PLANET#3: เจ้าชายแฮร์รีเหวอะหวะ ถูกคุณแม่แห่งรางวัล Pat Tillman ฮีโร่สงครามอเมริกัน กรีดหนัก ตำหนิ ESPN จะมอบเกียรติให้ปรินซ์ ‘คนสร้างความแตกแยก’ ได้ไง

ทั้งนี้ แพท หรือ แพทริก ทิลแมน อดีตนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลยอดนิยมแห่ง NFL ได้รับความนิยมสรรเสริญมาโดยตลอดในความกล้าหาญเสียสละที่ยอมทิ้งสัญญาจ้างมูลค่า 4 ล้านดอลลาร์ หลังเหตุการณ์มหาวิปโยค 9/11 เกิดขึ้นกับประเทศของตน เพื่อเข้าร่วมกองทัพบก ไปต่อสู้ปราบปรามขบวนการผู้ก่อการร้ายข้ามชาติในอัฟกานิสถาน ก่อนจะพลีชีพในอัฟกานิสถานเมื่อปี 2004 สิริอายุเพียง 27 ปี และชีวิตยิ่งใหญ่ของแพทริก ทิลแมน ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์น้ำตาท่วมจอเรื่อง The Tillman Story มาแล้วในปี 2010ส่วนพระราชโอรสองค์เล็กของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 นามว่า ปรินซ์แฮร์รี ผู้ทรงเจ้าคิดเจ้าแค้น ทรงย้ายถิ่นฐานออกจากอังกฤษไปปักหลักอยู่กับพระชายาอเมริกัน เมแกน มาร์เคิล อดีตนักแสดงซีรีส์ Suits ที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2020 และได้ดำเนินการต่างๆ ที่โจมตีป้ายสีกษัตริย์ชาร์ลส์แห่งสหราชอาณาจักร ด้วยหลากหลายเรื่องบิดเบือนตลอด 4 ปีที่ผ่านมา จนกระทั่งปรินซ์กับพระชายาเป็นที่ดูหมิ่นและเบื่อหน่ายของคนอเมริกัน ถึงขนาดที่เรตติงความน่านิยมของพระองค์และพระชายาเสื่อมถอยลงสู่ระดับติดลบกระแสดังกล่าวถึงกับจุดประกายให้ซีรีส์การ์ตูนฮอตฮิตอย่างเป็นเอพิโซดที่ 2 ของ South Park ซีซันที่ 26 และออกอากาศทางโทรทัศน์ทั่วสหรัฐฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2023 โดยเล่าถึงเจ้าหญิงแคนาดาผู้เป็นนักแสดง อินฟลูเอนเซอร์ และเหยื่อของครอบครัวพระสวามี กับเจ้าชายแคนาดาซึ่งเขียนหนังสือเรื่อง Waaagh! วาฮ์! แฉครอบครัวของเจ้าชายและสื่อมวลชนเรื่องราวใน 1 เอพิโซดนี้เต็มไปด้วยมุกขำๆ เช่น การขึ้นเครื่องบินเจ็ตเหมาลำไปยังประเทศต่างๆ ไปตะโกนว่าเราต้องการความเป็นส่วนตัว โดยที่ผู้คนทั้งหลายก็ไม่ได้สนใจทั้งสองเลย หรือแม้แต่ไปรณรงค์ในออสเตรเลีย จิงโจ้ทั้งปวงก็ไม่สนใจ เดอะการ์เดียนรายงานสถานีเคเบิลทีวีอเมริกันผู้ผลิตและแพร่ภาพรายการกีฬาตลอด 24 ชั่วโมง แถลงข่าวการจัดงานแจกรางวัล 2024 ESPY Awards (Excellence in Sports Performance Yearly - รางวัลเพื่อผู้เป็นเลิศในวงการกีฬา) ในเดือนหน้า กรกฎาคม 2024 ว่าแต่บุคคลสำคัญที่ต้องจับตาเป็นอย่างยิ่งคือ คุณแม่ของแพทริก ทิลแมน อดีตนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลจอมเก่ง วีรบุรุษของคนทั้งชาติ โดยคุณแม่แมรี ทิลแมน เสียความรู้สึกอย่างมากมายกับการตัดสินใจของ ESPN และรางวัล ESPY Awards รางวัลเกียรติยศเพื่อผู้เป็นเลิศในวงการกีฬาและกระทำสิ่งที่ทรงคุณค่าแก่มนุษยชาติ ดำเนินการโดย ESPN เครือข่ายกีฬาถ่ายทอดทางทีวี โดยที่รางวัล Pat Tillman Award เป็นรางวัลโดดเด่นของ ESPY Awards และจะมอบแก่วีรบุรุษที่ยังไม่ได้รับการเชิดชู เดลิเมลออนไลน์และนิวยอร์กโพสต์อธิบายไว้ในปีที่แล้ว (2023) รางวัลนี้ถูกมอบแก่คณะเจ้าหน้าที่ฝึกสอนของทีมอเมริกันฟุตบอล บัฟฟาโล บิลส์ ซึ่งช่วยกอบกู้ชีวิตของนักกีฬานายหนึ่งที่หัวใจวายฉับพลันและเฉียดตายขณะอยู่ในเกมการแข่งขัน จนกระทั่งรอดพ้นเงื้อมมือมัจจุราชได้กระแสเชี่ยวกรากแห่งผู้คนอเมริกันที่คัดค้านการตัดสินใจมอบรางวัลทรงเกียรติแห่งฮีโร่ของประชาชนให้แก่ ปรินซ์แฮร์รี เป็นไปอย่างรุนแรง กระทั่งมีการระดมรายชื่อต่อท้ายหนังสือร้องเรียนไปยัง ESPN เพื่อร้องขอให้ทบทวน โดยสะท้อนถึงความอื้อฉาวของปรินซ์แฮร์รีไว้อย่างตรงๆ ดังนี้พร้อมนี้ยังรายงานถึงความอ่อนด้อยของปรินซ์แฮร์รีด้วยว่า“การมอบรางวัลเกียรติยศนี้แก่ผู้ที่มิได้มีคุณสมบัติตามความมุ่งหมายของรางวัล ย่อมจะทำลายคุณค่าและความน่าเคารพแห่งความทรงจำดีงามเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของแพต ทิลแมน”ทาเนีย สมิธ หนึ่งในผู้ที่ลงนามสนับสนุนหนังสือร้องเรียนให้ ESPN ทบทวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับปรินซ์แฮร์รี ให้สัมภาษณ์อย่างไม่เห็นแก่หน้าค่าชื่อของปรินซ์แฮร์รีเลย ว่านอกจากนั้น แหล่งข่าวรายหนึ่งให้ความเห็นว่า“น่าเสียใจอย่างยิ่งว่าครอบครัวของแพทริก ทิลแมน ไม่ได้มีส่วนร่วมพิจารณาผู้ที่ควรได้รับรางวัล แพทริกเป็นพลังแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อสิ่งที่ดีงาม แต่ปรินซ์ทรงสร้างความแตกแยกน่ะค่ะ อเมริกามีฮีโร่อีกมากมายที่ยังไม่ได้รับการเชิดชู ซึ่งควรค่าแก่รางวัลแพต ทิลแมน มากกว่าปรินซ์แฮร์รีมากๆ เลย”ภายในกระแสต่อต้านหนักหนา ESPN ยังมีเวลาทบทวนได้อยู่ โดยงานมอบรางวัล ESPYs จะมีขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม 2024ในการนี้ มีการเชิญ เซเรนา วิลเลียมส์ สุดยอดตำนานนักเทนนิสหญิงอเมริกัน และพระสหายแสนดีของปรินซ์แฮร์รีและดัชเชสเมแกน ให้ขึ้นเวที ถวายรางวัลแด่ปรินซ์แฮร์รี ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะไม่มีเซเลบริดตีด้านกีฬารายใดยอมเปลืองตัวและยอมตอบรับการเชิญหรือไม่ ในเมื่อปรินซ์ทรงมีภาพลักษณ์เน่าเหลือเกินในสายตาสาธารณชนอเมริกันหลัง ESPN ประกาศชื่อ “เจ้าชายแฮร์รี” ว่าจะได้รับรางวัลเกียรติยศ Pat Tillman Reward สำหรับบทบาทที่ขับเคลื่อนมหกรรมการแข่งขันกีฬาทหารนานาชาติ อินวิคตัสเกมส์ มาหนึ่งทศวรรษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายนโดยในวันรุ่งขึ้น ศุกร์ที่ 28 มิถุนายน ESPN ถูกอินฟลูเอนเซอร์คนสำคัญ แพต แมคอาฟี อัดยับ แม้ว่านักวิเคราะห์ข่าวกีฬาผู้โด่งดัง และพิธีกรคุยข่าวรายการสุดฮอต The Pat McAfee Show (บนยูทูปและช่องแอปฯ X) รายนี้ จะเป็นผู้จัดรายการวิเคราะห์ข่าวกีฬามหาวิทยาลัย เซสชัน College GameDay ให้แก่ ESPN ก็ตามแพทริก แมกอาฟี นักวิเคราะห์ข่าวกีฬาผู้ทรงอิทธิพล และพิธีกรคุยข่าว “The Pat McAfee Show” ที่แพร่ภาพทางอินเทอร์เน็ต (และ ESPN ก็ได้ไลเซนส์ที่จะนำไปออกอากาศบนแพลตฟอร์มทั้งหลายของสถานีเครือข่ายของตน)แมกอาฟีผู้โผงผางบอกว่าคนเราควรมีความสุขกับการกีฬา ผู้นำโลกทั้งหลายควรมีความสุขกับการกีฬา แต่ทำกันอย่างนี้ นี่ ESPN จะยั่วให้คนอเมริกันโกรธหรืออย่างไร ถึงตัดสินใจอวย ปรินซ์แฮร์รี ด้วยรางวัลเกียรติยศที่สร้างขึ้นตามชื่อของอดีตนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอลที่เป็นวีรบุรุษของประเทศ“เมื่อคุณทำอะไรที่ค้านความรู้สึกของคน คุณก็รู้ว่าจะต้องเจอกับปฏิกิริยาโต้กลับโดยทันทีจากแฟนกีฬาและมนุษย์ทั้งหลาย และคนเราที่มีสามัญสำนึกและมีสมองย่อมจะบอกว่า เฮ้ย อย่าเอาหมอนั่นเข้าไปแทรกกับคนของพวกเรา” แมคอาฟีกล่าว ก่อนจะฟาดไปถึงปรินซ์แฮร์รีว่า“ผมไม่ทราบอะไรนักหนาเกี่ยวกับปรินซ์แฮร์รี นอกจากที่ได้ดูในการ์ตูน South Park เอพิโซด Worldwide Privacy Tour กับที่ได้ดูในซีรีส์เดอะคราวน์“แต่เสร็จแล้ว รางวัลเกียรติยศสำคัญของคนอเมริกัน ที่ควรจะถูกมอบให้ผู้ที่สร้างคุณูปการยิ่งใหญ่แก่ชาวโลก ให้สมกับที่รางวัลนี้เป็นมรดกอุดมการณ์แห่งตำนานวีรบุรุษ ของแพต ทิลแมน ก็ถูกมอบไปให้ปรินซ์แฮร์รีซะงั้น“รางวัลถูกอวยไปให้แก่ปรินซ์แฮร์รี คนที่ผมไม่คิดว่าเขายังเป็นปรินซ์อยู่ด้วยซ้ำ แล้วดูเอาเถอะ ทำไม ESPN ที่จัดงานแจกรางวัล ESPYs ถึงทำโสโครกได้อย่างนี้ด้าน บอสตัน คอนเนอร์ หนึ่งในทีมสนทนาข่าวกีฬาของแพต แมกอาฟี ตั้งฉายาอันดุเดือดให้แก่การตัดสินใจมอบรางวัล Pat Tillman แก่ปรินซ์แฮร์รีว่าเป็นอะไรที่ “งี่เง่า”และคนอื่นๆ ในทีมสนทนาวิเคราะห์ข่าวพากันชี้ว่ารางวัลสำคัญนี้ควรมอบแก่ “ผู้ที่มาจากสหรัฐอเมริกา”แพทริก ทิลแมน เป็นที่ชื่นชมสรรเสริญในหมู่อเมริกันชน หลังจากละทิ้งอาชีพนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลคนดังแห่งทีมแอริโซนา คาร์ดินัลส์ ที่ทำรายได้มหาศาลให้แก่ตัวเขา อันได้แก่สัญญาจ้างมูลค่า 4 ล้านดอลลาร์เมื่อปี 2002 เทียบเท่ากับ 6 ล้านดอลลาร์ในปี 2023 แล้วไปสมัครเป็นทหารหน่วยจู่โจมแห่งกองทัพบกอเมริกันในเดือนพฤษภาคม 2002 ด้วยแรงบันดาลใจที่จะต่อสู้ปราบปรามกองกำลังก่อการร้าย ซึ่งเล่นงานสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001หลังผ่านขั้นตอนฝึกฝนการสู้รบ บัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยแอริโซนา สเตท ยูนิเวอร์ซิตี นามว่า แพทริก ทิลแมน ถูกส่งไปประจำการในอิรักตั้งแต่ช่วงปลายปี 2002 และต่อมาในเดือนกันยายน 2003 ได้เข้าฝึกอบรมหน่วยรบพิเศษเรนเจอร์อีกคอร์สหนึ่ง แล้วจึงได้ไปประจำการในอัฟกานิสถานตั้งแต่ปลายปี 2003สิบโทแพทริก ทิลแมน พลีชีพในสนามรบเมื่อเดือนเมษายน 2004 ณ วัยเพียง 27 ปีเรื่องราวความรักชาติ และการลงไปปฏิบัติการตามอุดมการณ์ที่จะสร้างสิ่งดีงาม เป็นที่ชื่นชมของสาธารณชนคนอเมริกัน กระทั่งว่ามีการสร้างรางวัล Pat Tillman Award ขึ้นมาในปี 2014 เพื่อมอบแก่บุคคลที่มีบทบาทจริงจังในวงการกีฬา และทำงานอุทิศเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นในลักษณะที่สอดคล้องกับมรดกความดีของ แพทริก ทิลแมน อดีตผู้เล่นเอ็นเอฟแอล และอดีตทหารจู่โจมแห่งกองทัพบกอเมริกัน