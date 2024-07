Y2Kยุค90โผล่! CrowdStrike อัปเดตแค่ครั้งเดียวล่มไปทั่วขึ้นจอฟ้าระนาว “ไมโครซอฟท์” เปิดตัวเลขกระทบเครื่องวินโดว์ 8.5 ล้านทั่วโลก ผู้เชี่ยวชาญเตือนระวังเจออาฟเตอร์ช็อกนานหลายสัปดาห์

ดิอิดินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันนี้(21 ก.ค)ว่า บริษัทไมโครซอฟท์ออกแถลงการณ์ว่า ปัญหา CrowdStrike ทำให้ระบบวินโดว์ร่วม 8.5 ล้านเครื่องทั่วโลกตั้งแต่ระบบสายการบินในสหรัฐฯไปจนถึงระบบธนาคารที่ออสเตรเลียและระบบสาธารณสุขอังกฤษ NHS รวมไปถึงห้างซุปเปอร์มาร์เกตหลายสาขา แม้แต่วงร็อกอินเดียชื่อดัง Bombay Bicycle Club ต้องเลื่อนวันจัดงานเทศกาลดนตรีออกไปแต่อย่างไรก็ตามไมโครซอฟท์ยืนยันว่า มีเครื่องวินโดว์น้อยกว่า 1% ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากระบบ CrowdStrike ล่ม เป็นตัวเลขที่มีการเปิดเผยเป็นครั้งแรกสู่สาธารณะนับตั้งแต่เกิดเรื่องในวันศุกร์(19) เป็นวิกฤตทางไซเบอร์ที่ร้ายแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์เอพีรายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงทางไซเบอร์ออสเตรเลีย Troy Hunt โพสต์บน x ระบุว่า “นี่เป็นสิ่งที่พวกเราเคยกังวลมาตลอดเกี่ยวกับ Y2K เว้นแต่มันเกิดขึ้นจริงๆในคราวนี้”ด้าน เกร็กกอรี ฟาลโก (Gregory Falco) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมประจำมหาวิทยาลัยคอร์เนลออกมาแสดงความเห็นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากมีผู้เล่นน้อยในระบบและทุกคนยังต่างใช้บริการแค่เจ้าเดียวทำให้เมื่อเกิดปัญหาจึงล่มพร้อมกัน“นี่เป็นถือเป็นคุณสมบัติของเทคโนโลยีเดี่ยวที่แพร่ไปทั่วทั้งกระดูกสันหลังของโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ของพวกเรา” และเสริมต่อว่า “เบื้องหลังของวิกฤตนี้คือพวกเราพึ่งพาเพียงแค่ไม่กี่บริษัท และทุกคนต่างใช้เจ้าเดียวกันดังกัน ทุกคนจึงเกิดล่มในเวลาเดียวกัน” เอพีรายงานดิอินดีเพนเดนท์ชี้ว่า ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า ผลกระทบจากวิกฤต CrowdStrike ล่มนั้นอาจเกิดอาฟเตอร์ช็อกที่จะยังคงนานเป็นเวลาหลายสัปดาห์สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน IT ทั่วโลกในการที่จะกู้ได้โดยสมบูรณ์เมื่อวานนี้(20) กรมอำนวยการสัญญาณออสเตรเลีย ASD (Australian Signals Directorate) ซึ่งเป็นหน่วยงานข่าวกรองทางไซเบอร์ของประเทศแถลงว่า “มีเว็บไซต์มัลแวร์และโค๊ดที่ไม่เป็นทางการถูกเผยแพร่ออกมาโดยอ้างว่าเพื่อช่วยในการกู้ระบบจากการล่มเป็นวงกว้างที่เกิดมาจากความผิดพลาดทางเทคนิกของ CrowdStrike”สื่ออังกฤษรายงานว่า การล่มในวันศุกร์(19)กระทบธนาคาร Commonwealth Bank of Australia ที่เป็นธนาคารใหญ่ที่สุดของประเทศที่มีเปิดเผยว่า มีลูกค้าธนาคารบางส่วนไม่สามารถทำธุรกรรมการจ่ายเงินได้ แต่ทว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหลังจากนั้น ขณะที่สายการบินแห่งชาติออสเตรเลีย แควนตัส และท่าอากาศยานซิดนีย์แถลงว่า เครื่องบินทำให้เกิดความล่าช้าแต่สามารถยังขึ้นบินได้ด้านนายกเทศมนตรีรัฐมนตรี แอนโธนี อัลบานิส แถลงในช่วงดึกวันศุกร์(19)ว่า ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานหลัก การบริการของรัฐและระบบโทรศัพท์ฉุกเฉินขณะเดียวกันในฟากฝั่งอังกฤษ หน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษ NHS ได้ออกมาเตือนว่า ระบบบริการทางการแพทย์ GP ของชาวแดนผู้ดีจะยังคงติดขัดต่อไปจนถึงสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ผลกระทบยังเกิดขึ้น 2 ใน 3 ของระบบบริการทางการแพทย์ GP ในไอร์แลนด์เหนือด้าน Techcrunch สื่อด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ รายงานวันศุกร์(19)ว่า บริษัท CrowdStrike ชื่อดังของสหรัฐฯแถลงว่า การแก้ไขความผิดพลาดกำลังตามมาและการล่มเป็นวงกว้างไปทั่วโลกนี้ “ไม่ใช่การโจมตีทางไซเบอร์” แต่ทว่าการล่มของระบบเกิดมาจากการอัปเดตซอฟท์แวร์ของบริษัทและภายในวันศุกร์(19)หน่วยงานกำกับไซเบอร์ของสหรัฐฯ สำนักงานความมั่นคงทางไซเบอร์และความมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานสหรัฐฯ(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) หรือ CISA ชี้แจงว่า ถึงแม้วิกฤตระบบล่มนี้จะไม่เชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัย แต่ทว่าอาจเป็นโอกาสที่ผู้เล่นที่อยู่ในการจับตาฉวยโอกาสของเหตุวิกฤตในการล่อลวงและเคลื่อนไหวทางอาชญากรรมอื่นๆได้