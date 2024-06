บริษัทอีวีจีนสามารถแบกรับภาษีที่อียูจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ -ผู้เชี่ยวชาญอเมริกันยืนยัน พร้อมหยันปักกิ่งที่บอกจะไปฟ้อง WTO

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)14/06/2024อัตราภาษีศุลกากรใหม่ที่สหภาพยุโรปบังคับใช้กับรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) จากจีน แม้อยู่ในระดับปรับสูงขึ้นจากเดิมเยอะทีเดียว แต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบกระเทือนอย่างใหญ่โตอะไรต่อการนำเข้ารถอีวีจีนอยู่ดี ทั้งนี้ตามความเห็นของอดีตที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป (general counsel) แห่งสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (Office of the United States Trade Representative หรือ USTR)พวกผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีน สามารถแบกรับการขึ้นภาษีศุลกากรที่ไม่ได้สะดุดตาอะไรนักหนาคราวนี้ของอียู และยังคงสามารถทำผลกำไรในยุโรปได้ นี่เป็นความเห็นของ เกรตา เพช (Greta Peisch) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้บริหารระดับหุ้นส่วน (partner) รายหนึ่งในฝ่ายแนวปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Practice) อยู่ที่สำนักงานกฎหมายอเมริกัน “วิลลีย์” (Wiley) ที่กล่าวระหว่างเธอให้สัมภาษณ์เอเชียไทมส์“พวกบริษัทจีนกำลังขายรถอีวีของพวกเขาในประเทศจีนด้วยราคาซึ่งต่ำกว่าที่ตั้งขายในยุโรป เมื่อคุณเอาราคาตั้ง 2 ตัวนี้มาเปรียบเทียบกัน เราย่อมพอจะมองเห็นได้ว่ามันมีช่องทางความเป็นไปได้มากมายทีเดียวสำหรับที่พวกบริษัทจีนจะแบกรับภาษีศุลกากรที่ถูกจัดเก็บสูงขึ้นเช่นนี้” เธอแจกแจง“แม้กระทั่งถ้าหากภาษีที่ปรับขึ้นนี้ เกิดมีการขึ้นไปอย่างเต็มที่ นั่นคืออยู่ที่ราวๆ 38% พวกเขาก็จะยังคงสามารถขายรถอีวีของพวกเขาในยุโรป โดยได้อัตราผลกำไรในระดับเดียวกับที่พวกเขาจะทำได้ถ้าขายในประเทศจีน” เธอบอกเธอมองว่า การที่ราคาของรถอีวีในตลาดจีนเวลานี้อยู่ในระดับที่ถูกกดลงจนต่ำเอามากๆเช่นนี้ ก็เพราะมีการสั่งสมเพิ่มความสามารถผลิตกันขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงเวลานี้จีนไม่สามารถแบกรับได้หวาดไหวอีกต่อไปแล้ว เธอยกตัวอย่างว่า บริษัทบีวายดีขายรถอีวีรุ่นหนึ่งในจีนในราคาประมาณคันละ 12,000 ดอลลาร์สหรัฐฯเท่านั้นทั้งนี้ เมื่อเดือนเมษายน 2023 บีวายดีตั้งราคา [1] รถอีวี รุ่น ซีกัล (Seagull) ที่เป็นรถยนต์นั่งขนาดเล็ก (ซับคอมแพกต์ subcompact) และเป็นรุ่นราคาถูกที่สุดของแบรนด์บีวายดี เอาไว้ที่คันละ 11,400 ดอลลาร์สหรัฐฯสำหรับการจำหน่ายในจีน ซีกัล ให้พลังโดยเครื่องยนต์พลังงานไฟฟ้าขนาด 55 กิโลวัตต์ และมีแถวแบตเตอรีที่ปล่อยไฟฟ้าออกมาในระดับ 30 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง สามารถวิ่งได้ 305-405 กิโลเมตรต่อการชาร์จแต่ละครั้ง ขณะที่แบตเตอรีที่ติดตั้งมาทำให้อีวีรุ่นนี้ชาร์จไฟได้สูงถึง 80% ภายในเวลา 30 นาทีเท่านั้นเมื่อเดือนที่แล้ว บีวายซีเสนอขาย [2] รถอีวี ซีกัล ของตนที่อยู่ในเอดิชั่น ออเนอร์ (Honor Edition) ราคาคันละ 9,700 ดอลลาร์สหรัฐฯเท่านั้นในเมืองจีน รายงานของพวกสื่อมวลชนบอกว่า บริษัทวางแผนนำเอารถรุ่น ซีกัล นี้ไปเปิดตัวในยุโรป ทว่าจะตั้งราคาเอาไว้ที่คันละประมาณ 20,000 ยูโร (21,475 ดอลลาร์สหรัฐฯ) กระนั้นก็ยังราคาถูกกว่าพวกรถอีวียุโรปรุ่นใกล้เคียงกัน ซึ่งตอนนี้ตั้งราคา [3] กันที่ราวๆ คันละ 25,000 ถึง 30,000 ยูโรในความเป็นจริงแล้ว ความเคลื่อนไหวของสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา มีการประกาศขึ้นภาษีศุลกากรเอากับรถอีวีนำเข้าของค่ายบีวายดีในอัตรา 17.4% เท่านั้น เรื่องนี้จึงถือเป็นข่าวดีจนทำให้หุ้นของบีวายดีซึ่งซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง พุ่งขึ้นไป 5.82% สู่ระดับราคา 232.8 ดอลลาร์ฮ่องกง (29.8 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อหุ้น ในวันที่ 13 มิถุนายน และมีส่วนทำให้ดัชนีหุ้นหั่งเส็ง ซึ่งเป็นดัชนีสำคัญของตลาดฮ่องกง ยังคงสามารถขยับสูงขึ้นไปได้ 0.97% ในวันนั้น ไปอยู่ที่ระดับ 18,112เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission หรือ EC) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของอียู ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเปิด [4] การสอบสวนเป็นระยะเวลา 13 เดือน ในประเด็นที่ว่ามาตรการอุดหนุนต่างๆ ของภาครัฐแดนมังกร ได้ช่วยเหลือทำให้พวกผู้ผลิตรถอีวีจีนประสบชัยชนะช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดในยุโรปไปได้สำเร็จในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาหรือเปล่า ทั้งนี้ EC ยังมีอำนาจที่จะประกาศบังคับใช้อัตราภาษีต่อต้านการอุดหนุนเป็นการชั่วคราว (provisional anti-subsidy duties) ได้ หลังจากการสอบสวนเริ่มต้นไปได้เป็นเวลา 9 เดือนEC ประกาศในวันที่ 12 มิถุนายน [5] ว่า พวกเขาได้ “ข้อสรุปเป็นการชั่วคราวแล้ว” ว่าบริษัทผู้ผลิตรถอีวีจีนจะต้องเจอการขึ้นภาษีศุลกากรตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคมเป็นต้นไป หากการเจรจาหารือกับทางพวกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของจีน ไม่สามารถนำไปสู่หนทางแก้ไขที่มีประสิทธิผลตามการตัดสิน “ชั่วคราว” ของ EC คราวนี้ พวกผู้ผลิตรถอีวีจีนที่ให้ความร่วมมือกับการสอบสวน จะถูกเก็บภาษีสูงขึ้นเฉลี่ยแล้ว 21% ขณะที่พวกซึ่งไม่ให้ความร่วมมือจะถูกเก็บในอัตรา 38.1%ทั้งนี้ ภาษีเพิ่มพิเศษนี้จะจัดเก็บจากรถอีวีนำเข้าของบีวายดีในอัตรา 17.4% , ของค่ายจีลี่ 20%, และของค่าย เอสเอไอซี 38.1% โดยเป็นการบวกเพิ่มจากอัตราภาษีศุลกากร 10% ซึ่งอียูจัดเก็บจากรถยนต์นำเข้าอียูทุกๆ คันอยู่แล้ว นี่จึงหมายความว่า ผู้ผลิตอีวีจีนบางรายอาจจะเจอกับภาษีศุลกากรในอัตรา 48.1% กันเลยทีเดียวสำหรับพวกบริษัทรถยนต์ที่ไม่ได้เป็นบริษัทจีน ทว่าผลิตอีวีบางส่วนในประเทศจีนนั้น ก็จะได้รับผลกระทบกระเทือนไปด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี ในกรณีของ เทสลา อาจจะเจอกับ “อัตราภาษีที่คำนวณออกมาแบบเป็นเฉพาะราย” สืบเนื่องจากบริษัทแห่งนี้ได้ยื่นเรื่องขอเป็นพิเศษเอาไว้รายงานของพวกสื่อมวลชนระบุ [6] ว่า เยอรมนีได้ใช้ความพยายามเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน เพื่อขอร้อง EC ให้คงอัตราภาษีศุลกากรสำหรับรถอีวีเอาไว้ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการจุดชนวนให้จีนตอบโต้แก้เผ็ดกระทั่งหลังการประกาศของ EC ในวันที่ 12 มิถุนายน รัฐมนตรีขนส่ง โวลเกอร์ วิสซิง (Volker Wissing) ของเยอรมนี ได้โพสต์ข้อความ [7] ทางแพลตฟอร์ม X ว่า “การขึ้นภาษีศุลกากรเพื่อเป็นมาตรการลงโทษของทาง EC เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนบรรดาบริษัทเยอรมนีตลอดจนพวกผลิตภัณฑ์ระดับท็อปของพวกเขา”ขณะที่บริษัทเยอรมนีหลายรายระบุว่า พวกเขาวิตกกังวลว่าการขึ้นภาษีศุลกากรของอียูคราวนี้ จะสร้างผลพ่วงต่อเนื่องอย่างรุนแรงให้แก่เศรษฐกิจของเยอรมนี ซึ่งพึ่งพาอาศัยการส่งออกอย่างสูงเพช ซึ่งบทบาทสำคัญๆ ของเธอในตอนที่ทำงานอยู่กับ USTR นั้น รวมไปถึงการร่วมมือประสานงานกับพวกหุ้นส่วนยุโรปเกี่ยวกับการใช้มาตรการภาษีศุลกากรเพื่อจัดการกับสิ่งที่ฝ่ายตะวันตกกล่าวหาว่าเป็นปัญหาความสามารถผลิตล้นเกินองจีน ให้ความเห็นกับเอเชียไทมส์ว่า เรื่องนี้ถือเป็นความท้าทายข้อใหญ่ประการหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้เยอรมนีและพวกบริษัทเยอรมนีพากันคัดค้านเรื่องที่อียูเพิ่มภาษีศุลกากรเอากับรถอีวีจีน“บริษัทเยอรมนีจำนวนมากได้ไปทำการลงทุนขนาดมหึมากันในประเทศจีน และจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้ว่าพวกเขาย่อมมีความกังวลห่วงใยเกี่ยวกับการดำเนินการด้านภาษีศุลกากรของอียู รวมทั้งเรื่องที่ว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้อาจส่งผลอย่างไรต่อตลาดของพวกเขาในประเทศจีน” เธอบอก “พวกเขาต่างอยู่ในประเภทที่ทึกทักเอาไว้ว่า จีนกำลังจะดำเนินการตอบโต้แก้เผ็ดอยู่รอมร่อแล้ว”“แต่ในความเห็นของดิฉันแล้ว ทั้งเยอรมนีและพวกบริษัทเยอรมนีออกจะสายตาสั้นไปหน่อย เพราะดิฉันคิดว่าถึงยังไงจีนก็ต้องการแย่งส่วนแบ่งตลาดจากพวกผู้ขายชาวยุโรปเหล่านี้ในตลาดของจีนเอง ขณะเดียวกับที่พยายามสอดแทรกเข้าไปในตลาดของอียู” เธอกล่าวต่อ “ในระยะสั้น พวกผู้ผลิตเยอรมนีเหล่านี้ยังคงสามารถทำงานได้มากมายในประเทศจีน แต่พวกเขายังจะได้รับการต้อนรับในแดนมังกรอีกหรือไม่ เมื่อเวลาผ่านไปอีกหลายๆ ปี?”เธอแนะนำว่าพวกบริษัทเยอรมนีควรที่จะวางแผนเอาไว้สำหรับการพัฒนาระยะยาวของพวกเขา ก่อนที่ประเทศจีนจะเริ่มต้นนำเอาประดาเพลเยอร์ท้องถิ่นเข้ามาแทนที่พวกเขาหุ้นของพวกบริษัทรถยนต์ยุโรปพากันร่วง [8] ทั้งในวันที่ 12 และ 13 มิถุนายน สืบเนื่องจากความไม่แน่นอนในเรื่องที่ว่าจีนอาจจะตอบโต้ภาษีใหม่ของอียูกันอย่างไรต่อไปในวันที่ 13 มิถุนายน ปักกิ่งประกาศว่าจะใช้มาตรการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อตอบโต้ หลังจากอียูตัดสินใจบังคับเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มจากรถอีวีจีน“ฝ่ายจีนจะติดตามใส่ใจอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากนี้ไปของฝ่ายยุโรป และจะใช้มาตรการทุกอย่างที่จำเป็นอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันถูกต้องชอบธรรมของบรรดาบริษัทจีน” กระทรวงพาณิชย์แดนมังกรแถลงเช่นนี้ในวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่ หลิน เจี้ยน (Lin Jian) โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีน สำทับว่า [9] การสอบสวนเพื่อต่อต้านการอุดหนุนเช่นนี้ของอียู เป็นพฤติการณ์ตามแบบฉบับของลัทธิกีดกันการค้า (protectionism) ซึ่งเพิกเฉยละเลยข้อเท็จจริง ตลอดจนกฎระเบียบขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO)“เราหนุนเร้าอียูให้สนใจรับฟังทัศนะที่สมเหตุสมผลและปราศจากอคติจากแวดวงหลากหลายต่างๆ, แก้ไขการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตนในทันที, ยุติการพลิกผันประเด็นทางการค้าให้กลายเป็นประเด็นทางการเมือง, แก้ไขความเขม็งเกลียวทางเศรษฐกิจและทางการอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยผ่านการสนทนาและการปรึกษาหารือกัน, ตลอดจนหลีกเลี่ยงการทำอันตรายต่อความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน และการสนทนาและความร่วมมือกันระหว่างจีนกับอียู” หลิน แถลงทางด้าน ซุน เสี่ยวหง (Sun Xiaohong) เลขาธิการสาขารถยนต์ ของหอการค้าจีนเพื่อการนำเข้าและส่งออกเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products) กล่าวในการให้สัมภาษณ์ [10] ไชน่าเดลี่ สื่อหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของทางการจีนว่า จีนมีมาตรการตอบโต้เยอะแยะมากมายที่สามารถใช้แก้เผ็ดความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ของ EC ซึ่งเขาเห็นว่าไม่ได้สอดคล้องกับหลักการต่างๆ ของ WTOเขาบอกว่า ความเคลื่อนไหวเช่นนี้ของอียูไร้เหตุผล และไม่เป็นผลดีสำหรับการพัฒนาการค้า เขากล่าวด้วยว่า ข้อเท็จจริงเรื่องที่ เทสลา กำลังได้รับการยกเว้นชั่วคราวจากการถูกเก็บภาษีเพิ่มคราวนี้ แสดงให้เห็นว่าอียูมุ่งตั้งเป้าใช้อัตราภาษีศุลกากรนี้เพื่อเล่นงานกิจการจีนเท่านั้นอย่างไรก็ดี เขากล่าวต่อไปว่า จีนยังคงมีความปรารถนาที่จะเจรจากับอียูเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามการค้าแบบเต็มพิกัดขณะที่ เพช แสดงความคิดเห็นในการให้สัมภาษณ์เอเชียไทมส์ โดยบอกว่า ยังไม่เป็นที่ชัดเจนเลยว่า จีนจะตั้งข้อกล่าวและแสดงเหตุผลข้อโต้แย้งอย่างไรได้บ้าง ถ้าหากแดนมังกรจะยื่นคำร้องต่อทาง WTO เพื่อคัดค้านการดำเนินการทางภาษีศุลกากรของอียู“เพียงแค่พูดว่า ‘ลัทธิกีดกันการค้า’ ยังไม่ได้ทำให้มัน (การขึ้นภาษีของอียู) ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ WTO” เธอบอก “พวกเขาจะต้องค้นหาแสดงให้เห็นวิธีการอย่างเฉพาะเจาะจง ในเรื่องที่ระบุว่าอียูไม่ได้กระทำตามกฎระเบียบเหล่านี้ และจากสิ่งที่เห็นกันอยู่ตรงหน้านี้ ดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าวิธีการ (อย่างเฉพาะเจาะจงที่จีนสามารถใช้กล่าวหาอียูได้) จะเป็นยังไง”[1] https://insideevs.com/news/663595/byd-seagull-ev-priced-11400-usd-gets-10000-orders-first-day/[2] https://electrek.co/2024/03/06/byd-launches-cheaper-seagull-ev-9700-price/[3] https://www.notebookcheck.net/Tesla-competitor-BYD-bringing-its-cheapest-Seagull-EV-to-Europe-as-Biden-prepares-to-slap-100-tariff-on-Chinese-cars.836193.0.html[4] https://asiatimes.com/2023/09/trade-war-tech-war-chip-warev-war/[5] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3231[6] https://www.politico.eu/article/france-germany-conflict-eu-chinese-ev-electric-vehicle-duties/[7] https://www.euractiv.com/section/electric-cars/news/german-car-industry-government-react-against-eu-ev-tariffs-as-bmw-faces-21-duty/[8] https://www.swissinfo.ch/eng/european-auto-stocks-fall-on-uncertainty-over-china%27s-tariff-response/80579301[9]https://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202406/t20240613_11435680.html[10] https://www.chinadaily.com.cn/a/202406/13/WS666a4766a31082fc043cc32d.html21/06/2024สหภาพยุโรปอาจเป็นผู้จุดชนวนให้เกิด “สงครามการค้า” ขึ้นมา ถ้าพวกเขายังคงทำให้ความเขม็งเกลียวระหว่างอียูกับจีนบานปลายขยายตัวต่อไป กระทรวงพาณิชย์จีนแถลงเช่นนี้เมื่อวันศุกร์ (21 มิ.ย.) พร้อมกับกล่าวหาสหภาพยุโรปด้วยว่า กระทำการอย่างผิดกฎหมาย ในระหว่างดำเนินการสอบสวนมุ่งต่อต้านการอุดหนุน (anti-subsidy probe) เอากับพวกผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) จีน ที่ดำเนินมาได้ 8 เดือนเต็มแล้วเมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission หรือ EC) ที่เป็นองค์กรบริหารของอียู ได้เสนอให้ขึ้นภาษีศุลกากรซึ่งจัดเก็บจากรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าจากประเทศจีนในอัตราสูงสุดไม่เกิน 38.1 ถึงแม้ปักกิ่งแสดงการประท้วงคัดค้าน จนกำลังทำให้สายสัมพันธ์การค้าหล่นวูลลงไประดับต่ำสุดครั้งใหม่ และเกิดความเสี่ยงที่จะมีการดำเนินการลงโทษตอบโต้แก้เผ็ดกันไปมา“ฝ่ายยุโรปยังคงทำให้ความเขม็งเกลียวทางการค้าบานปลายขยายตัวออกไป และอาจเป็นการจุดชนวนให้เกิด ‘สงครามการค้า’ ขึ้น” คำแถลงที่ถือว่าออกโดยโฆษกของกระทรวงพาณิชย์จีนระบุ พร้อมกับบอกด้วยว่า “ความรับผิดชอบนั้นตกอยู่กับทางฝ่ายยุโรปโดยสิ้นเชิง”คำแถลงฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่ออกมา ประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนการเดินทางมาถึงปักกิ่งของรัฐมนตรีเศรษฐกิจเยอรมนี โรเบิร์ต ฮาเบค (Robert Habeck) โดยเป็นที่คาดหมายกันว่าเขาจะมาอธิบายการประกาศขึ้นภาษีศุลกากรเมื่อเร็วๆ นี้ของทางอียู รวมทั้งพยายามที่จะขจัดปัดเป่าความเสี่ยงของการที่จะถูกจีนใช้มาตรการตอบโต้เอาคืน ซึ่งอาจสร้างอันตรายต่อธุรกิจต่างๆ ของเยอรมนีอันที่จริง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา พวกผู้ผลิตรถยนต์จีน ได้หนุนเร้าปักกิ่งให้เล่นงานกลับ ด้วยการขึ้นภาษีศุลกากรเอากับพวกรถยนต์ใช้น้ำมันเบนซินของยุโรปที่นำเข้าแดนมังกร โดยเฉพาะพวกรถที่ใช้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ๆทั้งนี้ พวกผู้ผลิตรถยนต์เยอรมนีจะเป็นพวกที่มีโอกาสถูกเล่นงานสูงที่สุด หากจีนตัดสินใจดำเนินการเคลื่อนไหวตอบโต้เอาคืนใดๆ โดยที่ยอดขายของพวกเขาเกือบหนึ่งในสามทีเดียว มาจากระบบเศรษฐกิจที่มีขนาดมหึมามูลค่า 18.6 ล้านล้านดอลลาร์ของแดนมังกร เมื่อปีที่แล้วรถยนต์อียูส่งออกไปยังจีนรวมแล้วมีมูลค่าสูงถึง 19,400 ล้านยูโร (20,800 ล้านดอลลาร์) ในปี 2023 ขณะที่สหภาพยุโรปซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนราวๆ 9,700 ล้านดอลลาร์เท่านั้น ทั้งนี้ตามตัวเลขของหน่วยงานสถิติของอียูข้อมูลจากสมาคมรถยนต์นั่งจีน (China Passenger Car Association) ระบุว่า ยุโรปส่งออกรถยนต์นั่งที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่กว่า 2.5 ลิตรมายังจีนรวมทั้งสิ้น 196,000 คันในปี 2023 สูงขึ้น 11% จากปีก่อนหน้า ถึงแม้ในรอบ 4 เดือนแรกของปี 2024 นี้ ยุโรปส่งออกรถยนต์ประเภทดังกล่าวมาแดนมังกรเป็นจำนวน 44,000 คัน ลดต่ำลง 12% จากระยะเดียวกันของปี 2023 ก็ตามทีเมื่อโฟกัสเฉพาะที่พวกผู้ผลิตรถยนต์เยอรมนี นอกจากพวกเขาสามารถทำยอดขายถึงราว 30% ในประเทศจีนดังกล่าวข้างต้น เยอรมนียังเป็นผู้ส่งออกรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาด 2.5 ลิตรขึ้นไปมายังจีนรายใหญ่ที่สุดอีกด้วย โดยตามข้อมูลด้านศุลกากรของจีนแสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่เริ่มต้นปีนี้ รถยนต์เยอรมนีเครื่องยนต์เบนซินกำลังแรงเช่นนี้ ถูกขนส่งมายังจีนเป็นมูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์แล้วรถยนต์จากยุโรปนำเข้าสู่จีนรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 3 อันดับแรก ล้วนแล้วแต่เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ตั้งแต่ 2.5 ลิตรขึ้นไปของพวกผู้ผลิตเยอรมนี ได้แก่ รถเอสยูวี GLE Class และรถยนต์นั่ง S Class ของค่ายเมอร์ซิเดส เบนซ์ และรถรุ่นคาเยนน์ (Cayenne) ของค่ายปอร์เช่ ทั้ง 3 รุ่นนี้รวมกันมีสัดส่วนสูงเป็นกว่าหนึ่งในห้าของรถแบรนด์ยุโรปนำเข้าแดนมังกรในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ทั้งนี้ตามข้อมูลที่ติดตามและรวบรวมโดยธนาคาร ไชน่า เมอร์ชานต์ส แบงก์ อินเตอร์เนชั่นแนล (China Merchants Bank International)จากนี้ “ดูเหมือนสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นมาก็คือ ปักกิ่งจะขึ้นภาษีศุลกากรที่อาจจะสูงถึง 25% เอากับพวกรถยนต์ผลิตในยุโรปที่มีเครื่องยนต์ตั้งแต่ขนาด 2.5 ลิตรขึ้นไป” นี่เป็นความเห็นของ จาค็อบ กุนเทอร์ (Jacob Gunter) หัวหน้านักวิเคราะห์ของ MERICS ซึ่งเป็นสถาบันด้านจีนศึกษา ที่ตั้งสำนักงานอยู่ในกรุงเบอร์ลิน“ประการแรก มันจะแสดงให้พวกท่านผู้ชมภายในประเทศเห็นว่า รัฐบาลกำลังเล็งจุดมุ่งหมายตรงแน่วไปที่การค้าด้านรถยนต์ ในการตอบโต้กับการขึ้นภาษีของอียู ประการที่สอง มันจะสร้างความรู้สึกสำนึกถึงความเร่งด่วน ทำให้พวกผู้ผลิตรถยนต์เยอรมนีส่วนใหญ่ต้องทำงานหนักเพื่อให้การขึ้นภาษีเหล่านี้ถูกยกเลิกไป โดยผ่านวิธีการล็อบบี้ที่บ้าน (ที่เยอรมนีเอง)” เขากล่าวต่ออียูกำลังใช้นโยบายทางการค้าที่หันไปในทางปกป้องคุ้มครองตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ สืบเนื่องจากความวิตกกังวลกับโมเดลการพัฒนาของจีนที่โฟกัสอยู่ที่การผลิต และขับดันด้วยการระดมทุนโดยวิธีการกู้ยืมก่อหนี้ ซึ่งอาจทำให้ได้เห็นพวกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปท่วมท้นด้วยสินค้าแดนมังกรราคาถูก ขณะที่พวกกิจการจีนมองหาหนทางเพิ่มพูนยอดขายในต่างแดนสืบเนื่องจากอุปสงค์ความต้องการภายในบ้านตัวเองอ่อนตัวทว่าจีนวิจารณ์วิจารณ์อย่างดุเดือดต่อพวกข้อกล่าวหาที่ว่ากิจการของแดนมังกรได้ผลประโยชน์จากมาตรการอุดหนุนที่ไม่เป็นธรรม ตลอดจนข้อกล่าวหาที่ว่าจีนมีปัญหาความสามารถผลิตล้นเกิน และโต้แย้งว่าการผงาดขึ้นมาได้ของพวกเขาในอุตสาหกรรมรถอีวีทั่วโลก ตลอดจนในด้านแผงวงจรแสงอาทิตย์ ตลอดจนเรื่องแบตเตอรีนั้น แท้ที่จริงแล้วมีแรงขับดันมาจากการสร้างนวัตกรรม และการมีห่วงโซ่อุปทานที่สมบูรณ์แบบ“เมื่อตอนที่ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (อัวร์ซูลา) ฟอน แดร์ ไลเอิน (Ursula von der Leyen) ประกาศว่า เธอจะสอบสวนยานยนต์พลังงานใหม่ของประเทศจีน ... ผมก็มีความรู้สึกแบบหยั่งรู้ขึ้นมาเลยว่ามันไม่ได้เป็นแค่ประเด็นทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์อีกด้วย” เป็นคำกล่าวของ จาง เยี่ยนเซิน (Zhang Yansheng) หัวหน้านักวิจัย แห่งศูนย์เพื่อการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีน (China Center for International Economic Exchanges)“โดยส่วนตัว ผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรมเลยที่จะเริ่มต้นสงครามภาษีศุลกากรขึ้นมา เพียงด้วยการพิจารณาเรื่องอัตราการใช้สอยความสามารถผลิต และอุปสงค์ความต้องการที่ไม่เพียงพอเท่านั้น” เขากล่าวต่อ“เราสามารถมองเห็นได้ว่า จีนได้นำเอานโยบายแพกเกจหนึ่งเข้ามาใช้อยู่แล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาที่ถูกระบุว่าเป็นเรื่อง ‘ความสามารถการผลิตล้นเกิน’ ดังนั้นในปีนี้, ปีหน้า, และในตลอดอีก 4 ปีข้างหน้า อัตราการใช้สอยความสามารถการผลิตของจีนจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ” เขาระบุขณะที่คำแถลงของกระทรวงพาณิชย์จีนย้ำว่า ทางกระทรวงเชื่อว่าอียูไม่ได้กำลังเล่นตามกฎกติกา พร้อมกับกล่าวหาสหภาพยุโรปว่ากำลังใช้ “เครื่องมือสอบสวนเพื่อการกำหนดภาษีตอบโต้การอุดหนุน” (countervailing duties investigation tool) อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม, บกพร่องล้มเหลวไม่กระทำตามกฎระเบียบขององค์การการค้าโลก ด้วยการริเริ่มการสอบสวนเรื่องรถอีวีขึ้นมาอย่างเป็นอิสระด้วยตนเอง, และ “กำลังข่มขู่และกำลังใช้อำนาจบังคับ” กิจการต่างๆ ของจีนให้ยอมส่งมอบข้อมูลข่าวสารอย่างเกินเลยโดยที่ก่อนหน้านั้น 1 วัน คือในวันที่ 20 มิถุนายน เหอ หยาตง (He Yadong) โฆษกของกระทรวงพาณิชย์จีน ได้ระบุว่า คณะกรรมาธิการยุโรป “เรียกร้องในลักษณะที่ตนเองได้รับมอบอำนาจ” ให้พวกผู้ผลิตรถยนต์จีนต้องส่งข้อมูลข่าวสารในจำนวนที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดีต สำหรับการสอบสวนเพื่อการกำหนดภาษีต่อต้านการอุดหนุน” เมื่อถูกทางสถานีวิทยุแห่งรัฐของจีนสอบถามว่า ทางอียูได้หาทางที่จะล้วงความลับของอุตสาหกรรมรถยนต์อีวีจีนหรือเปล่า