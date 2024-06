เข้าใจเลย! เกาหลีใต้จวกยับหลัง “นักท่องเที่ยวจีน” ปล่อยลูกอึบนถนนบนเกาะเจจูไม่สนใจสายตาผู้คน ภาพฉาวดังไกลติดชาร์ต reddit

Maeil Business News Korea ของเกาหลีใต้รายงานวันพุธ(19 มิ.ย)ว่า ชาวเกาหลีใต้ต่างพากันไม่พอใจเมื่อภาพฉาวนักท่องเที่ยวหญิงจีนคนรุ่นใหม่ดูมีฐานะแต่กลับปล่อยให้ลูกชายตัวน้อยถอดกางเกงและขับถ่ายข้างถนนในย่านใจกลางเมืองของเกาะเจจูชื่อดังของเกาหลีใต้ในประเทศที่เข้มงวดในเรื่องความสะอาดในที่สาธารณะและมีกฎหมายลงโทษผู้ฝ่าฝืนถ่มน้ำลายหรือขับถ่ายบนถนนหรือสวนสาธารณะและมีโทษปรับสูงถึง 100,000 วอนหรือโดนจำคุกเจจูมอมคาเฟ่ (Jeju Mom Café) ได้โพสต์ภาพเจ้าปัญหาในวันอังคาร(18) พร้อมกล่าวว่า “นักท่องเที่ยวจีนเห็นแก่ตัว”ผู้โพสต์ใช้ชื่อว่า คุณเอ(Mr.A) กล่าวว่า “นักท่องจีนสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่เกาะเจจูได้ แต่เด็กกลับทำตัวไม่เหมาะสมขั้นร้ายแรงบนถนนของประเทศอื่น ในฐานะคนในพื้นที่ผมรู้สึกโกรธและได้แจ้งความต่อตำรวจแล้ว”คุณเอกล่าวต่อว่า “นี่คุณกำลังคิดอะไรอยู่ ผู้คนในเกาหลีใต้ทำความสะอาดมูลสุนัขด้วยถุงเก็บแต่สำหรับมูลของคนนั้นเล่า?”เป็นที่เข้าใจได้ว่าชาวเกาหลีใต้นั้นรักษาความสะอาดในที่สาธารณะเป็นอย่างมากไม่ต่างจากชาวญี่ปุ่น และการได้เห็นนักท่องเที่ยวจีนแสดงพฤติกรรมที่ไม่แคร์ต่อความรู้สึกของคนในท้องที่เกาะเจจูทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากที่มีโอกาสได้เห็นภาพดังกล่าวและคลิปนั้นต่อว่า อย่างรุนแรงภาพเด็กชาวจีนอึข้างถนนเกาะเจจูยังขึ้น reddit โซเชียลมีเดียชื่อดัง โดยผู้โพสต์ภายใต้หัวข้อ "Never thought we'd see a child defecating in the streets in Jeju Island" Chinese tourists shock Korean locals” หรือ “ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นเด็กอึบนถนนบนเกาะเจจ...”และมีหลายความเห็นเข้ามา เป็นต้นว่า ผู้โพสต์ที่คาดว่าจะเป็นชาวตะวันตกนั้นกำลังเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอนด์ตรงกันข้ามกับบูทิคสโตร์แบรนด์ Dior ที่กรุงปักกิ่งและมองออกไปข้างนอกเห็นคุณแม่ชาวจีนรายหนึ่งกำลังอุ้มลูกให้ขับถ่ายลงบนถังขยะอย่างเปิดเผยส่วนอีกคนแสดงความเห็นว่า ผมอาศัยอยู่ในเมืองเซียงไฮ้และเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้น ไม่บ่อยครั้งแต่เห็นเป็นระยะๆสื่อเกาหลีใต้รายงานว่า ชาวเจจูรายนี้แสดงความรู้สึกไม่พอใจอย่างรุนแรงโดยเขาต่อว่าด้วยข้อความว่า “ที่ทางม้าลายขึ้นไฟแดง แต่ผมไม่สามารถรู้ได้ว่าเส้นแบ่งสามัญสำนึกนี้มันไปไกลเท่าใด เพราะดูเหมือนจะเป็นไฟสีน้ำเงิน” พร้อมกับเรียกร้องคนอื่นๆว่า “หากว่าคุณได้มีโอกาสเห็นชาวจีนเช่นนี้ขอไปให้แจ้งความ”ชาวเน็ตที่เป็นประจักษ์พยานในเหตุการณ์และแชร์วิดีโอคลิปเหตุการณ์สดที่ถ่ายไว้ได้ทันแสดงความรู้สึกว่า “เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสได้เห็นในชีวิตของตัวเอง และผมรู้สึกความคิดตื้อไปเป็นเวลานานและได้บันทึกวิดีโอคลิปไว้” และเสริมว่า “ทุกคนเป็นชาวจีนและผมไม่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดังนั้นผมได้พูดออกไปเป็นภาษาอังกฤษ แต่คนทั้งหมดกลับไม่สนใจผม”