมื่อวันเสาร์ (27 ก.ค.) "เราขอขอบคุณสมาชิกของนิกายทางศาสนาอื่นๆ ที่ได้แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับเรา" ถ้อยคำหนึ่งจากคำแถลงดังกล่าวและว่า "เช้านี้เรานึกถึงชาวคริสต์ทุกคนในทุกทวีปที่เจ็บปวดจากฉากบางฉากที่เกินจริงและยั่วยุ"ขณะที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งฝรั่งเศส เผยแพร่ถ้อยแถลงระบุว่า "พิธีเปิดนี้มอบการแสดงที่น่าอัศจรรย์ สวยงามและสนุกสนานแก่ทั่วโลก เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกและได้รับยกย่องในระดับสากล แต่น่าเสียดายในนั้นกลับมาฉากแห่งการล้อเลียนและเย้ยหยันศาสนาคริสต์ ซึ่งน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง""เราคิดว่าชาวคริสเตียนทุกคนในทุกทวีป ล้วนเจ็บปวดกับฉากบางฉากที่ทำให้เจ็บแค้นและยั่วยุ เราอยากให้พวกเขาตระหนักว่าการเฉลิมฉลองโอลิมปิก เป็นอะไรที่เหนือกว่าอุดมการณ์อคติของศิลปินบางคน" ถ้อยแถลงระบุ(ที่มา:คาทอลิกเฮรัลด์)