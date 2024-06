รัสเซียบุกช่วยผู้คุมเรือนจำ 2 คนสำเร็จหลังเรือนจำทางใต้โดนนักโทษ IS จับ "2 การ์ดเรือนจำ" เป็นตัวประกัน ยื่นเงื่อนไขขอรถหลบหนี

CNN ของสหรัฐฯ รายงานวานนี้ (16 มิ.ย.) ว่า ระบบเรือนจำรัสเซียในเมืองรอสตอฟ-ออน-ดอน (Rostov-on-Don) ทางใต้ของประเทศกล่าวว่า ประสบความสำเร็จสามารถกำจัดนักโทษที่เปิดปฏิบัติการบุกยึดเรือนจำหมายเลข 1 ของเมืองซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการควบคุมตัวก่อนการพิจารณาไต่สวนดำเนินคดี และช่วยเจ้าหน้าที่คุมเรือนจำอีก 2 คนออกมาได้โดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ RIA โนโวสตีของรัสเซียแถลงอย่างไรก็ตาม RIA ในรายงานของนิวสวีกระบุว่า หนึ่งในเจ้าหน้าที่เรือนจำได้รับบาดเจ็บระหว่างการบุกทั้งนี้ ก่อนหน้าสำนักข่าว TASS ของรัสเซียได้รายงานว่า มีพวกนักโทษควบคุมตัวบางส่วนถูกควบคุมคดีก่อการร้ายและเกี่ยวข้องกลุ่มก่อการร้าย ISโดยภาพถ่ายและวิดีโอคลิปที่เผยแพร่ไปทั่วสื่อรัสเซียแสดงให้เห็นว่า มีนักโทษไม่ต่ำกว่า 2 คน สวมผ้าคาดศีรษะสัญลักษณ์สนับสนุนกลุ่มญิอัด และอีกคนถือธง ISวิดีโอคลิปชิ้นหนึ่งมีชายคนหนึ่งสวมผ้าคาดศีรษะที่มีการระบุว่าเป็นกลุ่ม ISเจ้าหน้าที่เรือนจำ 2 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าการกำกับดูแลถูกคุมตัวในเช้าวันอาทิตย์ (16) โดยกลุ่มนักโทษ 6 คนที่เรียกร้องให้ส่งรถเข้าไปเพื่อแลกเปลี่ยนกับการปล่อยตัวเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 คน TASS รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ด้านการควบคุมกฎหมายรัสเซียและพบว่านักโทษเหล่านี้มีอาวุธ ได้แก่ มีดพก กระบองยาง และขวาน อ้างอิงจากสื่อรัสเซียอ้างอิงจากเดลีเทเลกราฟของอังกฤษระบุว่า แหล่งข่าวเปิดเผยกับ TASS ว่า สมาชิกกลุ่ม IS ที่โดนควบคุมในเรือนจำนี้และใกล้ถึงกำหนดจะขึ้นศาลชั้นไต่สวนคดีก่อการร้ายนั้นร่วมก่อเหตุบุกยึดเรือนจำ เป็นการคุมตัวเจ้าหน้าที่บริเวณสนามของเรือนจำรอสตอฟ-ออน-ดอนนักข่าวที่รายงานจากที่เกิดเหตุรายงานเสียงปืนดังขึ้น และมีรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งเข้าไป ยูโรนิวส์รายงานว่า หนึ่งในวิดีโอคลิปที่ทวีตโดยหนังสือพิมพ์มอสโกไทม์สมีเสียงปืนให้ได้ยินที่เรือนจำหมายเลข 1 ของรอสตอฟ-ออน-ดอน ซึ่งเมืองแห่งนี้เมื่อปีแล้วกลายเป็นจุดสนใจไปทั่วโลกเมื่ออดีตหัวหน้าทหารรับจ้างรัสเซีย เยฟเกนี พริโกซิน ได้ส่งกำลังนักรบวากเนอร์ของตัวเองยึดอำนาจเพื่อท้าทายประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน เมื่อวันที่ 23-24 มิ.ย. ปี 2023โดยกองกำลังวากเนอร์ได้เข้ายึดหน่วยทหารที่รอสตอฟ-ออน-ดอนนี้เป็นที่แรก ก่อนที่เขาจะจบชีวิตลงอย่างเป็นที่ตกตะลึงไปทั่วโลกในวันที่ 23 ส.ค.ปีเดียวกันหลังเครื่องบินส่วนตัวเกิดระเบิดและตกลงมาหลังจากเครื่องเพิ่งขึ้นเทกออฟไปไม่นานห่างจากกรุงมอสโกไปราว 100 กม.เท่านั้นCNN รายงานว่า รัสเซียมักตกเป็นเป้าโจมตีโดยสมาชิกกลุ่ม IS ถึงแม้ว่าอิทธิพลของกลุ่ม IS ภายในประเทศยังคงมีอยู่จำกัดสื่อรัสเซียรายงานว่า กลุ่มนักโทษ 6 คนที่ก่อเหตุวันอาทิตย์ (16) คาดว่าอาจอยู่ในกลุ่มที่ถูกจับในปี 2022 ในข้อหาวางแผนโจมตีศาลสูงสาธารณรัฐคาราชาเยโว-ซีร์คัสเซีย (Karachay-Cherkessia) ในคอเคซัส เป็นภูมิภาคระหว่างทะเลดำกับทะเลแคสเปียน ประกอบด้วยประเทศอาร์มีเนีย อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย และส่วนหนึ่งของรัสเซียตอนใต้ซึ่งสาธารณรัฐคาราชาเยโว-ซีร์คัสเซียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียทั้งนี้ มีชาวรัสเซียเกือบ 4,500 คนส่วนใหญ่มาจากคอเคซัสเดินทางไปยังอิรักและซีเรียเพื่อสู้รบกลุ่มก่อการร้าย IS อ้างอิงจากตัวเลขทางการรัสเซีย