ใครเตี้ยหมดสิทธิ? ชาวเน็ตถล่มยับ ‘ม.เวียดนาม’ ใช้ 'ส่วนสูง' เป็นเกณฑ์ในการรับนักศึกษา

HSB ยังออกมาชี้แจงด้วยว่า สาเหตุที่ทางคณะกำหนดเกณฑ์ความสูงขั้นต่ำของนักศึกษาที่จะเข้าเรียนหลักสูตรเหล่านี้ก็เพื่อฝึกฝนให้พวกเขาจบออกไปเป็น “ผู้นำ” และ “ผู้จัดการ” ที่มีศักยภาพโดดเด่นในสาขาอาชีพ และส่วนสูงก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างภาวะผู้นำและความมั่นใจในตนเอง

คณะบริหารธุรกิจ (School of Management and Business - HSB) ของมหาวิทยาลัย Vietnam National University กำหนดเกณฑ์ความสูงขั้นต่ำ 158 ซม. สำหรับนักศึกษาหญิง และ 165 ซม. สำหรับนักศึกษาชายที่จะสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2024คำประกาศดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทันทีหลังถูกตีแผ่ผ่านสื่อ Tuoi Tre ของเวียดนาม โดยชาวเน็ตส่วนใหญ่ตั้งคำถามว่า เกณฑ์แบบนี้ “แฟร์” กับนักศึกษาหรือไม่?จากกระแสวิจารณ์ดังกล่าวทำให้กระทรวงการศึกษาเวียดนามมีคำสั่งเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ให้ทางมหาวิทยาลัยทบทวนเกณฑ์ที่ว่านี้ และหลังจากนั้นไม่นานคณะ HSB ก็ยอมยกเลิกเกณฑ์ความสูงขั้นต่ำของนักศึกษาที่จะเข้าเรียนปริญญาตรีใน 3 จากทั้งหมด 4 หลักสูตร ได้แก่- Business administration and technology- Marketing and communications- Human resource and talent managementอย่างไรก็ตาม ทางคณะยังคงตั้งเกณฑ์ความสูงสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในหลักสูตร Management and Securityอย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญบางคนได้ออกมาโต้แย้งแนวคิดดังกล่าว โดย อันเดรีย อาเบล-เบรห์ม นักจิตวิทยาสังคมจากมหาวิทยาลัย University of Erlangen-Nuremberg ในเยอรมนีให้สัมภาษณ์กับสื่อ DW ว่า การกำหนดเกณฑ์ลักษณะนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวล และเมื่อถามว่าส่วนสูงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างภาวะผู้นำหรือไม่? เธอก็ยอมรับว่าอาเบล-เบรห์ม ยังเตือนด้วยว่า “คุณควรแก้ไขทัศนคติเหมารวมเหล่านี้ ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นว่า มหาวิทยาลัยไปมีส่วนสนับสนุนแนวคิดแบบนี้ด้วย”ข้อมูลจากสถาบันโภชนาการแห่งชาติเวียดนามพบว่า ในช่วงปี 2019-2020 ประชากรเวียดนามมีส่วนสูงโดยเฉลี่ย 156 เซนติเมตรสำหรับผู้หญิง และ 168 เซนติเมตรสำหรับผู้ชายแม้จะมีผลการศึกษาซึ่งพบว่าคนสูงมีข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจมากกว่าคนเตี้ย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชี้ชัดว่าความสูงเป็นตัวบ่งบอกถึง “ทักษะ” ที่สูงกว่าด้วยที่มา : must share news