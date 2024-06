สหรัฐฯ โวยลั่น “เรือยามฝั่งจีน” ชนเรือส่งเสบียงฟิลิปปินส์ ใกล้แนวสันดอนโทมัสที่ 2 ทหารเรือปินส์นิ้วโป้งขาด-เรือเสียหาย

เอพีของสหรัฐฯรายงานวันนี้(18 มิ.ย)ว่า การชนเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นของวันจันทร์(17) เมื่อเรือจีนซึ่งตามแถลงการณ์ของปักกิ่งระบุว่าเป็นเรือยามฝั่งได้ชนเข้ากับเรือส่งเสบียงของฟิลิปปินส์ใกล้แนวสันดอนโทมัสที่ 2 เขตพิพาทที่ทั้ง 3 ฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ครอบครองด้าน แมรีเคย์ คาร์ลสัน (MaryKay Carlson) เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำกรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ ออกแถลงการณ์ทางแพลตฟอร์ม X ระบุว่า สหรัฐฯขอประณามต่อการขับเคลื่อนที่เป็นอันตรายและก้าวร้าวที่ซึ่งส่งผลทำให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อเรือฟิลิปปินส์ CNN ของสหรัฐฯรายงานเอพีรายงานว่า ในวันอังคาร(18) สหรัฐฯได้ออกมาเตือนปักกิ่งอีกครั้งว่า สหรัฐฯมีพันธสัญญาในการปกป้องฟิลิปปินส์ ซึ่งเหตุการณ์ชนครั้งนี้ทำให้ทหารฟิลิปปินส์ได้รับบาดเจ็บและเรือส่งเสบียงของฟิลิปปินส์เสียหายโดยสื่อฟิลิปปินส์ อินไควเรอร์รายงานว่า แหล่งข่าวทางการทหารฟิลิปปินส์วันอังคาร(18)ได้เปิดเผยว่า ทหารเรือฟิลิปปินส์ที่บาดเจ็บนั้นต้องสูญเสียนิ้วโป้งของตัวเองไปในภารกิจส่งเสบียงและสิ่งของจำเป็นไปยังแนวสันดอนโทมัสที่ 2 ในวันจันทร์(17)ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ คัวร์ต แคมป์เบล (Kurt Campbell) ได้หารือทางโทรศัพท์ร่วมกับผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์ มาเรีย เทเรซา ลาซาโร (Maria Theresa Lazaro) เกี่ยวกับการกระทำที่ก้าวร้าวของจีนในครั้งนี้ และทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องว่า การกระทำของปักกิ่งนั้นสั่นคลอนต่อเสถียรภาพและความสงบของภูมิภาคเอพีชี้ว่า ฝ่ายฟิลิปปินส์ชี้ไปถึงพฤติกรรมเรือยามฝั่งจีนที่ขับเคลื่อนอย่างเป็นอันตรายรวมถึงการพุ่งชนและการลากจูงซึ่งในรายงานของเอเอฟพีและรอยเตอร์นั้นรายงานว่า คำแถลงของหน่วยยามชายฝั่งจีนได้ระบุว่าเรือขนส่งและเติมเสบียงลำหนึ่งของฟิลิปปินส์เป็นฝ่ายชนเรือหน่วยยามชายฝั่งจีน หลังจากได้ล่วงล้ำเข้ามาในน่านน้ำใกล้แนวสันดอนโทมัสที่ 2 (Second Thomas Shoal) อย่างผิดกฎหมายเมื่อวันจันทร์ (17 ) โดยเพิกเฉยคำเตือนซ้ำๆ หลายครั้งของเรือหน่วยยามชายฝั่งจีน ซึ่งกำลังลาดตระเวนอยู่ในบริเวณนั้น แต่เรือฟิลิปปินส์ยังคงแล่นเข้ามาใกล้เรือหน่วยยามชายฝั่งจีนอย่างจงใจและเป็นอันตรายในลักษณะที่ไม่เป็นมืออาชีพ ส่งผลให้เกิดการชนกันเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ในการแถลงมิได้ระบุถึงการบาดเจ็บหรือความเสียหายและก่อนเกิดเหตุจีนเพิ่งประกาศกฎระเบียบใหม่ อนุญาตให้หน่วยยามชายฝั่งสามารถคุมขังชาวต่างชาติที่ล่วงละเมิดน่านน้ำอธิปไตยของจีนได้กฎระเบียบใหม่นี้มีผลบังคับในวันเสาร์(15) เป็นการบังคับใช้ภายใต้กฎหมายฉบับปี 2564 ซึ่งอนุญาตให้หน่วยยามฝั่งสามารถใช้กำลังขั้นร้ายแรงเป็นต้นว่า ยิงใส่ เพื่อจัดการกับเรือต่างชาติที่ล่วงละเมิดน่านน้ำที่จีนอ้างสิทธิได้เอพีชี้ว่าแต่ทว่า มีรัฐบาลทั้งไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และเวียดนามได้ออกมายืนยันว่าไม่ยอมรับกฎหมายใหม่ของจีนนี้เหตุการณ์ชนกันใกล้แนวสันดอนโทมัสที่ 2 เกิดขึ้นหลังมะนิลาวันเสาร์(15 มิ.ย)ยื่นเรื่องต่อองค์การสหประชาชาติเพื่อขอขยายไหล่ทวีป (continental shelf) ในทะเลจีนใต้ออกไปเอพีชี้ว่า มะนิลาต้องการให้ UN รับรองอย่างเป็นทางการตามการร้องขอ ซึ่งฝ่ายฟิลิปปินส์ได้ยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการของสหประชาชาติว่าด้วยขอบเขตของไหล่ทวีป (UN Commission on the Limits of the Continental Shelf-CLCS)ต่อขอบเขตสันดอนใต้ทะเล(undersea shelf)ของตัวเองในทะเลจีนใต้นอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทั้งนี้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในวันศุกร์ที่ 31 พ.คได้ออกมาเตือนไปยังปักกิ่งว่า การเสียชีวิตของพลเมืองฟิลิปปินส์ที่เกิดมาจากต่างชาติในเขตทะเลจีนใต้นั้นจะใกล้กับการประกาศสงคราม CNN รายงานเป็นการเตือนเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมความมั่นคงแชงกรี-ลา ไดอะล็อก (Shangri-La Dialogue) ที่สิงคโปร์ซึ่งมีประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ปรากฎตัวร่วมขึ้นเวทีปีนี้อย่างคาดไม่ถึงประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ถูกซักถามโดยหนึ่งในผู้เข้าฟังว่า จะเกิดอะไรขึ้นหากเส้นแดงถูกข้ามถ้าฝูงเรืองยามฝั่งจีนที่มักใช้กระสุนน้ำยิงใส่เรือฟิลิปปินส์ในไม่กี่เดือนที่ผ่านมาท้ายจบลงด้วยการทำให้กลาสีฟิลิปปินส์เสียชีวิตและเขาตอบกลับมาว่ามาร์กอสกล่าวต่อว่า