จีนเน้นหนัก‘การพึ่งตนเอง’ในการประชุมครั้งสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์ที่เพิ่งรูดม่านเสร็จสิ้น

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)20/07/2024การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (พคจ.) ชุดที่ 20 เสร็จสิ้นลงเมื่อวันพฤหัสบดี (18 ก.ค.) ที่ผ่านมา โดยมีการรับรองแผนระยะห้าปีฉบับหนึ่งซึ่งมุ่งหมายที่จะยกระดับอุตสาหกรรมต่างๆ ของจีน และผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านต่างๆ ให้คืบหน้าต่อไปอีกคณะกรรมการกลาง พคจ. ชุดนี้ซึ่งมีจำนวนราวๆ 200 คน ได้พิจารณาและลงมติรับรองแผนการดังกล่าวข้างต้นที่ใช้ชื่อว่า “ญัตติว่าด้วยการปฏิรูปโดยรอบด้านให้หยั่งรากลึกต่อไปอีกเพื่อทำให้กระบวนการสู่ความทันสมัยของจีนก้าวหน้าไป” (Resolution on Further Deepening Reform Comprehensively to Advance Chinese Modernization) ระหว่างการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 3 เป็นเวลา 4 วันคราวนี้สมาชิกสำรองของคณะกรรมการกลางที่มีจำนวนทั้งสิ้น 165 คน รวมทั้งพวกเจ้าหน้าด้านวินัยบางคน, นักวิชาการ, ผู้เชี่ยวชาญ, และตัวแทน พคจ. อื่นๆ จำนวนหนึ่งก็ได้เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะครั้งนี้ด้วย จวบจนถึงวันศุกร์ (19 ก.ค.) ญัตตินี้ในเวอร์ชั่นเป็นทางการฉบับเต็ม ยังไม่ได้มีการนำออกมาเผยแพร่ แต่พวกเจ้าหน้าที่ พคจ. หลายรายก็ได้แจกแจงรายละเอียดเนื้อหาของญัตตินี้ให้ทราบกัน ณ การประชุมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน“ญัตติฉบับนี้ ซึ่งถือการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นหัวหอก เป็นการวางแผนอย่างรอบด้านสำหรับการปฏิรูปในแวดวงอันหลากหลายและในแง่มุมอันหลากหลาย ” ถัง ฟังอี้ว์ (Tang Fangyu) รองผู้อำนวยการ (deputy head) สำนักงานวิจัยนโยบาย (Policy Research Office) แห่งคณะกรรมการกลาง พคจ. กล่าวในการประชุมแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ (19 ก.ค.) และระบุว่า “ญัตติฉบับนี้บรรจุเอาไว้ด้วยมาตรการการปฏิรูปสำคัญๆ มากกว่า 300 มาตรการ ทั้งหมดต่างเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปในระดับของระบบต่างๆ, กลไกต่างๆ, และสถาบันต่างๆ”ถัง บอกว่า กระบวนการมุ่งสู่ความทันสมัยที่กำลังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องของจีน ต้องเผชิญกับประเด็นปัญหาอันสลับซ้บซ้อนจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปฏิรูปต่างๆ อย่างรอบด้านให้หยั่งลึกยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อทำให้ความสัมพันธ์ทางการผลิต (relations of production)ปรับตัวเข้ากับพลังการผลิต (productive forces) ได้ดียิ่งขึ้น, โครงสร้างส่วนบน (superstructure) ปรับตัวเข้ากับฐานทางเศรษฐกิจ (economic base) ได้ดียิ่งขึ้น, และ การบริหารในระดับชาติ (national governance) ปรับตัวเข้ากับการพัฒนาทางสังคม (social development) ได้ดียิ่งขึ้นขณะที่ หัน เหวินซิ่ว (Han Wenxiu) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแห่งสำนักงานคณะกรรมการกลางเพื่อกิจการการเงินและเศรษฐกิจ (Office of the Central Committee for Financial and Economic Affairs) กล่าวว่า จีนจะเร่งรัดความพยายามในการสร้างระบบตลาดที่มีมาตรฐานสูง (high-standard market system) ขึ้นมา โดยที่เรื่องนี้ยังคงเป็นภารกิจการปฏิรูปอันสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับประเทศเขาย้ำว่าจะมีการใช้ความพยายามเพื่อสร้างตลาดระดับชาติที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมไปถึงการพัฒนาตลาดที่ดินเพื่อการก่อสร้างทั้งในเขตเมือง-ในเขตชนบทซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ตลาดข้อมูลและเทคโนโลยีซึ่งมีการบูรณาการกันทั่วประเทศ, และตลาดกระแสไฟฟ้าระดับชาติซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก่อนหน้านั้น ในแถลงการณ์ของการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 3 ที่เผยแพร่ออกมาตั้งแต่วันพฤหัสบดี (18 ก.ค.) พคจ.ระบุว่า วัตถุประสงค์ต่างๆ โดยองค์รวมของการปฏิรูปอย่างหยั่งรากลึกโดยรอบด้าน คือการดำเนินการปรับปรุงและการพัฒนาระบอบสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีนอย่างต่อเนื่อง และการสร้างความทันสมัยให้แก่ระบบและศักยภาพสำหรับการบริหารปกครองของจีน“ภายในปี 2035 เราจะเสร็จสิ้นการสร้างเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยมที่มีมาตรฐานสูงในทุกๆ ด้าน, ปรับปรุงยกระดับระบบสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีนให้คืบหน้าไปอีก, สร้างความทันสมัยโดยทั่วไปให้แก่ระบบและศักยภาพสำหรับการบริหารปกครองของเรา, และทำให้การสร้างความทันสมัยแบบสังคมนิยมกลายเป็นความจริงขึ้นมาโดยพื้นฐาน” แถลงการณ์ฉบับนี้ระบุแถลงการณ์กล่าวต่อไปด้วยว่า ภารกิจการปฏิรูปต่างๆ ที่ระบุเอาไว้ในญัตติฉบับนี้จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในเวลาก่อนการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 80 ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2029 โดยที่จีนยังจะกลายเป็นประเทศสังคมนิยมทันสมัยที่ยิ่งใหญ่ในทุกๆ ด้านภายในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษนี้แถลงการณ์และญัตตินี้ออกมาหลังจากที่ ฉิวสือ (Qiushi แปลว่า แสวงหาความจริง) วารสารทางทฤษฎีที่เป็นทางการของ พคจ. ได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความชิ้นหนึ่งเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ซึ่งใช้ชื่อเรื่องว่า “ต้องธำรงรักษาความเชื่อมั่นตนเองและการพึ่งตนเอง” (Must maintain self-confidence and self-reliance)บทความนี้ ซึ่งเป็นการวบรวมคำปราศรัยครั้งต่างๆ ที่ผ่านๆ มาของ สี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ พคจ. ระบุว่า จีนต้องยืนหยัดอย่างมั่นคงในความเชื่อมั่นที่มีอยู่กับลัทธิมาร์กซ์ และในสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีน บทความนี้กล่าวอีกว่า จีนไม่ควรที่จะ “กลืนกินแนวความคิดต่างด้าวโดยไม่นำเอามาย่อยเสียก่อน” หรือที่พูดกันเป็นภาษาจีนกลางว่า “สือ หยาง ปู๋ ฮั่ว” (Shi Yang Bu Hua)วลีนี้ถูก สี นำมาใช้ในคำปราศรัยเกี่ยวกับลัทธิมาร์กซที่เขากล่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2015 ในตอนนั้น สีบอกว่า จีนควรต้องยึดมั่นอยู่กับหลักการต่างๆ และระเบียบวิธีของเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบนักลัทธิมาร์กซ์ เมื่อจะนำเอาความรู้ทางด้านเศรษฐกิจและการเงินของตะวันตกเข้ามาใช้งานเขากล่าวว่า ความรู้ของต่างประเทศที่สามารถช่วยเหลือจีนในการขยายการผลิตและในการขยายตลาด เป็นสิ่งที่สมควรจะดูดซับเข้ามา ทว่าพวกความรู้ซึ่งสะท้อนคุณสมบัติและค่านิยมของอุดมการณ์ทุกนิยมนั้นจะต้องไม่ลอกเลียนนำเอามาใช้ในจีน“สือหยางปู๋ฮั่ว” ยังถูกใช้ในบริบทที่กว้างขวางยิ่งขึ้นในบทความชิ้นอื่นๆ ของ พคจ. เพื่อเตือนให้ประชาชนระลึกว่าจีนควรเรียนรู้จากประสบการณ์ของต่างชาติ ทว่าต้องไม่ให้ตัวเองกลายเป็นตะวันตกอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาดำเนินการปฏิรูประบบวัฒนธรรม, ระบบการเมือง, และระบบกฎหมายของตนเองสำหรับปฏิกิริยาจากทางไต้หวัน ปรากฎว่าพวกนักวิชาการที่นั่นได้ถือโอกาสวิพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่ เป็นต้นว่า หง เหยาหนาน (Hung Yao-Nan) นักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยตัมกัง (Tamkang University) ได้กล่าวในเวทีอภิปรายแห่งหนึ่งในไต้หวันเมื่อวันพฤหัสบดี (18 ก.ค.) ว่า การที่ สี กำลังเรียกร้องให้ไปสู่ความทันสมัยแบบสังคมนิยมเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าเขาปฏิเสธไม่ยอมรับเศรษฐกิจตลาดและระบบการเมืองแบบตะวันตก ซึ่ง หง กล่าวว่าเป็นสิ่งที่มีการวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 400 ถึง 500 ปีที่ผ่านมาหง ยังวิจารณ์เยาะๆ ว่า ทั้งๆ ที่เกิดความเพลี่ยงพล้ำทางเศรษฐกิจอย่างเห็นๆ กันอยู่ในจีนในช่วงหลังๆ นี้ แต่ สี ยังคงเชื่อว่าโลกทุกวันนี้กำลังเกิด “การเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่โตชนิดที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนในรอบ 100 ปี” และอารยธรรมตะวันตกกำลังเสื่อมทรามลง ขณะที่อารยธรรมของจีนกำลังก้าวผงาดขึ้นมาทางด้าน หมิง จูเจิ้ง (Ming Chu-cheng) ศาสตราจารย์แห่งภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University) วิจารณ์ว่า การปฏิรูปเศรษฐกิจของสี นั้นเป็นการกลับหัวกลับหางจากสิ่งที่ดำเนินการโดยอดีตผู้นำจีน เติ้ง เสี่ยวผิง โดยที่ เติ้ง เปิดทางให้มีการกระจายอำนาจของรัฐบาลและส่งเสริมพวกนโยบายทางเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นหมิง เย้ยว่า ขณะที่ สี อ้างว่าสนับสนุนว่าเศรษฐกิจแบบตลาด แต่ในทางเป็นจริงแล้วเขากำลังทำสิ่งตรงกันข้ามด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่พวกรัฐวิสาหกิจในระบบเศรษฐกิจของจีนตอนที่วารสารฉิวสือ ตีพิมพ์เผยแพร่บทความของ สี ในวันที่ 15 กรกฎาคม สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนก็ได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทวิจารณ์ชิ้นหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหายกย่อง สี ว่าเป็น “นักปฏิรูปสูงสุด” (supreme reformist) ของจีน ซึ่งพวกไต้หวันเยาะหยันว่าเป็นตำแหน่งที่สูงส่งยิ่งกว่าที่เคยเรียกขาน เติ้ง ว่าเป็น “สถาปนิกแห่งการปฏิรุปทางเศรษฐกิจของจีน” เสียอีกบทวิจารณ์ของซินหัวดังกล่าวบอกว่า สี เป็นนักปฏิรูปผู้ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งภายหลังจาก เติ้ง ในการกระทำภารกิจอย่างเดียวกันซึ่งได้แก่การนำจีนไปสู่ความทันสมัย ทว่าผู้นำสูงสุดของจีนทั้งสองคนเผชิญสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกันในบทวิจารณ์นี้ ซินหัวกล่าวว่าตอนที่ เติ้ง เริ่มต้นการปฏิรูปแบบปล่อยเสรีขึ้นมาในจีนนั้น จีนมีระดับรายได้ของประชาชน ซึ่งวัดจากจีดีพีเฉลี่ยต่อหัวประชากร อยู่ที่ไม่ถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ตอนที่ สี เข้ารับตำแหน่งเป็นเลขาธิการใหญ่ พคจ. ในปี 2012 นั้น จีนมีฐานะเป็นระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกแล้ว โดยที่ตัวเลขจีดีพีต่อหัวประชากรอยู่ในระดับสูงกว่า 6,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ดี ซินหัวชี้ว่าความได้เปรียบบางอย่างของจีน อย่างเช่น ต้นทุนแรงงานที่ต่ำมาก เวลานี้กำลังสูญหายไปหมดแล้ว“การปฏิรูปที่กระทำได้ง่ายๆ และสนุกสนาน มาถึงตอนนี้ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปแล้ว ชิ้นเนื้อแสนเอร็ดอร่อยถูกรับประทานไปหมดแล้ว ตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่คือพวกกระดูกทั้งนั้น” บทวิจารณ์นี้อ้างอิงคำพูดของ สี โดยที่ “กระดูก” มุ่งเปรียบเปรยให้เห็นว่า สิ่งที่ยังเหลืออยู่ คือการปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่จะทำได้อย่างยากลำบากยิ่งกว่าเดิมข้อเขียนชิ้นนี้ได้ยกย่อง สี สำหรับการทำให้จีดีพีจีนเติบโตขึ้นมาอีกเท่าตัวนับตั้งแต่ปี 2012 โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ เขา ได้เป็นผู้กำกับดูแลมาตรการปฏิรูปด้านต่างๆ มากกว่า 2,000 มาตรการ ปรากฏว่าบทวิจารณ์ชิ้นนี้ได้ถูกเอาออกจากอินเทอร์เน็ตที่มีการเซนเซอร์อย่างสูงมากของจีนไปเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม โดยไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลกลใด ถึงแม้มันยังคงโพสต์ให้เข้าดูได้ในเว็บไซต์ซึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศพวกคอนเมนเตเตอร์ไต้หวันบางคนให้ความเห็นว่า ข้อเขียนนี้ถูกเล่นงานเพราะมีเนื้อหาไม่ถูกต้องในทางการเมือง เนื่องจากยกย่องสรรเสริญความสำเร็จทางเศรษฐกิจของ สี มากเกินไป ในขณะที่สาธารณชนชาวจีนรู้สึกกันอยู่ในขณะนี้ว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังย่ำแย่ลงอย่างที่ หยวน จูเจิ้ง (Yuan Juzheng) อาจารย์ภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ให้ความเห็นเชิงเสียดสีไว้ในรายการทีวีรายการหนึ่งว่า ในขณะที่จีนกำลังเผชิญความท้าทายจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัวลง, วิกฤตด้านอสังหาริมทรัพย์, และการถูกต่างชาติปิดกั้นทางเทคโนโลยี จึงเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเลยที่จะตีพิมพ์บทความยกย่องสรรเสริญ สี ในตอนนี้