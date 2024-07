สื่อนอกรายงาน “เศรษฐา” เต้นสั่งประชุมธนาคารพาณิชย์ไทยด่วน หลัง UN พบใช้เป็นช่องทางการเงินซื้ออาวุธให้ทหารพม่า

รอยเตอร์รายงานวันนี้(18 ก.ค)ว่า รัฐมนตรีต่างประเทศ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ แถลงต่อรัฐสภาในวันพฤหัสบดี(18)ว่า การประชุมร่วมกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในไทยที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 24 ก.ค นี้เพื่อทำให้มั่นใจว่า ธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดในไทยจะทำตามกระบวนการที่เคร่งครัดและทำให้มั่นใจต่อการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเหล่านั้นทั้งนี้เป็นการเข้าให้การต่อประธานคณะกรรมาธิการด้านความมั่นคงชาติประจำสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องการคำตอบจากนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสินในเรื่องข้อกล่าวหาธุรกรรมทางการเงินใช้ซื้ออาวุธให้ทหารพม่าผ่านธนาคารพาณิชย์ไทยรอยเตอร์รายงานว่า ตัวแทนกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยได้เข้าให้การต่อรัฐสภาสัปดาห์ที่แล้ว โดยตัวแทนยืนยันว่าทำตามการกำกับแต่ที่จะตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่อาจถูกใช้เพื่อซื้ออาวุธเป็นคำตอบที่ออกมาต่อรายงานของผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติถึงจำนวนเงินที่เพิ่มมากขึ้นผ่านธนาคารไทยในการซื้ออาวุธของรัฐบาลทหารพม่าเพื่อใช้ต่อประชาชนผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพม่า ทอม แอนดรูวส์ (Tom Andrews) กล่าวในรายงานพิเศษว่า บริษัทที่จดทะเบียนในไทยได้ใช้ธนาคารท้องถิ่นเพื่อเคลื่อนย้ายเงินสำหรับอาวุธและสิ่งของที่เกี่ยวข้องเพื่อเมียนมามูลค่า 120 ล้านดอลลาร์ในงบการเงินประจำปี 2023 เปรียบเทียบกับมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ของปีก่อนหน้าในรายงานผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ธุรกรรมการเงินเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อความพยายามของประชาคมโลกในการโดดเดี่ยวกองทัพพม่าสหประชาชาติได้เปิดเผยชื่อธนาคารพาณิชย์ในไทยได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาติ และธนาคารกสิกรไทยCNN เคยรายงานเมื่อวันที่ 27 มิ.ย ที่ผ่านมาว่า รายงานของผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติภายใต้ชื่อ “Banking on the Death Trade: How Banks and Governments Enable the Military Junta in Myanmar,” หรือ “การธนาคารในการค้าความตาย: ธนาคารและรัฐบาลต่างๆเอื้อรัฐบาลทหารพม่าในเมียนมาได้อย่างไร”ตามการรายงานค้นพบว่ามีธนาคาร 16 แห่งใน 7 ประเทศผ่านธุรกรรมทางการเงินเชื่อมโยงกับการจัดหาอาวุธของกองทัพพม่าในปีที่ผ่านมาอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีใช้ 2 ด้าน(การพลเรือนและการทหาร) เครื่องมืออุตสหกรรม และวัตถุดิบที่จัดหาโดยรัฐบาลทหารพม่าจากต่างประเทศแตะ 253 ล้านดอลลาร์ระหว่างเมษายน ปี 2023 – มีนาคม ปี 2024รอยเตอร์รายงานว่า ทั้งนี้ธนาคารชาติได้เคยกล่าวว่า จะพิจารณาร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศและท้องถิ่นสำหรับฐานข้อมูลของบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทหารพม่าแอนดรูว์สกล่าวว่าตามการรายงานของ CNN "แบงก์ต่างชาติทั้งหลายจำเป็นต้องรู้ว่า มีความเป็นไปได้สูงที่ธุรกรรมการเงินเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือบริษัทที่มีรัฐบาลพม่าเป็นเจ้าของสามารถถูกใช้เพื่อซื้ออาวุธหรือวัสดุคุณภาพเทียบเท่าอาวุธทำให้กองทุนในการทำสงครามของรัฐบาลรัฐประหารพม่าลุกโชนมากขึ้น”เขาเตือนว่า “ดังนั้นแล้วไม่สมควรทำธุรกิจกับธนาคารของรัฐบาลพม่า”ในรายงานระบุว่า บริษัทและธุรกิจที่มีฐานอยู่ในสิงคโปร์เป็นแหล่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของอาวุธและอุปกรณ์ทางการทหารของทหารพม่าแต่หลังจากการตรวจสอบของรัฐบาลสิงคโปร์ พบว่าการไหลของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาวุธไปยังพม่าจากบริษัทสิงคโปร์ลดลงเกือบ 90% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า CNN รายงานตามการรายงาน UN พบว่ารัฐบาลทหารพม่าซื้อชิ้นส่วนของเฮลิคอปเตอร์รุ่น Mi-17 และ Mi-35 ที่ใช้ในการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายพลเรือนนั้นในเวลานี้ถูกจัดหาจากไทย”ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นหนึ่งในธนาคารเอกชนไทยที่มีในการผ่องถ่าย อ้างอิงจากรายงาน โดยในปี 2022 พบว่าธนาคารได้จัดการธุรกรรมทางการเงินมูลค่ากว่า 5 ล้านดอลลาร์เกี่ยวข้องกับกองทัพเมียนมา และภายในปี 2023 พบว่าตัวเลขเพิ่มมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์