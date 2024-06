“ลูกสาวปูติน” เซอร์ไพรซ์โผล่ร่วม "เซนต์ปีเตอร์เบิร์กอีโคโนมิกฟอรัม" ปูตินพูดเอง ศูนย์กลางพัฒนามาที่ “เอเชีย” รัสเซียต้องรีบเข้าหา หลังต้นปี "แพทองธาร" ได้เทียบเชิญร่วมประชุมสภา BRICS ที่วลาดิวอสต็อกเดือนหน้า

CNN สื่อสหรัฐฯรายงานวานนี้(8 มิ.ย)ว่า มาเรีย โวรอนต์โซวา (Maria Vorontsova) และ คาเทรินา ทิคโฮโนวา (Katerina Tikhonova) บุตรสาวทั้งสองของประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ที่เชื่อว่าอยู่ในวัยราว 30 ปีซึ่งเป็นบุตรร่วมกับอดีตภรรยา ลุดมิลา (Lyudmila) ที่หย่าร้างกับผู้นำรัสเซียในปี 2013 หลังจากมีชีวิตสมรสมานานเกือบ 30 ปีบุตรสาวทั้งสองที่มักไม่ค่อยปรากฎตัวต่อสาธารณะและถูกขึ้นบัญชีดำโดยสหรัฐฯมีรายงานว่าได้ปรากฎตัวร่วมในกลางวงเสวนาการประชุมนานาชาติอีโคโนมิกฟอรัมปี 2024 SPIEF ซึ่งถูกจัดขึ้นที่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กในสัปดาห์นี้การประชุมครั้งที่ 27 ถูกจัดระหว่างวันที่ 5 มิ.ย – วันที่ 8 มิ.ย ที่รู้จักในแดนหมีขาวเป็นกำลังหาพันธมิตรร่วมทางหน้าใหม่ อ้างอิงจากเว็บไซต์ทางการของการประชุมระบุว่า มี 136 ชาติและดินแดนยืนยันการร่วมงาน“ในช่วงเวลานี้ 17,100 คนและตัวแทนสื่อมวลชน 3,400 คนจาก 136 ชาติและดินแดนยืนยันการตอบรับร่วมงาน SPIEF”คาเทรินา ทิคโฮโนวา (Katerina Tikhonova) ซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทไฮเทครัสเซียได้ปรากฎผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในวันพฤหัสบดี(6)ที่การประชุมในการตอกย้ำความมั่นใจอธิปไตยทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมทหารCNN รายงานเพิ่มเติมว่า ลูกสาวปูตินปรากฎในรายชื่อแขกผู้เข้าร่วมในฐานะผู้อำนวยการใหญ่สถาบันการพัฒนา NIDFขณะที่บุตรสาวคนโตของปูติน มาเรีย โวรอนต์โซวา(Maria Vorontsova) ที่ถูกตะวันตกคว่ำบาตรเช่นกันได้ขึ้นปรากฎตัวในวงสัมนาในวันศุกร์(7)ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการผลิตทางชีวภาพโวรอนต์โซวาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อปรากฎตัวในฐานะสมาชิกสมาพันธ์การส่งเสริมวิทยาศาสตร์รัสเซีย (Russian Association for the Promotion of Science)นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าความมั่งคั่งบางส่วนของปูตินนั้นถูกซุกอยู่ในบัญชีของสมาชิกครอบครัวของเขาเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีรายงานว่ารัฐบาลไทยสนใจต้องการสมัครเข้าร่วมกลุ่มเขตประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ BRICS ซึ่สื่อไทยภาคภาษาอังกฤษเคยรายงานเมื่อมกราคมต้นปีว่า รัสเซียได้ส่งเทียบเชิญบุตรสาวอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ให้เข้าร่วมการประชุมรัฐสภา BRICS ฟอรัม (BRICS PARLIAMENTARY FORUM) ที่จะจัดขึ้นที่เมืองวลาดิวอสต็อกในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงในฐานะในรายงานกล่าวว่า แพทองธารได้ประชุมทางไกลร่วมกับรองประธานสภาความมั่นคงรัสเซียและเคยดำรงตำแหน่งอดีตประธานาธิบดีรัสเซีย ดมิตรี เมดเวเดฟ (Dmitry Medvedev) และรู้ว่าเป็นคนวงในของปูตินเมื่อวันที่ 19 ม.ค ต้นปี โดยเป็นการติดต่อในระดับพรรคจากการที่เมดเวเดฟเป็นหัวหน้าพรรคยูไนเต็ดรัสเซีย ซึ่งสื่อไทยรายงานในเวลานั้นว่า ในที่ประชุมทางไกลนี่้ฝ่ายเพื่อไทยมีทั้งเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคร่วมอยู่ในที่ประชุมเป็นการจับมือร่วมกันระหว่างพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของปูตินและพรรคเพื่อไทยของทักษิณ เป็นสองพรรคใหญ่จาก 2 ชาติตามรายงานอ้างเพื่อต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างกันไทยและรัสเซียเป้าหมายความร่วมมือและด้านสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคซึ่งการประชุมเซนต์ปีเตอร์เบิร์กอีโคโนมิกฟอรัมปีนี้ สำนักข่าว TASS รายงานวันศุกร์(7)ว่า ประธานาธิบดีรัสเซียปูตินย้ำว่า รัสเซียต้องหันมาใกล้ชิดภูมิภาคเอเชียให้มากขึ้นเพราะศูนย์กลางการพัฒนาในเวลานี้มาอยู่ที่เอเชียปูตินกล่าวต่อว่า “พระเจ้าปีเตอร์มหาราชได้เปิดประตูไปสู่ยุโรปอย่างถี่ถ้วนเป็นเพราะการพัฒนาหลักถูกมองเห็นจากที่นั่น”และกล่าวต่อว่า “ศูนย์กลางการพัฒนาของโลกทุกวันนี้มุ่งไปที่เอเชีย และอย่างไม่ต้องสงสัยในเรื่องนี้ และแน่นอนที่สุด พวกเราจำเป็นต้องใกล้ชิดกับศูนย์กลางการพัฒนาเหล่านี้”ซึ่งธีมงานในปีนี้มุ่งเน้นไปยังแนวคิดโลกหลายขั้วโดยใช้ชื่อว่า "The Formation of New Areas of Growth as the Cornerstone of a Multipolar World."