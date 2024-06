ล้างตา! “ทรัมป์” นำ “ไบเดน” ในโพลจอร์เจียก่อนศึกดีเบทปธน.สหรัฐฯนัดแรก นักข่าวรัสเซีย” เปิดฉายาเรียกในเครมลิน “ทรัมป์กอร์บาชอฟ” อ้างถ้าชนะจะส่ง “ปูติน” จัดระเบียบโลกใหม่ง่ายขึ้น

นิวสวีคของสหรัฐฯรายงานวานนี้(25 มิ.ย)ว่า โพลมหาวิทยาลัยจอร์เจียร่วมกับหนังสือพิมพ์แอตแลนต้า AJC Atlanta Journal-Constitution เปิดเผยโพลสำรวจความนิยมระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครตและอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกันในวันอังคาร(25)โพล AJC ชี้ว่าพบว่าทรัมป์มีคะแนนนำไบเดนอยู่ 5 จุดในรัฐจอร์เจียซึ่งเป็นหนึ่งในสวิงสเตทที่สำคัญในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯเที่ยวนี้ โดยทรัมป์นำไบเดนอยู่ที่ 43% ต่อ 38% ในขณะที่ผู้สมัครอิสระ โรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์(Robert F. Kennedy Jr) คาดว่าจะไม่ผ่านเข้าสู่การดีเบททางโทรทัศน์ครั้งแรกของศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯที่มีผู้จัดโดย CNN ที่กำลังจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี(27)ที่รัฐจอร์เจีย โพลชี้ว่า เคนเนดี จูเนียร์ได้ไป 9%โพลที่ผ่านมามักชี้ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯสูสี แต่ทว่าในการสำรวจล่าสุดของโพล AJC ชี้ว่า ทรัมป์สามารถเอาชนะไบเดนในรัฐสวิงสเตทที่จะเป็นตัวชี้ชะตาว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งปี 2024 ซึ่งในการเลือกตั้งปี 2020 ไบเดนสามารถพลิกเอาชนะทรัมป์ในรัฐจอร์เจียได้อย่างเฉือดเฉือนแค่กว่า 11,700 โหวตซึ่งนอกจากประเด็นอายุของไบเดนแล้วเชื่อว่าประเด็นทรัมป์ถูกพิพากษามีความผิดทางอาญาจะถูกตั้งคำถามภายในห้องส่งสถานีโทรทัศน์ CNN ในเมืองแอตแลนต้า โพลพบว่าเสียงของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งแยกในประเด็นทรัมป์กลายเป็นนักโทษถูกชี้ความผิด โดยมี 17% ของผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับจะโหวตให้ทรัมป์ในเดือนพฤศจิกายนหลังคำพิพากษาที่ออกมา ส่วน 1 ใน 4 เปิดเผยจะไม่โหวตให้ทรัมป์ และอีกกว่าครึ่งหรือ 56% ชี้ว่า คำพิพากษาที่ออกมาไม่ส่งผลการตัดสินใจว่าจะโหวตให้ใครในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้โพลยังเปิดเผยว่า ไบเดนสูญเสียการสนับสนุนจากฐานเสียงแอฟริกันอเมริกันในรัฐจอร์เจีย ซึ่งเป็นฐานเสียงเลือกตั้งที่ไบเดนคาดหวังไว้สำหรับสมัย 2 ของเขาโพล AJC นั้นสำรวจความเห็นจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสหรัฐฯที่ได้ลงทะเบียนในรัฐจำนวน 1,007 คนระหว่างวันที่ 3 ม.ค – วันที่ 11 ม.ค ปีนี้โดยคณะกิจการสาธารณะและกิจการระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยจอร์เจีย โพลมีค่าความผิดพลาดอยู่ที่ 3.1%การดีเบทครั้งสำคัญที่จะแสดงให้ประชาชนอเมริกันเห็นถึงทางแยกในอนาคตของสหรัฐฯที่มีปัญหาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่ปัญหาห้ามการยุติการตั้งครรภ์ไปจนถึงปัญหา LGBTQ+ ที่เห็นรัฐฟลอริดาใช้อำนาจบริหารบีบบริษัทเอกชนเช่น สวนสนุกดิสนีย์เวิลด์ที่มีพนักงาน LGBTQ+ ทำงานต้องเสียสถานภาพเขตพิแศษไปและล่าสุดทรัมป์ได้ออกมาแสดงการสนับสนุนหลังรัฐทางใต้ให้กลับมาสอนบทบัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสต์ในโรงเรียนและเขาประกาศจะไม่ให้เงินอุดหนุนโรงเรียนที่ประกาศบังคับฉีดวัคซีนไปจนถึงปัญหาผู้อพยพจำนวนมากที่ไหลเข้าทางใต้ของอเมริกาที่ส่งผลทำให้ไบเดนต้องเสียคะแนนความนิยมหลังผู้อพยพทะลักตามเมืองใหญ่ในอเมริกาและมีบางส่วนก่ออาชญากรรมกับพลเมืองสหรัฐฯสร้างความไม่พอใจให้กับการเมืองปีกขวาสหรัฐฯนักข่าวเดนตายชื่อดังรัสเซีย มิคาอิล ไซการ์(Michail Zygar) ซึ่งโดนศาลมอสโกสั่งลงโทษแบบลับหลังและโดนขึ้นบัญชีดำ ไซการ์เคยเขียนลงนิตยสารไทม์ส ไปจนถึงสถาบันธิงค์แทงก์สหรัฐฯชื่อดัง Atlantic Council และเขาเคยให้สัมภาษณ์กับเรดิโอฟรียุโรปของสหรัฐฯ แต่ล่าสุดเขาลงบทความในนิตยสารแวร์นิตีแฟร์ที่ออกมาเผยแพร่วานนี้(25)ว่า ปูตินกำลังสนับสนุนให้ 'คู่แข่งไบเดน' ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันปลายปีเพื่อเปิดทางการสร้างโลกใหม่แบบหลายขั้วของรัสเซียขึ้นมาไซการ์ชี้ว่า วงในเครมลินได้เรียกทรัมป์ว่า “อเมริกันกอร์บาชอฟ” หรือกอร์บาชอฟแบบอเมริกันซึ่งล้อไปกับอดีตประธานาธิบดีสหภาพโซเวียตคนสุดท้าย มิคาอิล กอร์บาชอฟ ที่ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน เคยพูดถึงการล่มสลายของที่ประกอบไปด้วย ฮังการี บัลแกเรีย เชกโกสโลวาเกีย โรมาเนีย เยอรมันตะวันออก แอลเบเนีย โปแลนด์ มอลโดวา ว่า "เป็นการล่มสลายภูมิศาสตร์การเมืองที่เป็นโศกนาฎกรรมครั้งใหญ่สุดของศตวรรษที่ 20"“Eastern Block” นี้ล่มสลายไปพร้อมกับอดีตสหภาพโซเวียต และปูตินกล่าวว่า โลกจำเป็นต้องมี .new Yalta" และหากยังไม่มีจะต้องสร้างขึ้นใหม่อ้างอิงจากวิกีพีเดีย Yalta คือการประชุมสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ แฟรงกลิน ดี.โรสเซเวลต์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ วินสเตอร์ เชอร์ชิล และอดีตประธานาธิบดีสหภาพโซเวียต โจเซฟ สตาลิน ตัดสินถึงสถานะเยอรมันและยุโรป ซึ่งในที่ประชุมจัดระหว่างวันที่ 4 ก.พ ปี1945 – วันที่ 11 ก.พ ปี1945 โดยที่สำคัญเป้าหมายโซเวียตต้องการกดดันให้ฝ่ายตะวันตกต้องยกครึ่งหนึ่งของเยอรมันให้ตกเป็นของสหภาพโซเวียตไปนักข่าวรัสเซียชี้ว่า ผู้นำรัสเซียจำเป็นต้องมีพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมซึ่งเขานั้นต่างจากสตาร์ลินในปี 1945 ที่ทรงอำนาจและยอมรับว่า “รัสเซีย” ไม่ยิ่งใหญ่เหมือนเดิม วงในเครมลินชี้ว่า จีนของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในฐานะ “Big Three”และวงในเครมลินประเมินว่า สงครามเย็นระหว่างสหรัฐฯและจีนได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้วไซการ์กล่าวว่า ผู้นำรัสเซียประเมินการเมืองอเมริกันนั้นไม่ต่างจากซีรีส์ทีวี House of Cards ที่ทั้งฉ้อฉล โหดร้ายและหลอกลวงเหมือนที่เขาได้ดูและเขาแค่รอเวลาบุคคลที่เหมาะสมก้าวขึ้นสู่อำนาจกลายเป็นเป้าหมายของรัสเซียที่ฝ่ายเครมลินต้องการให้ชนะเลือกตั้งสหรัฐฯรอบนี้ล่าสุด รอยเตอร์รายงานวานนี้(25)ว่า เครมลินออกแถลงการณ์ว่า แผนสันติภาพใดๆสำหรับยูเครนที่ออกมาโดยรัฐบาลสหรัฐฯในอนาคตของโดนัลด์ ทรัมป์จะสะท้อนถึงความเป็นจริงของการรบสู้รบในสมรภูมิและประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ยังคงเปิดกว้างต่อการเจรจาชื่อเรียกทรัมป์ภายในเครมลินคือที่มาจากอดีตผู้นำคนสุดท้ายของอดีตสหภาพโซเวียต มิคาอิล กอร์บาชอฟนักข่าวรัสเซียชี้ว่า การวาดหวังอนาคตจักรวรรดิอเมริกาภายใต้เงื้อมมือทรัมป์ยังเป็นความฝันของเครมลินที่จะได้แก้แค้นอเมริกาต่อการล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียตไปในปี 1991บรรดาที่ปรึกษาปัจจุบันของปูตินต่างมั่นใจว่า สหรัฐฯในท้ายที่สุดจะต้องล่มสลายแตกลงเป็นเสี่ยงเหมือนเช่นอดีตสหภาพโซเวียต และส่งผลทำให้ฝ่ายรัสเซียเชื่อว่า ต้องให้ได้ผู้นำอเมริกันที่เหมาะสมในการทำให้ประเทศเกิดความโกลาหลแผน new Yalta นี้ปูตินต้องการได้ผู้นำอเมริกันที่จะเห็นพ้องในการแบ่งโลกกับเขา ซึ่งคำว่า “Yalta” เกิดดังขึ้นมาภายในเครมลินหลังอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ชนะเลือกตั้งในปี 2016 โดยฝ่ายรัสเซียได้มองว่า "ทรัมป์" ได้ทำลายขั้วโลกเก่าเดิมที่เป็นขั้วโลกฝ่ายเสรีนิยมโดยมีสหรัฐฯเป็นผู้นำหลังการล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ทั้งนี้นักข่าวรัสเซียอ้างว่า ถึงแม้เครมลินจะสนับสนุนให้อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ชนะการเลือกตั้งแต่ไซการ์อ้างว่า เครมลินไม่ได้มองว่า ทรัมป์เป็นหุ่นเชิดของรัสเซีย และไม่ต้องการที่จะมีอิทธิพลเหนือเขา ปูตินเพียงมองว่า ทรัมป์นั้นมีระดับทางศีลธรรมที่ใกล้เคียงกับเขาและน่าจะเข้าใจเขามามากกว่า เป็นพวกนักการเมืองฉ้อฉลที่คิดว่า “เงินจะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง”